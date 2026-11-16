Prezydent ponownie zawetował ustawę o bezpieczeństwie w internecie. Nowe przepisy nie wejdą w życie
Ważna decyzja dotycząca bezpieczeństwa milionów użytkowników internetu w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki ponownie zawetował ustawę przygotowaną w związku z unijnym aktem o usługach cyfrowych, czyli DSA. Przepisy miały między innymi umożliwić szybsze reagowanie na określone nielegalne treści w sieci. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega, że bez nowych regulacji polskie instytucje nie otrzymają dodatkowych narzędzi do walki z zagrożeniami w internecie. Sprawa dotyczy między innymi gróźb, nawoływania do przemocy oraz materiałów zagrażających bezpieczeństwu dzieci.
W piątek, 13 listopada 2026 roku, Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o kolejnym wecie prezydenta wobec ustawy związanej z wdrożeniem krajowych mechanizmów stosowania Digital Services Act. To unijne rozporządzenie regulujące obowiązki dostawców usług cyfrowych, w tym największych platform internetowych. Decyzja prezydenta oznacza, że rozwiązania przewidziane w zawetowanej polskiej ustawie nie zaczną obowiązywać w zaproponowanym kształcie.
Prezydent zawetował ustawę. Ministerstwo mówi o poważnych konsekwencjach
Według komunikatu Ministerstwa Cyfryzacji był to drugi przypadek zawetowania przez Karola Nawrockiego ustawy dotyczącej krajowych mechanizmów stosowania DSA. Resort podkreśla, że proponowane przepisy miały pozwolić odpowiednim instytucjom szybciej reagować na określone nielegalne treści publikowane w internecie.
W szczególności chodziło o materiały mogące stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, groźby, nawoływanie do przemocy oraz inne treści naruszające prawo. W ocenie ministerstwa nowe rozwiązania miały ułatwić prowadzenie postępowań dotyczących takich naruszeń.
Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski skrytykował decyzję prezydenta. Przedstawiciele resortu przekonują, że bez proponowanych zmian możliwości szybkiej reakcji polskich instytucji pozostaną ograniczone.
O jakie treści chodzi? Zagrożenia dotyczą także dzieci
Internet jest miejscem codziennej komunikacji, nauki, zakupów i pracy. Jednocześnie na platformach społecznościowych, w komunikatorach oraz serwisach publikujących materiały użytkowników mogą pojawiać się treści naruszające prawo.
Ministerstwo Cyfryzacji wskazuje przede wszystkim na sytuacje, w których publikowane materiały zawierają groźby, nawołują do przemocy albo stwarzają zagrożenie dla dzieci. W ocenie resortu państwo powinno dysponować odpowiednimi procedurami umożliwiającymi sprawne reagowanie na takie przypadki.
Nie oznacza to jednak, że w Polsce nie istnieją dziś przepisy pozwalające ścigać groźby karalne czy inne przestępstwa internetowe. Nadal obowiązują odpowiednie przepisy Kodeksu karnego, a w określonych sytuacjach możliwe jest zgłaszanie podejrzanych treści policji oraz właściwym instytucjom.
Spór dotyczy dodatkowych mechanizmów postępowania wobec nielegalnych treści i ich dostawców, a nie całkowitego braku możliwości prawnej reakcji na przestępstwa w sieci.
Czym jest DSA? To nie tylko przepisy o usuwaniu treści
Digital Services Act, czyli akt o usługach cyfrowych, to rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące funkcjonowania usług pośrednich w internecie. Nakłada na określone podmioty obowiązki związane między innymi z przejrzystością moderacji treści, mechanizmami zgłaszania nielegalnych materiałów i odpowiedzialnością proceduralną dostawców usług.
Największe platformy internetowe podlegają dodatkowym wymogom dotyczącym oceny ryzyka systemowego i ograniczania niektórych zagrożeń. DSA przewiduje także rozwiązania służące przejrzystości reklam oraz ochronie użytkowników.
Ważne jest jednak rozróżnienie unijnego rozporządzenia od krajowej ustawy. DSA jako rozporządzenie obowiązuje w Unii Europejskiej niezależnie od tego, czy Polska przyjęła wszystkie szczegółowe rozwiązania instytucjonalne. Prezydenckie weto nie unieważnia więc unijnych przepisów.
Co zmienia weto? Nie powstanie mechanizm przewidziany w ustawie
Najważniejszą konsekwencją prezydenckiego weta jest zatrzymanie wejścia w życie proponowanej ustawy. Oznacza to, że nie zostaną uruchomione dodatkowe krajowe procedury dokładnie w takiej formie, jaką przewidywał zawetowany dokument.
