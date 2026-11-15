Skarbówka może zablokować rachunek nawet na trzy miesiące. Przepisy dają KAS specjalne uprawnienia

15 listopada 2026 20:23 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Przewożenie większych sum gotówki przez granicę Unii Europejskiej wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia środków pieniężnych. Krajowa Administracja Skarbowa informowała o kontrolach, podczas których ujawniano pieniądze ukryte w bagażach, odzieży i schowkach samochodów. W jednym z przypadków podróżny został ukarany mandatem w wysokości 24 tys. zł. To ważne ostrzeżenie dla osób przewożących większe kwoty na wakacje, w celach rodzinnych lub biznesowych.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Gotówka w podróży nie jest sama w sobie czymś nielegalnym. Problem pojawia się wtedy, gdy podróżny nie realizuje obowiązków wynikających z przepisów dotyczących przewozu środków pieniężnych przez granicę.

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10 tys. euro. To ważny próg

Osoba wjeżdżająca na terytorium Unii Europejskiej lub wyjeżdżająca z UE ma obowiązek zadeklarowania przewożonych środków pieniężnych, jeżeli ich łączna wartość wynosi co najmniej 10 tys. euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach.

Nie chodzi jedynie o banknoty euro. Pod uwagę bierze się także odpowiednie środki pieniężne w innych walutach i inne kategorie objęte przepisami. Zasady dotyczące określonych przewozów wewnątrz Unii mogą wynikać również z prawa krajowego, dlatego przed podróżą trzeba zweryfikować właściwy obowiązek.

24 tys. zł mandatu. KAS podała konkretny przykład

Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała w kwietniu 2026 roku, że w pierwszym kwartale ujawniono przypadki niezgłoszonego przewozu gotówki o łącznej wartości około 4,5 mln zł.

Za stwierdzone wykroczenia skarbowe podróżni otrzymali mandaty na łączną kwotę blisko 385 tys. zł. Najwyższy z opisanych mandatów wyniósł 24 tys. zł i dotyczył osoby, która przez przejście graniczne w Dorohusku próbowała przewieźć bez wymaganych formalności gotówkę o równowartości około 280 tys. zł.

Nie trzeba ukrywać pieniędzy, żeby powstał obowiązek

Obowiązek zgłoszenia nie zależy od tego, czy gotówka znajduje się w kieszeni, walizce czy podręcznej torbie. Kluczowa jest wartość przewożonych środków i zasady mające zastosowanie do konkretnego przekroczenia granicy.

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Nie oznacza to również, że samo posiadanie 10 tys. euro jest zakazane. Przepisy wymagają zgłoszenia, a odpowiednie służby mogą zweryfikować informacje zgodnie z prawem.

Jak przygotować się do podróży?

Jeżeli planujesz przewóz większej sumy, sprawdź obowiązujące zasady na stronie KAS lub w serwisie granica.gov.pl. Warto także przygotować dokumenty pozwalające wyjaśnić pochodzenie pieniędzy, jeśli zostaniesz o to poproszony w ramach uprawnionych czynności kontrolnych.

Nie należy próbować unikać kontroli poprzez ukrywanie środków. W razie wątpliwości bezpieczniej jest wcześniej uzyskać informację o procedurze zgłoszenia.

Uwaga na kosztowną pomyłkę

Przewożenie gotówki o wartości co najmniej 10 tys. euro przez zewnętrzną granicę UE wiąże się z obowiązkiem deklaracji. KAS potwierdza rzeczywiste kontrole i wysokie mandaty za naruszanie przepisów. Przed podróżą warto sprawdzić obowiązki właściwe dla planowanej trasy.

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