Urząd skarbowy skontroluje osoby, które wysłały taki przelew. Wystarczy nawet mała kwota, by sprowadzić na siebie nieszczęście
Pieniądze pochodzą ze sprzedaży samochodu, zapłaty za usługę albo pomocy rodziców, a mimo to bank prosi o dodatkowe dokumenty. Przy większej transakcji takie pytania mogą oznaczać opóźnienie płatności i konieczność odtworzenia całej historii rozliczenia. Znaczenie ma również opis wpisany w tytule, ale weryfikacja sięga znacznie dalej. Aktualne przepisy i oficjalne dane pokazują, co bank sprawdza, kiedy może zatrzymać środki oraz jakie formalności obciążają odbiorcę pieniędzy.
Bank porównuje przelew z tym, co wie o kliencie
Bank ma ustawowy obowiązek monitorowania relacji z klientem, w tym analizowania transakcji i badania źródła pochodzenia pieniędzy, gdy uzasadniają to okoliczności. Sprawdza między innymi zgodność operacji z informacjami o rodzaju i skali działalności klienta. Duży wpływ na konto osoby, która zwykle otrzymuje niewielkie przelewy, może więc wymagać wyjaśnienia. Podobnie nagła zmiana sposobu korzystania z rachunku. Sama legalność pieniędzy nie sprawia, że bank zna już ich pochodzenie. Przy nietypowym rozliczeniu może potrzebować informacji, których wcześniej nie miał.
PKO BP w opisie procedury „Poznaj swojego klienta” wskazuje, że może pytać o źródło i kraj pochodzenia pieniędzy, oczekiwaną wysokość wpływów oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Dane są aktualizowane także wtedy, gdy bank wyjaśnia nietypową transakcję. Istotna jest spójność informacji o kliencie z rzeczywistymi operacjami. Jeśli na konto wpływa zapłata za sprzedaną nieruchomość, wyjaśnienie powinno dotyczyć tej sprzedaży. Jeżeli są to oszczędności przenoszone z innego banku, przydatna może być historia potwierdzająca zarówno ich wcześniejsze zgromadzenie, jak i obecny przepływ.
Tytuł przelewu powinien prowadzić do konkretnego rozliczenia
Dobry opis pozwala połączyć płatność z umową, fakturą albo innym zdarzeniem. Przy usługach przydatny będzie numer faktury lub umowy, przy najmie miesiąc rozliczenia, a przy zwrocie wspólnych wydatków wskazanie, czego dotyczy zapłata. Opis powinien odpowiadać rzeczywistej czynności. Wpisanie „darowizna” przy wynagrodzeniu za pracę nie zmienia charakteru pieniędzy. Podobnie słowo „zwrot” samo nie wyjaśnia, kto wcześniej poniósł wydatek i w jakiej wysokości. W razie pytań potrzebne mogą być dokumenty pozwalające odtworzyć faktyczne rozliczenie obu stron.
Załóżmy, że przedsiębiorca płaci 50 tys. zł za organizację wydarzenia muzycznego. Opis „Faktura 18/2026, organizacja koncertu 20.11.2026” ułatwia powiązanie przelewu z dokumentem i usługą. Jeśli bank zapyta o transakcję, pomocne będą faktura, umowa i wyjaśnienie zakresu świadczenia. To przykładowa sytuacja pokazująca, jak przygotować czytelne rozliczenie. Żartobliwy opis sugerujący inną czynność tworzy dodatkową rozbieżność, którą później trzeba wyjaśniać. Przy płatnościach między bliskimi również lepiej wskazać faktyczny cel niż zostawiać opis, który po kilku latach będzie niezrozumiały dla obu stron.
|Rzeczywisty cel płatności
|Przykładowy opis
|Dokumenty przydatne do wyjaśnienia
|Zapłata za usługę
|Faktura 18/2026, organizacja koncertu
|Faktura, umowa, dokumenty wykonania usługi
|Sprzedaż samochodu
|Zapłata za samochód, umowa z 14.11.2026
|Umowa sprzedaży i potwierdzenie zapłaty
|Darowizna od rodzica
|Darowizna od ojca, umowa z 14.11.2026
|Umowa lub oświadczenie, potwierdzenie przelewu, zgłoszenie, jeśli wymagane
|Udzielenie pożyczki
|Pożyczka zgodnie z umową z 14.11.2026
|Umowa, potwierdzenie otrzymania środków, dokumenty PCC, jeśli wymagane
|Zwrot części wspólnych wydatków
|Zwrot połowy kosztów noclegu, rezerwacja 1234
|Rezerwacja, dowód pierwotnej zapłaty i podział kosztów
15 tys. euro oznacza obowiązek raportowania określonych transakcji
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przewiduje przekazywanie do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej informacji o określonych transakcjach przekraczających równowartość 15 tys. euro. Chodzi między innymi o wpłaty i wypłaty gotówki oraz transfery środków pieniężnych. Przy transferach ustawa ustanawia wyjątki, na przykład dla przesunięcia między rachunkiem płatniczym i lokatą tego samego klienta w tej samej instytucji. Reguluje też sposób raportowania transferów krajowych i zagranicznych. Kwotę w złotych trzeba odnosić do właściwego przeliczenia, ponieważ ustawowy próg wyrażono w euro.
