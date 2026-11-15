Drony uderzyły w trzy statki u wybrzeży państwa NATO. Rumunia poderwała myśliwce
Niebezpieczna eskalacja na Morzu Czarnym. Trzy statki handlowe zostały trafione przez drony w pobliżu rumuńskiego wybrzeża, zaledwie kilka mil morskich od lądu. Na pokładach wybuchły pożary, a rumuńska armia poderwała myśliwce F-16. Mieszkańcy regionu otrzymali alarmy ostrzegające przed zagrożeniem z powietrza. Władze Rumunii, należącej do NATO, mówią o niedopuszczalnych atakach i zapowiadają rozmowy z sojusznikami. Minister obrony podkreśla, że sytuacja wymaga wzmocnienia systemów wykrywania i zwalczania dronów. To kolejne poważne wydarzenie pokazujące, jak blisko terytorium państw Sojuszu docierają zagrożenia związane z wojną w Ukrainie.
Do dramatycznych wydarzeń doszło w sobotni wieczór, 14 listopada 2026 roku, w rejonie Suliny i ujścia Dunaju do Morza Czarnego. Informacje o trafieniu trzech jednostek potwierdził następnego dnia rumuński minister obrony narodowej Ștefan-Radu Oprea. Incydenty miały miejsce w rejonie ważnego szlaku żeglugowego, z którego korzystają również statki przewożące towary z Ukrainy. W związku z zagrożeniem aktywowano procedury obrony powietrznej, a rumuńskie służby pozostawały w kontakcie z załogami uszkodzonych jednostek.
Trzy statki trafione przez drony. Na pokładach wybuchły pożary
Według informacji przekazanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony do pierwszego z potwierdzonych ataków doszło około godziny 21:10 czasu lokalnego. Dron uderzył w statek EVIA PETROL V, pływający pod grecką banderą, znajdujący się około czterech mil morskich na wschód i południowy wschód od Suliny.
Po uderzeniu na pokładzie jednostki wybuchł pożar. Sytuacja była szczególnie niebezpieczna ze względu na charakter statku i jego lokalizację na uczęszczanym szlaku morskim. Załoga zdołała jednak opanować ogień.
Niedługo później, około godziny 21:45, dron trafił drugą jednostkę. Był to masowiec MARSOL, pływający pod banderą Saint Kitts i Nevis, znajdujący się około pięciu mil morskich na południowy wschód od kanału Sulina. Również na tym statku wybuchł pożar, który udało się ugasić.
Rumuńskie władze potwierdziły następnie trzeci incydent. Uderzona została jednostka ALI NAJAFOV, przewożąca produkty naftowe. Na jej pokładzie także doszło do pożaru, który załoga opanowała.
We wszystkich trzech przypadkach nie zgłoszono ofiar ani osób rannych. Nie zmienia to jednak powagi sytuacji. Ataki miały miejsce bardzo blisko wybrzeża państwa NATO, w regionie intensywnie wykorzystywanym przez żeglugę handlową.
Rumunia poderwała myśliwce F-16. Radary wykryły zagrożenie
W czasie incydentów rumuńskie systemy radarowe monitorowały sytuację w rejonie Morza Czarnego i wykrywały cele powietrzne. Wojsko zdecydowało o skierowaniu samolotów bojowych do rozpoznania zagrożenia.
Według komunikatów rumuńskich władz myśliwce F-16 startowały w związku z wykrytymi obiektami. W trakcie nocnych wydarzeń aktywowano procedury alarmowe, a siły powietrzne prowadziły działania związane z ochroną przestrzeni powietrznej.
Samo poderwanie myśliwców nie oznacza jednak, że rumuńskie samoloty zestrzeliły drony odpowiedzialne za wszystkie trzy uderzenia. Dostępne komunikaty potwierdzają ich udział w działaniach obronnych i rozpoznawczych, ale nie informują o skutecznym przechwyceniu wszystkich obiektów.
Minister obrony przyznał, że mimo działań lotnictwa drony zdołały uderzyć w statki. Właśnie dlatego rumuńskie władze zwracają uwagę na potrzebę wzmocnienia zdolności przeciwdronowych.
Alarm dla mieszkańców. Ostrzeżenia RO-ALERT w rejonie granicy
Zagrożenie nie ograniczało się wyłącznie do jednostek pływających po Morzu Czarnym. Rumuńskie służby uruchomiły również system ostrzegania ludności RO-ALERT.
