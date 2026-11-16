Duże zmiany w podatkach od 2027 roku. Rząd chce podnieść próg do 130 tys. zł. Pojawi się też nowa stawka 24 proc.
Szykują się poważne zmiany w rozliczeniach podatkowych Polaków. Ministerstwo Finansów poinformowało o ponownym przyjęciu przez rząd projektu dotyczącego skali podatkowej PIT. Najważniejsze propozycje to podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej stawki 24 procent dla dochodów w przedziale od 130 do 150 tysięcy złotych. Według resortu finansów na zmianach mogłoby skorzystać około 3,5 miliona podatników. Planowane rozwiązania mają obowiązywać od 2027 roku, ale na razie są projektem, a nie obowiązującym prawem.
Informację o proponowanej reformie Ministerstwo Finansów opublikowało 4 listopada 2026 roku. Rząd ponownie przyjął rozwiązania, które mają zmodyfikować sposób opodatkowania dochodów osób fizycznych. Propozycja dotyczy przede wszystkim podatników rozliczających się według skali podatkowej, a więc między innymi wielu pracowników, emerytów, rencistów i przedsiębiorców korzystających z tej formy opodatkowania.
Próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych
Jedną z najważniejszych propozycji jest podwyższenie pierwszego progu podatkowego z obecnych 120 tysięcy do 130 tysięcy złotych. To zmiana, która mogłaby wpłynąć na wysokość podatku płaconego przez osoby uzyskujące wyższe dochody rozliczane według skali.
W obecnym systemie przekroczenie pierwszego progu oznacza opodatkowanie nadwyżki dochodu wyższą stawką. Nie powoduje natomiast automatycznego naliczenia wyższego podatku od całego rocznego dochodu. Ta zasada ma ogromne znaczenie przy interpretacji informacji o progach podatkowych.
Podwyższenie granicy do 130 tysięcy złotych oznaczałoby, że wyższa stawka zaczynałaby działać później niż obecnie. Ostateczny wpływ na podatnika zależałby jednak od wszystkich elementów nowej skali.
Nowa stawka 24 procent. Kogo miałaby objąć?
Ministerstwo Finansów zaproponowało wprowadzenie dodatkowego przedziału dochodowego. Dochody powyżej 130 tysięcy do 150 tysięcy złotych miałyby zostać objęte stawką 24 procent.
To istotny element reformy, ponieważ obecnie po przekroczeniu pierwszego progu podatkowego stosowana jest stawka 32 procent od nadwyżki. Projekt zakłada więc dodatkowy przedział pomiędzy niższą a najwyższą stawką opodatkowania.
Nie oznacza to, że każdy podatnik osiągający 140 tysięcy złotych dochodu zapłaci 24 procent od całej tej kwoty. System progowy polega na opodatkowaniu poszczególnych części dochodu według odpowiednich zasad.
Przy ocenie rzeczywistej korzyści należy też odróżnić dochód podatkowy od wynagrodzenia brutto. Są to różne wartości, a znaczenie mogą mieć także składki, koszty uzyskania przychodów i przysługujące ulgi.
Około 3,5 miliona podatników może skorzystać
Według wyliczeń Ministerstwa Finansów przedstawiona reforma byłaby korzystna dla około 3,5 miliona osób. To znacząca grupa, obejmująca podatników rozliczających dochody według skali podatkowej.
Nie oznacza to jednak, że każda z tych osób otrzyma identyczną oszczędność. Korzyść będzie zależeć przede wszystkim od poziomu dochodów, sytuacji rodzinnej i sposobu rozliczania podatku.
Inaczej zmiana wpłynie na osobę osiągającą dochód nieznacznie przekraczający dotychczasowy próg, a inaczej na podatnika uzyskującego znacznie wyższe zarobki. Niektórzy podatnicy mogą w ogóle nie odczuć zmiany pierwszego progu, jeśli ich roczne dochody pozostają znacznie poniżej 120 tysięcy złotych.
