URE i policja wydają ważne ostrzeżenie. Ten człowiek to nie kontroler
Rozmowa przez domofon trwa kilkanaście sekund. Ktoś przedstawia się jako pracownik energetyki i mówi, że musi sprawdzić licznik. Może mieć roboczą kurtkę, teczkę i dokument zawieszony na szyi. W tym samym czasie operatorzy rzeczywiście odczytują oraz wymieniają urządzenia, więc sama zapowiedź prac brzmi wiarygodnie. Warto jednak zatrzymać się przed wpuszczeniem nieznajomego i podpisaniem czegokolwiek. Kilka informacji pozwala sprawdzić, czy wizyta ma związek z obsługą twojego przyłącza.
W Warszawie trwa duży program wymiany liczników. Stoen Operator podaje na stronie harmonogramu, że do 17 czerwca 2026 r. zainstalował 629 617 liczników zdalnego odczytu. Do mieszkań i na posesje przychodzą więc osoby wykonujące rzeczywiste prace. Równolegle URE i policja ostrzegają przed podszywaniem się pod pracowników instytucji oraz firm technicznych. Dla mieszkańca najważniejsze jest potwierdzenie konkretnej wizyty pod własnym adresem, zanim udostępni pomieszczenia, dokumenty lub pieniądze.
Prawdziwa wizyta może dotyczyć odczytu, wymiany albo kontroli
Operator sieci odpowiada za zadania wymagające czasem dostępu do urządzeń pomiarowych. PGE Dystrybucja wymienia w swoich informacjach odczyt wskazań, okresową wymianę licznika, sprawdzanie układu pomiarowego, kontrolę legalności poboru energii oraz konfigurację urządzeń. Czynności może wykonywać pracownik operatora lub upoważniony wykonawca zewnętrzny. Dlatego trzeba zapytać zarówno o firmę zatrudniającą osobę stojącą przed drzwiami, jak i o operatora, na którego zlecenie prowadzone są prace. Te informacje powinny być możliwe do zweryfikowania.
Przy różnych zadaniach inaczej wygląda organizacja wizyty. Odczyt wskazań może wykonać jedna osoba, podobnie jak część prac technicznych przy liczniku. Formalna kontrola prowadzona przez przedsiębiorstwo energetyczne podlega osobnym wymaganiom dotyczącym zespołu i dokumentów. Rozmowę warto więc zacząć od prostego pytania: czy chodzi o odczyt, wymianę, naprawę czy kontrolę? Dokładna odpowiedź pozwala ustalić, jakich czynności należy się spodziewać i jakie potwierdzenie powinien przedstawić wykonawca przed rozpoczęciem pracy.
Pierwsza rzecz: nazwisko, firma i dokumenty osoby przy drzwiach
Poproś o przedstawienie się i okazanie dokumentu potwierdzającego działanie w imieniu operatora. Stoen Operator informuje, że jego przedstawiciele mają identyfikatory ze zdjęciem i imienne upoważnienia. Warto porównać fotografię z osobą, która przyszła, oraz zapisać nazwisko, nazwę firmy i numer dokumentu. Dzięki temu podczas telefonu do operatora będzie można zapytać o konkretną osobę i czynności. Samo logo na ubraniu lub samochodzie jest za małą informacją do sprawdzenia, kto został przysłany pod dany adres.
Jeśli gość mówi, że pracuje w firmie zewnętrznej, zapytaj, kto zlecił jej zadanie. PGE Dystrybucja wskazuje wprost, że korzysta również z upoważnionych przedstawicieli takich firm. Przy weryfikacji potrzebna jest więc pełna nazwa wykonawcy i informacja, na rzecz którego operatora działa. Dokumenty można obejrzeć przed wpuszczeniem pracownika do środka. Następnie należy samodzielnie skontaktować się z firmą obsługującą przyłącze, korzystając z jej oficjalnych danych kontaktowych i podając zebrane informacje.