Nie należy jednak wyciągać z tego wniosku, że wszystkie internetowe platformy zyskują nieograniczoną swobodę działania albo że przestępstwa popełniane w internecie przestały być ścigane. Nadal istnieją obowiązki wynikające z unijnego DSA oraz krajowych przepisów prawa.
Decyzja prezydenta kończy natomiast możliwość wejścia w życie tej konkretnej nowelizacji bez dalszych działań ustawodawczych. Dalszy los regulacji będzie zależał od kolejnych decyzji parlamentu i organów państwowych.
Dlaczego sprawa budzi kontrowersje?
Regulacje dotyczące internetowych treści wymagają pogodzenia kilku istotnych wartości. Z jednej strony państwo powinno zapewniać skuteczną ochronę przed przestępstwami, groźbami oraz materiałami naruszającymi bezpieczeństwo dzieci. Z drugiej strony mechanizmy ingerowania w publikowane treści muszą respektować wolność wypowiedzi, odpowiednie procedury prawne i możliwość odwołania się od decyzji.
Zwolennicy skuteczniejszych procedur usuwania nielegalnych materiałów zwracają uwagę na tempo rozpowszechniania treści w internecie i trudności, z którymi spotykają się osoby poszkodowane. Krytycy zbyt szerokich uprawnień administracyjnych mogą natomiast wskazywać na ryzyko nieproporcjonalnego ograniczania legalnych wypowiedzi.
Ocena konkretnych rozwiązań powinna zatem uwzględniać zarówno cele związane z bezpieczeństwem, jak i gwarancje ochrony praw użytkowników. Sama informacja o wecie nie rozstrzyga tych kwestii.
Co mogą zrobić rodzice, jeśli dziecko zetknie się z niebezpiecznymi treściami?
Niezależnie od zmian legislacyjnych rodzice i opiekunowie mogą korzystać z mechanizmów zgłaszania treści udostępnianych przez platformy internetowe. W przypadku materiałów przedstawiających przemoc, nękanie lub groźby warto zachować informacje pozwalające ustalić źródło publikacji, a następnie zgłosić sprawę odpowiedniemu serwisowi.
Jeżeli pojawia się podejrzenie popełnienia przestępstwa, sprawę można zgłosić policji. W przypadku zagrożenia bezpośredniego należy korzystać z numeru alarmowego 112.
Warto również rozmawiać z dziećmi o bezpieczeństwie w sieci i sposobach reagowania na niepokojące wiadomości. Kontrola ustawień prywatności, zabezpieczenie kont i wiedza o możliwościach zgłaszania nadużyć pozostają istotne niezależnie od tego, jakie przepisy będą przyjmowane w kolejnych miesiącach.
Co oznacza to dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Decyzja prezydenta dotyczy całej Polski, a więc również mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego. Jej znaczenie jest szczególnie widoczne dla rodzin, użytkowników mediów społecznościowych, przedsiębiorców prowadzących działalność internetową oraz osób, które doświadczają nękania lub innych naruszeń w sieci.
Warto pamiętać, że za pośrednictwem internetu rozprzestrzeniają się nie tylko nielegalne materiały, ale również oszustwa i fałszywe wiadomości. Nie wszystkie takie przypadki są objęte identycznymi mechanizmami prawnymi, dlatego przy zgłaszaniu zagrożenia znaczenie ma jego charakter.
Osoby, które otrzymały podejrzany link lub wiadomość mogącą stanowić próbę oszustwa, powinny zachować ostrożność i skorzystać z odpowiednich kanałów zgłaszania incydentów, między innymi dostępnych w CERT Polska.
Co dalej z przepisami o bezpieczeństwie internetu?
Po zawetowaniu ustawy konieczne będą dalsze decyzje legislacyjne, jeśli Polska ma wprowadzić nowe krajowe mechanizmy w przedstawionym wcześniej zakresie. Ministerstwo Cyfryzacji wyraźnie krytykuje weto i podkreśla potrzebę skuteczniejszej ochrony użytkowników.
Na obecnym etapie nie ma jednak podstaw do wskazywania konkretnej daty przyjęcia kolejnych przepisów. Ewentualny nowy projekt musiałby przejść właściwą procedurę.
Najważniejsze: prezydent ponownie zawetował ustawę dotyczącą krajowych mechanizmów DSA. Nie oznacza to zniesienia unijnych przepisów ani legalizacji internetowych przestępstw. Oznacza natomiast, że nowe rozwiązania przygotowane w zawetowanej ustawie nie wejdą w życie w zaproponowanej formie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.