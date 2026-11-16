Od poniedziałku wielka akcja policji w całej Polsce. Kierowcy muszą uważać. Kontrole potrwają siedem dni
Od poniedziałku, 16 listopada, na polskich drogach rozpocznie się wzmożona akcja kontroli. Policja zapowiada siedem dni intensywnych działań, w których uczestniczyć będą zarówno oznakowane patrole, jak i nieoznakowane radiowozy. Funkcjonariusze sprawdzą trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów, przestrzeganie ograniczeń prędkości oraz dokumenty. Szczególną uwagę poświęcą ciężarówkom i autobusom. Akcja potrwa do niedzieli, 22 listopada, a za niektóre wykroczenia kierowcy mogą stracić prawo jazdy nawet na trzy miesiące.
Rozpoczynająca się 16 listopada operacja jest częścią międzynarodowych działań ROADPOL, czyli europejskiej sieci policji ruchu drogowego. Akcja nosi nazwę „Truck & Bus” i obejmuje państwa uczestniczące we wspólnej inicjatywie. Polscy funkcjonariusze mają przede wszystkim kontrolować transport drogowy, ale podczas działań będą reagować również na naruszenia przepisów popełniane przez kierujących samochodami osobowymi.
Policja wyjedzie na drogi już w poniedziałek. Kontrole przez cały tydzień
Akcja „Truck & Bus” rozpocznie się 16 listopada i potrwa do 22 listopada 2026 roku. Jak wynika z informacji przekazanych przez przedstawicieli Komendy Głównej Policji, w działania zaangażowane będą patrole ruchu drogowego, w tym funkcjonariusze korzystający z oznakowanych radiowozów, nieoznakowanych samochodów oraz specjalistycznego sprzętu do pomiaru prędkości.
Policja będzie zwracać szczególną uwagę na bezpieczeństwo transportu zawodowego. Kontrolom podlegać mają kierujący pojazdami ciężarowymi i autobusami, a także sposób przewożenia ładunków, przestrzeganie norm czasu pracy oraz stan techniczny pojazdów.
Nie oznacza to jednak, że kierowcy osobówek zostaną pominięci. Funkcjonariusze będą również reagować na przekroczenia prędkości, niebezpieczne manewry i prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.
To będą sprawdzać funkcjonariusze. Lista jest długa
Podczas listopadowej akcji policjanci skoncentrują się na kilku obszarach bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jednym z najważniejszych będzie kontrola trzeźwości oraz stanu psychofizycznego kierujących. Funkcjonariusze zwrócą uwagę również na przestrzeganie ograniczeń prędkości i prawidłowe zachowanie wobec pieszych.
W przypadku ciężarówek i autobusów zakres czynności będzie szerszy. Kontrolowane będą uprawnienia kierowców, wymagane kwalifikacje zawodowe, zapisy tachografów oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu jazdy i odpoczynku. Policjanci sprawdzą też sposób zabezpieczenia przewożonych towarów i ewentualne naruszenia związane z przewozem materiałów niebezpiecznych.
Istotnym elementem działań będzie ocena stanu technicznego pojazdów. Niesprawne hamulce, wadliwe oświetlenie czy inne poważne usterki mogą prowadzić do zatrzymania dowodu rejestracyjnego, a w szczególnych przypadkach również zakazu dalszej jazdy.
Prawo jazdy można stracić na trzy miesiące. Przepisy dotyczą także tras poza miastem
Warto przypomnieć o zmianach obowiązujących od 3 marca 2026 roku. Zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h dotyczy nie tylko obszaru zabudowanego, lecz także określonych dróg poza obszarem zabudowanym: jednojezdniowych i dwukierunkowych.
Przykładowo kierujący, który na takim odcinku drogi przekroczy ograniczenie 90 km/h, jadąc 141 km/h, może zostać ukarany mandatem w wysokości 1500 zł, otrzymać 13 punktów karnych oraz stracić prawo jazdy na trzy miesiące.
