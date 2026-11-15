Skarbówka może zablokować rachunek nawet na trzy miesiące. Przepisy dają KAS specjalne uprawnienia
Krajowa Administracja Skarbowa ma narzędzie umożliwiające blokowanie określonych rachunków bankowych w związku z ryzykiem wyłudzeń skarbowych. W ramach systemu STIR Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres do 72 godzin, a po spełnieniu dodatkowych warunków przedłużyć ją nawet do trzech miesięcy. To poważne uprawnienie, które może istotnie wpłynąć na funkcjonowanie firmy. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że nie jest to procedura pozwalająca blokować dowolne prywatne konto wyłącznie z powodu zwykłego przelewu.
Blokada rachunku bankowego może uniemożliwić wykonywanie części operacji finansowych i utrudnić regulowanie zobowiązań. Dlatego przepisy przewidują szczególne warunki jej zastosowania. Mechanizm STIR został stworzony przede wszystkim do wykrywania i przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Nie należy go utożsamiać z typową kontrolą podatkową, egzekucją zwykłej zaległości ani ograniczeniami stosowanymi przez banki z innych przyczyn.
Czym jest STIR i dlaczego urząd analizuje rachunki?
STIR, czyli System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej, jest jednym z rozwiązań wykorzystywanych w systemie przeciwdziałania wyłudzeniom skarbowym. Mechanizm pozwala na analizę określonych danych oraz identyfikowanie ryzyka związanego z rachunkami podmiotów kwalifikowanych.
Chodzi między innymi o sytuacje, w których działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych może być wykorzystywana do czynności związanych z wyłudzeniami podatkowymi. Ustawa precyzuje, kiedy Szef KAS może zastosować blokadę.
Najpierw 72 godziny, później nawet trzy miesiące
Art. 119zv Ordynacji podatkowej pozwala Szefowi KAS zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli określone informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, wskazują na możliwość wykorzystywania działalności instytucji finansowych do wyłudzeń skarbowych lub czynności do nich zmierzających, a blokada jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
Przepisy przewidują także możliwość przedłużenia blokady na czas oznaczony, nie dłuższy niż trzy miesiące, po spełnieniu dodatkowych ustawowych przesłanek. Nie jest to więc automatyczna konsekwencja każdego zatrzymania rachunku na 72 godziny.
Przy podejmowaniu decyzji organ musi działać w granicach ustawowych uprawnień. Przewidziano również procedury dotyczące zaskarżania określonych rozstrzygnięć.
Kogo może dotyczyć blokada?
Istotne jest pojęcie podmiotu kwalifikowanego. Mechanizm STIR dotyczy wskazanych ustawowo kategorii podmiotów oraz ich rachunków, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Nie należy przedstawiać go jako uprawnienia do dowolnego blokowania wszystkich prywatnych kont osobistych Polaków.
Nie oznacza to również, że administracja skarbowa nie ma żadnych innych narzędzi dotyczących rachunków osób fizycznych. Istnieją odrębne procedury egzekucyjne i zabezpieczające, ale każda ma własną podstawę prawną oraz określone warunki stosowania.
Co może oznaczać blokada dla przedsiębiorcy?
W przypadku firmy zablokowanie rachunku może utrudnić terminowe regulowanie zobowiązań wobec dostawców, pracowników czy kontrahentów. Utrata możliwości swobodnego dysponowania środkami jest szczególnie dotkliwa dla przedsiębiorstw, które codziennie wykonują liczne transakcje.
W określonych sytuacjach przepisy przewidują jednak procedury związane z dysponowaniem środkami pomimo blokady, na przykład w odniesieniu do wybranych niezbędnych płatności. Ocena takiej możliwości wymaga zapoznania się z konkretną sytuacją i właściwymi przepisami.
Czy urząd może zablokować konto za jeden podejrzany przelew?
Nie można stwierdzić, że wykonanie pojedynczego przelewu o wysokiej wartości automatycznie skutkuje blokadą STIR. Ustawa wymaga odpowiednich przesłanek związanych z ryzykiem wyłudzeń skarbowych i koniecznością przeciwdziałania takim działaniom.
Warto również odróżnić blokadę stosowaną w ramach STIR od działań podejmowanych przez bank na podstawie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Podobny skutek odczuwany przez klienta nie oznacza, że zastosowano identyczną procedurę prawną.
Co zrobić, jeśli rachunek został zablokowany?
Najważniejsze jest ustalenie dokładnej podstawy blokady. Należy skontaktować się z bankiem, uzyskać informacje dotyczące organu i rodzaju zastosowanego ograniczenia oraz zapoznać się z otrzymanymi dokumentami.
W przypadku przedsiębiorcy niezbędne może być szybkie skonsultowanie sprawy z doradcą podatkowym lub prawnikiem mającym doświadczenie w postępowaniach przed KAS. Znaczenie mają terminy i środki prawne przysługujące w odniesieniu do konkretnych decyzji.
Nie należy natomiast próbować omijać blokady poprzez działania, które mogłyby naruszać przepisy lub utrudniać postępowanie. Odpowiednia strategia powinna wynikać z dokumentacji sprawy i obowiązujących procedur.
Co to oznacza dla przedsiębiorców w Warszawie i na Mazowszu?
Mechanizm STIR obowiązuje w całej Polsce. Może więc mieć znaczenie również dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Warszawie, Radomiu, Płocku czy Siedlcach, jeżeli spełnione zostaną ustawowe warunki zastosowania blokady.
Nie ma jednak podstaw, by na podstawie samych przepisów ogłaszać rozpoczęcie nowej, masowej akcji blokowania rachunków warszawskich przedsiębiorców. To istniejące narzędzie ustawowe, które jest stosowane w określonych okolicznościach związanych z przeciwdziałaniem wyłudzeniom skarbowym.
Firmy powinny dbać o dokumentowanie transakcji, weryfikowanie kontrahentów oraz prawidłowe rozliczenia. W przypadku nietypowych zdarzeń na rachunku warto także sprawdzić, czy kontaktująca się osoba rzeczywiście reprezentuje bank lub organ podatkowy. Oszuści potrafią wykorzystywać hasła dotyczące kontroli skarbowych i blokad kont, aby wymuszać płatności lub wyłudzać dane.
72 godziny albo trzy miesiące. Co naprawdę wynika z przepisów?
Szef KAS posiada ustawowe uprawnienie do blokady określonych rachunków podmiotów kwalifikowanych na okres do 72 godzin, a w przewidzianych prawem okolicznościach także do jej przedłużenia na okres do trzech miesięcy. Procedura ma przeciwdziałać wyłudzeniom skarbowym. Nie oznacza jednak, że fiskus może bez odpowiedniej podstawy prawnej zamrozić dowolne prywatne konto tylko dlatego, że jego właściciel otrzymał lub wykonał większy przelew.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.