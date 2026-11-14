Trzymasz w domu lub mieszkaniu? Urząd skarbowy może nałożyć na Ciebie gigantyczny podatek
Pieniądze odkładane przez lata mają w końcu sfinansować mieszkanie, działkę albo samochód. Właściciel wie, ile zgromadził, ale po otrzymaniu pisma ze skarbówki musi odtworzyć również ich historię. Tu zaczynają się pytania o dawne wypłaty, sprzedaż majątku i pomoc od rodziny. Dwa wyroki z 2026 roku pokazują, jak szczegółowe potrafi być takie rozliczenie i dlaczego nawet wysokie wcześniejsze zarobki mogą nie wyjaśnić całego zakupu.
75 proc. podatku. Od jakiej kwoty urząd go oblicza
Osoba prywatna może przechowywać w domu gotówkę bez ogólnego ustawowego limitu jej wartości. Znaczenie podatkowe ma jednak sposób uzyskania i późniejszego wykorzystania pieniędzy. Przy analizie dużych wydatków urząd zestawia je z przychodami oraz oszczędnościami, które mogły zostać przeznaczone na ich pokrycie. Może uwzględnić wynagrodzenie, sprzedaż majątku, spadek, darowiznę czy rzeczywiście otrzymaną pożyczkę. Każda z tych pozycji ma swoją datę, kwotę i dokumentację. Z takich elementów powstaje obraz finansowania zakupu, który podlega ocenie w postępowaniu.
Przepisy znajdują się w rozdziale 5a ustawy o PIT, poświęconym przychodom nieznajdującym pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzącym ze źródeł nieujawnionych. Stawka wynosi 75 proc. ustalonej podstawy opodatkowania. Chodzi o nadwyżkę wydatków nad przychodami opodatkowanymi lub nieopodatkowanymi, uzyskanymi przed poniesieniem tych wydatków i stanowiącymi ich pokrycie. Dlatego postępowanie wymaga ustalenia obu stron rozliczenia: tego, ile podatnik wydał, oraz tego, jakimi pieniędzmi mógł rzeczywiście sfinansować konkretną płatność.
Przy zakupie mieszkania za 600 tys. zł część ceny może pochodzić z udokumentowanych oszczędności, a część ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości. Jeśli spór dotyczy pozostałych 80 tys. zł i właśnie taką podstawę ustalono w postępowaniu, podatek według stawki 75 proc. wyniesie 60 tys. zł. Wysokość całej ceny zakupu nie przesądza więc o kwocie tego podatku. Urząd musi określić nadwyżkę oraz wyjaśnić sposób jej wyliczenia. Z tego powodu warto sprawdzić każdą pozycję zestawienia przychodów, wydatków i posiadanych środków.
Wyrok z sierpnia 2026 roku: 79 945 zł podatku
Konkretny przykład znajduje się w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 26 sierpnia 2026 roku, sygn. I SA/Ol 255/26. Sprawa dotyczyła rozliczenia wydatków za 2023 rok. Organ ustalił, że 106 593,27 zł wydatków gotówkowych nie miało pokrycia w ujawnionych źródłach, i określił podatek w wysokości 79 945 zł. W tle był zakup lokalu mieszkalno-magazynowego. Analizowano między innymi zadatek, koszty notarialne, wpływy ze sprzedaży działki oraz środki zgromadzone na rachunkach.
Urząd uwzględnił oszczędności bankowe w wysokości 155 227,91 zł. Spór dotyczył możliwości posiadania dodatkowej gotówki. W uzasadnieniu wskazano między innymi rozbieżność pomiędzy wcześniejszym oświadczeniem o 49 tys. zł gotówki a późniejszym twierdzeniem o 100 tys. zł. Sąd oddalił skargę podatniczki. Orzeczenie jest oznaczone w bazie jako nieprawomocne. Ta sprawa pokazuje znaczenie zgodności kolejnych wyjaśnień i oddzielnego ustalenia środków na rachunkach oraz pieniędzy, które miały pozostawać poza bankiem.
