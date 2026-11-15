Technicy pukają do milionów Polaków. Niemal każdy będzie musiał mieć zamontowane to urządzenie. Do 2031 będzie obowiązkowe

15 listopada 2026 16:11 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

W całej Polsce trwa wymiana zwykłych liczników energii elektrycznej na liczniki zdalnego odczytu. Z danych branży wynika, że ma je już ok. 56 proc. odbiorców, a w Warszawie monterzy przechodzą kolejne dzielnice. Sprawdziliśmy, który operator jest najbliżej celu, jak wygląda wizyta technika, kto o niej powiadamia i co wymiana zmienia w codziennym życiu.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Elektryk z pękiem kabli.
Fot. Shutterstock.

Ile liczników już wymieniono? Dane operatorów

Operator Obszar Liczniki zdalnego odczytu Odsetek
Energa Operator północ i centrum Polski ponad 3 mln blisko 99 proc.
Tauron Dystrybucja południe Polski 3,4 mln 56 proc.
PGE Dystrybucja wschód i centrum Polski, w tym dużą część Mazowsza ok. 3,1 mln ok. 56 proc.
Enea Operator zachód Polski ponad 1 mln 35 proc.
Stoen Operator Warszawa 546 tys. (koniec 2025 r.), plan 720 tys. na koniec 2026 r. 46 proc., plan 62 proc.
Polska razem blisko 11 mln z ok. 19,5 mln ok. 56 proc.

Dane ogólnopolskie pochodzą od Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) i dotyczą stanu na 1 lipca 2026 r. Dane spółek publikowała „Rzeczpospolita”. Dla Stoen Operatora podajemy ostatnie oficjalne dane spółki z grudnia 2025 r. i jej plan na ten rok. Dla porównania: na koniec 2025 r. liczniki zdalnego odczytu miało 50,1 proc. odbiorców pięciu największych operatorów, a 3 lata temu tylko ok. 15 proc.

Zobacz również:

Tempo prac wyznacza Prawo energetyczne. Według przepisów operatorzy muszą zainstalować liczniki zdalnego odczytu u co najmniej 80 proc. odbiorców do końca 2028 r., a u wszystkich do 4 lipca 2031 r. Energa w praktyce kończy już wymianę, a Enea ma przed sobą najwięcej pracy.

Kto powiadamia o wizycie technika?

Wymianę prowadzi operator systemu dystrybucyjnego, czyli firma odpowiedzialna za sieć w danym regionie, a nie sprzedawca prądu. Numer i nazwę operatora znajdziesz na rachunku za energię. Monterzy często są pracownikami firm zewnętrznych działających na zlecenie operatora.

Operatorzy prowadzą wymianę według harmonogramu, ulica po ulicy i budynek po budynku. Klienci są zwykle informowani z wyprzedzeniem, np. zawiadomieniem w skrzynce pocztowej, ogłoszeniem na klatce schodowej, listem lub SMS-em. Forma i termin zależą od operatora. Stoen Operator publikuje dodatkowo interaktywną mapę z harmonogramem wymian w Warszawie.

Jak wygląda wymiana: na klatce, przy ogrodzeniu i w mieszkaniu?

Sama wymiana jest szybka. Technik odłącza zasilanie, demontuje stary licznik, montuje nowy i ponownie włącza prąd. Przy okazji spisuje stan końcowy starego licznika i początkowy nowego. Te dane trafiają do rozliczeń. Na czas pracy w lokalu nie będzie prądu, dlatego warto wcześniej wyłączyć komputer i urządzenia, które nie powinny tracić zasilania nagle.

