Przyjść mogą nawet w nocy. Policja, komornik czy administrator: kto może wejść do mieszkania bez twojej zgody, a komu możesz odmówić?
Ktoś puka do drzwi, pokazuje dokument i żąda wpuszczenia do mieszkania. Może chodzić o przeszukanie, dług, kontrolę pieca albo awarię u sąsiada. Dla mieszkańca najważniejsze jest ustalenie, z czym właściwie ma do czynienia. Od tego zależy, jakie dokumenty powinien zobaczyć, czego może żądać i kiedy zamknięcie drzwi nie zatrzyma czynności. Zasady są różne nawet wtedy, gdy przed progiem stoi ta sama osoba.
Policja podczas przeszukania. Co powinien zobaczyć mieszkaniec?
Ochronę mieszkania gwarantuje art. 50 Konstytucji. Przeszukanie może nastąpić w przypadkach określonych w ustawie i w przewidziany przez nią sposób. Dlatego przy wizycie trzeba ustalić zarówno tożsamość przychodzącego, jak i cel oraz podstawę działania. Inne uprawnienia ma policjant szukający dowodów w sprawie karnej, inne komornik prowadzący egzekucję, a jeszcze inne administrator organizujący naprawę instalacji. Prawo rozróżnia też obowiązek udostępnienia lokalu i możliwość jego otwarcia mimo sprzeciwu mieszkańca. To dwie kwestie, które w codziennych sporach często się mieszają.
Przeszukanie mieszkania w sprawie karnej służy konkretnemu celowi: może chodzić o znalezienie osoby podejrzanej albo rzeczy stanowiących dowód lub podlegających zajęciu. Zgodnie z art. 219 Kodeksu postępowania karnego muszą istnieć uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że dana osoba lub rzeczy znajdują się w tym miejscu. Przed rozpoczęciem czynności należy poinformować mieszkańca o jej celu i wezwać go do wydania poszukiwanych przedmiotów. Wizyta związana z przeszukaniem powinna więc od początku mieć określony powód, który zostaje również odnotowany w dokumentacji.
Zasadniczo funkcjonariusze okazują postanowienie sądu lub prokuratora o przeszukaniu. Potoczne pytanie o „nakaz” warto właśnie na ten dokument przełożyć. Można sprawdzić wskazany adres, organ, oznaczenie sprawy i zakres czynności. Zgoda mieszkańca nie jest warunkiem wykonania prawidłowo zarządzonego przeszukania. Jeżeli ktoś odmawia otwarcia drzwi, sam sprzeciw nie odbiera policji ustawowych uprawnień. Ewentualne zastrzeżenia do podstawy i przebiegu działania można zgłosić oraz później poddać ocenie sądu.
Kodeks przewiduje również przeszukanie w sytuacji niecierpiącej zwłoki, zanim zostanie wydane postanowienie sądu lub prokuratora. W takim przypadku organ okazuje nakaz kierownika jednostki lub legitymację służbową, a następnie niezwłocznie występuje o zatwierdzenie czynności. Osoba, u której przeprowadzono przeszukanie, może zażądać doręczenia postanowienia dotyczącego zatwierdzenia. Żądanie należy zgłosić do protokołu; ustawa przewiduje doręczenie w ciągu siedmiu dni od czynności. Mieszkaniec powinien zostać pouczony o tym uprawnieniu, dlatego warto dopilnować, aby jego wniosek został zapisany.
Przeszukanie w nocy i prawa osoby, do której przyszła policja
Dla przeszukania zamieszkałych pomieszczeń pora nocna trwa od 22:00 do 6:00. Rozpoczęcie go w tych godzinach jest dopuszczalne tylko w wypadkach niecierpiących zwłoki. Jeżeli czynność rozpoczęto za dnia, można ją kontynuować po nastaniu nocy. Przy wieczornej wizycie znaczenie mają więc okoliczności sprawy i moment rozpoczęcia działania. Reguły te dotyczą przeszukania mieszkania w postępowaniu karnym; nie wyznaczają wspólnych godzin pracy wszystkim osobom, które z innych powodów mają prawo dostępu do lokalu.
Podczas przeszukania gospodarz lokalu ma prawo być obecny. Może również wskazać osobę, która będzie mu towarzyszyć, o ile jej udział nie uniemożliwia czynności ani istotnie jej nie utrudnia. Z działania sporządza się protokół, a przy zatrzymaniu przedmiotów należy zadbać o dokument potwierdzający, co zostało zabrane. Warto przeczytać zapisy i zgłosić uwagi dotyczące przebiegu czynności lub powstałych uszkodzeń. Osobie, której prawa naruszono, przysługuje zażalenie; trzeba pilnować terminu oraz sposobu złożenia wskazanych w pouczeniu.
