Wielkie kontrole w całej Polsce. Za niezarejestrowany odbiornik nawet 915 zł opłaty
W 2026 roku używanie niezarejestrowanego telewizora może oznaczać obowiązek zapłaty 915 zł. W przypadku samego odbiornika radiowego opłata wynosi 285 zł. Poczta Polska posiada ustawowe uprawnienia do sprawdzania, czy odbiorniki RTV podlegające rejestracji zostały zgłoszone. Warto jednak znać różnicę między zwykłym obowiązkiem abonamentowym a sankcją za brak rejestracji. Istotne są także uprawnienia kontrolerów oraz prawa mieszkańców domów i mieszkań.
Abonament radiowo-telewizyjny jest opłatą przewidzianą w ustawie. Co do zasady obowiązek wiąże się z posiadaniem odbiornika w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu. Nie należy go automatycznie utożsamiać z oglądaniem konkretnych kanałów ani z opłacaniem telewizji kablowej lub internetowej. Kluczowe znaczenie mają definicja odbiornika oraz ustawowe zasady rejestracji i zwolnień.
915 zł za telewizor. Skąd ta kwota?
W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika pobiera się opłatę wynoszącą trzydziestokrotność miesięcznej stawki abonamentowej obowiązującej w dniu ujawnienia nieprawidłowości. W 2026 roku oznacza to 915 zł za telewizor lub zestaw radiowo-telewizyjny oraz 285 zł, jeżeli chodzi wyłącznie o odbiornik radiowy.
Kwoty nie należy mylić z rocznym abonamentem. Jest to odrębna opłata wynikająca z używania odbiornika, którego nie zarejestrowano zgodnie z przepisami. Jej naliczenie wymaga ustalenia ustawowych przesłanek, a nie samego przypuszczenia kontrolera, że w mieszkaniu może znajdować się telewizor.
Kto może przeprowadzić kontrolę?
Kontrole obowiązku rejestracji odbiorników prowadzą upoważnieni pracownicy Poczty Polskiej. Osoba wykonująca czynności kontrolne powinna okazać upoważnienie oraz legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Mieszkaniec ma prawo sprawdzić, z kim rozmawia, i zweryfikować tożsamość osoby przedstawiającej się jako kontroler.
Nie oznacza to jednak, że kontroler może wejść do mieszkania przymusowo, bez właściwej podstawy prawnej. Ustawowy obowiązek umożliwienia kontroli nie daje uprawnienia do samodzielnego przełamywania zabezpieczeń domu czy prowadzenia przymusowego przeszukania. W razie sporu znaczenie mają okoliczności oraz właściwe procedury prawne.
Telewizor czy monitor? To nie zawsze to samo
Przy ocenie obowiązku abonamentowego istotne jest, czy urządzenie spełnia ustawowe kryteria odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Nie każdy monitor wykorzystywany do pracy biurowej należy automatycznie traktować tak samo jak standardowy telewizor. Jednocześnie nietypowy sposób odbierania programów nie zawsze przesądza o braku obowiązku.
Przed podjęciem decyzji o rejestracji albo zgłoszeniu zastrzeżeń do kontroli warto sprawdzić aktualne wyjaśnienia Poczty Polskiej oraz Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Znaczenie mają konkretne cechy urządzenia, a nie wyłącznie jego nazwa handlowa.
Zwolnienia z abonamentu. Nie każdy musi płacić
Przepisy przewidują zwolnienia dla określonych grup, w tym niektórych seniorów i osób spełniających szczególne kryteria ustawowe. Nie każde zwolnienie działa jednak w ten sam sposób i nie zawsze wystarcza samo osiągnięcie określonego wieku. W części przypadków konieczne jest dopełnienie formalności oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów.
Osoby mające wątpliwości powinny sprawdzić własny status w oficjalnych informacjach Poczty Polskiej i KRRiT. Warto także odróżnić zwolnienie z abonamentu od sytuacji, w której odbiornik nie podlega rejestracji z innych przyczyn.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Przepisy obowiązują mieszkańców całego kraju, również Warszawy i mazowieckich miejscowości. Nie ma jednak podstaw, aby na ich podstawie ogłaszać specjalną, nową falę kontroli w konkretnych dzielnicach stolicy. Osoba, do której zgłasza się kontroler, powinna przede wszystkim poprosić o dokumenty potwierdzające jego uprawnienia.
Trzeba też uważać na oszustów podszywających się pod przedstawicieli instytucji. Niespodziewane żądanie płatności na prywatny rachunek lub poprzez link z SMS-a powinno wzbudzić podejrzenia. Autentyczność należności należy sprawdzać w oficjalnym kanale Poczty Polskiej.
W 2026 roku opłata za stwierdzone używanie niezarejestrowanego telewizora wynosi 915 zł, a radia 285 zł. Kontrolę mogą przeprowadzać uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej, ale obowiązują ich określone procedury. Warto znać zarówno swoje obowiązki, jak i prawa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.