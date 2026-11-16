Rachunki za prąd mogą być niższe. Wystarczy sprawdzić jedną rzecz w domu. Ten prosty trik może zaskoczyć
Rachunki za energię elektryczną potrafią zaskoczyć, szczególnie jesienią i zimą, kiedy częściej korzystamy z oświetlenia i urządzeń elektrycznych. Wiele osób próbuje oszczędzać, gasząc światło i ograniczając korzystanie ze sprzętów AGD. Tymczasem jeden z najbardziej przydatnych sposobów na ograniczenie wydatków polega na czymś zupełnie innym. Warto sprawdzić, ile prądu pobierają urządzenia nawet wtedy, gdy pozornie są wyłączone. Niewielki watomierz może ujawnić sprzęt, który przez całą dobę niepotrzebnie zużywa energię. Wystarczy prosty pomiar, aby dowiedzieć się, gdzie rzeczywiście uciekają pieniądze.
Telewizor, dekoder, komputer, drukarka, konsola do gier, router, ekspres do kawy – we współczesnym domu trudno znaleźć pomieszczenie, w którym nie ma urządzeń podłączonych do prądu. Część z nich działa wyłącznie wtedy, gdy rzeczywiście ich potrzebujemy. Inne pobierają energię nawet po naciśnięciu przycisku wyłączania. To tak zwany tryb czuwania, czyli standby. Choć pojedynczy nowoczesny sprzęt często zużywa w tym trybie bardzo niewiele energii, niektóre urządzenia lub ich nieprawidłowe ustawienia mogą generować znacznie większe koszty.
Jeden prosty trik. Podłącz to urządzenie do gniazdka i sprawdź wynik
Najprostszym sposobem na ustalenie rzeczywistego poboru prądu jest wykorzystanie watomierza gniazdkowego. To niewielkie urządzenie, które umieszcza się między gniazdkiem elektrycznym a wtyczką sprzętu, którego zużycie energii chcemy zmierzyć.
Po podłączeniu watomierz pokazuje aktualną moc pobieraną przez urządzenie, a większość modeli pozwala również mierzyć zużycie energii w kilowatogodzinach. Dzięki temu można sprawdzić nie tylko chwilowy pobór mocy, ale również to, ile energii sprzęt wykorzystał przez kilka godzin lub całą dobę.
To ważna różnica. Sam napis „1000 W” na urządzeniu nie oznacza, że pobiera ono taką moc przez cały czas pracy. Wiele sprzętów włącza i wyłącza poszczególne elementy albo automatycznie zmienia zużycie energii. Dopiero pomiar w dłuższym okresie pozwala ocenić rzeczywiste koszty.
Takie podejście jest zgodne z zaleceniami Urzędu Regulacji Energetyki. URE wskazuje, że obserwowanie zużycia energii i sposobu działania urządzeń pomaga podejmować świadome decyzje dotyczące oszczędzania.
Sprawdź te urządzenia. Niektóre pobierają prąd przez całą dobę
W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę na sprzęty, które przez większość dnia pozostają podłączone do zasilania. Mogą to być starsze dekodery telewizyjne, konsole, komputery stacjonarne, urządzenia sieciowe i sprzęt audio.
Szczególnie interesujące bywają urządzenia posiadające funkcję szybkiego uruchamiania, stałego połączenia z internetem lub zdalnego włączania. Część z nich nie przechodzi w pełny tryb niskiego zużycia energii, ponieważ nadal wykonuje określone zadania w tle.
Nie należy jednak zakładać, że wszystkie urządzenia pozostawione w gniazdku generują wysokie koszty. Nowoczesne telewizory czy ładowarki mogą zużywać w stanie czuwania bardzo niewiele energii. Dlatego właśnie pomiar ma większy sens niż odłączanie wszystkiego na ślepo.
Warto także sprawdzić starszą lodówkę lub zamrażarkę. Takie urządzenia pracują cyklicznie, a ich rzeczywiste zużycie najlepiej oceniać podczas pomiaru trwającego co najmniej dobę. Lodówki nie należy oczywiście wyłączać tylko po to, aby zaoszczędzić energię, ponieważ mogłoby to prowadzić do zepsucia żywności.
20 watów przez całą dobę. Zobacz, ile pieniędzy może zniknąć
Najłatwiej zrozumieć znaczenie takiego pomiaru na konkretnym przykładzie. Załóżmy, że urządzenie pobiera niepotrzebnie 20 watów przez całą dobę. Wydaje się, że to niewiele, szczególnie w porównaniu z mocą czajnika elektrycznego czy piekarnika.
