Uwaga kierowcy w Warszawie! Od poniedziałku Wisłostrada zwężona do jednego pasa. Utrudnienia przez cztery noce
Ważne ostrzeżenie dla kierowców korzystających z jednej z najważniejszych arterii Warszawy. Od poniedziałku, 16 listopada, na Wisłostradzie rozpoczną się kolejne prace drogowe. Przez cztery noce jezdnia w kierunku Mokotowa zostanie zwężona do zaledwie jednego pasa ruchu. Utrudnienia obejmą odcinek Wybrzeża Kościuszkowskiego pomiędzy ulicą Karową a wjazdem do tunelu Wisłostrady. Prace potrwają do piątkowego poranka, 20 listopada. Kierowcy wracający wieczorem do domu lub poruszający się nocą przez centrum stolicy powinni przygotować się na zwężenia.
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie poinformował o rozpoczęciu ostatniego etapu remontu jezdni prowadzącej w stronę Mokotowa. Wcześniej wykonawcy ułożyli już nową nawierzchnię oraz zamontowali nowe dysze systemu zapobiegającego oblodzeniu drogi przed wjazdem do tunelu. Do zakończenia prac pozostała wymiana dylatacji, czyli elementów konstrukcyjnych umożliwiających prawidłową pracę nawierzchni i sąsiadujących z nią elementów drogowych.
Wisłostrada zwężona do jednego pasa. Jest dokładna data
Roboty rozpoczną się w poniedziałek, 16 listopada, o godzinie 20:00. Drogowcy przewidzieli cztery kolejne noce prac, a ich zakończenie planowane jest na piątek, 20 listopada, o godzinie 5:00 rano.
Utrudnienia będą występowały wyłącznie w godzinach od 20:00 do 5:00. W ciągu dnia wszystkie pasy ruchu mają być ponownie dostępne dla kierowców.
Największe znaczenie ma kierunek jazdy. Zwężenie obejmie jezdnię Wisłostrady prowadzącą w stronę Mokotowa, między ulicą Karową a wjazdem do tunelu.
Nie oznacza to całkowitego zamknięcia Wisłostrady. Przejazd pozostanie możliwy, jednak kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko jeden pas ruchu.
Najpierw zamkną dwa pasy przy Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
Prace zostaną podzielone na dwa etapy. W pierwszym drogowcy zajmą dwa pasy położone bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejne noce roboty przeniosą się na dwa pasy znajdujące się bliżej Wisły.
W obu etapach jeden pas w kierunku Mokotowa pozostanie przejezdny. Zmieni się natomiast to, którą częścią jezdni będą poruszały się samochody.
Takie rozwiązanie pozwala prowadzić prace bez całkowitego wstrzymywania ruchu. Jednocześnie wymaga od kierowców zachowania szczególnej ostrożności, ponieważ organizacja przejazdu będzie inna niż zwykle.
Ważna zmiana już przed Karową. Ten pas zostanie zamknięty
Zarząd Dróg Miejskich informuje, że podczas obu etapów robót zamknięty będzie również lewy pas Wisłostrady przed skrzyżowaniem z ulicą Karową.
Oznacza to, że kierowcy jadący od strony północnej powinni odpowiednio wcześnie zwrócić uwagę na oznakowanie tymczasowe i przygotować się do zmniejszenia liczby dostępnych pasów.
Najważniejsze jest unikanie gwałtownej zmiany pasa tuż przed zwężeniem. Szczególną ostrożność należy zachować wieczorem i nocą, kiedy kierowcy mogą być przyzwyczajeni do płynniejszego ruchu na tej trasie.
Czy będzie można skręcić w Karową?
Tak. Zgodnie z komunikatem ZDM wjazd z ulicy Karowej na Wisłostradę oraz zjazd z Wisłostrady w Karową pozostaną otwarte.
To ważna informacja dla kierowców dojeżdżających do Powiśla oraz okolic Uniwersytetu Warszawskiego. Choć na głównej jezdni pojawią się zwężenia, nie zaplanowano całkowitego zamknięcia połączenia z Karową.
Należy jednak liczyć się z tym, że przejazd przez rejon skrzyżowania będzie wymagał uwagi z powodu zmienionej organizacji ruchu.
Dlaczego drogowcy ponownie zajmują Wisłostradę?
Trwające prace są ostatnim etapem modernizacji odcinka Wybrzeża Kościuszkowskiego przed wjazdem do tunelu. Kierowcy korzystają już z odnowionej nawierzchni, a przy drodze zamontowano dysze systemu zabezpieczającego przed oblodzeniem.
Takie rozwiązanie ma znaczenie szczególnie jesienią i zimą, kiedy zmieniające się warunki pogodowe mogą sprzyjać powstawaniu śliskiej nawierzchni. Tunel i jego bezpośrednie otoczenie wymagają odpowiedniego utrzymania oraz sprawnie działających instalacji.
Wymiana dylatacji pozwoli zakończyć zaplanowany zakres remontu. Elementy te odpowiadają za właściwe przenoszenie odkształceń wynikających między innymi ze zmian temperatury i obciążenia ruchem.
Jak ominąć utrudnienia? Kierowcy powinni sprawdzić trasę
Osoby planujące przejazd Wisłostradą w kierunku Mokotowa między godziną 20:00 a 5:00 powinny uwzględnić możliwość wolniejszego ruchu. Choć zwężenie jest zaplanowane na noc, ograniczenie przepustowości do jednego pasa może powodować lokalne spowolnienia.
Alternatywą dla części podróży może być przejazd innymi ulicami śródmieścia, ale wybór objazdu powinien zależeć od miejsca rozpoczęcia i zakończenia trasy oraz bieżących warunków drogowych.
Zarząd Dróg Miejskich nie wskazał jednego obowiązkowego objazdu dla wszystkich kierowców, ponieważ Wisłostrada pozostanie przejezdna. Warto zatem sprawdzić aktualną sytuację przed wyruszeniem w drogę, zamiast automatycznie wybierać dłuższą trasę.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Wisłostrada jest jedną z najważniejszych tras północ–południe w Warszawie. Korzystają z niej zarówno mieszkańcy stolicy, jak i kierowcy przyjeżdżający z miejscowości aglomeracji warszawskiej.
Zwężenie w rejonie tunelu może być szczególnie odczuwalne dla osób pracujących do późnych godzin, kierowców zawodowych oraz wszystkich planujących nocny przejazd przez centrum.
W praktyce najważniejsze będą trzy informacje: prace rozpoczną się 16 listopada o godzinie 20:00, potrwają przez cztery noce, a w kierunku Mokotowa pozostanie jeden pas ruchu. W dzień, od godziny 5:00 do 20:00, wszystkie pasy mają być dostępne.
Od poniedziałku do piątku. Zapamiętaj te godziny
Roboty na Wisłostradzie mają odbywać się w nocach z 16 na 17, z 17 na 18, z 18 na 19 oraz z 19 na 20 listopada. Każdego wieczoru utrudnienia rozpoczną się o godzinie 20:00, a zakończą o 5:00 następnego dnia.
Po zakończeniu czwartego etapu, w piątek rano, ZDM planuje przywrócenie standardowej organizacji ruchu.
Uwaga kierowcy: od 16 listopada Wisłostrada w kierunku Mokotowa zostanie nocami zwężona do jednego pasa między Karową a wjazdem do tunelu. Wjazd i wyjazd z Karowej pozostaną otwarte, ale na dojeździe do zwężenia należy zachować szczególną ostrożność. Utrudnienia mają zakończyć się 20 listopada rano.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.