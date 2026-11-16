Groził masowym zabójstwem w warszawskiej szkole. 16-letni obywatel Rosji zatrzymany
16-letni uczeń jednej ze szkół na Ursynowie groził kolegom, koleżankom i dyrekcji zabójstwem wielu osób. Policjanci zatrzymali go w szkole zaraz po zgłoszeniu. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu nastolatka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na 3 miesiące.
Dyrekcja zgłosiła groźby, policja zatrzymała ucznia w szkole
Jak przekazała policja, o niepokojącym zachowaniu ucznia zawiadomiła dyrekcja szkoły. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 16-latek groził rówieśnikom i przedstawicielom dyrekcji zabójstwem wielu osób. Według policji treść gróźb wzbudziła uzasadnioną obawę ich spełnienia.
Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do spraw nieletnich i patologii. Przyjechali do szkoły i od razu zatrzymali nastolatka. Policja nie podaje nazwy placówki.
W telefonie treści faszystowskie, w sieci zdjęcia z nożem
Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. telefon 16-latka. Jak informuje policja, znalezione w nim treści wskazują na podejrzenie propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Nastolatek zamieszczał też w mediach społecznościowych zdjęcia z nożem i przedmiotami przypominającymi broń.
Postępowanie dotyczy kierowania gróźb karalnych i treści ujawnionych w telefonie. Według policji obejmuje też podejrzenie popełnienia przez nieletniego innego czynu o charakterze seksualnym. Policja nie podała szczegółów. Jak poinformowali funkcjonariusze, chłopak jest obywatelem Rosji.
Środek tymczasowy na 3 miesiące, sprawę rozstrzygnie sąd rodzinny
Po czynnościach z udziałem nieletniego policjanci doprowadzili go do sądu rodzinnego. Sąd zastosował środek tymczasowy, czyli umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na 3 miesiące. O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.
Ponieważ chłopak ma 16 lat, nie odpowiada przed sądem jak dorosły. Kodeks karny (art. 10 § 2) pozwala sądzić 15- i 16-latków jak dorosłych tylko za najcięższe czyny wymienione w tym przepisie, np. zabójstwo czy rozbój. Groźby karalne i propagowanie ustroju totalitarnego do nich nie należą. Sprawa toczy się więc na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
Zgodnie z art. 47 ustawy sąd wskazuje okres pobytu w ośrodku nie dłuższy niż 3 miesiące, liczony od zatrzymania. Jeśli wymagają tego szczególne okoliczności, pobyt można przedłużać, każdorazowo o maksymalnie 3 miesiące. Do prawomocnego zakończenia postępowania łączny pobyt nie może co do zasady przekroczyć roku. Środek tymczasowy nie jest jeszcze karą, tylko zabezpieczeniem na czas postępowania.
Warszawa: druga taka sprawa w ciągu miesiąca
To nie pierwsza w ostatnich tygodniach sprawa nastolatka podejrzewanego o planowanie ataku w stolicy. W drugiej połowie października policjanci z Woli zatrzymali 16-latka, który według ustaleń śledczych przygotowywał się do zabójstwa wielu osób. W mieszkaniu zabezpieczono m.in. maczety, noże, kastet, kamizelkę kuloodporną i przedmioty przypominające broń palną. Także w tamtej sprawie sąd rodzinny umieścił nastolatka na 3 miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.
Policja przypomina, że groźby, nawet wypowiadane w formie żartu, są traktowane poważnie i mogą mieć surowe konsekwencje prawne. Każde zgłoszenie dotyczące gróźb przemocy funkcjonariusze sprawdzają od razu. W sprawie z Ursynowa szybka reakcja dyrekcji pozwoliła zatrzymać nastolatka jeszcze na terenie szkoły.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.