Jednak 20 watów pobieranych bez przerwy przez 24 godziny daje 0,48 kWh dziennie. W ciągu roku oznacza to około 175,2 kWh energii elektrycznej.
Przy przykładowym łącznym koszcie zmiennym energii i jej dystrybucji wynoszącym 1 zł za kWh daje to około 175 zł rocznie. Jeśli niepotrzebny pobór uda się wyeliminować, właśnie taką kwotę można teoretycznie zaoszczędzić.
To wyliczenie poglądowe, a nie gwarantowana oszczędność. Rzeczywisty koszt jednej kilowatogodziny zależy od taryfy, umowy i opłat, a pełne wyeliminowanie poboru energii nie zawsze jest możliwe.
Nie każdy sprzęt daje takie oszczędności. Oto różnica
Dla porównania urządzenie pobierające stale 1 wat zużywa przez rok około 8,76 kWh. Przy przyjętym koszcie 1 zł za kWh oznacza to niecałe 9 zł rocznie.
Przy stałym poborze 5 watów roczne zużycie wynosi około 43,8 kWh, czyli w przyjętym przykładzie blisko 44 zł. Z kolei niepotrzebny pobór 30 watów przez całą dobę oznacza ponad 262 kWh rocznie, a więc około 263 zł.
Właśnie dlatego zamiast wyciągać z gniazdka każdą ładowarkę, lepiej znaleźć urządzenia rzeczywiście zużywające najwięcej energii. Pomiar pozwala oddzielić realne oszczędności od działań, których wpływ na rachunek będzie symboliczny.
Jak przeprowadzić domowy test? To naprawdę proste
Najpierw wybierz urządzenie, które podejrzewasz o niepotrzebny pobór prądu. Może to być dekoder, konsola albo komputer. Podłącz watomierz do gniazdka, a następnie włącz do niego wybrane urządzenie. Sprawdź, jaką moc pobiera podczas normalnej pracy i jak zmienia się odczyt po przejściu w tryb czuwania.
Jeżeli sprzęt ma kilka trybów oszczędzania, porównaj ich działanie. Niektóre urządzenia umożliwiają wyłączenie funkcji szybkiego startu albo stałej aktywności sieciowej. Zmiana ustawienia może ograniczyć zużycie energii bez całkowitego odłączania sprzętu od zasilania.
W przypadku urządzeń działających cyklicznie, takich jak lodówka, nie wystarczy kilkusekundowy pomiar. Najlepiej pozostawić odpowiedni watomierz na co najmniej 24 godziny, aby uwzględnić zarówno okresy aktywnej pracy, jak i przerwy.
Należy również pamiętać o bezpieczeństwie. Watomierz musi być przystosowany do mocy mierzonego urządzenia. Nie powinno się przeciążać gniazdek ani stosować przypadkowych adapterów do podłączania grzejników i innych sprzętów o dużym poborze mocy.
Masz licznik zdalnego odczytu? Możesz sprawdzić zużycie bez kupowania watomierza
W wielu domach i mieszkaniach instalowane są już liczniki energii elektrycznej umożliwiające zdalny odczyt. Urząd Regulacji Energetyki wyjaśnia, że dostęp do bardziej szczegółowych danych o zużyciu energii pozwala mieszkańcom lepiej oceniać własne nawyki i ich wpływ na rachunki.
Jeżeli masz możliwość sprawdzania zużycia energii za pośrednictwem portalu lub aplikacji operatora, warto porównać okresy o podobnym sposobie korzystania z urządzeń. Można także obserwować zmianę poboru po wyłączeniu określonej grupy sprzętów, pamiętając, że lodówka, ogrzewanie i inne instalacje mogą w tym czasie samodzielnie się uruchamiać.
Inteligentny licznik nie oszczędza energii samodzielnie. Pomaga natomiast ustalić, kiedy prąd jest zużywany i czy wprowadzona zmiana rzeczywiście przyniosła efekt.
Jest jeszcze jeden prosty sposób. Listwa z wyłącznikiem
Jeżeli pomiar pokaże, że grupa urządzeń rzeczywiście niepotrzebnie pobiera energię w czasie, gdy nikt z nich nie korzysta, można rozważyć podłączenie ich do listwy z wyłącznikiem.