Liczy się kwota, która pozostała do wydania
Zarobienie określonej sumy w ciągu kilkunastu lat to początek wyliczenia możliwych oszczędności. Z tych samych pieniędzy finansowane były zwykle mieszkanie, żywność, utrzymanie rodziny, podróże i inne zakupy. Przy odtwarzaniu stanu majątku trzeba uwzględnić te wydatki, wcześniejsze inwestycje oraz spłaty zobowiązań. Pomocna jest również informacja, kto i z jakich środków utrzymywał gospodarstwo domowe. W ten sposób można ustalić, jaka część dawnych wpływów rzeczywiście pozostała w dyspozycji podatnika przed zakupem analizowanym przez urząd.
Znaczenie ma też unikanie podwójnego liczenia tych samych pieniędzy. Jeżeli z wynagrodzenia wypłacono 30 tys. zł, a później tę gotówkę wpłacono z powrotem na rachunek, w zestawieniu trzeba pokazać przemieszczenie jednej sumy. Podobnie wygląda przelew między własnymi kontami albo wypłata środków z lokaty. Historię warto uporządkować tak, aby było widać źródło pieniędzy, kolejne operacje i saldo. To pozwala oddzielić nowe przysporzenia od przenoszenia wcześniej zgromadzonych oszczędności.
Do tej samej kwestii odniósł się WSA w Krakowie w wyroku z 20 lipca 2026 roku, sygn. I SA/Kr 357/26, dotyczącym podatku za 2020 rok. W sprawie ustalono zobowiązanie w wysokości 32 335 zł. Sąd wskazał na potrzebę powiązania wydatków z przychodami uzyskanymi przed ich poniesieniem i oceniał wyjaśnienia dotyczące oszczędności. Skarga została oddalona, a orzeczenie w bazie oznaczono jako nieprawomocne. Również tutaj istotne było odtworzenie rzeczywistego finansowania, z uwzględnieniem materiału zgromadzonego w postępowaniu.
Jak rozliczenie może wyglądać na liczbach
Przyjmijmy uproszczony przykład: podatnik kupił mieszkanie za 600 tys. zł, a pozostałe uwzględnione wydatki w badanym roku wyniosły 60 tys. zł. Organ uznał wcześniejsze oszczędności oraz wykazane źródła finansowania na łączną kwotę 480 tys. zł. Założeniem przykładu jest dostępność tych środków w odpowiednich terminach i brak dalszych źródeł pokrycia. Różnica wynosi wtedy 180 tys. zł. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania właśnie tę kwotę ustalono jako podstawę opodatkowania stawką 75 proc., podatek wyniósłby 135 tys. zł.
|Pozycja w przykładowym rozliczeniu
|Kwota
|Zakup mieszkania
|600 000 zł
|Pozostałe uwzględnione wydatki
|60 000 zł
|Łączne wydatki
|660 000 zł
|Uznane oszczędności z poprzednich lat
|250 000 zł
|Uznane środki z bieżących dochodów, dostępne na pokrycie wydatków
|100 000 zł
|Uznane środki ze sprzedaży majątku
|70 000 zł
|Uznane środki z darowizny
|60 000 zł
|Łączne uznane finansowanie
|480 000 zł
|Nadwyżka wydatków nad uznanym finansowaniem
|180 000 zł
|75 proc. od ustalonej w przykładzie podstawy
|135 000 zł
To przykład obliczeniowy, a wynik konkretnego postępowania zależy od ustalonych faktów. Dodatkowy dokument może potwierdzić pominięte źródło, a poprawienie błędu w wydatkach może zmienić różnicę. Trzeba również sprawdzić, czy urząd prawidłowo uwzględnił środki należące do podatnika i dostępne przed płatnością. Warto więc odtworzyć własne zestawienie i porównać je z wyliczeniem organu. Przy większych kwotach nawet pojedyncza, błędnie ujęta transakcja może mieć istotny wpływ na podstawę i wysokość podatku.
