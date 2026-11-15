Masz drzewo na własnej działce? Jeden błąd może kosztować fortunę. Urząd może naliczyć podwójną opłatę
Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, że nie każde drzewo można usunąć bez formalności. W określonych przypadkach wymagane jest zgłoszenie zamiaru wycinki albo uzyskanie zezwolenia. Jeśli ktoś usunie drzewo niezgodnie z przepisami, może zostać ukarany administracyjną karą pieniężną wynoszącą nawet dwukrotność opłaty za legalną wycinkę. Konsekwencje mogą być dotkliwe, szczególnie w przypadku dużych drzew.
Wielu właścicieli domów wychodzi z założenia, że rośliny rosnące na prywatnej posesji można usuwać bez ograniczeń. Tymczasem ustawa o ochronie przyrody przewiduje szczegółowe zasady dotyczące wycinania drzew i krzewów, w tym obowiązki informacyjne i wyjątkowe przypadki, w których konieczne jest zezwolenie.
To, że drzewo rośnie na Twoim terenie, nie wystarczy
Obowiązek zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia zależy między innymi od gatunku drzewa, obwodu pnia, celu usunięcia oraz statusu nieruchomości. W przypadku osób fizycznych usuwających drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej mogą mieć zastosowanie uproszczone zasady zgłoszenia.
Nie wolno jednak automatycznie zakładać, że każde drzewo na prywatnej posesji można wyciąć bez kontaktu z urzędem. Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać również z ochrony przyrody, ochrony zabytków lub szczególnego statusu terenu.
Jak obliczana jest kara?
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przypomina, że administracyjna kara za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia lub zgłoszenia jest zasadniczo ustalana w wysokości dwukrotności odpowiedniej opłaty za jego usunięcie.
Wysokość opłaty zależy między innymi od gatunku i obwodu pnia. Nie ma więc jednej kwoty obowiązującej przy każdej nielegalnej wycince. W określonych sytuacjach ustawodawca przewidział także szczególne zasady ustalania i zmniejszania kar.
Uwaga również na zbyt mocne przycinanie
Przepisy chronią drzewa nie tylko przed całkowitym usunięciem. Niedozwolone usunięcie ponad 30 procent korony może zostać uznane za uszkodzenie drzewa, natomiast przekroczenie 50 procent za jego zniszczenie. W takich sytuacjach również mogą pojawić się konsekwencje finansowe.
Dlatego przed poważnym przycinaniem starego drzewa warto skonsultować się ze specjalistą. Niektóre zabiegi pielęgnacyjne są dopuszczalne, ale niewłaściwie przeprowadzone prace mogą naruszać przepisy.
Co zrobić przed wycinką?
Najpierw należy ustalić gatunek oraz obwód pnia zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie. Następnie warto sprawdzić na stronie właściwego urzędu miasta lub gminy, czy konieczne jest zgłoszenie albo uzyskanie zezwolenia.
Jeżeli zgłoszenie jest wymagane, należy poczekać na zakończenie odpowiedniej procedury. Samo złożenie dokumentu nie zawsze oznacza możliwość natychmiastowego usunięcia drzewa.
Kara może być znacznie wyższa niż koszt fachowej wycinki
Nielegalne usunięcie drzewa może oznaczać administracyjną karę w wysokości dwukrotności opłaty, jaka byłaby należna za wycinkę. Przed rozpoczęciem prac warto sprawdzić przepisy i uzyskać potwierdzenie z właściwego urzędu. Zasady obowiązują w całej Polsce.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.