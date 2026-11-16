Groził masowym zabójstwem w warszawskiej szkole. 16-letni obywatel Rosji zatrzymany

16 listopada 2026 09:39 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

16-letni uczeń jednej ze szkół na Ursynowie groził kolegom, koleżankom i dyrekcji zabójstwem wielu osób. Policjanci zatrzymali go w szkole zaraz po zgłoszeniu. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu nastolatka w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na 3 miesiące.

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Napis pilne na tle policyjnego radiowozu i taśmy.
Napis pilne na tle policyjnego radiowozu i taśmy. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Dyrekcja zgłosiła groźby, policja zatrzymała ucznia w szkole

Jak przekazała policja, o niepokojącym zachowaniu ucznia zawiadomiła dyrekcja szkoły. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 16-latek groził rówieśnikom i przedstawicielom dyrekcji zabójstwem wielu osób. Według policji treść gróźb wzbudziła uzasadnioną obawę ich spełnienia.

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Sprawą zajęli się policjanci z wydziału do spraw nieletnich i patologii. Przyjechali do szkoły i od razu zatrzymali nastolatka. Policja nie podaje nazwy placówki.

W telefonie treści faszystowskie, w sieci zdjęcia z nożem

Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. telefon 16-latka. Jak informuje policja, znalezione w nim treści wskazują na podejrzenie propagowania faszystowskiego ustroju państwa. Nastolatek zamieszczał też w mediach społecznościowych zdjęcia z nożem i przedmiotami przypominającymi broń.

Postępowanie dotyczy kierowania gróźb karalnych i treści ujawnionych w telefonie. Według policji obejmuje też podejrzenie popełnienia przez nieletniego innego czynu o charakterze seksualnym. Policja nie podała szczegółów. Jak poinformowali funkcjonariusze, chłopak jest obywatelem Rosji.

Fot. KSP

Środek tymczasowy na 3 miesiące, sprawę rozstrzygnie sąd rodzinny

Po czynnościach z udziałem nieletniego policjanci doprowadzili go do sądu rodzinnego. Sąd zastosował środek tymczasowy, czyli umieszczenie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym na 3 miesiące. O dalszym losie 16-latka zdecyduje sąd rodzinny.

Ponieważ chłopak ma 16 lat, nie odpowiada przed sądem jak dorosły. Kodeks karny (art. 10 § 2) pozwala sądzić 15- i 16-latków jak dorosłych tylko za najcięższe czyny wymienione w tym przepisie, np. zabójstwo czy rozbój. Groźby karalne i propagowanie ustroju totalitarnego do nich nie należą. Sprawa toczy się więc na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.

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Zgodnie z art. 47 ustawy sąd wskazuje okres pobytu w ośrodku nie dłuższy niż 3 miesiące, liczony od zatrzymania. Jeśli wymagają tego szczególne okoliczności, pobyt można przedłużać, każdorazowo o maksymalnie 3 miesiące. Do prawomocnego zakończenia postępowania łączny pobyt nie może co do zasady przekroczyć roku. Środek tymczasowy nie jest jeszcze karą, tylko zabezpieczeniem na czas postępowania.

Warszawa: druga taka sprawa w ciągu miesiąca

To nie pierwsza w ostatnich tygodniach sprawa nastolatka podejrzewanego o planowanie ataku w stolicy. W drugiej połowie października policjanci z Woli zatrzymali 16-latka, który według ustaleń śledczych przygotowywał się do zabójstwa wielu osób. W mieszkaniu zabezpieczono m.in. maczety, noże, kastet, kamizelkę kuloodporną i przedmioty przypominające broń palną. Także w tamtej sprawie sąd rodzinny umieścił nastolatka na 3 miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.

Policja przypomina, że groźby, nawet wypowiadane w formie żartu, są traktowane poważnie i mogą mieć surowe konsekwencje prawne. Każde zgłoszenie dotyczące gróźb przemocy funkcjonariusze sprawdzają od razu. W sprawie z Ursynowa szybka reakcja dyrekcji pozwoliła zatrzymać nastolatka jeszcze na terenie szkoły.

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