Przy formalnej kontroli obowiązują dodatkowe zasady. Rozporządzenie Ministra Energii z 15 grudnia 2016 r. przewiduje zespół liczący co najmniej dwie osoby, działający na podstawie imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej wydanych przez przedsiębiorstwo energetyczne. W upoważnieniu wskazywany jest między innymi zakres kontroli. To informacja potrzebna do oceny zapowiedzianych czynności. W przypadku osoby przychodzącej wyłącznie odczytać wskazanie trzeba natomiast sprawdzić dokumenty właściwe dla tej wizyty oraz jej potwierdzenie u operatora.
Druga rzecz: czy wizytę zlecił operator obsługujący twój adres
W rachunkach za prąd występują dwie role: sprzedawca energii oraz operator sieci, który odpowiada za jej dostarczenie i obsługę urządzeń pomiarowych. Mogą to być różne firmy, także przy jednej umowie kompleksowej. Nazwę swojego operatora warto sprawdzić wcześniej w dokumentach dotyczących dostarczania energii lub ustalić przez oficjalny kontakt z usługodawcą. Dzięki temu przy wizycie technika wiadomo, do kogo zadzwonić. Sama nazwa sprzedawcy widoczna na rachunku może nie wystarczyć do potwierdzenia zlecenia prac przy liczniku.
W Warszawie i na Mazowszu działają między innymi Stoen Operator, PGE Dystrybucja i Energa Operator. Właściwą firmę należy ustalić dla konkretnego punktu poboru energii. Gdy dzwonisz, podaj adres, nazwisko osoby przy drzwiach, firmę wykonawczą i deklarowany cel wizyty. Zapytaj, czy w tym miejscu zlecono takie prace i jak potwierdzić uprawnienie przybyłego pracownika. Numer telefonu wybierz samodzielnie z oficjalnej strony lub własnych dokumentów, żeby rozmawiać z rzeczywistą obsługą operatora.
|Operator
|Oficjalny kontakt do wykorzystania przy wyjaśnianiu wizyty
|Stoen Operator
|Infolinia dla klientów indywidualnych: 22 821 31 31
|Energa Operator
|Infolinia dystrybucyjna: 801 404 404 lub 58 767 43 50; w sprawach obsługowych w dni robocze od 8 do 18
|PGE Dystrybucja
|Operator wskazuje kontakt z właściwym oddziałem i rejonem energetycznym, pod numerem opisanym jako „Obsługa liczników”. Dane należy wybrać w oficjalnym wykazie PGE Dystrybucja.
Podczas własnego połączenia obsługa może potrzebować informacji identyfikujących punkt poboru lub umowę. Warto mieć je przygotowane, ale przekazywać w rozmowie rozpoczętej samodzielnie na oficjalny numer. Jeśli pojawiają się trudności z potwierdzeniem osoby lub zlecenia, poproś operatora o wskazanie dalszego postępowania i sposobu uzgodnienia czynności. W ten sposób można wyjaśnić wizytę przed rozpoczęciem prac. Szczególnie przy osobie podającej się za wykonawcę zewnętrznego ważne jest potwierdzenie związku jej firmy z operatorem.
Trzecia rzecz: co gość chce zrobić i co daje do podpisu
Zakres wizyty powinien być zrozumiały. Przy odczycie chodzi o wskazania urządzenia, przy wymianie o demontaż starego licznika i zamontowanie nowego, a przy kontroli o czynności wynikające z upoważnienia. Jeżeli licznik znajduje się na klatce schodowej lub w skrzynce dostępnej od ulicy, zapytaj, jakie prace wymagają wejścia do mieszkania. Odpowiedź powinna dotyczyć konkretnego zadania i wskazywać, do których pomieszczeń wykonawca potrzebuje dostępu. Możesz wtedy odnieść zapowiedziane czynności do zlecenia potwierdzonego przez operatora.
Przed podpisaniem dokumentu przeczytaj jego tytuł i treść. W dokumentacji wykonanych prac mogą znajdować się dane licznika, wskazania i potwierdzenie wymiany. Osobnego wyjaśnienia wymagają zapisy o nowym sprzedawcy, dodatkowych usługach, opłatach lub pełnomocnictwie. Jeśli dokument pojawia się na tablecie, poproś o pokazanie całej treści i możliwość jej spokojnego przeczytania. Potrzebujesz wiedzieć, co potwierdzasz swoim podpisem i w jaki sposób otrzymasz kopię. Wyjaśnienie celu formularza powinno nastąpić przed jego zaakceptowaniem.