Dokumenty warto układać według źródła pieniędzy
Przy oszczędnościach z wynagrodzenia przydatne są zeznania podatkowe, informacje od pracodawcy i historia rachunku. Przy sprzedaży majątku znaczenie mają umowa, cena oraz potwierdzenie otrzymania zapłaty. Jeśli środki były wypłacane i przechowywane w gotówce, warto zachować potwierdzenia tych operacji i połączyć je z pozostałymi wydatkami. Najbardziej użyteczna dokumentacja pozwala odpowiedzieć na trzy pytania: skąd pieniądze pochodziły, kiedy zostały otrzymane i jaka ich część pozostała przed zakupem. Sama informacja o wysokości zarobków obejmuje tylko pierwszy etap takiego rozliczenia.
|Źródło lub operacja
|Przydatne dokumenty
|Co pomagają ustalić
|Wynagrodzenie i inne rozliczone dochody
|PIT, informacje od płatnika, potwierdzenia wypłat i historia rachunku
|Wysokość wpływów, ich terminy oraz możliwość zgromadzenia oszczędności
|Sprzedaż mieszkania, samochodu lub innych rzeczy
|Akt notarialny lub umowa, potwierdzenie zapłaty, właściwe rozliczenie podatkowe
|Tytuł otrzymania pieniędzy, kwotę i datę dostępności środków
|Darowizna
|Dokumentacja darowizny, potwierdzenie przekazania pieniędzy i wymagane zgłoszenie lub rozliczenie
|Darczyńcę, rzeczywistą kwotę, termin otrzymania oraz wykonanie formalności podatkowych
|Spadek
|Dokumenty spadkowe, dokumentacja składników spadku i wypłaty środków, właściwe zgłoszenie
|Co odziedziczono i kiedy pieniądze znalazły się w dyspozycji spadkobiercy
|Pożyczka
|Umowa, potwierdzenie rzeczywistego przekazania pieniędzy i dokumentacja podatkowa właściwa dla danej sytuacji
|Kwotę i termin udostępnienia finansowania
|Wypłata gotówki z własnego rachunku
|Wyciąg lub potwierdzenie wypłaty, zestawienie późniejszych wydatków i wpłat
|Przemieszczenie środków z rachunku do gotówki oraz ich dalsze wykorzystanie
|Odszkodowanie lub wypłata z ubezpieczenia
|Decyzja o wypłacie, dokumentacja świadczenia, potwierdzenie otrzymania środków
|Podstawę, wysokość i termin otrzymania pieniędzy
Przy pieniądzach przechowywanych przez wiele lat dobrym rozwiązaniem jest jedna chronologia obejmująca rachunki i gotówkę. Do każdej większej operacji można przypisać dokument oraz krótki opis jej znaczenia dla salda. Przykładowo: sprzedaż samochodu zwiększyła oszczędności, wypłata z banku zmieniła formę ich przechowywania, a remont domu zmniejszył dostępne środki. Tak przygotowane zestawienie pomaga zauważyć braki jeszcze przed otrzymaniem wezwania. Pozwala również szybciej wskazać urzędowi dokument potwierdzający określoną pozycję.
Stare oszczędności i brak części dokumentów. Ustawa przewiduje uprawdopodobnienie
Art. 25g ustawy o PIT nakłada na podatnika ciężar wykazania przychodów, które stanowią pokrycie wydatku. Jednocześnie uwzględnia sytuacje, w których określone przychody są znane organowi z urzędu albo możliwe do ustalenia z dostępnych mu danych i rejestrów. Warto więc wskazać, gdzie znajdują się informacje o konkretnych wpływach, i połączyć je z wyjaśnieniem sposobu oszczędzania. Przy otrzymaniu wezwania najlepiej najpierw ustalić, których źródeł i okresów dotyczą pytania, a następnie przygotować odpowiedź właśnie w tym zakresie.
W ustawowo określonych przypadkach uzyskanie dawnych przychodów można uprawdopodobnić. Dotyczy to między innymi sytuacji opisanej w art. 25g ust. 3, związanej z upływem terminu przedawnienia zobowiązania dotyczącego tych przychodów. Oznacza to możliwość przedstawienia wiarygodnego obrazu zdarzeń również wtedy, gdy nie zachował się pełny komplet dawnych dokumentów. Znaczenie mogą mieć dostępne zapisy, informacje od innych podmiotów i wyjaśnienia, które wzajemnie do siebie pasują. Trzeba jednak wskazać konkretne okoliczności otrzymania pieniędzy i ich późniejszego zachowania.