Komornik może zarządzić otwarcie mieszkania dłużnika
Komornik sądowy działa w postępowaniu egzekucyjnym. Art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego pozwala mu zarządzić otwarcie mieszkania, innych pomieszczeń i schowków dłużnika oraz przeszukać jego rzeczy, jeżeli wymaga tego cel egzekucji. Krajowa Rada Komornicza wyjaśnia, że może to nastąpić także pod nieobecność dłużnika, z pomocą ślusarza. Zostawienie zamkniętych drzwi nie zapewnia więc zatrzymania prawidłowo prowadzonych czynności. Uprawnienie dotyczy jednak konkretnej egzekucji i jej potrzeb, dlatego mieszkaniec powinien ustalić, kto ją prowadzi i jakiej sprawy dotyczy.
Przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnikowi doręcza się zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, z informacjami o tytule wykonawczym i sposobie egzekucji oraz odpowiednimi dokumentami i pouczeniami. Na żądanie komornik powinien okazać tytuł wykonawczy; przepisy określają także sposób wykonania tego obowiązku przy dokumentach elektronicznych. Warto zapisać nazwisko komornika, adres kancelarii i sygnaturę sprawy. Dane kancelarii można sprawdzić w publicznej wyszukiwarce Krajowej Rady Komorniczej lub w wykazie Ministerstwa Sprawiedliwości, korzystając z oficjalnych stron tych instytucji.
Zwykłe godziny wykonywania czynności poza kancelarią to dni robocze od 7:00 do 21:00. Na działanie w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa właściwego sądu rejonowego. Ustawa reguluje również kontynuowanie czynności rozpoczętych przed 21:00, przy czym dla mieszkania dłużnika wprowadza szczególne ograniczenie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest ono zarazem miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Przy wizycie poza standardowymi godzinami należy zatem ustalić, na jakiej podstawie czynności mają być wykonywane.
Windykator ma inne uprawnienia niż komornik
Pracownik firmy windykacyjnej może próbować nawiązać kontakt i rozmawiać o spłacie długu, ale nie ma prawa wejść do mieszkania bez zgody mieszkańca ani samodzielnie zajmować jego rzeczy. UOKiK wskazuje te ograniczenia w materiałach dla konsumentów. Jeżeli osoba pod drzwiami przedstawia się jako „windykacja terenowa”, warto zapytać o firmę, wierzyciela i dokumenty dotyczące należności. Rozmowę można przeprowadzić bez zapraszania jej do środka. Odmowa wpuszczenia prywatnego windykatora jest inną sytuacją niż utrudnianie czynności komornikowi sądowemu prowadzącemu egzekucję.
Administrator chce sprawdzić instalację. Kiedy trzeba udostępnić lokal
W budynku wspólnoty mieszkaniowej znaczenie ma art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali. Właściciel powinien na żądanie zarządu umożliwić wejście, gdy jest to niezbędne do konserwacji, remontu albo usunięcia awarii nieruchomości wspólnej, a także wykonania określonych instalacji w budynku lub innych lokalach. Może chodzić na przykład o dostęp do wspólnego pionu przechodzącego przez mieszkanie. Zarząd powinien wskazać powód i zakres potrzebnych prac. Sam fakt, że mieszkanie jest własnościowe, nie znosi obowiązków związanych z utrzymaniem wspólnych instalacji.
W spółdzielni art. 6¹ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje udostępnienie lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, między innymi na okresowy przegląd wyposażenia technicznego oraz ustalenie i wykonanie potrzebnych prac. Jeśli proponowany termin jest niemożliwy, należy skontaktować się z administracją i uzgodnić sposób przeprowadzenia kontroli. Przy zwykłym sporze o dostęp wspólnota może dochodzić przed sądem nakazania udostępnienia lokalu. Obowiązek wpuszczenia wykonawcy na określone prace nie daje administratorowi swobody siłowego otwierania mieszkań według własnej decyzji.
Pęknięta rura zmienia sytuację. Awaria może uzasadniać wejście bez zgody
Inaczej wygląda sytuacja, gdy awaria już powoduje szkodę albo bezpośrednio grozi jej powstaniem. W spółdzielni osoba korzystająca z lokalu ma wtedy obowiązek niezwłocznie go udostępnić. Jeżeli jest nieobecna lub odmawia, spółdzielnia może wejść w obecności funkcjonariusza policji, a gdy potrzebna jest pomoc straży pożarnej – również przy jej udziale. Przykładem jest wydostająca się z mieszkania woda, która zalewa niższe kondygnacje. Celem wejścia jest dotarcie do awarii i jej usunięcie, a nie ogólne oglądanie prywatnych pomieszczeń.
