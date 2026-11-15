Opłata za śmieci może wzrosnąć nawet czterokrotnie. Gminy mają prawo sprawdzać segregację
Nieprawidłowa segregacja odpadów może oznaczać poważne konsekwencje finansowe. Polskie przepisy przewidują podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku ich selektywnego zbierania. Może ona wynosić od dwukrotności do czterokrotności stawki podstawowej. To oznacza, że przy zwykłej opłacie w wysokości 100 zł miesięcznie podwyższona należność mogłaby wynieść nawet 400 zł, jeśli taki mnożnik obowiązuje w danej gminie.
Segregacja śmieci jest obowiązkiem, a nie dobrowolną usługą. W poszczególnych miejscowościach mogą jednak obowiązywać odmienne stawki, metody naliczania opłat oraz szczegółowe regulaminy gospodarowania odpadami.
Od dwóch do czterech razy więcej
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że rada gminy ustala podwyższoną opłatę za niewypełnianie obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Musi ona wynosić co najmniej dwukrotność i nie więcej niż czterokrotność odpowiedniej stawki podstawowej.
Przepisy te obowiązują w całej Polsce, ale o konkretnym mnożniku decyduje właściwa rada gminy. Nie można więc twierdzić, że każdemu mieszkańcowi automatycznie nalicza się czterokrotną opłatę.
Jak wygląda kontrola segregacji?
Podmiot odbierający odpady może ujawnić nieprawidłowości podczas odbioru śmieci. Ustawa przewiduje procedurę powiadamiania o stwierdzonym naruszeniu, a organ gminy może następnie przeprowadzić postępowanie dotyczące zastosowania stawki podwyższonej.
Znaczenie mają dokumentacja, regulamin obowiązujący na danym terenie i ustalone okoliczności. Podwyższona opłata nie powinna być przedstawiana jako mandat nakładany automatycznie za pojedynczą pomyłkę przy wyrzucaniu opakowania.
Bloki i osiedla. Problem może dotyczyć wielu mieszkańców
W zabudowie wielorodzinnej odpady są często zbierane we wspólnych pojemnikach. W takich sytuacjach ustalenie odpowiedzialności i rozliczenie podwyższonej opłaty może być bardziej skomplikowane niż w domu jednorodzinnym.
Mieszkańcy powinni znać zasady obowiązujące na osiedlu oraz sposób rozliczania opłat przez wspólnotę lub spółdzielnię. Szczególnie przydatne jest sprawdzenie, czy zarządca przekazał aktualne zasady segregacji.
Jak uniknąć dopłaty?
Najlepiej sprawdzić lokalny regulamin i właściwie rozdzielać papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady oraz odpady zmieszane. Niebezpiecznych odpadów, takich jak baterie, niektóre chemikalia czy zużyty sprzęt elektroniczny, nie należy wrzucać do zwykłych pojemników.
Wątpliwości dotyczące konkretnego odpadu warto rozstrzygać na podstawie informacji gminy, a nie przypadkowych porad z internetu.
Wyższa opłata to realne pieniądze
Gmina może ustalić podwyższoną opłatę za brak selektywnego zbierania odpadów w wysokości od dwóch do czterech razy większej od stawki podstawowej. Konkretna należność zależy od lokalnych przepisów i ustaleń dotyczących naruszenia. Warto sprawdzić zasady segregacji w swojej miejscowości.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.