Przy odtwarzaniu dawnych dochodów warto sprawdzić możliwość uzyskania archiwalnych danych z banku, dokumentów od pracodawcy lub odpisów dokumentacji dotyczącej sprzedaży majątku. Dostępność zależy od rodzaju dokumentu i okresu przechowywania. Przydatne mogą być także informacje o sytuacji gospodarstwa domowego, które wyjaśniają wysokość możliwych oszczędności. Każdy materiał należy odnieść do kwoty i czasu, których dotyczy sprawa. To właśnie takie powiązanie pozwala ocenić, czy twierdzenie o dawnych oszczędnościach ma oparcie w rzeczywistych zdarzeniach.
Data wpływu może być równie ważna jak jego wysokość
Ustawa wymaga powiązania wydatku z przychodami uzyskanymi wcześniej. Jeśli samochód kupiono w maju, trzeba ustalić środki dostępne w chwili majowej płatności. Wysokie wynagrodzenie otrzymane dopiero jesienią będzie miało znaczenie dla późniejszego stanu finansów. W maju źródłem mogły być natomiast wcześniejsze oszczędności albo rzeczywiście otrzymana pożyczka. Dlatego warto prowadzić chronologię według konkretnych dat, szczególnie przy kilku transzach ceny, zadatku lub zakupie finansowanym z różnych źródeł.
Podobnie wygląda sprzedaż majątku. Umowę przedwstępną można podpisać w marcu, ale całą cenę otrzymać dopiero w lipcu. Do wyjaśnienia wcześniejszego wydatku potrzebna będzie informacja o kwocie faktycznie otrzymanej przed jego poniesieniem. Przy zakupie nieruchomości dobrze jest zestawić osobno zadatek, kolejne płatności i koszty dodatkowe. Dzięki temu można sprawdzić, czy każda z nich miała pokrycie w odpowiednim momencie. Roczne podsumowanie warto więc uzupełnić o daty, gdy transakcje były rozłożone w czasie.
Pieniądze od rodziny mają własne zasady podatkowe
Przy darowiźnie trzeba udokumentować jej otrzymanie i wykonać formalności właściwe dla danej sytuacji. Dla najbliższej rodziny zwolnienie przewiduje co do zasady zgłoszenie SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy, gdy przekroczono właściwy próg i nie zachodzi ustawowy wyjątek. Obecnie kwota 36 120 zł jest liczona łącznie od tej samej osoby w roku ostatniego nabycia i pięciu poprzednich latach. Przy darowiźnie pieniędzy ponad próg potrzebne jest także udokumentowanie przekazania w sposób wymagany ustawą, między innymi na rachunek obdarowanego lub przekazem pocztowym.
Przed przeznaczeniem rodzinnych pieniędzy na mieszkanie warto więc zebrać dokumentację przekazania, potwierdzenie wymaganego zgłoszenia i dane dotyczące dat poszczególnych wpłat. Pomocne będzie również zachowanie umowy lub innych dokumentów określających charakter przysporzenia. Trzeba jasno ustalić, czy pieniądze były darowizną, pożyczką czy zwrotem wcześniej przekazanej kwoty. Każda z tych sytuacji ma inne znaczenie prawne. Prawidłowe opisanie rzeczywistego zdarzenia pomaga zarówno wykazać źródło finansowania zakupu, jak i sprawdzić wykonanie odrębnych obowiązków podatkowych.
Przy wpłacie gotówki bank również może poprosić o dokumenty
Banki badają transakcje w ramach przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Art. 34 ustawy AML przewiduje w uzasadnionych okolicznościach sprawdzanie źródła pochodzenia wartości majątkowych klienta. Komunikat GIIF nr 114 wskazuje na potrzebę uzyskiwania wyjaśnień i wiarygodnych dokumentów oraz ich analizy. Dlatego przed większą wpłatą warto przygotować umowę sprzedaży, dokumentację spadku lub inne materiały odpowiadające rzeczywistemu źródłu gotówki. Jeśli bank pyta o określoną operację, odpowiedź powinna wiązać kwotę z konkretnym zdarzeniem i jego dokumentacją.
W rozliczeniu podatkowym znaczenie zachowuje całe pochodzenie środków, także po ich wpłacie na rachunek. Potwierdzenie wpłaty pokazuje datę i kwotę operacji, dlatego warto połączyć je z dokumentem wyjaśniającym, skąd pieniądze pochodziły wcześniej. Przykładowo: przy sprzedaży samochodu będzie to umowa oraz potwierdzenie otrzymania ceny, a przy dawnych oszczędnościach zestawienie ich zgromadzenia i wykorzystania. Taka dokumentacja jest spójna zarówno przy pytaniach banku, jak i przy późniejszym wyjaśnianiu finansowania zakupu w urzędzie skarbowym.