Jeżeli spółdzielnia otworzyła mieszkanie pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, musi zabezpieczyć lokal oraz znajdujące się w nim rzeczy do jej przybycia. Z tych czynności sporządza się protokół. Dla mieszkańca oznacza to możliwość ustalenia, kto uczestniczył w otwarciu, dlaczego było potrzebne i w jaki sposób zabezpieczono mieszkanie. Po powrocie warto sprawdzić dokumentację interwencji oraz wykonane prace. Pozwala to oddzielić uszkodzenie będące skutkiem samej awarii od ewentualnych uszkodzeń powstałych przy uzyskiwaniu dostępu do instalacji.
Podobną sytuację reguluje art. 10 ustawy o ochronie praw lokatorów, istotny między innymi przy najmie mieszkania. Przy awarii powodującej szkodę lub bezpośrednio nią grożącej właściciel może wejść pod nieobecność lokatora albo mimo jego odmowy w obecności policjanta lub strażnika gminnego, a w razie potrzeby również straży pożarnej. Zwykłe oględziny i przeglądy wymagają wcześniejszego ustalenia terminu. Właściciel wynajmowanego mieszkania powinien więc stosować odpowiedni tryb, nawet gdy ma zapasowy komplet kluczy. Posiadanie klucza samo w sobie nie rozstrzyga o prawie wejścia.
Straż miejska w Warszawie może wejść na kontrolę środowiskową
W Warszawie strażnicy miejscy wykonują kontrole środowiskowe na podstawie upoważnień prezydenta miasta. Podstawę uprawnień określa art. 379 Prawa ochrony środowiska. Pozwala on między innymi wejść z niezbędnym sprzętem na kontrolowany teren, przeprowadzać badania oraz żądać dokumentów i informacji związanych z kontrolą. W przypadku zwykłej nieruchomości mieszkalnej ustawowe godziny wstępu to 6:00 – 22:00. Dla nieruchomości lub ich części, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, przepis przewiduje wstęp przez całą dobę, z uwzględnieniem odrębnych zasad kontroli przedsiębiorców.
Kontrola paleniska może obejmować urządzenie grzewcze, stosowane paliwo i materiały przygotowane do spalenia. Uprawnieni kontrolujący mogą również wykonywać potrzebne badania i pobierać próbki. Mieszkaniec powinien sprawdzić dokumenty funkcjonariusza oraz upoważnienie i ustalić zakres kontroli. W zależności od sprawy przydatne będą dokumentacja kotła albo dokumenty dotyczące paliwa. Warszawska straż informuje, że z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, którego kopię otrzymuje kontrolowany. W dokumencie warto dopilnować prawidłowego zapisania ustaleń oraz własnych uwag.
Kontrolowana osoba ma ustawowy obowiązek umożliwić przeprowadzenie takich czynności. Udaremnianie lub utrudnianie uprawnionej osobie kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem z art. 225 § 1 Kodeksu karnego, zagrożonym karą do trzech lat pozbawienia wolności. Podstawę stanowią tu uprawnienia do określonej kontroli, jej przedmiot i prawidłowy tryb. Kontrola paleniska nie daje swobody przeglądania prywatnych szaf i przedmiotów niezwiązanych ze sprawą. Pytania o dokumenty i podstawę działania służą wyjaśnieniu sytuacji, natomiast fizyczne blokowanie legalnych czynności może prowadzić do odpowiedzialności.
Kto może wejść do mieszkania? Porównanie najczęstszych sytuacji
Przy ocenie wizyty najlepiej połączyć trzy informacje: kto przyszedł, w jakim celu oraz na jakiej podstawie działa. Sama nazwa instytucji nie wyjaśnia jeszcze, jaki zakres dostępu jest potrzebny. Policjant może wykonywać przeszukanie, a może też towarzyszyć spółdzielni przy usuwaniu awarii. W drugim przypadku celem jest zapewnienie dostępu do usterki i przeprowadzenie interwencji. Poniższe zestawienie pokazuje najczęstsze sytuacje; dokumenty i sposób postępowania trzeba odnosić do rzeczywistego powodu konkretnej wizyty.
|Kto i po co przychodzi
|Zasada dostępu
|Co warto sprawdzić
|Policja na przeszukanie w sprawie karnej
|Zgoda mieszkańca nie jest warunkiem prawidłowo przeprowadzanego przeszukania.
