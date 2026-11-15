Kontrola w domu co pięć lat. Właściciele muszą pamiętać o obowiązku, o którym wielu zapomina
Masz własny dom? Sprawdź, kiedy ostatnio przeprowadzono kontrolę instalacji elektrycznej. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina, że obowiązkowe przeglądy dotyczą również budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Co najmniej raz na pięć lat trzeba zapewnić odpowiednią kontrolę stanu technicznego budynku, obejmującą także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Zaniedbanie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji prawnych, ale przede wszystkim zwiększa ryzyko awarii, porażenia prądem i pożaru.
Właściciele domów często pamiętają o przeglądach pieców i czyszczeniu kominów, ale rzadziej zwracają uwagę na stan przewodów elektrycznych, zabezpieczeń i połączeń. Tymczasem instalacja starzeje się, a sposób użytkowania budynku zmienia. Pojawiają się nowe urządzenia o większym zapotrzebowaniu na energię, klimatyzatory, pompy ciepła, płyty indukcyjne czy ładowarki samochodów elektrycznych. To dodatkowy powód, aby regularnie weryfikować bezpieczeństwo instalacji.
GUNB przypomina o pięcioletnim obowiązku
23 października 2026 roku Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał zasady obowiązkowych kontroli budynków jednorodzinnych. Zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego co najmniej raz na pięć lat należy przeprowadzić okresową kontrolę stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu.
W jej zakres wchodzi także badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Kontrola nie ogranicza się więc do ogólnych oględzin ścian, dachu czy elewacji. Ma obejmować również elementy istotne dla bezpieczeństwa użytkowania energii elektrycznej.
Co dokładnie sprawdza specjalista?
Prawo budowlane wymienia między innymi stan połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony przed porażeniem. Kontrola obejmuje również rezystancję izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji i aparatów.
Badania pozwalają wykrywać nieprawidłowości, które podczas zwykłego korzystania z domowej instalacji mogą pozostać niezauważone. Nie każdy uszkodzony przewód czy nieprawidłowo działające zabezpieczenie powodują od razu widoczną awarię.
Dlatego zwykłe sprawdzenie, czy gniazdka działają, nie zastępuje profesjonalnej kontroli wykonanej przez osobę posiadającą właściwe kwalifikacje.
Kto może wykonać przegląd?
Kontrolę instalacji elektrycznej mogą wykonywać osoby posiadające wymagane kwalifikacje lub uprawnienia odpowiednie do zakresu czynności. Przed zleceniem usługi warto sprawdzić dokumenty potwierdzające ich uprawnienia oraz ustalić, czy wykonawca przygotuje protokół z przeprowadzonych badań.
Właściciel powinien zachować dokumentację. Może być ona istotna podczas kolejnego przeglądu, przy usuwaniu usterek, a także przy wyjaśnianiu problemów związanych ze stanem technicznym budynku.
Czy po pięciu latach kontrola jest spóźniona?
Prawo nakłada obowiązek wykonywania kontroli co najmniej raz na pięć lat. GUNB wyjaśnia, że nie musi ona przypadać dokładnie w rocznicę wcześniejszego przeglądu. Ważne jest jednak zachowanie ustawowej częstotliwości, zgodnie z zasadami dotyczącymi kontroli pięcioletnich.
Jeśli nie pamiętasz daty poprzedniej kontroli, warto odszukać protokół lub skontaktować się z wykonawcą. W przypadku starszego domu, w którym nie zachowała się dokumentacja, rozsądne może być zamówienie przeglądu zamiast zakładania, że wszystko jest w porządku.
Co grozi za brak przeglądu?
Niewykonywanie obowiązkowych kontroli może stanowić naruszenie Prawa budowlanego. Właściciel lub zarządca odpowiada za zapewnienie bezpiecznego użytkowania budynku, a organy nadzoru budowlanego mają określone uprawnienia do działania w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości.
Nie oznacza to jednak, że 15 listopada 2026 roku uruchomiono nową akcję nakładania kar za brak pomiarów elektrycznych. Obowiązek istnieje od lat, a aktualny komunikat GUNB ma przede wszystkim charakter przypomnienia.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Sprawa jest szczególnie istotna dla właścicieli starszych domów jednorodzinnych w Warszawie i miejscowościach podwarszawskich. W dzielnicach takich jak Wawer, Wesoła czy Białołęka znajdują się liczne budynki, których instalacje były wykonywane wiele lat temu i mogły być później wielokrotnie modyfikowane.
Jeżeli w domu przeprowadzono gruntowny remont, rozbudowę instalacji lub montaż urządzeń o dużym poborze mocy, warto upewnić się, że wszystkie zmiany zostały wykonane prawidłowo. Regularna kontrola okresowa jest obowiązkiem, a dodatkowa weryfikacja po istotnych pracach może pomóc zwiększyć bezpieczeństwo.
Sprawdź datę ostatniej kontroli pięcioletniej i zachowany protokół. Badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej jest elementem ustawowego obowiązku dotyczącego budynków, w tym domów jednorodzinnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.