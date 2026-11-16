Zamykają ważną ulicę w Warszawie. Pięć linii autobusowych pojedzie objazdami. Lista zmian
Duże zmiany w komunikacji miejskiej na warszawskiej Woli. Od wtorkowego wieczoru, 17 listopada, drogowcy zamkną fragment ulicy Erazma Ciołka między Brożka a Obozową. Prace mają potrwać do piątku, 20 listopada. W tym czasie pięć linii autobusowych pojedzie zmienionymi trasami, część przystanków zostanie zawieszona, a dla pasażerów przygotowane będą przystanki tymczasowe. Zmiany obejmą linie 129, 184, 197, 201 i 249. Osoby podróżujące w rejonie Koła, ulicy Górczewskiej i stacji metra Księcia Janusza powinny wcześniej sprawdzić rozkłady jazdy.
Warszawski Transport Publiczny poinformował o organizacji ruchu związanej z frezowaniem nawierzchni ulicy Erazma Ciołka. Roboty rozpoczną się we wtorek, 17 listopada 2026 roku, około godziny 22:00. Od tego momentu fragment ulicy między Brożka a Obozową zostanie zamknięty dla ruchu, a autobusy zostaną skierowane na wyznaczone trasy objazdowe.
Ulica Ciołka zamknięta od 17 listopada. Kiedy zakończą się utrudnienia?
Zgodnie z komunikatem przewoźnika zamknięcie rozpocznie się we wtorek około godziny 22:00 i ma potrwać do późnego wieczora w piątek, 20 listopada. Planowane przywrócenie przejezdności wskazywane jest na około godzinę 23:50.
Prace obejmą odcinek pomiędzy ulicą Brożka a Obozową. Drogowcy przeprowadzą frezowanie nawierzchni, które wymaga czasowego wyłączenia fragmentu ulicy z ruchu.
Utrudnienia będą odczuwalne nie tylko przez kierowców samochodów osobowych. Ponieważ przez ten obszar przebiegają trasy kilku ważnych linii autobusowych, zmieniona zostanie również organizacja komunikacji miejskiej.
Pięć linii autobusowych pojedzie inaczej. Sprawdź numery
Zmiany obejmą autobusy linii 129, 184, 197, 201 i 249. Wszystkie te linie otrzymają zmienione trasy w związku z zamknięciem ulicy Erazma Ciołka, choć zakres objazdów będzie różny.
W przypadku linii 129 autobusy jadące od strony PKP Ursus dotrą do Koła ulicami Deotymy i Obozową. Pasażerowie wysiądą na przystanku Koło 56. Kursy powrotne w kierunku PKP Ursus będą rozpoczynały się z przystanku Koło 05.
Podobna organizacja zostanie zastosowana na linii 249 w kierunku Koła. Autobusy pojadą przez Deotymy i Obozową do przystanku Koło 56.
Warto zwrócić uwagę na miejsce zakończenia podróży. Osoby przyzwyczajone do korzystania z dotychczasowego przystanku mogą zostać zaskoczone zmianą i koniecznością dojścia do innej lokalizacji.
Linia 184. Objazd przez Górczewską i Księcia Janusza
Autobusy linii 184, kursujące pomiędzy Szczęśliwicami a Metrem Młociny, zostaną skierowane na objazd w obu kierunkach.
Zmieniona trasa poprowadzi ulicami Elekcyjną, Górczewską, Księcia Janusza i Dywizjonu 303. Oznacza to, że podróżni korzystający z tej linii na Woli powinni zwrócić uwagę na nowy przebieg trasy i lokalizację przystanków.
Zmiana obejmie również sposób obsługi rejonu stacji metra Księcia Janusza. Wprowadzone zostaną tymczasowe rozwiązania przystankowe, umożliwiające pasażerom przesiadki i korzystanie z autobusów pomimo zamkniętej ulicy.
Linia 197. Autobusy ominą zamknięty fragment ulicy
Linia 197, łącząca Cmentarz Wolski z Gwiaździstą, także pojedzie zmienioną trasą w obu kierunkach.
Objazd zostanie poprowadzony ulicą Jana Olbrachta, a następnie ulicami Księcia Janusza i Księcia Bolesława. Dzięki temu autobusy ominą zamknięty fragment Ciołka i będą mogły kontynuować kursowanie.
Pasażerowie powinni jednak pamiętać, że niektóre dotychczasowe przystanki nie będą obsługiwane, a dojście do najbliższego dostępnego przystanku może wymagać zmiany codziennej trasy.