Jak daleko urząd może wrócić do wydatków
Dla podatku od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach Ordynacja podatkowa przewiduje odrębną regułę. Zgodnie z art. 68 § 4a zobowiązanie nie powstaje, jeśli decyzję ustalającą doręczono po upływie pięciu lat od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy w tym zakresie. Ustawa o PIT wiąże go z ostatnim dniem roku powstania odpowiedniej nadwyżki. Przykładowo, dla nadwyżki z 2022 roku podstawowy termin prowadzi do końca 2027 roku, z uwzględnieniem ustawowych zdarzeń wpływających na jego bieg.
Dokumenty dotyczące oszczędności mogą jednak sięgać znacznie wcześniejszego okresu niż rok badanego wydatku. Jeśli podatnik tłumaczy zakup z 2022 roku pieniędzmi zarobionymi dziesięć lub dwadzieścia lat wcześniej, potrzebne może być odtworzenie ich historii właśnie od tamtego czasu. Dlatego dokumentację większych przysporzeń warto zachować tak długo, jak środki pozostają częścią oszczędności i mogą finansować przyszłe zakupy. Zestawienie dawnych wpływów z późniejszymi wydatkami pomaga wykazać, jaka kwota rzeczywiście przetrwała do momentu analizowanego przez urząd.
Co zrobić przed dużym zakupem i po otrzymaniu wezwania
Przed podpisaniem umowy warto przygotować własne zestawienie finansowania. Należy wpisać planowane płatności i przypisać im rzeczywiste źródła: oszczędności, cenę sprzedawanego majątku, środki z kredytu, darowizny lub pożyczki. Przy każdej pozycji dobrze jest podać datę otrzymania pieniędzy i wskazać dokument. W przypadku gotówki trzeba uwzględnić jej wcześniejsze wypłaty, przechowywanie i wykorzystanie. Takie uporządkowanie pozwala sprawdzić, czy wykazana suma oszczędności zgadza się z historią finansów i czy wszystkie potrzebne materiały są dostępne.
Po otrzymaniu wezwania najpierw trzeba ustalić jego zakres, termin odpowiedzi i rok, którego dotyczą pytania. Następnie warto przygotować kopie dokumentów oraz czytelne zestawienie odpowiadające poszczególnym wątpliwościom. Jeżeli czegoś brakuje, należy wyjaśnić przyczynę i wskazać materiały, z których można odtworzyć zdarzenie. Informacje powinny być zgodne z faktami i wcześniejszymi oświadczeniami. Przy dużej liczbie transakcji pomocne będzie ułożenie ich chronologicznie, z osobnym oznaczeniem rachunków bankowych, wypłat gotówki i zapłaty za analizowany zakup.
Jeśli postępowanie już się toczy, warto zapoznać się z aktami i sprawdzić wyliczenia organu. Należy zwrócić uwagę na rozliczenie wcześniejszych oszczędności, ujęcie kosztów utrzymania oraz ewentualne podwójne policzenie transakcji. Znaczenie ma również art. 25g ust. 7 ustawy o PIT: gdy zostaną ustalone źródło i wysokość wcześniej nieujawnionego przychodu, stosuje się właściwe dla niego zasady podatkowe. Dlatego wskazanie rzeczywistego pochodzenia kwoty może wpływać nie tylko na samo wyliczenie, ale także na sposób jej opodatkowania.
Od decyzji podatkowej można się odwołać, co do zasady w ciągu 14 dni od jej doręczenia, zgodnie z pouczeniem i za pośrednictwem organu, który ją wydał. Przy sporze o znaczną kwotę warto przeanalizować dokumenty z doradcą podatkowym lub prawnikiem zajmującym się takimi postępowaniami. Najbardziej użyteczna odpowiedź łączy wskazanie konkretnego błędu z dokumentem lub wyjaśnieniem, które pozwala go zweryfikować. O wyniku decyduje ustalenie rzeczywistego finansowania wydatku, dlatego uporządkowana historia pieniędzy ma znaczenie od pierwszego pisma aż po ewentualny spór przed sądem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.