|Tożsamość funkcjonariuszy, cel, postanowienie sądu lub prokuratora; w trybie pilnym dokumenty i pouczenie dotyczące późniejszego zatwierdzenia.
|Komornik prowadzący egzekucję
|Może zarządzić otwarcie mieszkania dłużnika, jeżeli wymaga tego cel egzekucji.
|Dane kancelarii, sygnaturę, dokumenty egzekucyjne i podstawę działania poza standardowymi godzinami.
|Prywatny windykator
|Wejście wymaga zgody mieszkańca. Windykator nie może samodzielnie zajmować rzeczy.
|Nazwę firmy, wierzyciela i podstawę dochodzonej należności.
|Administrator lub wykonawca na przegląd i zaplanowane prace
|Lokal trzeba udostępnić, gdy wynika to z właściwych przepisów i celu prac. Spór o dostęp nie daje automatycznego prawa siłowego otwarcia.
|Zlecenie, zakres prac, podstawę żądania i ustalony termin.
|Spółdzielnia usuwająca awarię grożącą szkodą
|Przy odmowie lub nieobecności korzystającego z lokalu może wejść w obecności policjanta, w razie potrzeby także z pomocą straży pożarnej.
|Przyczynę awaryjnego wejścia, osoby uczestniczące i dokumentację zabezpieczenia lokalu.
|Właściciel wynajmowanego mieszkania
|Przeglądy odbywają się po ustaleniu terminu. Przy awarii obowiązuje szczególny tryb z udziałem wskazanych w ustawie służb.
|Rzeczywisty powód wejścia oraz to, czy chodzi o nagłą awarię, czy o umówioną wizytę.
|Strażnik miejski na kontroli środowiskowej
|Kontrolę trzeba umożliwić. Wstęp na teren mieszkalny jest przewidziany od 6:00 do 22:00.
|Tożsamość, upoważnienie, przedmiot kontroli i protokół.
Co zrobić, kiedy ktoś żąda wpuszczenia do mieszkania
Najpierw należy ustalić nazwisko, instytucję lub firmę oraz konkretny cel wizyty. Przy planowanym przeglądzie można potwierdzić zlecenie w administracji pod znanym wcześniej numerem telefonu. Przy komorniku warto porównać dane z oficjalnym wykazem i ustalić sygnaturę sprawy. Funkcjonariusza należy poprosić o wyjaśnienie podstawy czynności i okazanie właściwych dokumentów. Takie sprawdzenie pomaga odróżnić ustawowe działanie od propozycji zwykłej wizyty handlowej albo próby podszywania się pod uprawnioną osobę. Weryfikację trzeba prowadzić z uwzględnieniem pilności rzeczywistej interwencji.
W Warszawie wątpliwości dotyczące osoby podającej się za strażnika można wyjaśniać przez oficjalny kontakt ze strażą miejską, w tym numer 986. Z administracją najlepiej kontaktować się przez dane z umowy, dotychczasowej korespondencji lub znanej strony zarządcy. Przy podejrzeniu podszywania się pod policjanta trzeba skontaktować się z policją, a w razie bezpośredniego zagrożenia korzystać z numeru alarmowego 112. Nie warto opierać całej weryfikacji na numerze telefonu podanym przez nieznajomego stojącego pod drzwiami.
Jeżeli wizyta dotyczy obowiązkowego przeglądu, a problemem jest termin, najlepiej od razu zaproponować inny i zachować potwierdzenie ustaleń. Jeżeli chodzi o awarię, trzeba ustalić, gdzie znajduje się usterka i jaki dostęp jest konieczny. Podczas kontroli lub przeszukania warto zapisywać zastrzeżenia i dopilnować dokumentacji. Przy zabraniu rzeczy znaczenie ma ich dokładny wykaz, a przy otwarciu pustego mieszkania – sposób jego późniejszego zabezpieczenia. Konkretne zapisy pozwalają później ocenić przebieg działania i dochodzić swoich praw.
Najważniejsze pytanie przy drzwiach brzmi więc: „Jaką czynność państwo wykonują i jaka jest jej podstawa?” Odpowiedź pozwala ustalić dalszy krok: umożliwić przeszukanie, sprawdzić dokumenty egzekucyjne, uzgodnić termin przeglądu albo zapewnić dostęp do awarii. Wizyta powinna pozostać w granicach swojego celu. Jeśli mieszkaniec uważa, że je przekroczono, powinien zadbać o dowody i skorzystać z właściwej drogi skargi, zażalenia lub postępowania sądowego. Ochrona mieszkania obejmuje również możliwość sprawdzenia legalności działań już po ich zakończeniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.