Alarmujące ustalenia na Mazowszu! Po wybuchu pod pociągiem kolejne składy jechały po uszkodzonym torze. Jest raport
Wstrząsające ustalenia dotyczące aktu dywersji na polskiej kolei. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych opublikowała raporty opisujące niebezpieczne wydarzenia na trasie Warszawa–Dorohusk w listopadzie 2025 roku. Z dokumentów wynika, że pod przejeżdżającym pociągiem towarowym zdetonowano ładunek wybuchowy, który uszkodził szynę. Co szczególnie niepokojące, zanim rozpoznano zagrożenie, przez uszkodzony odcinek przejechało jeszcze 11 pociągów. W kolejnym incydencie na tej samej linii zagrożony był skład pasażerski przewożący 475 osób. Komisja mówi o działaniach o charakterze terrorystycznym.
Nowe informacje ujawniono w pierwszą rocznicę dramatycznych wydarzeń, które w listopadzie 2025 roku postawiły polskie służby w stan podwyższonej gotowości. Zdarzenia na linii kolejowej nr 7, łączącej Warszawę z Dorohuskiem, były przedmiotem szczegółowej analizy Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Opublikowane raporty pozwalają dokładniej odtworzyć przebieg eksplozji, reakcję obsługi kolejowej oraz okoliczności drugiego incydentu z uszkodzeniem sieci trakcyjnej.
Ładunek wybuchowy pod pociągiem. Do eksplozji doszło na Mazowszu
Pierwsze ze zdarzeń miało miejsce 15 listopada 2025 roku o godzinie 20:52 na szlaku Sobolew–Życzyn, w rejonie miejscowości Mika w województwie mazowieckim. Przejeżdżał tamtędy pociąg towarowy.
Według ustaleń komisji osoby trzecie wcześniej przygotowały i umieściły ładunek wybuchowy w jednym z toków szynowych. Następnie doprowadziły do jego detonacji pod przejeżdżającym składem.
Siła eksplozji spowodowała wyłamanie fragmentu szyny i przerwanie jej ciągłości. Powstałe uszkodzenie stwarzało zagrożenie dla kolejnych pociągów poruszających się tą trasą.
Komisja uznała, że nie był to przypadkowy wypadek ani awaria wynikająca ze zużycia infrastruktury. Wskazała na celowe działanie osób trzecich, mające charakter terrorystyczny.
Jedenaście pociągów przejechało przez uszkodzone torowisko
Jednym z najbardziej niepokojących ustaleń opublikowanego raportu jest liczba składów, które przejechały przez uszkodzony odcinek po detonacji ładunku wybuchowego.
Według informacji przedstawionych przez komisję i opisanych przez TVP Warszawa było to aż 11 kolejnych pociągów. Od chwili wybuchu do pierwszego zgłoszenia nieprawidłowości toru upłynęło niemal dziesięć godzin.
To oznacza, że poważne uszkodzenie infrastruktury kolejowej nie zostało od razu rozpoznane. W tym czasie ruch po niebezpiecznym odcinku był kontynuowany.
Nie doszło do wykolejenia żadnego z tych składów. Fakt, że uniknięto katastrofy, nie zmniejsza jednak znaczenia ujawnionych okoliczności. Komisja analizowała również działania podejmowane po zdarzeniu i skuteczność procedur umożliwiających wykrywanie zagrożeń na torach.
Maszynista usłyszał huk. Nie wiedział, że doszło do eksplozji
Raport opisuje także zachowanie maszynisty pociągu towarowego, pod którym zdetonowano ładunek. Prowadzący skład zarejestrował niepokojący dźwięk, jednak nie rozpoznał go jako eksplozji materiału wybuchowego.
Pociąg kontynuował jazdę, a rzeczywista przyczyna zdarzenia nie została wówczas ustalona. Dopiero późniejsze sygnały i działania odpowiednich służb pozwoliły wykryć uszkodzenie torowiska.
Ustalenia pokazują, jak trudne może być szybkie rozpoznanie celowego działania sabotażowego w sytuacji, gdy jego skutki nie powodują natychmiastowego wykolejenia pociągu.
Właśnie dlatego raport komisji ma znaczenie nie tylko dla wyjaśnienia wydarzeń z ubiegłego roku, ale również dla doskonalenia zasad reagowania na podobne incydenty w przyszłości.
Drugi incydent na trasie Warszawa–Dorohusk. W pociągu było 475 osób
Kolejne niebezpieczne zdarzenie wystąpiło w rejonie stacji Gołąb w województwie lubelskim. Tym razem uszkodzona została sieć trakcyjna na linii kolejowej nr 7.
Problem pojawił się podczas przejazdu pociągu pasażerskiego, którym podróżowało 475 osób. Skład musiał gwałtownie hamować po wystąpieniu uszkodzeń infrastruktury.
