Technicy pukają do milionów Polaków. Niemal każdy będzie musiał mieć zamontowane to urządzenie. Do 2031 będzie obowiązkowe
W całej Polsce trwa wymiana zwykłych liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu. Z danych branży wynika, że ma je już ok. 56 proc. odbiorców, a w Warszawie monterzy przechodzą kolejne dzielnice. Sprawdziliśmy, który operator jest najbliżej celu, jak wygląda wizyta technika, kto o niej powiadamia i co wymiana zmienia w codziennym życiu.
Ile liczników już wymieniono? Dane operatorów
|Operator
|Obszar
|Liczniki zdalnego odczytu
|Odsetek
|Energa Operator
|północ i centrum Polski
|ponad 3 mln
|blisko 99 proc.
|Tauron Dystrybucja
|południe Polski
|3,4 mln
|56 proc.
|PGE Dystrybucja
|wschód i centrum Polski, w tym dużą część Mazowsza
|ok. 3,1 mln
|ok. 56 proc.
|Enea Operator
|zachód Polski
|ponad 1 mln
|35 proc.
|Stoen Operator
|Warszawa
|546 tys. (koniec 2025 r.), plan 720 tys. na koniec 2026 r.
|46 proc., plan 62 proc.
|Polska razem
|blisko 11 mln z ok. 19,5 mln
|ok. 56 proc.
Dane ogólnopolskie pochodzą od Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) i dotyczą stanu na 1 lipca 2026 r. Dane spółek publikowała „Rzeczpospolita”. Dla Stoen Operatora podajemy ostatnie oficjalne dane spółki z grudnia 2025 r. i jej plan na ten rok. Dla porównania: na koniec 2025 r. liczniki zdalnego odczytu miało 50,1 proc. odbiorców pięciu największych operatorów, a 3 lata temu tylko ok. 15 proc.
Tempo prac wyznacza Prawo energetyczne. Według przepisów operatorzy muszą zainstalować liczniki zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. odbiorców do końca 2028 r., a u wszystkich do 4 lipca 2031 r. Energa w praktyce kończy już wymianę, a Enea ma przed sobą najwięcej pracy.
Kto powiadamia o wizycie technika?
Wymianę prowadzi operator systemu dystrybucyjnego, czyli firma odpowiedzialna za sieć w danym regionie, a nie sprzedawca prądu. Numer i nazwę operatora znajdziesz na rachunku za energię. Monterzy często są pracownikami firm zewnętrznych działających na zlecenie operatora.
Operatorzy prowadzą wymianę według harmonogramu, ulica po ulicy i budynek po budynku. Klienci są zwykle informowani z wyprzedzeniem, np. zawiadomieniem w skrzynce pocztowej, ogłoszeniem na klatce schodowej, listem lub SMS-em. Forma i termin zależą od operatora. Stoen Operator publikuje dodatkowo interaktywną mapę z harmonogramem wymian w Warszawie.
Jak wygląda wymiana: na klatce, przy ogrodzeniu i w mieszkaniu?
Sama wymiana jest szybka. Technik odłącza zasilanie, demontuje stary licznik, montuje nowy i ponownie włącza prąd. Przy okazji spisuje stan końcowy starego licznika i początkowy nowego. Te dane trafiają do rozliczeń. Na czas pracy w lokalu nie będzie prądu, dlatego warto wcześniej wyłączyć komputer i urządzenia, które nie powinny tracić zasilania nagle.
- Licznik na zewnątrz, np. w skrzynce w ogrodzeniu lub na ścianie domu – technik zwykle nie musi wchodzić do środka. Musi jednak mieć dostęp do skrzynki, a jeśli jest zamknięta, potrzebny jest właściciel lub klucz.
- Licznik na klatce schodowej w bloku – wymiana odbywa się w szafce na korytarzu. Czasem trzeba otworzyć szafkę lub być na miejscu, żeby technik sprawdził działanie po ponownym włączeniu zasilania.
- Licznik w mieszkaniu lub domu – technik musi wejść do środka, więc ktoś dorosły musi go wpuścić.
Odbiorca nie może skutecznie odmówić wymiany. Licznik należy do operatora, a jego przedstawiciele mają prawo dostępu do urządzeń pomiarowych. Jeśli termin nie pasuje, najlepiej skontaktować się z operatorem i umówić inny.
Wymiana jest bezpłatna. Uważaj na fałszywych monterów
Wymiana w ramach harmonogramu operatora jest bezpłatna. Płatna bywa tylko wymiana wcześniejsza, na wniosek klienta. Stoen Operator ostrzega, że jego pracownik nie prosi o zapłatę ani o dane osobowe. W razie wątpliwości warszawiacy mogą zadzwonić na całodobową infolinię Stoen: 22 821 31 31.
Oszuści podszywający się pod monterów liczą na pośpiech i zaskoczenie. Prawdziwy technik ma identyfikator i przychodzi zgodnie z harmonogramem operatora. Nie pobiera opłat za wymianę, nie sprzedaje „lepszych” liczników i nie proponuje zmiany sprzedawcy prądu.
Co daje nowy licznik?
Licznik zdalnego odczytu sam przesyła dane o zużyciu do operatora. Nikt nie musi już przychodzić, żeby spisać stan, a rachunki mogą opierać się na rzeczywistym zużyciu, a nie prognozach. W Warszawie liczniki Stoen przesyłają dane przez istniejące kable niskiego napięcia w technologii G3-PLC, bez sieci komórkowej.
Nowe liczniki pozwalają też korzystać z taryf dynamicznych i ofert, w których cena prądu zależy od pory dnia. Sama wymiana nie zmienia jednak umowy ani okresu rozliczeniowego. Kto jest rozliczany co 6 lub 12 miesięcy, może dalej dostawać prognozy, dopóki nie zmieni umowy ze sprzedawcą.
Warszawa: kiedy wymiana w twojej dzielnicy?
Stoen Operator ma już za sobą m.in. Bemowo, Białołękę, Targówek oraz Pragę-Północ i Pragę-Południe. Na początku 2026 r. technicy pracowali na Bielanach i Żoliborzu, a w tym roku wymieniają liczniki na Woli i we Włochach. Według planu w kolejnych latach przyjdzie kolej na:
- 2027 r. – Ochotę i Mokotów,
- 2028 r. – Ursus i Ursynów,
- 2029 r. – Wawer, Wesołą i Rembertów,
- 2029-2031 r. – Śródmieście i Wilanów.
Mieszkańcy części podwarszawskich gmin są obsługiwani przez PGE Dystrybucję, więc obowiązuje ich harmonogram tego operatora.
Wymiana licznika prądu. Co warto wiedzieć?
- Sprawdź na rachunku, kto jest twoim operatorem sieci. To on prowadzi wymianę, a nie sprzedawca prądu.
- Wymiana według harmonogramu operatora jest bezpłatna. Nie płać monterowi żadnych pieniędzy.
- Poproś technika o identyfikator. W razie wątpliwości zadzwoń do operatora, w Warszawie pod 22 821 31 31.
- Przed wymianą wyłącz komputer i urządzenia wrażliwe na nagły brak zasilania. Prądu nie będzie przez czas pracy technika.
- Jeśli licznik jest w zamkniętej skrzynce lub szafce, zadbaj o dostęp. Jeśli termin ci nie pasuje, umów inny z operatorem.
- Zapisz stan starego licznika przed wymianą lub zrób mu zdjęcie. Przyda się przy sprawdzaniu ostatniego rachunku.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.