Przykładowo telewizor, odtwarzacz i sprzęt audio mogą być wyłączane wspólnie, jeżeli producent dopuszcza taki sposób odłączania zasilania. To wygodniejsze niż codzienne wyciąganie kilku wtyczek.
Nie należy jednak odłączać w ten sposób urządzeń wymagających nieprzerwanego działania. Dotyczy to lodówek, zamrażarek, sprzętu medycznego, instalacji alarmowych, systemów ogrzewania oraz innych urządzeń, których wyłączenie mogłoby stwarzać zagrożenie lub powodować szkody.
Przed zmianą sposobu zasilania należy również sprawdzić instrukcję producenta. Część urządzeń przeprowadza ważne aktualizacje albo procesy konserwacyjne po przejściu w stan czuwania.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Sposób ograniczania zużycia energii jest taki sam niezależnie od miejsca zamieszkania. Mieszkańcy Warszawy, Radomia, Płocka, Pruszkowa czy Otwocka mogą wykorzystać watomierz do oceny poboru energii przez własne urządzenia.
W przypadku mieszkań w blokach szczególnie interesujące może być sprawdzenie sprzętu RTV, komputerów, starszych dekoderów i urządzeń kuchennych. W domach jednorodzinnych większe znaczenie mogą mieć także pompy obiegowe, urządzenia grzewcze i systemy podtrzymujące pracę instalacji. Ich ocenę należy jednak przeprowadzać bez naruszania zasad bezpieczeństwa i bez odłączania urządzeń, które muszą pracować nieprzerwanie.
Warto również przejrzeć ostatni rachunek za energię, aby sprawdzić cenę jednostkową i opłaty zmienne. Tylko na tej podstawie można prawidłowo przeliczyć ograniczenie zużycia w kilowatogodzinach na rzeczywistą kwotę oszczędności.
Czy taki trik naprawdę obniży rachunki?
Tak, pod warunkiem że pomiar pozwoli wykryć niepotrzebny pobór energii i uda się go ograniczyć. Sam zakup watomierza nie zmniejsza zużycia. Oszczędność pojawia się dopiero po zmianie ustawień sprzętu, sposobu korzystania z urządzenia albo usunięciu konkretnej przyczyny nadmiernego poboru prądu.
Nie należy również oczekiwać identycznych rezultatów w każdym domu. Jeżeli wszystkie urządzenia są nowoczesne i dobrze skonfigurowane, oszczędności uzyskane przez wyłączanie trybu czuwania mogą być niewielkie. W takim przypadku większy efekt może przynieść ograniczenie zużycia przez urządzenia grzewcze, bardziej efektywne pranie czy odpowiednie korzystanie z energochłonnych sprzętów.
Największą zaletą pomiaru jest to, że zamiast zgadywać, można podejmować decyzje na podstawie rzeczywistych danych.
Jeden wieczór wystarczy, by zacząć szukać oszczędności
Jeśli rachunki za prąd są wysokie, warto przeznaczyć jeden wieczór na sprawdzenie urządzeń stale podłączonych do gniazdek. Zapisz, które z nich pobierają energię w stanie czuwania, a następnie oceń, czy można bezpiecznie ograniczyć ten pobór.
W przypadku części urządzeń pomoże zmiana ustawienia oszczędzania energii. W innych wystarczy odłączanie zasilania po zakończeniu korzystania. Jeszcze inne, na przykład starsza lodówka, mogą wymagać dłuższego pomiaru i oceny, czy zużycie nie jest nadmierne.
Najważniejsze jest jedno: zanim zaczniesz oszczędzać prąd na oślep, dowiedz się, co rzeczywiście go zużywa. Prosty pomiar watomierzem może wskazać urządzenia generujące niepotrzebne koszty. Jeśli uda się wyeliminować stały pobór 20 watów, przy przykładowej cenie 1 zł za kWh roczna oszczędność może wynieść około 175 zł. Warto więc sprawdzić, czy w Twoim domu nie działa podobny, niewidoczny pożeracz energii.
Źródła: Urząd Regulacji Energetyki, „Czym jest i jakie korzyści przynosi odbiorcom w gospodarstwach domowych licznik zdalnego odczytu?”; Citizens Advice, „Save money using your electrical appliances”; Which?, „Are energy monitors the best way to measure your power usage?”; rozporządzenie Komisji (UE) 2023/826 dotyczące zużycia energii w trybach wyłączenia i czuwania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.