Sprawdź także żądanie zapłaty. Stoen Operator podaje, że wymiana liczników w jego programie instalowania urządzeń zdalnego odczytu jest bezpłatna dla odbiorcy. Przy osobie domagającej się pieniędzy za taką wymianę trzeba wyjaśnić sprawę bezpośrednio z operatorem przed przekazaniem gotówki. W przypadku innych, samodzielnie zamawianych usług elektrycznych zakres i cena mogą wynikać z osobnej umowy. Dlatego najpierw należy ustalić, jaka usługa jest wykonywana, na czyje zlecenie i na jakiej podstawie miałaby powstać opłata.
Umowy na prąd nie podpisuje się podczas wizyty w mieszkaniu
Od 3 lipca 2021 r. obowiązuje zakaz zawierania z odbiorcami w gospodarstwach domowych umów sprzedaży prądu lub gazu oraz umów kompleksowych poza lokalem przedsiębiorstwa. Art. 5 ust. 4c Prawa energetycznego wskazuje, że umowa objęta tym przepisem, zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, jest nieważna. URE przypomina o tej ochronie w materiałach dla konsumentów. Jeśli podczas zapowiedzianych prac technicznych pojawia się propozycja nowej umowy na energię, należy sprawdzić dokumenty i skontaktować się z firmą przez jej oficjalny kanał.
Odczyt albo wymiana urządzenia mogą wymagać potwierdzenia wykonanych czynności. Treść takiego potwierdzenia powinna pozwalać ustalić, jaką pracę przeprowadzono i przy którym liczniku. Przy dokumencie obejmującym dodatkowe zobowiązania trzeba wyjaśnić jego charakter przed podpisaniem. Jeśli po wizycie zauważysz, że przekazano ci umowę lub pełnomocnictwo dotyczące innych spraw, zachowaj komplet papierów i od razu skontaktuj się z firmą wskazaną w dokumencie. W ocenie sytuacji może pomóc miejski lub powiatowy rzecznik konsumentów.
URE ostrzegł przed fałszywymi kontrolami fotowoltaiki
15 czerwca 2026 r. Urząd Regulacji Energetyki ponowił ostrzeżenie dotyczące osób powołujących się na URE lub Agencję Kontroli Sieci Przesyłowych przy próbach sprawdzania domowych instalacji fotowoltaicznych. Urząd opisał próby nieuprawnionego wejścia na posesję i pozyskania danych. Wyjaśnił również, że sam takich kontroli nie prowadzi. Dla prosumenta oznacza to potrzebę sprawdzenia, jakie przedsiębiorstwo rzeczywiście zleciło wizytę i na jakiej podstawie dana osoba chce uzyskać dostęp do licznika, falownika lub dokumentacji.
W tym samym komunikacie URE wskazał operatorów systemu dystrybucyjnego jako przedsiębiorstwa uprawnione do opisanych kontroli instalacji prosumentów. Przypomniał o imiennych upoważnieniach, legitymacjach i co najmniej dwuosobowym zespole. Jeżeli ktoś powołuje się na kontrolę urzędową, poproś o dokładną nazwę podmiotu oraz podstawę działania i sprawdź te informacje niezależnie. Nazwa instytucji brzmiąca podobnie do znanego urzędu może budzić zaufanie, dlatego potwierdzenie powinno obejmować rzeczywistą firmę i zlecenie, a nie samo zapewnienie przybyłej osoby.
Po potwierdzonej wymianie zachowaj dane starego i nowego licznika
Gdy operator potwierdzi wizytę, zapewnij dostęp do miejsca wykonywania uzgodnionych prac. Przy wymianie warto zachować informację o dacie, numerze starego urządzenia, wskazaniu końcowym i numerze nowego licznika. Pomocna będzie przekazana dokumentacja oraz własne zdjęcie wskazań wykonane bez ingerowania w urządzenie. Taki zapis pozwala później porównać dane z pierwszym rozliczeniem po wymianie. Szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy dokumentacja dotyczy właściwego punktu poboru i czy numery urządzeń zostały poprawnie zapisane.
