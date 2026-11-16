ZUS usuwa stare formularze z kont Polaków. Ważne zmiany dla rodziców i osób pobierających zasiłki
Ważne zmiany dla osób składających wnioski o zasiłki. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o wdrożeniu nowych formularzy w portalu eZUS. Część dotychczasowych dokumentów została połączona, jeden formularz wycofano, a kilka kolejnych zaktualizowano. Najważniejsza informacja dotyczy dokumentów roboczych: ZUS zapowiedział ich usunięcie z kont użytkowników, jeżeli nie zostały wypełnione lub wysłane. Zmiany obejmują między innymi zasiłki opiekuńcze, macierzyńskie i chorobowe.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował 13 listopada 2026 roku komunikat dotyczący aktualizacji dokumentów elektronicznych. Dla wielu osób może to być istotna informacja, szczególnie jeśli rozpoczęły przygotowywanie wniosku, ale nie zakończyły jego wysyłania. Instytucja wyraźnie wskazała, że wdrożenie nowych formularzy wiąże się z usunięciem określonych dokumentów zapisanych jako robocze.
ZUS łączy dwa wnioski w jeden. Zmiana dla osób ubiegających się o zasiłek opiekuńczy
Dotychczas w przypadku zasiłku opiekuńczego wykorzystywano między innymi formularze Z-15a i Z-15b. W ramach upraszczania procedur ZUS zdecydował o ich połączeniu. Zastąpi je jeden dokument oznaczony symbolem Z-15.
To istotne dla rodziców oraz innych osób, które ubiegają się o zasiłek opiekuńczy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad uprawnionym członkiem rodziny. Zmiana formularza nie oznacza automatycznie przyznania świadczenia ani rozszerzenia kręgu osób uprawnionych. Dotyczy przede wszystkim sposobu dokumentowania wniosku.
W praktyce osoby planujące przesłanie dokumentów przez eZUS powinny korzystać z aktualnie udostępnionego formularza zamiast szukać wycofywanych oznaczeń.
Zasiłek macierzyński. Zamiast trzech formularzy będzie jeden
Kolejna zmiana obejmuje formularze ZAM, ZUR i ZAO, które ZUS postanowił połączyć w jeden dokument ZAM. Ma to uprościć sposób składania wniosków związanych z zasiłkiem macierzyńskim.
Rodzice korzystający z przysługujących im świadczeń powinni zwrócić uwagę na aktualną wersję dokumentu, szczególnie jeżeli wcześniej przygotowywali wniosek w portalu elektronicznym.
Ważne jest również to, że sama zmiana techniczna formularza nie jest równoznaczna ze zmianą wysokości zasiłku. Prawo do świadczenia i zasady jego obliczania wynikają z właściwych przepisów, a nie wyłącznie z oznaczenia dokumentu.
Jeden dokument znika. ZUS wycofuje formularz Z-3b
W oficjalnym komunikacie instytucja wskazała, że zaświadczenie płatnika składek Z-3b zostaje wycofane. ZUS wyjaśnia, że w związku z nowymi zasadami dokument ten nie będzie potrzebny.
Jednocześnie zaktualizowane zostały formularze ZAS-53, Z-3, Z-3a, ZNp-7 oraz Z-10. Zmiany służą dostosowaniu dokumentacji do przepisów dotyczących ustalania prawa do zasiłków i ich wypłaty.
Nie oznacza to, że od tej pory nie będzie trzeba przekazywać żadnych informacji związanych ze świadczeniami. W dalszym ciągu konieczne będzie spełnienie ustawowych warunków i przekazanie wymaganych danych.
Uwaga na dokumenty robocze. ZUS zapowiedział ich usunięcie
To szczególnie istotny fragment komunikatu. ZUS poinformował, że podczas wdrażania nowych formularzy usunie z kont w eZUS stare dokumenty znajdujące się w statusie roboczym lub w zakładce „Zlecenia”, jeśli nie zostały wypełnione albo wysłane.
Lista obejmuje formularze Z-15a, Z-15b, Z-15, ZAM, ZUR, ZAO, Z-3b, ZAS-53, Z-3, Z-3a, ZNp-7 i Z-10.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że ZUS usuwa wszystkie wcześniej złożone wnioski albo odbiera przyznane świadczenia. Komunikat dotyczy wskazanych dokumentów roboczych, a nie całej historii spraw użytkownika.
Osoby, które przygotowywały taki wniosek, ale go nie wysłały, powinny sprawdzić status dokumentu i w razie potrzeby rozpocząć jego wypełnianie na aktualnym formularzu.
Czy wnioski można już składać?
Prace techniczne związane z wdrożeniem formularzy zostały zaplanowane na piątek, 13 listopada, w godzinach od 15:00 do 18:30. W tym czasie ZUS zapowiedział brak możliwości wypełniania i wysyłania wymienionych dokumentów w portalu eZUS.
Było to ograniczenie dotyczące wskazanego terminu, a nie zapowiedź wielodniowego wyłączenia usług. Osoby korzystające z portalu od 16 listopada powinny sprawdzić dostępność aktualnych formularzy bezpośrednio po zalogowaniu.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Zmiany mają charakter ogólnopolski i dotyczą również klientów oddziałów ZUS w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach oraz innych miejscowościach Mazowsza.
Najważniejsza praktyczna rada jest prosta: przed złożeniem wniosku o zasiłek warto upewnić się, że wykorzystywany jest aktualny formularz. Jeśli dokument był wcześniej zapisany jako roboczy, należy sprawdzić, czy nadal znajduje się na koncie.
W razie wątpliwości można skontaktować się z ZUS lub skorzystać z informacji publikowanych na oficjalnej stronie instytucji. Nie warto przekazywać danych osobowych przez przypadkowe linki otrzymane w wiadomościach SMS lub e-mail.
Nowe formularze ZUS. Co trzeba zapamiętać?
Zmiany obejmują połączenie formularzy dotyczących zasiłku opiekuńczego i macierzyńskiego, wycofanie dokumentu Z-3b oraz aktualizację kilku innych wniosków i zaświadczeń.
Najważniejsze: ZUS zapowiedział usunięcie wskazanych dokumentów roboczych z kont użytkowników eZUS. Nie oznacza to utraty już przyznanych świadczeń, ale osoby, które nie wysłały przygotowanych wniosków, powinny ponownie sprawdzić swoje dokumenty i korzystać z aktualnych formularzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.