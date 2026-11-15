Rodzina oszaleje na punkcie tego obiadu! Ziemniaki, soczyste mięso i ciągnący się ser. Jedna blacha znika w kilka minut
Chrupiąca, złocista warstwa sera, pod nią delikatne plasterki ziemniaków, soczyste mięso w aromatycznym sosie i odrobina śmietankowej kremowości. Tak wygląda niedzielny obiad, który nie potrzebuje wymyślnych dodatków, aby zachwycić całą rodzinę. Ta zapiekanka jest sycąca, pachnąca i niezwykle apetyczna. Najlepiej smakuje prosto z piekarnika, kiedy ser jeszcze się ciągnie, a na brzegach naczynia pojawia się rumiana, lekko chrupiąca skórka. To danie idealne na jesienną niedzielę.
Zapiekanki mają jedną ogromną zaletę: pozwalają przygotować pełny, domowy obiad w jednym naczyniu. Nie trzeba osobno gotować ziemniaków, smażyć kilku porcji mięsa i przygotowywać sosu w oddzielnych garnkach. Wystarczy dobrze dobrać składniki, odpowiednio je przygotować i ułożyć warstwami. Efekt jest niezwykle apetyczny, a największą nagrodą staje się chwila, w której z piekarnika wyjeżdża naczynie pokryte złocistym serem.
Dlaczego ta zapiekanka jest tak dobra?
W tym daniu ważne są trzy elementy. Pierwszy to ziemniaki, które powinny być miękkie, ale nie rozpadające się. Drugi to soczysty farsz mięsny z podsmażoną cebulą, czosnkiem i pomidorami. Trzeci to kremowy sos, który łączy wszystkie warstwy i nadaje zapiekance delikatności.
Na sam koniec pojawia się ser. Jego zadaniem nie jest przykrycie błędów w przygotowaniu, lecz stworzenie apetycznej, lekko chrupiącej skorupki. Najlepiej sprawdzi się połączenie mozzarelli z serem o bardziej wyrazistym smaku, na przykład goudą lub cheddarem.
Składniki na 6 solidnych porcji
- 1,2 kg ziemniaków,
- 600 g mielonego mięsa z indyka, wieprzowiny lub mieszanki wieprzowo-wołowej,
- 2 średnie cebule,
- 3 ząbki czosnku,
- 400 g pomidorów krojonych z puszki,
- 2 łyżki koncentratu pomidorowego,
- 200 ml śmietanki 18% lub 30%,
- 150 g tartej mozzarelli,
- 100 g goudy lub cheddara,
- 2 łyżki oliwy albo oleju,
- 1 łyżeczka oregano,
- 1 łyżeczka słodkiej papryki,
- pół łyżeczki suszonej bazylii,
- sól i świeżo mielony pieprz,
- odrobina masła do wysmarowania naczynia.
Przygotowanie krok po kroku. Zrób raz, a będziesz wracać do tego przepisu
Krok 1. Podgotuj ziemniaki. Obrane ziemniaki pokrój w plasterki o grubości około 4–5 mm. Wrzuć do osolonego wrzątku i gotuj przez 6–8 minut, aż zaczną lekko mięknąć, ale nadal będą zachowywać kształt. Następnie odcedź je i odstaw do przestudzenia.
Krok 2. Przygotuj cebulę i czosnek. Na dużej patelni rozgrzej olej. Wrzuć cebulę pokrojoną w drobną kostkę i smaż przez około 5 minut, aż stanie się szklista i lekko złocista. Dodaj przeciśnięty czosnek i mieszaj przez kolejne 30 sekund.
Krok 3. Usmaż mięso. Dodaj mięso mielone i smaż na średnio dużym ogniu, rozdzielając je łopatką na drobniejsze kawałki. Nie mieszaj bez przerwy – pozwól części mięsa lekko się zrumienić. Dzięki temu farsz nabierze głębszego smaku.
Krok 4. Dodaj pomidory i przyprawy. Do podsmażonego mięsa dodaj koncentrat pomidorowy, pomidory z puszki, słodką paprykę, oregano, bazylię, sól i pieprz. Duś bez przykrycia przez około 10–12 minut, aż nadmiar płynu odparuje. Sos powinien być gęsty i aromatyczny, a mięso całkowicie usmażone.
Krok 5. Przygotuj sos śmietankowy. Śmietankę dopraw szczyptą soli, pieprzem i niewielką ilością czosnku granulowanego, jeśli lubisz wyrazisty aromat. Możesz dodać również łyżkę startego sera, aby sos stał się bogatszy.
Krok 6. Ułóż pierwszą warstwę. Naczynie żaroodporne o wymiarach około 25 × 30 cm wysmaruj masłem. Na dnie ułóż połowę podgotowanych plasterków ziemniaków tak, aby lekko na siebie zachodziły. Posyp je niewielką ilością soli i pieprzu.
Krok 7. Dodaj soczysty farsz. Na ziemniakach równomiernie rozprowadź cały mięsny farsz. Następnie przykryj go pozostałymi plasterkami ziemniaków. Wlej śmietankę, starając się rozprowadzić ją równomiernie po całej powierzchni.
Krok 8. Piecz pod przykryciem. Przykryj naczynie folią aluminiową lub pokrywką i wstaw do piekarnika rozgrzanego do 190 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół. Piecz około 20 minut, aż ziemniaki będą miękkie.
Krok 9. Zrób złocistą skorupkę. Zdejmij przykrycie i równomiernie posyp zapiekankę mozzarellą oraz goudą. Piecz przez kolejne 12–18 minut, aż ser się rozpuści, a powierzchnia nabierze pięknego, złocistego koloru. Jeżeli chcesz mocniej przypiec wierzch, na ostatnie 2 minuty możesz włączyć funkcję grilla, pilnując potrawy.
Krok 10. Odczekaj przed krojeniem. Gotową zapiekankę wyjmij z piekarnika i pozostaw na około 10 minut. To ważny etap: w tym czasie sos lekko zgęstnieje, a warstwy będą lepiej trzymały kształt podczas nakładania.
Trik, dzięki któremu zapiekanka nie będzie wodnista
Najważniejsze jest odpowiednie odparowanie sosu mięsnego. Jeśli farsz będzie zbyt rzadki, nadmiar płynu zgromadzi się na dnie naczynia i zapiekanka straci zwartą konsystencję. Dlatego po dodaniu pomidorów warto dusić mięso bez przykrycia do chwili, gdy sos wyraźnie zgęstnieje.
Drugim sekretem jest wcześniejsze, krótkie podgotowanie ziemniaków. Surowe plasterki często potrzebują znacznie dłuższego pieczenia, a ser może się wtedy nadmiernie przypiec. Podgotowanie daje większą kontrolę nad rezultatem i pozwala uzyskać miękki środek oraz złocisty wierzch.
Jaki ser daje najlepszy efekt?
Jeżeli zależy Ci na ciągnącym się serze, wybierz mozzarellę o niskiej wilgotności, przeznaczoną do zapiekania. Zwykła mozzarella w zalewie również może być używana, ale należy ją wcześniej dokładnie odsączyć, ponieważ może oddać sporo wody.
Gouda nadaje łagodny, maślany smak, natomiast cheddar dodaje bardziej intensywnego aromatu. Połączenie dwóch serów sprawia, że wierzch jest jednocześnie elastyczny, apetyczny i wyrazisty.
Z czym podać zapiekankę ziemniaczaną?
Zapiekanka sama w sobie jest pełnym obiadem, ale bardzo dobrze pasuje do niej coś świeżego i lekko kwaśnego. Możesz przygotować prostą surówkę z ogórka kiszonego, czerwonej cebuli i odrobiny oleju albo podać sałatę z winegretem.
Dobrym dodatkiem będzie również sałatka z pomidorów, ogórków i natki pietruszki. Lekkość warzyw równoważy sycący farsz i kremowy serowy wierzch.
Czy można przygotować ją wcześniej?
Tak. Farsz mięsny i ziemniaki można przygotować wcześniej, wystudzić i przechowywać w lodówce. Całość najlepiej złożyć w naczyniu niedługo przed pieczeniem albo przechować już przygotowaną zapiekankę w lodówce do następnego dnia.
Jeśli składniki są zimne, czas pieczenia może wymagać wydłużenia. Zapiekankę należy podgrzewać tak, aby cały środek był gorący, nie tylko warstwa sera na powierzchni. Resztki gotowego dania przechowuj w lodówce i spożyj w ciągu 2–3 dni.
Idealny obiad na chłodną, listopadową niedzielę
Zapiekanka ziemniaczana z mięsem i serem doskonale pasuje do jesiennego weekendu. Jest rozgrzewająca, sycąca i sprawia, że wspólny posiłek staje się najprzyjemniejszym momentem dnia. Nie wymaga drogich produktów ani skomplikowanego sprzętu, a wystarczy jedno większe naczynie, aby nakarmić całą rodzinę.
Złocista skorupka, delikatne ziemniaki i soczyste mięso tworzą połączenie, któremu naprawdę trudno się oprzeć. To jeden z tych przepisów, po których na stole zostaje puste naczynie, a domownicy pytają, kiedy będzie powtórka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.