Komisja analizowała również ten incydent w kontekście celowych działań osób trzecich i zagrożenia o charakterze terrorystycznym. Zdarzenia były szczególnie niebezpieczne, ponieważ dotyczyły infrastruktury wykorzystywanej zarówno do przewozów pasażerskich, jak i towarowych.
Nie należy jednak utożsamiać obu sytuacji. W Mice doszło do eksplozji ładunku wybuchowego i uszkodzenia szyny, natomiast w rejonie Gołębia problem dotyczył sieci trakcyjnej.
Komisja mówi o działaniach o charakterze terrorystycznym
Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych oceniła, że ustalone okoliczności wskazują na celowe działania wymierzone w bezpieczeństwo transportu kolejowego. W przypadku eksplozji pod pociągiem towarowym komisja określiła zdarzenie jako czyn o charakterze terrorystycznym.
Takie ustalenie ma szczególną wagę, ponieważ pochodzi od organu zajmującego się badaniem przyczyn zdarzeń kolejowych oraz formułowaniem wniosków służących poprawie bezpieczeństwa.
Komisja nie jest jednak sądem karnym. Jej raport służy analizie zdarzeń i identyfikacji zagrożeń, a ustalenie indywidualnej odpowiedzialności sprawców należy do organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Śledztwo w sprawie aktów dywersji prowadzi prokuratura.
Dlaczego właśnie linia Warszawa–Dorohusk ma tak duże znaczenie?
Linia kolejowa nr 7 jest jednym z najważniejszych połączeń transportowych we wschodniej Polsce. Łączy Warszawę z Lublinem i prowadzi w kierunku Dorohuska, położonego przy granicy z Ukrainą.
Z trasy korzystają pociągi pasażerskie i towarowe, dlatego poważne zakłócenia jej funkcjonowania mogą wpływać na komunikację między regionami oraz przewozy związane z działalnością gospodarczą.
Odcinek przebiegający przez Mazowsze jest również istotny dla podróżnych rozpoczynających podróż w Warszawie i kierujących się do południowo-wschodniej części kraju.
Celowe uszkodzenie infrastruktury kolejowej na takiej trasie może prowadzić do znacznie poważniejszych następstw niż opóźnienia. W skrajnym przypadku zagrożone jest bezpieczeństwo pasażerów, maszynistów i obsługi pociągów.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Raport ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem mieszkańców Mazowsza, ponieważ pierwszy akt dywersji miał miejsce w powiecie garwolińskim. Wydarzenia dotyczyły linii kolejowej rozpoczynającej się w Warszawie.
Nie oznacza to, że obecnie na odcinku Sobolew–Życzyn występuje identyczne zagrożenie. Komisja opisała zdarzenia sprzed roku, a nie nowy wybuch z 15 listopada 2026 roku.
Nowe są natomiast szczegółowe ustalenia raportu, w tym informacja o liczbie pociągów, które przejechały po uszkodzonej szynie, oraz o czasie potrzebnym do rozpoznania zagrożenia.
Dla pasażerów najważniejsze jest to, czy rekomendacje wynikające z raportów przełożą się na skuteczniejsze wykrywanie uszkodzeń i szybsze reagowanie w sytuacjach nadzwyczajnych.
Co powinien zrobić pasażer, który zauważy zagrożenie na torach?
Osoby zauważające uszkodzenie torów, podejrzany przedmiot lub inne niebezpieczne zdarzenie w pobliżu infrastruktury kolejowej nie powinny podejmować samodzielnych prób sprawdzania znaleziska ani wchodzić na torowisko.
W razie bezpośredniego zagrożenia należy oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112. Ważne jest możliwie dokładne wskazanie miejsca, w którym zauważono nieprawidłowość.
W przypadku zdarzenia na przejeździe kolejowo-drogowym pomocne mogą być informacje umieszczone na żółtej naklejce PLK, zawierającej numer identyfikacyjny przejazdu oraz dane umożliwiające zgłoszenie zagrożenia.
Należy pamiętać, że nie wszystkie nietypowe sytuacje na kolei oznaczają sabotaż. Jednak zgłoszenie realnego niebezpieczeństwa pozwala służbom odpowiednio szybko ocenić sytuację.
Nowy raport po roku od eksplozji. Wnioski są niepokojące
Publikacja raportów Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych przywraca uwagę opinii publicznej do wydarzeń, które w listopadzie 2025 roku zagroziły bezpieczeństwu transportu kolejowego w Polsce.
Najbardziej alarmujący pozostaje fakt, że po eksplozji ładunku wybuchowego przez uszkodzony odcinek toru przejechało jeszcze 11 pociągów, zanim rozpoznano zagrożenie.
Komisja wskazała na celowe działania o charakterze terrorystycznym, a sprawą zajmuje się prokuratura. Raport pokazuje, jak poważne skutki może mieć nawet pojedynczy akt sabotażu na ważnej linii kolejowej. Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza jest to szczególnie istotna sprawa, ponieważ jeden z incydentów wydarzył się bezpośrednio w regionie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.