Linia 201. Zmiana przy metrze Księcia Janusza
W przypadku linii 201 zmieniona zostanie organizacja dojazdu do stacji metra Księcia Janusza. Autobusy jadące z Nowego Bemowa będą kursowały ulicami Deotymy i Górczewską do przystanku Metro Księcia Janusza 08.
Ten sam przystanek będzie miejscem rozpoczęcia kursu powrotnego. Następnie autobusy pojadą przez Górczewską, Księcia Janusza i Księcia Bolesława w kierunku Nowego Bemowa.
To szczególnie ważna informacja dla osób, które korzystają z linii 201 jako połączenia z metrem. Zmieni się bowiem miejsce, w którym należy oczekiwać na autobus.
Te przystanki zostaną zawieszone. Pasażerowie muszą uważać
Warszawski Transport Publiczny zapowiedział czasowe zawieszenie siedmiu przystanków. Nie będą obsługiwane: Dalibora 03 i 04, Koło 04, Brożka 01 i 02 oraz Metro Księcia Janusza 05 i 06.
Dla podróżnych może to oznaczać konieczność skorzystania z innego przystanku i zmianę codziennej drogi do pracy, szkoły lub domu.
Najbardziej praktycznym rozwiązaniem będzie sprawdzenie nowej lokalizacji przystanku jeszcze przed wyjściem. Nie warto zakładać, że autobus zatrzyma się w zwykłym miejscu, ponieważ część dotychczasowych stanowisk pozostanie nieczynna przez kilka dni.
Pojawią się przystanki tymczasowe. Oto gdzie będą zlokalizowane
W związku z remontem uruchomione zostaną przystanki zastępcze. Koło 52 będzie znajdował się przy ulicy Księcia Janusza, przed skrzyżowaniem z ulicami Dywizjonu 303 i Obozową. Koło 54 zostanie umieszczony przy Dywizjonu 303, natomiast Koło 56 przy Obozowej.
Dodatkowo uruchomione będą przystanki Brożka 51 i 52 przy ulicy Księcia Janusza oraz Metro Księcia Janusza 54, zlokalizowany za skrzyżowaniem z Górczewską.
Przywrócony zostanie również przystanek Metro Księcia Janusza 08, który będzie wykorzystywany przez linie 184 i 201 zgodnie z tymczasową organizacją ruchu.
Od 18 do 20 listopada specjalne rozkłady jazdy
Zmiany nie ograniczą się do przebiegu tras. Dla wszystkich pięciu linii objętych remontem, czyli 129, 184, 197, 201 i 249, przewidziano specjalne rozkłady jazdy obowiązujące od środy, 18 listopada, do piątku, 20 listopada.
Oznacza to, że dotychczasowe godziny odjazdów mogą nie odpowiadać kursom wykonywanym podczas remontu. Nawet jeśli autobus zatrzyma się w dobrze znanym miejscu, warto sprawdzić aktualny rozkład.
Szczególnie ważne będzie to dla osób korzystających z komunikacji w godzinach porannego i popołudniowego szczytu.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy?
Zamknięcie ulicy Ciołka będzie miało największy wpływ na mieszkańców Woli, w szczególności rejonu Koła, ale zmiany tras autobusowych mogą odczuć również osoby podróżujące z Bemowa, Ursusa, Żoliborza i innych części Warszawy.
Osoby korzystające z połączeń do metra powinny sprawdzić lokalizację przystanków zastępczych, ponieważ niektóre z nich zostaną przeniesione w inne miejsca niż dotychczas.
Kierowcy samochodów powinni natomiast uwzględnić zamknięcie fragmentu ulicy Erazma Ciołka i korzystać z dopuszczonych przejazdów zgodnie z tymczasowym oznakowaniem.
Remont jest zaplanowany na kilka dni, ale jego przebieg może zależeć od warunków technicznych i pogodowych. Dlatego przed podróżą warto śledzić aktualne komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
Od wtorku wieczorem duże zmiany na Woli. Zapamiętaj te informacje
Od 17 listopada, około godziny 22:00, drogowcy zamkną ulicę Erazma Ciołka pomiędzy Brożka a Obozową. Utrudnienia mają zakończyć się w piątek, 20 listopada, około godziny 23:50.
Objazdami pojadą autobusy 129, 184, 197, 201 i 249. Siedem przystanków zostanie czasowo zawieszonych, a w ich miejsce przewidziano nowe lokalizacje tymczasowe. Od 18 do 20 listopada obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy.
Najważniejsza rada dla pasażerów: zanim wyruszysz w podróż, sprawdź trasę autobusu i lokalizację przystanku. Zmiany obejmują kilka popularnych połączeń oraz okolice stacji metra Księcia Janusza, dlatego korzystanie ze starego rozkładu może oznaczać niepotrzebne oczekiwanie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.