W przypadku ponownego popełnienia określonego wykroczenia w warunkach recydywy mandat może zostać podwojony. Za przekroczenie prędkości o ponad 70 km/h podstawowy mandat wynosi 2500 zł, a w warunkach recydywy może sięgnąć 5000 zł.
Należy jednak pamiętać, że te kary wynikają z obowiązujących przepisów, a nie z wprowadzenia specjalnego taryfikatora na czas listopadowej akcji.
Nieoznakowane radiowozy i drony. Kierowcy mogą nie zauważyć kontroli
W działaniach drogówki wykorzystywane będą różne metody ujawniania wykroczeń. Oprócz tradycyjnych patroli policja zapowiada wykorzystanie nieoznakowanych radiowozów grup SPEED oraz urządzeń do pomiaru prędkości. Wśród narzędzi wspierających działania funkcjonariuszy wymieniane są również drony.
Takie rozwiązania umożliwiają obserwowanie zachowania kierowców z większej odległości i wykrywanie wykroczeń, które trudno byłoby zauważyć z zaparkowanego radiowozu. Mogą to być między innymi niebezpieczne manewry, naruszenia przepisów dotyczących wyprzedzania czy ignorowanie oznakowania drogowego.
Samo wykorzystanie dronów nie oznacza jednak, że na wszystkich drogach prowadzone będą kontrole z powietrza. Sposób działania patroli zależy od decyzji właściwych jednostek policji.
Warszawa i Mazowsze. Na tych trasach warto zachować szczególną ostrożność
Akcja ma charakter ogólnopolski, dlatego obejmuje również województwo mazowieckie. W regionie znajduje się wiele ważnych tras transportowych, po których codziennie poruszają się ciężarówki, autobusy oraz samochody osobowe.
Dotyczy to między innymi dróg S8, S7, S2, A2 i S17, a także tras dojazdowych do Warszawy, węzłów logistycznych oraz dróg krajowych przebiegających przez Mazowsze. Są to naturalne obszary intensywnego ruchu transportowego, choć policja nie opublikowała w przywołanych komunikatach szczegółowej listy miejsc ustawienia patroli.
Kierowcy przejeżdżający przez stolicę lub korzystający z mazowieckich tras powinni zwracać uwagę przede wszystkim na rzeczywiste ograniczenia prędkości, prawidłowy stan techniczny pojazdu oraz bezpieczne zachowanie wobec innych uczestników ruchu.
Co zrobić przed wyjazdem? Kilka minut może oszczędzić poważnych problemów
Przed rozpoczęciem podróży warto skontrolować oświetlenie, stan ogumienia oraz działanie podstawowych elementów pojazdu. Zimą szczególnie istotne są również wycieraczki, odpowiedni poziom płynu do spryskiwaczy i widoczność przez wszystkie szyby.
Kierowcy zawodowi powinni dodatkowo zweryfikować wymagane dokumenty, czas pracy, prawidłowość zapisów tachografu i zabezpieczenie przewożonego ładunku. W przypadku przewozów pasażerskich ważne jest także przestrzeganie zasad dotyczących stanu technicznego autobusu oraz bezpieczeństwa podróżnych.
Wzmożone kontrole nie oznaczają, że każdy kierowca zostanie zatrzymany. Zwiększają jednak prawdopodobieństwo ujawnienia nieprawidłowości, szczególnie w ruchu ciężarowym i autobusowym.
Od 16 do 22 listopada policja będzie szczególnie aktywna
Listopadowa operacja „Truck & Bus” potrwa siedem dni i obejmie polskie drogi w ramach szerszych działań europejskich. Jej głównym celem jest ograniczenie zagrożeń związanych z transportem ciężarowym i autobusowym, w tym naruszeń czasu pracy, przeciążeń oraz usterek technicznych.
Warto pamiętać, że kontrole obejmą również inne wykroczenia drogowe. Kierowcy powinni szczególnie uważać na prędkość, sprawność pojazdu i trzeźwość. Najpoważniejsze naruszenia mogą zakończyć się nie tylko wysokim mandatem, lecz także zatrzymaniem prawa jazdy lub zakazem dalszej jazdy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.