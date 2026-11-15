Nie tylko tabliczka musi zawisnąć na ogrodzeniu. Bez tego też możesz dostać mandat szybciej niż myślisz
Właściciele domów zwykle pamiętają o tabliczce z numerem porządkowym. Rzadziej o tym, że przy wejściu na posesję powinna wisieć także skrzynka na listy. To nie kwestia wygody listonosza, ale obowiązek wynikający z Prawa pocztowego. Za jego zignorowanie kara może być wyższa niż za brak numeru domu. Wyjaśniamy, kogo dotyczy przepis, jak powinna wyglądać skrzynka i ile kosztuje jej brak, także w Warszawie.
Skrzynka to obowiązek właściciela domu
Obowiązek zamontowania tzw. oddawczej skrzynki pocztowej wynika z ustawy z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe. Spoczywa na właścicielu nieruchomości, na której stoi budynek mieszkalny. Nie ma znaczenia, czy ktoś dostaje dużo listów, czy korzysta głównie z korespondencji elektronicznej i e-Doręczeń.
Miejsce skrzynki zależy od rodzaju budynku:
- dom jednorodzinny – skrzynka powinna być przy wejściu na teren nieruchomości, najczęściej na ogrodzeniu lub przy furtce, tak by listonosz mógł wrzucić list bez wchodzenia na posesję,
- budynek wielolokalowy – skrzynki dla poszczególnych mieszkań powinny znajdować się w części ogólnodostępnej budynku, np. na parterze klatki schodowej.
Jaka skrzynka? Musi zmieścić dużą kopertę
Nie każda skrzynka spełnia wymagania. Szczegóły określa rozporządzenie wydane na podstawie Prawa pocztowego. Najważniejsze zasady:
- skrzynka musi pomieścić przesyłkę w kopercie formatu C4, czyli ok. 22,9 x 32,4 cm, a więc dokument A4 bez składania,
- powinna być zamykana na klucz,
- musi być oznaczona, tak by było wiadomo, do kogo lub do którego lokalu należy,
- musi być dostępna dla listonosza, a nie np. schowana za zamkniętą bramą.
Mała skrzynka, do której zmieści się tylko złożony list, formalnie nie spełnia tych wymagań.
Kara od 50 do 10 tys. zł. Nakłada ją UKE, nie policja
Mimo popularnego określenia „mandat” za brak skrzynki nie karze policjant ani straż miejska. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji administracyjnej Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Może ona wynosić od 50 zł do 10 000 zł. Wysokość zależy m.in. od tego, czy skrzynki w ogóle nie ma, czy jest zbyt mała albo umieszczona w trudno dostępnym miejscu.
Przepisy dopuszczają też odstąpienie od kary, gdy naruszenie jest znikome, a właściciel zaprzestał naruszenia lub wykonał obowiązek. W praktyce najważniejsze jest więc szybkie zamontowanie skrzynki, gdy problem zostanie zgłoszony, np. przez listonosza.
Tabliczka z numerem: to inna kara i inny przepis
Obowiązek umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym wynika z innej ustawy, Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Tabliczka powinna być na ścianie frontowej budynku, a jeśli budynek stoi w głębi ogrodzonej posesji, także na ogrodzeniu. Za jej brak grozi kara z art. 64 Kodeksu wykroczeń: grzywna do 250 zł albo nagana. Tu karę może nałożyć np. policja lub straż miejska.
|Skrzynka na listy
|Tabliczka z numerem
|Podstawa prawna
|Prawo pocztowe
|Prawo geodezyjne i kartograficzne, art. 64 Kodeksu wykroczeń
|Kto karze
|Prezes UKE (decyzja administracyjna)
|np. policja, straż miejska
|Wysokość kary
|50-10 000 zł
|grzywna do 250 zł albo nagana
W Warszawie skrzynka oszczędza też wizyt na poczcie
Brak skrzynki to nie tylko ryzyko kary. Gdy listonosz nie ma gdzie zostawić korespondencji, list zwykły może do nas nie dotrzeć, a przy przesyłkach poleconych zostaje awizo i trzeba iść do placówki. W dużym mieście, gdzie przy niektórych placówkach Poczty Polskiej tworzą się kolejki, dobrze dostępna skrzynka oszczędza czas. Dotyczy to zwłaszcza dzielnic z dużą liczbą domów jednorodzinnych, jak Wawer, Wesoła, Białołęka czy Ursus.
Skrzynka i tabliczka. Co sprawdzić przy ogrodzeniu
- Mieszkasz w domu jednorodzinnym? Skrzynka powinna wisieć przy wejściu na posesję, dostępna dla listonosza z ulicy.
- Sprawdź, czy do skrzynki zmieści się koperta C4, czyli dokument A4 bez składania.
- Skrzynka powinna być zamykana na klucz i oznaczona nazwiskiem lub numerem lokalu.
- Za brak skrzynki karę od 50 do 10 000 zł może nałożyć Prezes UKE. Jeśli listonosz zwróci ci uwagę, zamontuj ją jak najszybciej.
- Pamiętaj też o tabliczce z numerem na budynku, a przy ogrodzonej posesji w głębi działki także na ogrodzeniu. Za jej brak grozi do 250 zł grzywny.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.