Urzędnicy sprawdzają dokumenty właścicieli domów. Za brak wymaganych rachunków grozi nawet 5 tys. zł grzywny
Właściciele nieruchomości korzystający z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków muszą przygotować się na kontrole dokumentacji. Gminy mają ustawowy obowiązek sprawdzania, czy nieczystości ciekłe są odbierane zgodnie z prawem. Kontrolerzy mogą żądać okazania umowy z uprawnioną firmą oraz dowodów regularnego wywozu. Brak wymaganych dokumentów, niewykonywanie obowiązków lub utrudnianie kontroli mogą prowadzić do postępowania i grzywny sięgającej 5 tys. zł.
Własny dom oznacza nie tylko swobodę, ale również obowiązki związane z ochroną środowiska. Tam, gdzie nie ma kanalizacji, ścieki są często gromadzone w zbiornikach bezodpływowych albo oczyszczane w instalacjach przydomowych. Ustawodawca wymaga, aby właściciel korzystał z legalnych usług odbioru nieczystości i potrafił to udokumentować.
Gmina może zażądać rachunków
Kontrole dotyczą między innymi umów zawartych z przedsiębiorcami posiadającymi odpowiednie zezwolenia oraz dowodów zapłaty za wykonane usługi. Sprawdzana może być również regularność opróżniania zbiornika lub usuwania osadów z oczyszczalni.
W niektórych gminach kontrola rozpoczyna się od pisemnego wezwania do przedstawienia dokumentów w urzędzie. Nie oznacza to więc, że każda kontrola musi polegać na niezapowiedzianej wizycie na posesji.
Co grozi za brak dokumentacji?
Niewykonywanie ustawowych obowiązków dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi może prowadzić do odpowiedzialności wykroczeniowej. W określonych przypadkach sąd może wymierzyć grzywnę do 5 tys. zł.
Dodatkowo gmina może uruchomić procedurę zastępczego opróżnienia zbiornika i obciążyć właściciela odpowiednimi kosztami. Nie jest to jednak automatyczna sankcja za pojedynczy zagubiony rachunek. Organ musi ustalić stan faktyczny i zastosować właściwe procedury.
Kontrole co najmniej raz na dwa lata
Gminy mają obowiązek prowadzić kontrole dotyczące zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni z odpowiednią ustawową częstotliwością. Dlatego takie działania mogą być prowadzone w różnych miejscowościach niezależnie od siebie.
Przykładowo gmina Ciepielów poinformowała jesienią 2026 roku o kolejnym etapie weryfikacji umów i rachunków. Z kolei gmina Mszana opublikowała harmonogram kontroli na 2026 rok. Są to jednak lokalne działania wynikające z ogólnopolskich obowiązków, a nie jedna nowa akcja prowadzona jednocześnie we wszystkich gminach.
Jak przygotować się do kontroli?
Warto przechowywać umowę z firmą asenizacyjną, potwierdzenia opłat i dokumenty dotyczące wywozu ścieków. Jeśli zbiornik jest opróżniany regularnie, dobrze jest zachować kolejne faktury lub rachunki w jednym miejscu.
Należy również zweryfikować, czy usługi wykonuje przedsiębiorca posiadający odpowiednie uprawnienia na danym terenie. Jeśli dokumentacja jest niekompletna, najlepiej skontaktować się z urzędem gminy i ustalić, jakie informacje są potrzebne.
Ważne dla właścicieli domów w całej Polsce
Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni nie są wyłącznie lokalnym pomysłem urzędników. Wynikają z przepisów krajowych. Właściciele powinni posiadać wymagane umowy i dowody korzystania z usług odbioru nieczystości, a niedopełnienie obowiązków może prowadzić do grzywny i dodatkowych kosztów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.