Zmiany nie ograniczają się do podatku PIT
Komunikat Ministerstwa Finansów wskazuje również na propozycje dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz rozwiązań mających wspierać stabilność finansów publicznych.
To oznacza, że projekt należy traktować jako szerszy pakiet podatkowy, a nie wyłącznie prostą zmianę jednej kwoty w skali PIT.
Przedsiębiorcy powinni zwrócić szczególną uwagę na ostateczny zakres regulacji, ponieważ skutki mogą być różne w zależności od wybranej formy opodatkowania. Nie należy zakładać, że podwyższenie progu w skali PIT automatycznie poprawi sytuację każdego przedsiębiorcy korzystającego z podatku liniowego lub ryczałtu.
Czy od stycznia 2027 roku pensje będą wyższe?
To jedno z najważniejszych pytań, jakie mogą pojawić się w związku z zapowiedziami reformy. Na razie odpowiedź zależy od dalszych losów projektu. Samo przyjęcie propozycji przez rząd nie oznacza jeszcze wejścia nowych przepisów w życie.
Aby zmiany zaczęły obowiązywać, konieczne jest zakończenie procesu legislacyjnego, w tym przyjęcie odpowiednich przepisów przez parlament oraz ich ogłoszenie.
Nie ma więc podstaw do zapewniania pracowników, że od najbliższego stycznia każdy otrzyma konkretną kwotę więcej na konto. Najpierw trzeba poznać ostatecznie uchwaloną treść przepisów oraz ich datę wejścia w życie.
Istotne będzie również to, jak nowe rozwiązania wpłyną na zaliczki na podatek pobierane w trakcie roku.
Przykład pokazuje, dlaczego próg ma znaczenie
Załóżmy, że osoba rozliczająca się według skali podatkowej osiąga roczny dochód podlegający opodatkowaniu w wysokości 140 tysięcy złotych. W obecnym systemie kwota powyżej 120 tysięcy złotych znajduje się w wyższym przedziale skali podatkowej.
W proponowanym rozwiązaniu granica pierwszego progu zostałaby podniesiona do 130 tysięcy złotych, a dochód pomiędzy 130 a 150 tysiącami złotych objęto by stawką 24 procent.
To obrazuje mechanizm projektowanej zmiany. Nie jest jednak kompletną symulacją rozliczenia konkretnej osoby, ponieważ na ostateczny podatek mogą wpływać także inne elementy systemu, w tym ulgi i preferencje podatkowe.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Proponowana reforma dotyczy podatników w całej Polsce, w tym mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego. Zmiana progów może być szczególnie istotna dla osób, których roczne dochody przekraczają obecny pierwszy próg podatkowy.
Mieszkańcy stolicy zatrudnieni na umowach o pracę, uzyskujący dochody z kilku źródeł albo prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną według skali powinni śledzić dalsze losy projektu.
Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania warto jednak poczekać na ostateczną treść ustawy. Podejmowanie takiej decyzji wyłącznie na podstawie rządowej zapowiedzi może prowadzić do błędnej oceny przyszłych obciążeń podatkowych.
Rząd zapowiada reformę. Na razie trzeba poczekać na ustawę
Podwyższenie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie nowej stawki 24 procent dla dochodów do 150 tysięcy złotych to najważniejsze elementy propozycji przedstawionej przez Ministerstwo Finansów.
Według rządu zmiany mogłyby przynieść korzyści około 3,5 miliona podatników. Planowany termin ich stosowania to 2027 rok.
Najważniejsze: nowe progi podatkowe nie obowiązują jeszcze na podstawie samego komunikatu rządu. Dopiero zakończenie procesu legislacyjnego pokaże, jak będzie wyglądać ostateczna skala PIT i kto rzeczywiście zapłaci mniej. Do tego czasu należy rozliczać podatki według obowiązujących przepisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.