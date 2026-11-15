Znikają betonowe zapory z Krakowskiego Przedmieścia. Od poniedziałku 10 linii wraca na swoje trasy
Po ponad tygodniu Krakowskie Przedmieście w Śródmieściu wraca do normalnego funkcjonowania. Betonowe zapory, które stanęły tam po zamachu w Krakowie, są usuwane, a od poniedziałku 16 listopada na swoje podstawowe trasy wracają autobusy 10 linii, w tym nocnej N44.
Od poniedziałku autobusy znów pojadą Traktem Królewskim
Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, ulica Krakowskie Przedmieście zostaje otwarta dla ruchu na odcinku od Miodowej do Nowego Światu. Od poniedziałku od początku kursowania linii dziennych na podstawowe trasy wracają linie:
- 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180,
- 503,
- ekspresowa E-2,
- nocna N44.
Przez ostatnie dni autobusy omijały Trakt Królewski. Jeździły m.in. ulicami Senatorską, Królewską, przez plac Piłsudskiego, plac Małachowskiego i Mazowiecką. Pasażerowie wsiadali na przystankach objazdowych. Od poniedziałku znów będą mogli korzystać z przystanków przy Uniwersytecie, Kopernika czy Hotelu Bristol.
Zapory stanęły w nocy po zamachu w Krakowie
Betonowe bloki pojawiły się w Warszawie w sobotę 7 listopada późnym wieczorem, kilka godzin po ataku na Rynku Głównym w Krakowie, w którym zginęło 6 osób. Władze miasta, na rekomendację policji, zamknęły odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej dla samochodów i autobusów. Został dostępny tylko dla pieszych i rowerzystów.
Zapory ustawiono m.in. przy skrzyżowaniu Świętokrzyskiej z Nowym Światem, u wylotów Królewskiej, Karowej i Ossolińskich, przy skwerze Hoovera oraz na skrzyżowaniu Miodowej z Senatorską. Krakowskie Przedmieście, z Pałacem Prezydenckim i Kolumną Zygmunta w pobliżu, było też miejscem obchodów 11 listopada, w tym festiwalu Wspólna Niepodległa.
Co się zmienia od 16 listopada
- Od poniedziałku, od początku kursowania linii dziennych, autobusy 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i E-2 wracają na Krakowskie Przedmieście.
- Nocna linia N44 również wraca na trasę podstawową.
- Przystanki objazdowe przestają obowiązywać. Przed wyjazdem sprawdź rozkład w aplikacji lub na stronie wtp.waw.pl.
- Prace przy demontażu zapór mogą jeszcze chwilowo utrudniać ruch. Zwracaj uwagę na oznakowanie.
- W całym kraju nadal obowiązuje drugi stopień alarmowy BRAVO, do 30 listopada. Pozostawione bez opieki bagaże i podejrzane zachowania zgłaszaj pod 112.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.