  • Licznik na zewnątrz, np. w skrzynce w ogrodzeniu lub na ścianie domu – technik zwykle nie musi wchodzić do środka. Musi jednak mieć dostęp do skrzynki, a jeśli jest zamknięta, potrzebny jest właściciel lub klucz.
  • Licznik na klatce schodowej w bloku – wymiana odbywa się w szafce na korytarzu. Czasem trzeba otworzyć szafkę lub być na miejscu, żeby technik sprawdził działanie po ponownym włączeniu zasilania.
  • Licznik w mieszkaniu lub domu – technik musi wejść do środka, więc ktoś dorosły musi go wpuścić.

Odbiorca nie może skutecznie odmówić wymiany. Licznik należy do operatora, a jego przedstawiciele mają prawo dostępu do urządzeń pomiarowych. Jeśli termin nie pasuje, najlepiej skontaktować się z operatorem i umówić inny.

Zobacz również:

Wymiana jest bezpłatna. Uważaj na fałszywych monterów

Wymiana w ramach harmonogramu operatora jest bezpłatna. Płatna bywa tylko wymiana wcześniejsza, na wniosek klienta. Stoen Operator ostrzega, że jego pracownik nie prosi o zapłatę ani o dane osobowe. W razie wątpliwości warszawiacy mogą zadzwonić na całodobową infolinię Stoen: 22 821 31 31.

Oszuści podszywający się pod monterów liczą na pośpiech i zaskoczenie. Prawdziwy technik ma identyfikator i przychodzi zgodnie z harmonogramem operatora. Nie pobiera opłat za wymianę, nie sprzedaje „lepszych” liczników i nie proponuje zmiany sprzedawcy prądu.

Co daje nowy licznik?

Licznik zdalnego odczytu sam przesyła dane o zużyciu do operatora. Nikt nie musi już przychodzić, żeby spisać stan, a rachunki mogą opierać się na rzeczywistym zużyciu, a nie prognozach. W Warszawie liczniki Stoen przesyłają dane przez istniejące kable niskiego napięcia w technologii G3-PLC, bez sieci komórkowej.

Nowe liczniki pozwalają też korzystać z taryf dynamicznych i ofert, w których cena prądu zależy od pory dnia. Sama wymiana nie zmienia jednak umowy ani okresu rozliczeniowego. Kto jest rozliczany co 6 lub 12 miesięcy, może dalej dostawać prognozy, dopóki nie zmieni umowy ze sprzedawcą.

Warszawa: kiedy wymiana w twojej dzielnicy?

Stoen Operator ma już za sobą m.in. Bemowo, Białołękę, Targówek oraz Pragę-Północ i Pragę-Południe. Na początku 2026 r. technicy pracowali na Bielanach i Żoliborzu, a w tym roku wymieniają liczniki na Woli i we Włochach. Według planu w kolejnych latach przyjdzie kolej na:

  • 2027 r. – Ochotę i Mokotów,
  • 2028 r. – Ursus i Ursynów,
  • 2029 r. – Wawer, Wesołą i Rembertów,
  • 2029-2031 r. – Śródmieście i Wilanów.

Mieszkańcy części podwarszawskich gmin są obsługiwani przez PGE Dystrybucję, więc obowiązuje ich harmonogram tego operatora.

Wymiana licznika prądu. Co warto wiedzieć?

  • Sprawdź na rachunku, kto jest twoim operatorem sieci. To on prowadzi wymianę, a nie sprzedawca prądu.
  • Wymiana według harmonogramu operatora jest bezpłatna. Nie płać monterowi żadnych pieniędzy.
  • Poproś technika o identyfikator. W razie wątpliwości zadzwoń do operatora, w Warszawie pod 22 821 31 31.
  • Przed wymianą wyłącz komputer i urządzenia wrażliwe na nagły brak zasilania. Prądu nie będzie przez czas pracy technika.
  • Jeśli licznik jest w zamkniętej skrzynce lub szafce, zadbaj o dostęp. Jeśli termin ci nie pasuje, umów inny z operatorem.
  • Zapisz stan starego licznika przed wymianą lub zrób mu zdjęcie. Przyda się przy sprawdzaniu ostatniego rachunku.
Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna