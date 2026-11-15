Cztery banki muszą ponownie rozpatrzyć reklamacje. Klienci mogą odzyskać pieniądze
Ważna wiadomość dla klientów banków, którzy stracili pieniądze w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił decyzje dotyczące czterech kolejnych instytucji finansowych. ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank oraz Plus Bank mają ponownie przeanalizować wcześniej odrzucone reklamacje i w uzasadnionych przypadkach zwrócić klientom pieniądze. Dla części osób może to oznaczać szansę na odzyskanie środków, które wcześniej uznały za bezpowrotnie stracone.
4 listopada 2026 roku UOKiK poinformował o kolejnych decyzjach zobowiązujących dotyczących postępowania banków w sprawach nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Problem dotyczy sytuacji, gdy pieniądze zostają pobrane z rachunku bez zgody jego właściciela, na przykład wskutek oszustwa lub przejęcia danych umożliwiających dostęp do usług finansowych. Urząd zakwestionował praktyki związane z rozpatrywaniem takich zgłoszeń i doprowadził do zobowiązania banków do zmian.
Cztery banki muszą zmienić procedury
Nowe decyzje obejmują ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska, Nest Bank oraz Plus Bank. Instytucje mają ponownie rozpatrzyć określone reklamacje, które w przeszłości zostały odrzucone. W sprawach, w których okaże się, że klientowi przysługiwał zwrot, pieniądze powinny zostać wypłacone zgodnie z warunkami decyzji.
Istotne jest jednak to, że nie każda wcześniejsza reklamacja zostanie automatycznie uznana. Konieczna jest ponowna analiza konkretnego zdarzenia, okoliczności transakcji oraz zasad odpowiedzialności wynikających z przepisów. Zakres ponownej weryfikacji i sposób kontaktu z klientami zależą od zobowiązań określonych dla danego banku.
Zasada D+1. Kiedy bank powinien zwrócić pieniądze?
Polskie przepisy o usługach płatniczych przewidują, że w przypadku nieautoryzowanej transakcji bank co do zasady ma obowiązek zwrócić klientowi środki niezwłocznie, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu transakcji lub otrzymaniu stosownego zgłoszenia. Ta zasada jest często określana skrótem D+1.
Nie jest to jednak bezwarunkowy nakaz wypłaty w każdej sytuacji. Ustawa przewiduje wyjątki, w tym przypadki związane z uzasadnionym podejrzeniem oszustwa po stronie użytkownika i odpowiednią procedurą zgłoszeniową. Odrębną kwestią jest późniejsze ustalenie odpowiedzialności stron. Dlatego kluczowe znaczenie ma precyzyjna analiza reklamacji, a nie automatyczne przypisywanie winy osobie poszkodowanej.
Co zrobić, jeśli bank wcześniej odmówił zwrotu?
Przede wszystkim warto odszukać decyzję reklamacyjną, datę zgłoszenia i potwierdzenia dotyczące kwestionowanych transakcji. Następnie należy sprawdzić na stronie banku albo UOKiK, czy dana sprawa mieści się w zakresie ponownej weryfikacji. Szczególnie ważne może to być dla byłych klientów, dla których przewidziano odpowiednie sposoby złożenia wniosku lub kontaktu z bankiem.
Jeśli bank nie uwzględni roszczenia, warto również zapoznać się z możliwościami uzyskania pomocy Rzecznika Finansowego, który zajmuje się sporami klientów z instytucjami finansowymi. Nie trzeba opierać się wyłącznie na pierwszej odpowiedzi otrzymanej od banku.
Warszawa i Mazowsze. Kogo dotyczy komunikat?
Decyzje UOKiK mają ogólnopolski charakter, a więc dotyczą także uprawnionych klientów mieszkających w Warszawie, Pruszkowie, Piasecznie, Radomiu, Płocku i pozostałych miejscowościach Mazowsza. Nie ma znaczenia, czy rachunek założono w oddziale stacjonarnym, czy przez internet. Znaczenie ma bank, historia zdarzenia oraz warunki wynikające z odpowiedniej decyzji.
W przypadku otrzymania SMS-a o rzekomym zwrocie pieniędzy należy jednak zachować szczególną ostrożność. UOKiK nie ogłosił kampanii wymagającej podawania haseł do bankowości lub danych kart na stronach przysyłanych przez nieznanych nadawców. Sprawę należy weryfikować bezpośrednio w banku.
Można odzyskać pieniądze, ale trzeba sprawdzić swoją sprawę
Nowe decyzje UOKiK mogą mieć realne znaczenie dla osób, którym wcześniej odmówiono zwrotu środków po nieautoryzowanej transakcji. Klienci czterech wskazanych banków powinni zachować dokumentację i sprawdzić zasady ponownego rozpatrywania reklamacji. Sam fakt utraty pieniędzy nie oznacza automatycznej wypłaty, ale wcześniejsza odmowa również nie musi zamykać sprawy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.