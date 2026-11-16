Dziewięciu poszkodowanych wciąż pozostaje w krakowskich szpitalach. Lekarze ustabilizowali parametry poszkodowanych po zamachu
Rzecznik wojewody małopolskiego poinformował w poniedziałek rano, że pod ścisłą opieką medyczną w 5 placówkach na terenie Krakowa wciąż znajduje się 9 pacjentów poszkodowanych w wyniku zbrojnego ataku na Rynku Głównym. Stan wszystkich hospitalizowanych określa się jako stabilny, podczas gdy śledczy z Prokuratury Krajowej analizują zabezpieczony arsenał i powiązania sprawcy ze zbrodnią w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wypis ze Szpitala Uniwersyteckiego i stabilny stan 9 rannych ofiar
Z najnowszych raportów służb medycznych wynika, że sytuacja zdrowotna osób rannych ulega stopniowej poprawie i nie uległa drastycznemu pogorszeniu od minionego weekendu. Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Maksymilian Kosowski, rzecznik wojewody małopolskiego, w sobotni wieczór mury Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie opuściła kolejna poszkodowana kobieta. Lekarze potwierdzają, że parametry życiowe pozostałych 9 pacjentów są obecnie w pełni ustabilizowane.
Równolegle małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej kontynuuje śledztwo w sprawie masakry z 7 listopada 2026 roku. To właśnie wtedy 24-letni obywatel Polski wjechał samochodem na płytę krakowskiego Rynku Głównego, po czym otworzył ogień do przechodniów i zaprzęgów konnych. Zginęło 6 osób, a 15 zostało rannych, w tym 2 policjantów. Koszmar miał swój początek w mieszkaniu zamachowca w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie śledczy ujawnili ciała jego ojca, matki i siostry z ranami postrzałowymi. Przypomnijmy, że sprawca zbrodni zmarł w krakowskim szpitalu w miniony poniedziałek.
Reakcja w stolicy. Śródmieście, Wola i Mokotów podnoszą gotowość centrów wsparcia
Skutki krakowskiej tragedii rezonują również w Warszawie, skąd do Małopolski regularnie wyjeżdżają tysiące turystów. Władze stolicy zadecydowały o postawieniu w stan podwyższonej gotowości miejskich ośrodków wsparcia psychologicznego dla osób, które były świadkami zdarzenia lub straciły w nim swoich bliskich.
W stołecznym Śródmieściu wydłużono godziny dyżurów psychotraumatologów w przychodniach zlokalizowanych wokół Traktu Królewskiego. Na Woli mieszkańcy mogą korzystać z doraźnych porad psychologicznych w ośrodkach przy głównych węzłach komunikacyjnych (m.in. w rejonie Ronda Daszyńskiego). Z kolei na Mokotowie uruchomiono specjalne punkty wsparcia dedykowane rodzinom przeżywającym nagłą żałobę, współpracujące bezpośrednio z lokalnymi ośrodkami interwencji kryzysowej. Władze dzielnic Śródmieście, Wola i Mokotów podkreślają, by nie bagatelizować pierwszych objawów stresu pourazowego.
Najważniejsze fakty o stanie rannych i śledztwie po 7 listopada:
- 9 osób w 5 krakowskich szpitalach – tylu poszkodowanych pozostaje obecnie pod opieką lekarzy, a ich stan medyczny jest stabilny.
- 1 kobieta wypisana do domu – pacjentka opuściła Szpital Uniwersytecki w Krakowie w sobotni wieczór.
- Tragiczny bilans ataku z 7 listopada – z rąk 24-letniego napastnika zginęło 6 osób, a 15 odniosło rany.
- Zbrodnia w Ostrowcu Świętokrzyskim – przed atakiem w Krakowie sprawca zamordował 3 członków swojej najbliższej rodziny.
- Śmierć napastnika – 24-letni sprawca zmarł w ubiegłym tygodniu na skutek ran postrzałowych odniesionych podczas starcia z policją.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.