Z Warszawy do Gdańska w 2 godz. 18 min. Nowy rozkład PKP Intercity dla Warszawy i Mazowsza od 13 grudnia
Od 13 grudnia obowiązuje nowy roczny rozkład jazdy PKP Intercity. Dla pasażerów z Warszawy i Mazowsza oznacza on więcej pociągów do Trójmiasta, Poznania, Szczecina, Wrocławia i Krakowa, rekordowo szybki przejazd nad morze i zupełnie nową linię do Ostrołęki i Łomży. Są też zmiany, które mogą zaskoczyć: przez remont Warszawy Wschodniej część pociągów pojedzie przez Dworzec Gdański. Sprawdziliśmy, co dokładnie się zmienia i od kiedy.
Najważniejsze zmiany w liczbach
|Trasa
|Teraz
|Po zmianie
|Od kiedy
|Warszawa – Trójmiasto (EIP i EIC)
|15 par
|18 par
|13 grudnia
|Warszawa – Poznań (EIP i EIC)
|12 par
|14 par
|13 grudnia
|Warszawa – Szczecin (EIP i EIC)
|3 pary
|5 par
|13 grudnia
|Warszawa – Wrocław (EIC)
|5 par
|7 par
|13 grudnia
|Warszawa – Kraków (IC i TLK)
|16 par
|18 par
|13 grudnia
|Warszawa – Rzeszów, bezpośrednio
|7 połączeń
|9 połączeń
|13 grudnia
|Warszawa – Siedlce (PKP Intercity)
|9 par
|13 par
|pełna oferta od czerwca
|Warszawa – Toruń – Bydgoszcz
|–
|do 12 par, w tym 4 sprintery
|pełna oferta od września
|Warszawa – Wyszków – Ostrołęka – Łomża
|nowa linia
|6 par
|od czerwca
Do Gdańska szybciej niż kiedykolwiek: 2 godz. 18 min
Najbardziej widoczna zmiana dotyczy trasy nad morze. Liczba pociągów ekspresowych EIP i EIC między Warszawą a Trójmiastem wzrośnie z 15 do 18 par dziennie. Najszybsze składy EIP typu sprinter pokonają trasę z Warszawy Gdańskiej do Gdańska Głównego w 2 godz. 18 min. Według PKP Intercity to lepiej niż obecny rekord na tej trasie.
Do Poznania co godzinę, do Szczecina i Wrocławia częściej
Pociągi ekspresowe do Poznania będą odjeżdżać z Warszawy co godzinę przez cały dzień, z jednym wyjątkiem. Na przemian, co 2 godziny, będą to połączenia do Berlina oraz do Szczecina lub Wrocławia. Nowe pociągi EIC Krzywousty i EIC Sedina zwiększą ofertę do Szczecina z 3 do 5 par ekspresowych dziennie. Do Szczecina będzie można dojechać pierwszym pociągiem już po godz. 10.
Do Wrocławia pojadą nowe EIC Piast i EIC Krasnal. Ekspresy będą odjeżdżać z Warszawy przez cały dzień mniej więcej co 2 godziny.
Tańsze pociągi IC i TLK: więcej do Krakowa, Rzeszowa i Poznania
Rozwija się też oferta tańszych pociągów IC i TLK. Na trasie do Krakowa pojawią się TLK Wit Stwosz i IC Zamenhof, więc liczba połączeń wzrośnie z 16 do 18 par. Do Katowic i dalej do Bielska-Białej pojedzie nowy IC Górnik. W stronę Poznania dojdzie IC Mewa (Chełm – Świnoujście), a IC Lubuszanin będzie codziennie jeździł aż do Białegostoku.
Dwukrotnie więcej pociągów pojedzie z Warszawy przez Radom, Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Sandomierz i Tarnobrzeg do Rzeszowa i Przemyśla. Nowe IC Banach i IC Siarkowiec będą kursować co 4 godziny, a przejazd do Rzeszowa tą trasą potrwa ok. 3,5 godz. Razem z pociągami przez Lublin odjazdy z Warszawy do Rzeszowa będą co 2 godziny.
Między Warszawą a Bydgoszczą czterokrotnie wzrośnie liczba szybkich pociągów zatrzymujących się tylko we Włocławku i Toruniu. Od grudnia pojedzie IC Moniuszko, a od września dołączą IC Łuczniczka i IC Ogiński.
Wschód Mazowsza: do Terespola co 2 godziny, do Siedlec 13 par
Na trasie Warszawa – Terespol pojawią się nowe IC Krzna i IC Bug, a IC Kraszewski będzie jeździł codziennie. Pociągi pojadą w regularnym takcie co 2 godziny przez cały dzień. Od czerwca dojdzie IC Kleeberg do Zamościa przez Mińsk Mazowiecki, Siedlce i Lublin. W efekcie między Siedlcami a Warszawą będzie kursować 13 par pociągów PKP Intercity, o 4 więcej niż obecnie.
Nowa linia do Ostrołęki i Łomży, nowe pociągi hybrydowe
Od czerwca w ramach programu Kolej Lokalnych Społeczności ruszy linia Warszawa – Wyszków – Ostrołęka – Łomża. Pojedzie nią 6 par pociągów o nazwach Lutosławski, Królowa Bona, Jelonek, Raginis, Kurpianka i Narew. Podróż z Łomży do Warszawy Wschodniej ma trwać 1 godz. 43 min, a z Ostrołęki 1 godz. 13 min.
Trasę obsłużą nowe hybrydowe zespoły trakcyjne (HZT), czyli pociągi zasilane z sieci trakcyjnej lub z napędu spalinowego tam, gdzie linia nie jest zelektryfikowana. Będą miały klimatyzację, gniazdka i porty USB, miejsca dla osób na wózkach, strefę dla rodzin z dziećmi, miejsca na rowery i Strefę Ciszy.
Warszawa Wschodnia w remoncie od 17 stycznia. Część pociągów przez Dworzec Gdański
PKP Intercity zapowiada, że w okresie obowiązywania nowego rozkładu rozpocznie się modernizacja stacji Warszawa Wschodnia. Ważna zmiana: zgodnie z komunikatem przewoźnika z 13 listopada remont przesunięto z 13 grudnia na 17 stycznia 2027 r. Do 16 stycznia włącznie pociągi, które w wyszukiwarkach pokazują przejazd przez Warszawę Gdańską, pojadą przez Warszawę Centralną.
Od 17 stycznia część pociągów będzie kursować przez stację Warszawa Gdańska, z pominięciem Wschodniej, Centralnej i Zachodniej. Na Dworcu Gdańskim pasażerowie przesiądą się do metra M1, autobusów i tramwajów. Pociągi jadące objazdem zatrzymają się też na przystanku Warszawa Ulrychów, skąd blisko do metra M2. Pociągi z kierunku Terespola, Lublina, Białegostoku przez Hajnówkę i Łomży, które zaczynają lub kończą bieg w Warszawie, będą obsługiwane na Warszawie Wschodniej. Do centrum dojedziemy stamtąd pociągami aglomeracyjnymi linią średnicową.
Nowy rozkład PKP Intercity. Co warto wiedzieć
- Nowy rozkład obowiązuje od 13 grudnia. Część nowych pociągów ruszy dopiero w czerwcu lub we wrześniu.
- Przed zakupem biletu na podróż po 17 stycznia sprawdź, z której stacji odjeżdża pociąg. Część składów pojedzie przez Warszawę Gdańską zamiast Centralnej.
- Jeśli twój pociąg pojedzie przez Dworzec Gdański, do centrum dojedziesz metrem M1. Z przystanku Warszawa Ulrychów najbliżej do metra M2.
- Pociągi z kierunku Lublina, Terespola, Białegostoku przez Hajnówkę i Łomży będą obsługiwane na Warszawie Wschodniej.
- Jedziesz przez Radom lub Kielce? Licz się ze zmianami tras i dłuższym czasem przejazdu z powodu modernizacji linii nr 8.
- Bilety kupuj z wyprzedzeniem, zwłaszcza na grudniowe wyjazdy świąteczne.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.