ZUS może zażądać zwrotu pieniędzy nawet za 3 lata. Jeden niedopełniony obowiązek może drogo kosztować
Zakład Ubezpieczeń Społecznych może żądać oddania nienależnie pobranych świadczeń. W określonych sytuacjach rozliczenie może objąć nawet trzy lata, co oznacza konieczność zwrotu znacznych kwot. Szczególną ostrożność powinny zachować osoby pobierające wcześniejsze emerytury i renty, które jednocześnie pracują i osiągają przychody. Nie każde dodatkowe wynagrodzenie prowadzi jednak do utraty świadczenia. Kluczowe są obowiązujące limity, rodzaj pobieranej emerytury lub renty oraz dopełnienie obowiązków informacyjnych wobec ZUS.
Wielu emerytów i rencistów podejmuje dodatkową pracę, aby zwiększyć domowy budżet. W przypadku części świadczeniobiorców wysokość osiąganych przychodów może jednak wpływać na kwotę wypłacaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Problem pojawia się wówczas, gdy osoba pobiera świadczenie w pełnej wysokości mimo okoliczności, które zgodnie z przepisami powinny prowadzić do jego zmniejszenia lub zawieszenia.
ZUS może zażądać zwrotu pieniędzy. Jest granica trzech lat
Zasady dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wynikają z przepisów o ubezpieczeniach społecznych i emeryturach oraz rentach. Przy spełnieniu ustawowych warunków ZUS może ustalić obowiązek zwrotu kwot wypłaconych bez podstawy prawnej albo w nadmiernej wysokości.
W przypadku nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych przepisy przewidują zasadniczo ograniczenie okresu, za który można żądać zwrotu, do ostatnich trzech lat. Jeżeli osoba odpowiednio zawiadomiła organ o okolicznościach wpływających na prawo do świadczenia, a wypłaty mimo to były kontynuowane, ustawowy okres może być krótszy i wynosić 12 miesięcy.
Dokładna ocena zależy od rodzaju świadczenia i właściwej podstawy prawnej. Nie oznacza to zatem, że ZUS automatycznie żąda zwrotu za trzy lata od każdej osoby, która pracowała podczas pobierania emerytury.
Dorabianie do emerytury. Dwa progi obowiązują w listopadzie
Od 1 września do 30 listopada 2026 roku próg przychodów odpowiadający 70 procentom przeciętnego wynagrodzenia wynosi 6463,20 zł brutto miesięcznie. Drugi próg, równy 130 procentom przeciętnego wynagrodzenia, wynosi 12 003,10 zł brutto.
Przekroczenie pierwszego progu może prowadzić do zmniejszenia świadczenia, natomiast osiąganie przychodów powyżej drugiego progu może powodować jego zawieszenie. Zasady te dotyczą przede wszystkim wcześniejszych emerytów i określonych grup rencistów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, co do zasady mogą dorabiać bez tych limitów, choć odrębne zasady mogą mieć zastosowanie w szczególnych przypadkach.
Jedno niedopełnione zgłoszenie może mieć poważne konsekwencje
Świadczeniobiorca podlegający limitom dorabiania ma obowiązek informować ZUS o uzyskiwaniu przychodów i przekazywać odpowiednie dane potrzebne do ich rozliczenia. Zakład może ustalać, czy w konkretnym miesiącu lub roku nie doszło do przekroczenia obowiązujących progów.
Jeżeli z rozliczenia wynika, że wypłacono świadczenie nienależnie albo w zawyżonej wysokości, może zostać wydana decyzja dotycząca zwrotu. Osoba, która nie zgadza się z rozstrzygnięciem, ma możliwość skorzystania z przewidzianego prawem trybu odwoławczego.
Co zrobić po otrzymaniu wezwania?
Najpierw należy dokładnie sprawdzić decyzję ZUS, wskazany okres oraz kwotę wymagającą zwrotu. Warto porównać dokument z zaświadczeniami o przychodach, historią wypłat i wcześniejszą korespondencją z Zakładem. Szczególnie istotne może być potwierdzenie, że odpowiednie informacje zostały przekazane w terminie.
Jeżeli obowiązek zwrotu jest zasadny, ale jednorazowa spłata przekracza możliwości finansowe, warto sprawdzić możliwość ubiegania się o ulgę w spłacie na zasadach przewidzianych przepisami. ZUS może rozpatrywać takie wnioski indywidualnie.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Te same przepisy obowiązują osoby pobierające świadczenia w Warszawie, Radomiu, Płocku, Siedlcach i innych miejscowościach Mazowsza. Emeryci i renciści dorabiający do świadczeń powinni przed rozpoczęciem pracy ustalić, czy podlegają limitom oraz jakie przychody należy zgłaszać.
Warto również uważać na fałszywe wiadomości o rzekomej zaległości wobec ZUS. Autentyczność żądania zapłaty najlepiej sprawdzić na koncie eZUS albo bezpośrednio w placówce Zakładu, nie korzystając z podejrzanych linków.
Najważniejsze: obowiązek zwrotu nie wynika z samego faktu podjęcia pracy. Powstaje w określonych prawem sytuacjach, gdy świadczenie zostało pobrane nienależnie. W listopadzie 2026 roku obowiązują progi 6463,20 zł i 12 003,10 zł dla osób objętych limitami dorabiania.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.