Pierwszy alarm został przekazany mieszkańcom części okręgu Tulcza w sobotę o godzinie 20:51 i obowiązywał do 21:37. Dotyczył możliwości wystąpienia zagrożenia wynikającego z obecności dronów oraz potencjalnego upadku ich fragmentów.
Kolejne ostrzeżenie wydano po ponownym wykryciu celu powietrznego. Według rumuńskich komunikatów wojskowych radary zarejestrowały nowy obiekt około godziny 23:19. Drugi alarm trwał do godziny 00:27 w niedzielę.
Sytuacja była monitorowana także później. W niedzielne popołudnie pojawiły się kolejne informacje o wykryciu zagrożenia powietrznego i ponownych działaniach rumuńskiego lotnictwa.
Alarmy RO-ALERT są odpowiednikiem systemów ostrzegania ludności wykorzystywanych w innych krajach. Ich uruchomienie świadczy o tym, że władze uznały sytuację za wymagającą poinformowania mieszkańców i podjęcia środków ostrożności.
Ataki zaledwie kilka mil od wybrzeża. Dlaczego miejsce zdarzenia jest tak ważne?
Do uderzeń doszło w pobliżu Suliny, miasta położonego w rumuńskiej części delty Dunaju. To strategiczny rejon, w którym rzeka uchodzi do Morza Czarnego, a szlaki wodne łączą porty naddunajskie z żeglugą morską.
Kanał Sulina odgrywa ważną rolę w transporcie towarów, w tym w eksporcie ukraińskich produktów. Po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę znaczenie alternatywnych tras transportowych przez Dunaj i Morze Czarne wyraźnie wzrosło.
Ataki w takiej lokalizacji mogą zagrażać nie tylko pojedynczym statkom, ale również bezpieczeństwu ruchu handlowego. W przypadku jednostek przewożących paliwa lub inne potencjalnie niebezpieczne ładunki szczególne znaczenie ma również ryzyko pożaru i zanieczyszczenia środowiska.
Rumuńskie media podkreślają, że niektóre jednostki zostały zaatakowane w odległości zaledwie czterech–pięciu mil morskich od rejonu wybrzeża. To około 7–9 kilometrów, a więc odległość pokazująca, jak blisko rumuńskiego terytorium doszło do niebezpiecznych wydarzeń.
Premier Rumunii reaguje. Zapowiada działania z sojusznikami
Premier Rumunii Luca Niculescu potępił uderzenia w statki i określił je jako niedopuszczalne. Według szefa rządu wydarzenia pokazują pogarszającą się sytuację bezpieczeństwa na Morzu Czarnym w związku z trwającą rosyjską wojną przeciwko Ukrainie.
Premier zapowiedział działania podejmowane wspólnie z sojusznikami w celu zwiększenia bezpieczeństwa regionu. Rumuńskie władze podkreślają, że ochrona przestrzeni powietrznej i żeglugi na Morzu Czarnym wymaga dalszego wzmacniania zdolności wojskowych.
Rosja zaprzecza, aby celowo kierowała drony przeciwko państwom sąsiadującym z Ukrainą. Rumuńskie komunikaty dotyczące omawianych incydentów potwierdzają uderzenia w statki, jednak nie przedstawiają w sposób rozstrzygający publicznie ustalonej odpowiedzialności za każdą z trzech eksplozji.
Nie należy więc utożsamiać potwierdzenia samego ataku z zakończonym ustaleniem, kto bezpośrednio skierował wszystkie drony na poszczególne jednostki.
Minister obrony Rumunii: potrzebujemy większej ochrony przed dronami
Minister obrony Ștefan-Radu Oprea zapowiedział, że temat bezpieczeństwa Morza Czarnego poruszy podczas spotkania z ministrami obrony innych państw europejskich w Brukseli.
Rumuński minister wskazuje na potrzebę zwiększenia obecności samolotów rozpoznawczych oraz pozyskania dodatkowego wyposażenia umożliwiającego wykrywanie i zwalczanie bezzałogowców. Jak podkreślił, reakcja państw sojuszniczych jest szczególnie ważna wobec powtarzających się incydentów w bezpośrednim sąsiedztwie granic NATO.
