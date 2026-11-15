Nawet 30 tys. zł grzywny. Od 2026 roku obowiązują znacznie surowsze przepisy. Polacy muszą uważać
Od 2026 roku w całej Polsce obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące wykroczeń stwarzających zagrożenie pożarowe. Maksymalna grzywna za określone czyny wzrosła z 5 tys. do 30 tys. zł. Zwiększono również wysokość mandatów, a katalog możliwych sankcji rozszerzono o karę ograniczenia wolności. Nowe regulacje dotyczą między innymi wypalania traw i rozniecania ognia w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Ministerstwo Sprawiedliwości potwierdziło, że zmiany weszły w życie 2 stycznia 2026 roku.
Własna działka, ogród albo teren w pobliżu lasu nie są miejscami, w których można dowolnie posługiwać się ogniem. Przepisy mają chronić ludzi, mienie i środowisko przed pożarami, które mogą rozprzestrzeniać się wyjątkowo szybko. Szczególne zagrożenie pojawia się w okresach suszy i silnego wiatru, ale odpowiedzialność prawna nie jest ograniczona wyłącznie do miesięcy letnich.
Grzywna wzrosła sześciokrotnie
Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że od 2 stycznia 2026 roku górna granica grzywny za określone wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu pożarowemu wzrosła do 30 tys. zł. Jednocześnie maksymalny mandat za objęte nowelizacją wykroczenia podwyższono z 500 zł do 5 tys. zł. W szczególnej sytuacji popełnienia kilku wykroczeń jednym czynem możliwe jest nałożenie mandatu do 6 tys. zł.
W katalogu kar znalazło się również ograniczenie wolności. Odpowiedzialność może dotyczyć między innymi działań powodujących zagrożenie powstaniem pożaru lub jego rozprzestrzenienia, a także utrudniania czynności ratowniczych i ewakuacyjnych.
Czy każde ognisko oznacza karę 30 tys. zł?
Nie. To maksymalna wysokość grzywny przewidziana za określone wykroczenia, a nie stała opłata za rozpalenie ogniska. Ocena zależy od miejsca, sposobu działania, obowiązujących zakazów oraz okoliczności konkretnego zdarzenia.
Inne zasady mogą dotyczyć ognisk w wyznaczonych miejscach rekreacyjnych, a inne wypalania suchych traw lub rozpalania ognia w sposób stwarzający realne niebezpieczeństwo. Przed użyciem otwartego ognia warto sprawdzić lokalne regulaminy i ograniczenia przeciwpożarowe.
Co zrobić, aby uniknąć problemów?
Przede wszystkim nie wolno wypalać traw, nieużytków ani pozostałości roślinnych w sposób zabroniony przez przepisy. Nie należy także rozpalać ognia w miejscach, gdzie występuje zagrożenie dla ludzi lub otoczenia. Jeżeli zauważysz rozwijający się pożar, oddal się w bezpieczne miejsce i powiadom służby pod numerem 112.
Właściciele nieruchomości powinni pamiętać, że spalanie odpadów to odrębne naruszenie, do którego mogą mieć zastosowanie dodatkowe przepisy. Nie można więc zakładać, że wszystko, co znajduje się na prywatnym terenie, wolno legalnie spalić.
Nowe przepisy obowiązują w całej Polsce
Zmiany dotyczą mieszkańców wszystkich województw, niezależnie od miejsca zamieszkania. Nie oznacza to jednak ogólnopolskiej kontroli wszystkich ogródków od 15 listopada. Przepisy obowiązują od początku 2026 roku, a odpowiedzialność jest ustalana w związku z konkretnym naruszeniem.
Najważniejsze: maksymalna grzywna za określone wykroczenia związane z zagrożeniem pożarowym wynosi obecnie 30 tys. zł. Zaostrzone zostały także przepisy dotyczące mandatów. Prywatna własność terenu nie zwalnia z obowiązku przestrzegania zasad przeciwpożarowych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.