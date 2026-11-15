Nawet 9610 zł kary bez zatrzymania przez policję. Kierowcy mogą dostać wezwanie
Nie trzeba zostać zatrzymanym do kontroli drogowej, aby otrzymać wezwanie do zapłaty za brak obowiązkowego ubezpieczenia samochodu. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może wykryć przerwę w ochronie dzięki informacjom znajdującym się w bazach danych. W 2026 roku właściciel samochodu osobowego bez ważnego OC przez ponad 14 dni musi liczyć się z opłatą w wysokości 9610 zł. Nawet krótsza przerwa może kosztować kilka tysięcy złotych. Szczególną ostrożność powinni zachować kupujący używane auta.
Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spoczywa na posiadaczach zarejestrowanych pojazdów mechanicznych, z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach. Nie wystarczy więc założyć, że skoro samochód od kilku tygodni stoi w garażu, jego ubezpieczenie można bez konsekwencji przerwać. W wielu przypadkach obowiązek ochrony pozostaje aktualny również wtedy, gdy pojazd nie jest używany.
9610 zł. Tyle wynosi najwyższa opłata dla samochodu osobowego
Wysokość opłaty za brak OC zależy od rodzaju pojazdu i czasu trwania przerwy. Dla samochodów osobowych w 2026 roku obowiązują trzy progi. Przy przerwie nieprzekraczającej trzech dni opłata wynosi 1920 zł. Brak ubezpieczenia przez okres od czterech do czternastu dni oznacza 4810 zł. Jeżeli przerwa przekroczy czternaście dni, pełna opłata wynosi 9610 zł.
To kwoty niezależne od wartości konkretnego pojazdu. Właściciel kilkunastoletniego samochodu może więc otrzymać wezwanie opiewające na sumę znacznie przekraczającą wartość jego auta. Opłata ma charakter ustawowy i jest powiązana z wysokością minimalnego wynagrodzenia.
Kontrola może odbyć się bez zatrzymania samochodu
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny analizuje dane o ubezpieczeniach i może ujawnić brak ciągłości ochrony bez udziału policyjnego patrolu. Właściciel pojazdu może więc dowiedzieć się o problemie dopiero po otrzymaniu zawiadomienia.
Nie oznacza to jednak, że każde wezwanie jest automatycznie prawidłowe. Jeśli samochód miał ważne OC, a właściciel otrzymał żądanie zapłaty, powinien zgromadzić dokumenty potwierdzające okres ochrony i wyjaśnić sprawę z UFG.
Kupiłeś używany samochód? Uważaj na jedną pułapkę
Polisa OC poprzedniego właściciela co do zasady przechodzi na kupującego wraz z pojazdem. Istnieje jednak niezwykle ważna różnica między taką przejętą polisą a zwykłym automatycznie odnawianym ubezpieczeniem: przejęta umowa OC nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok.
Jeśli kierowca zapomni o dacie jej wygaśnięcia, następnego dnia może powstać przerwa w ochronie. Dlatego przed zakupem auta należy sprawdzić ważność ubezpieczenia, a po transakcji zapisać dokładną datę końca polisy. Jeśli pojazd nie ma OC w dniu zakupu, nowy posiadacz powinien zawrzeć odpowiednią umowę najpóźniej tego dnia.
Brak OC może kosztować znacznie więcej niż opłata UFG
Wysoka opłata nie jest jedynym zagrożeniem. Jeśli osoba kierująca pojazdem bez ważnego ubezpieczenia spowoduje szkodę, odpowiedzialność finansowa może okazać się wielokrotnie większa. Fundusz może wypłacić poszkodowanym odpowiednie świadczenia, a następnie dochodzić zwrotu należności od odpowiedzialnych osób.
W przypadku poważnego wypadku kwoty odszkodowań i zadośćuczynień mogą osiągać bardzo wysokie wartości. Dlatego nawet jednodniowej przerwy w ubezpieczeniu nie warto lekceważyć.
Co to oznacza dla kierowców w Warszawie i na Mazowszu?
Opłaty UFG obowiązują w całym kraju. Kierowcy z Warszawy, Legionowa, Piaseczna, Otwocka czy Radomia mogą zweryfikować status OC na oficjalnej stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. To szczególnie ważne po zakupie używanego samochodu, zmianie ubezpieczyciela lub wypowiedzeniu dotychczasowej umowy.
Jeśli otrzymasz podejrzaną wiadomość SMS z żądaniem natychmiastowego opłacenia kary, nie korzystaj z nieznanego linku. Sprawdź sprawę bezpośrednio przez oficjalne kanały UFG, ponieważ fałszywe wezwania do płatności mogą być wykorzystywane również przez oszustów.
W 2026 roku brak OC samochodu osobowego przez ponad 14 dni oznacza opłatę 9610 zł. System UFG może wykryć przerwę bez kontroli drogowej. Najprostszą ochroną jest sprawdzenie daty ważności polisy i zapewnienie ciągłości ubezpieczenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.