Właściciele psów muszą pamiętać o terminie. Brak obowiązkowego szczepienia może oznaczać grzywnę
Każdy właściciel psa w Polsce powinien pamiętać o obowiązkowym szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Przepisy wymagają zaszczepienia zwierzęcia w ciągu 30 dni od ukończenia przez nie trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W 2026 roku zasady potwierdza nowa ustawa o zdrowiu zwierząt.
Wścieklizna jest poważną chorobą zakaźną, która może być śmiertelna dla ludzi i zwierząt. Obowiązkowe szczepienia psów należą do podstawowych metod ograniczania jej rozprzestrzeniania się. Dlatego ustawodawca wymaga regularnego szczepienia niezależnie od tego, czy pies mieszka w mieście, na wsi czy przebywa przede wszystkim w domu.
Pierwsze szczepienie po ukończeniu trzeciego miesiąca
Zgodnie z art. 44 ustawy o zdrowiu zwierząt posiadacz psa musi zaszczepić go przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez zwierzę trzeciego miesiąca życia.
Kolejne szczepienia należy wykonywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy od daty ostatniego zabiegu. Nie wystarczy więc założenie, że szczepienie wykonane dwa lata wcześniej nadal spełnia polski obowiązek ustawowy.
Za brak szczepienia grozi grzywna
Nowa ustawa o zdrowiu zwierząt przewiduje odpowiedzialność wykroczeniową wobec posiadacza psa, który nie realizuje obowiązku ochronnego szczepienia w terminie. Sprawa może zakończyć się nałożeniem kary zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Nie ma natomiast podstaw, aby wskazywać jedną automatyczną kwotę kary za każdy przypadek spóźnienia. Znaczenie ma właściwy tryb postępowania i okoliczności naruszenia.
Ważny jest dokument od weterynarza
Po wykonaniu szczepienia lekarz weterynarii wydaje odpowiednie zaświadczenie lub dokonuje wpisu w paszporcie zwierzęcia. Właściciel powinien zachować dokumentację, ponieważ pozwala ona potwierdzić datę ostatniego szczepienia.
Warto również zapisać termin kolejnej wizyty. Dobrym rozwiązaniem jest ustawienie przypomnienia w telefonie kilka tygodni przed upływem 12 miesięcy.
Czy obowiązek dotyczy psów niewychodzących z domu?
Przepisy nakładają obowiązek szczepienia na psy powyżej określonego wieku na terytorium Polski, bez ogólnego wyłączenia dla zwierząt, które przebywają wyłącznie w mieszkaniu.
Jeżeli pies ma szczególne problemy zdrowotne, należy skonsultować postępowanie z lekarzem weterynarii. Nie powinno się samodzielnie rezygnować z ustawowego obowiązku bez ustalenia właściwego sposobu postępowania.
Jeden termin, o którym warto pamiętać
W całej Polsce obowiązuje szczepienie psów przeciwko wściekliźnie: po ukończeniu trzeciego miesiąca życia i następnie przynajmniej raz na 12 miesięcy. Niedopełnienie obowiązku może prowadzić do grzywny. Najprościej sprawdzić datę na zaświadczeniu otrzymanym od weterynarza.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.