Jeżeli nie było cię w domu podczas odczytu, sprawdź postępowanie przewidziane przez operatora. Stoen umożliwia zgłoszenie własnego wskazania między innymi przez infolinię, formularz lub e-mail, na określonych przez spółkę zasadach. Kontakt można więc rozpocząć samodzielnie i wyjaśnić, czy odczyt został pozyskany oraz czy potrzebna jest kolejna wizyta. Przy pozostawionej kartce porównaj dane kontaktowe z oficjalną stroną. Pozwoli to ustalić dalsze czynności bez korzystania wyłącznie z informacji otrzymanej od nieznanej osoby.
Co zrobić, gdy podejrzewasz oszustwo albo przekazałeś już dokumenty
Mazowiecka policja ostrzega przed osobami wykorzystującymi role inkasentów i pracowników firm technicznych do wejścia do mieszkań lub pozyskania danych. Przy podejrzeniu oszustwa zachowaj wiadomości, wizytówki, numery telefonów i otrzymane dokumenty. Zanotuj godzinę wizyty, nazwę podawanej firmy i opis sytuacji. Informacje warto przekazać policji oraz operatorowi, pod którego ktoś się podszywał. Jeśli osoba próbuje wejść siłą, grozi domownikom albo stwarza bezpośrednie zagrożenie, należy zadzwonić pod numer 112.
Jeżeli przekazano pieniądze, wykonano przelew albo ujawniono dane bankowe, trzeba pilnie skontaktować się z bankiem przez oficjalny numer lub własną aplikację i opisać zdarzenie. Przy podpisanych dokumentach zachowaj ich komplet, również formularze wyglądające na zwykłe potwierdzenie wizyty. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o tym, co przedstawiono przed podpisaniem i jakie dane przekazano. Osobno wyjaśnij z operatorem, czy pod twoim adresem rzeczywiście pracował jego przedstawiciel. Taka odpowiedź pomoże uporządkować dalsze działania dotyczące zdarzenia.
Przygotuj kontakty wcześniej i sprawdzaj każdą wizytę tak samo
Najprościej zacząć od ustalenia operatora obsługującego własny adres i zapisania jego kontaktu. Przy domu rodziców lub dziadków warto przygotować czytelną kartkę z nazwą firmy oraz numerem do obsługi. Powinna znajdować się w miejscu, z którego łatwo skorzystać podczas rozmowy przez domofon. Przy numerze PGE można dopisać właściwy rejon energetyczny i kontakt do obsługi liczników. Dzięki temu domownik ma pod ręką sprawdzoną informację i może samodzielnie zapytać o planowane prace.
Gdy ktoś przyjdzie, najpierw zapisz nazwisko, firmę i deklarowany cel wizyty. Obejrzyj dokument, a następnie potwierdź zlecenie u operatora, wybierając zapisany wcześniej numer. Podczas rozmowy podaj dokładny adres i zapytaj o sposób weryfikacji osoby przy drzwiach. Jeśli chodzi o formalną kontrolę, sprawdź również wymagane upoważnienia oraz skład zespołu. Taka kolejność pozwala ocenić konkretną sytuację przed udostępnieniem pomieszczeń i dokumentów, także gdy pracownik występuje w imieniu firmy zewnętrznej.
Po potwierdzeniu wizyty pilnuj uzgodnionego zakresu prac i przeczytaj dokumenty przedstawione do podpisania. Przy żądaniu pieniędzy ustal podstawę opłaty bezpośrednio z podmiotem, który miał zlecić usługę. Po wymianie zachowaj dane urządzeń i potwierdzenie wykonania czynności, a przy wątpliwościach zanotuj, co wymaga dalszego wyjaśnienia. Te trzy elementy — tożsamość osoby, potwierdzone zlecenie i zrozumiały zakres wizyty — dają konkretną podstawę do podjęcia decyzji, zamiast oceniania przybysza wyłącznie po stroju lub sposobie rozmowy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.