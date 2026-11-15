Każdy może zapłacić karę. Fiskus może otrzymać dane o Twoich transakcjach. Są dwa ważne progi
Sprzedaż ubrań, elektroniki, książek czy innych przedmiotów przez internet może wiązać się z przekazywaniem informacji o transakcjach administracji skarbowej. Wszystko za sprawą przepisów DAC7, które nakładają obowiązki sprawozdawcze na określonych operatorów platform internetowych. W przypadku sprzedaży towarów kluczowe są dwa progi: 30 transakcji i równowartość 2000 euro wynagrodzenia w roku. Ważne jednak, że samo przekazanie danych do skarbówki nie oznacza automatycznie konieczności zapłaty podatku.
Zakupy i sprzedaż przez internet stały się codziennością. Część osób okazjonalnie pozbywa się niepotrzebnych rzeczy, a inni regularnie handlują towarami, wykorzystując popularne platformy. Dla skarbówki są to jednak sytuacje, które mogą mieć zupełnie inne znaczenie podatkowe. Z tego powodu trzeba odróżnić obowiązek raportowania danych przez operatora platformy od obowiązku zapłaty podatku przez sprzedawcę.
30 transakcji i 2000 euro. Kiedy platforma raportuje dane?
Przepisy dotyczące DAC7 przewidują szczególne wyłączenie z raportowania dla drobnych sprzedawców towarów. W uproszczeniu wyłączenie obejmuje sprzedawcę, który w danym roku na danej platformie zrealizował mniej niż 30 transakcji i jednocześnie uzyskał wynagrodzenie nieprzekraczające równowartości 2000 euro.
Znaczenie ma jednoczesne spełnienie obu warunków. Osiągnięcie 30 transakcji albo przekroczenie kwoty 2000 euro może sprawić, że sprzedawca przestanie korzystać z tego wyłączenia. Nie oznacza to jednak, że przekroczenie progu automatycznie czyni go przedsiębiorcą albo tworzy obowiązek podatkowy.
Jakie informacje mogą trafić do administracji skarbowej?
Operatorzy platform objęci obowiązkiem raportowania mogą zbierać dane identyfikacyjne sprzedawców, w tym imię i nazwisko, adres oraz odpowiednie numery identyfikacyjne. Raportowane informacje mogą obejmować także liczbę transakcji, otrzymane wynagrodzenie w poszczególnych kwartałach, pobrane prowizje i dane dotyczące rachunku finansowego.
Jest to mechanizm międzynarodowej wymiany informacji podatkowych. Nie oznacza jednak, że administracja skarbowa uznaje każdą sprzedaż prywatnych rzeczy za działalność gospodarczą.
Czy sprzedaż używanych rzeczy zawsze podlega podatkowi?
Nie. W przypadku prywatnej sprzedaży rzeczy ruchomych znaczenie mają między innymi termin nabycia, okres posiadania, charakter transakcji oraz to, czy sprzedaż następuje w ramach działalności gospodarczej. Sprzedaż własnych rzeczy po upływie ustawowego okresu może nie powodować obowiązku zapłaty PIT.
Warto więc unikać prostego stwierdzenia, że trzydziesta transakcja na platformie automatycznie oznacza podatek. Są to dwie różne kwestie: raportowanie danych i opodatkowanie konkretnej sprzedaży.
Co zrobić, jeśli platforma poprosi o PESEL lub inne dane?
Operator platformy może mieć obowiązek pozyskania informacji niezbędnych do raportowania. Nie należy jednak przekazywać danych przez przypadkowy link otrzymany SMS-em ani przez podejrzaną stronę. Najbezpieczniej sprawdzić prośbę po samodzielnym zalogowaniu się do oficjalnej aplikacji lub serwisu platformy.
Warto również zachować potwierdzenia zakupu przedmiotów i dokumentację ich sprzedaży. Jeżeli transakcje są regularne, a towary kupowane specjalnie z zamiarem dalszej odsprzedaży, mogą pojawić się inne obowiązki niż przy zwykłej wyprzedaży własnych rzeczy.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
DAC7 ma charakter ogólnopolski. Dotyczy więc także mieszkańców Warszawy, którzy sprzedają przez internet odzież, meble, sprzęt sportowy lub elektronikę. Szczególnie ważne jest odróżnienie okazjonalnej sprzedaży prywatnych rzeczy od działalności prowadzonej w sposób zorganizowany i zarobkowy.
Osoba, która regularnie pozbywa się rzeczy z domowej szafy, nie powinna automatycznie zakładać, że samo przekroczenie progu raportowania oznacza zaległość podatkową. Z kolei regularny handel towarami kupowanymi z myślą o odsprzedaży może wymagać dokładniejszej oceny.
Najważniejsze: operator platformy może przekazać fiskusowi dane o transakcjach, ale sam fakt raportowania nie oznacza obowiązku zapłaty podatku. W sprzedaży towarów kluczowe dla wyłączenia z raportowania są mniej niż 30 transakcji i nie więcej niż 2000 euro wynagrodzenia w roku na danej platformie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.