Władze Rumunii prowadzą również działania związane z rozwojem systemów radarowych i obrony przeciwlotniczej. W oficjalnych wypowiedziach pojawiły się zapowiedzi przyspieszenia dostaw określonego wyposażenia przeznaczonego do monitorowania zagrożeń powietrznych.
Problem nie dotyczy wyłącznie klasycznych samolotów i rakiet. Współczesne bezzałogowce mogą być stosunkowo niewielkie, latać na małych wysokościach i wymagać odpowiednio dostosowanych systemów wykrywania oraz przechwytywania.
To państwo NATO. Czy doszło do ataku na Sojusz?
Rumunia jest członkiem NATO od 2004 roku. Ataki w pobliżu jej wybrzeża mają więc szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa całej wschodniej flanki Sojuszu.
Nie oznacza to jednak automatycznie uruchomienia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Taka decyzja nie wynika z samego faktu trafienia statków handlowych znajdujących się blisko terytorium państwa NATO.
Istotne są między innymi dokładne miejsce zdarzenia, jego okoliczności, charakter zaatakowanych jednostek i ustalenia dotyczące sprawców. Nie można również twierdzić, że Rumunia formalnie znalazła się w stanie wojny z Rosją.
Potwierdzony pozostaje natomiast fakt, że rumuńskie siły zbrojne musiały reagować na zagrożenia dronowe w regionie bezpośrednio sąsiadującym z własnym terytorium.
Co te wydarzenia oznaczają dla Polski?
Polska i Rumunia należą do NATO i odgrywają ważną rolę w systemie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu. Choć oba państwa leżą w różnych częściach regionu, są związane wspólnymi zobowiązaniami obronnymi i współpracą wojskową.
Ataki na Morzu Czarnym pokazują, jak istotna staje się ochrona infrastruktury transportowej oraz przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony bezzałogowców. Wnioski z takich incydentów mogą być ważne również dla polskich planów rozwoju obrony powietrznej.
Nie ma jednak informacji, aby opisane wydarzenia spowodowały bezpośrednie zagrożenie dla Warszawy, Mazowsza albo polskiej przestrzeni powietrznej. Rumuńskie alarmy dotyczyły określonych obszarów tego państwa, a nie terytorium Polski.
Z polskiej perspektywy najważniejsze jest strategiczne znaczenie sytuacji: zagrożenia związane z wojną w Ukrainie mogą wpływać również na bezpieczeństwo cywilnych szlaków transportowych w pobliżu państw członkowskich NATO.
Morze Czarne pod szczególną obserwacją. Co wydarzy się dalej?
Po atakach rumuńskie władze zapowiadają dalsze monitorowanie sytuacji na Morzu Czarnym i rozmowy z europejskimi sojusznikami. Minister obrony zamierza poruszyć problem podczas najbliższych spotkań w Brukseli.
Ważne będą również dalsze ustalenia dotyczące dronów, które uderzyły w statki, oraz ocena zagrożenia dla żeglugi w rejonie ujścia Dunaju.
Potwierdzenie trzech uderzeń, pożarów na pokładach i konieczności poderwania lotnictwa bojowego pokazuje, że sytuacja bezpieczeństwa pozostaje napięta. Jednocześnie brak ofiar i skuteczne opanowanie pożarów przez załogi pozwoliły uniknąć znacznie poważniejszych konsekwencji.
Trzy trafione statki, pożary i start myśliwców. Najważniejsze informacje
W nocy z 14 na 15 listopada drony uderzyły w trzy statki handlowe: EVIA PETROL V, MARSOL i ALI NAJAFOV. Zdarzenia miały miejsce w pobliżu Suliny oraz ujścia Dunaju do Morza Czarnego. Na jednostkach wybuchły pożary, które zostały ugaszone przez załogi. Nie zgłoszono rannych.
Rumuńskie radary wykrywały zagrożenia powietrzne, a lotnictwo kierowało w ten rejon myśliwce F-16. Mieszkańcy części okręgu Tulcza otrzymywali ostrzeżenia RO-ALERT.
Rumuńskie władze potępiają ataki i zapowiadają współpracę z sojusznikami w celu wzmocnienia ochrony Morza Czarnego. To poważny incydent w pobliżu terytorium państwa NATO, ale nie jest równoznaczny z ogłoszeniem wojny ani uruchomieniem artykułu 5.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.