Raportowanie ponadprogowe służy przekazaniu danych o operacji spełniającej ustawowe warunki. Osobno bank ocenia ryzyko i zgłasza uzasadnione podejrzenia związane z transakcjami lub pieniędzmi. Ta ocena obejmuje również operacje poniżej 15 tys. euro. Znaczenie może mieć cała sekwencja płatności, ich powiązania i gospodarcze uzasadnienie. Dlatego przy rozliczeniu składającym się z kilku części warto zachować dokument wskazujący, dlaczego zastosowano raty lub etapy. Podział płatności powinien wynikać z rzeczywistych ustaleń między stronami, a ich historia powinna pozwalać odtworzyć całe zobowiązanie.
Bank może poprosić o dokumenty i wstrzymać obsługę transakcji
Ministerstwo Finansów w komunikacie dotyczącym stosowania przepisów AML wskazuje możliwość żądania wyjaśnień i dokumentów o pochodzeniu środków oraz celu płatności. Jeżeli przedstawione informacje wiarygodnie wyjaśniają sytuację, bank może wznowić wykonywanie transakcji. Przy braku możliwości zastosowania wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego ustawa przewiduje odmowę przeprowadzenia transakcji, a w określonych sytuacjach także zakończenie relacji z klientem. Zignorowanie pytań nie rozwiązuje więc sprawy. Odpowiedź powinna dotyczyć dokładnie tej operacji i tych okoliczności, o które pyta bank.
W praktyce trzeba połączyć dwa rodzaje dowodów: dokument wskazujący, skąd powstały pieniądze, oraz potwierdzenie ich przepływu. Przy sprzedaży auta będzie to umowa i zapłata od kupującego. Przy spadku mogą być potrzebne dokumenty spadkowe oraz historia wypłaty. Potwierdzenie przelewu pokazuje nadawcę i kwotę, a umowa wyjaśnia podstawę rozliczenia. Jeśli pieniądze przechodziły wcześniej między własnymi rachunkami, warto przygotować ciąg potwierdzeń z odpowiednich banków. Takie zestawienie pozwala wyjaśnić chronologię bez domysłów i wielokrotnego dosyłania przypadkowych dokumentów.
Formalna blokada ma własną procedurę. Ważne są godziny i dni wolne
Przy uzasadnionym podejrzeniu związku transakcji lub środków z praniem pieniędzy albo finansowaniem terroryzmu instytucja zawiadamia GIIF. W procedurze z art. 86 ustawy AML wstępne nieprzeprowadzanie transakcji trwa do otrzymania odpowiedniego rozstrzygnięcia, nie dłużej niż 24 godziny od potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia. GIIF może zażądać wstrzymania transakcji lub blokady rachunku do 96 godzin, liczonych od tego samego potwierdzenia. W żądaniu określa się objęte nim wartości majątkowe. Przepisy przewidują również działania podejmowane z inicjatywy samego Generalnego Inspektora.
Do ustawowych terminów 24 i 96 godzin nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy, dlatego kalendarzowa długość ograniczenia może być większa. Dalej sprawą może zająć się prokurator, który ma możliwość zastosowania blokady do sześciu miesięcy i jej przedłużenia na dalszy okres do kolejnych sześciu miesięcy. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu. Przy ustalaniu swojej sytuacji należy więc zapytać o zakres ograniczenia i jego podstawę, a po otrzymaniu dokumentu sprawdzić wskazany organ, pouczenie oraz dostępny sposób zaskarżenia.
Nowe dane GIIF: 1170 blokad i ponad 266 mln zł na rachunkach
Sprawozdanie GIIF za 2025 rok, opublikowane w 2026 roku, pokazuje 1170 blokad rachunków obejmujących łącznie 266,58 mln zł. Rok wcześniej odnotowano 1054 blokady na kwotę 232,50 mln zł. Osobno w 2025 roku wstrzymano 124 transakcje o wartości 12,09 mln zł. Dane dotyczą czynności z art. 86 i 87 ustawy AML. Ich jednostką są blokady i transakcje, dlatego z tych liczb nie wynika liczba osób, których dotyczyły. Statystyki opisują formalne działania systemu, a nie wszystkie pytania kierowane przez banki do klientów.
Skarbówka może otrzymać historię rachunku na podstawie własnych uprawnień
Przekazywanie danych do GIIF oraz udostępnianie informacji organom skarbowym opiera się na określonych przepisach. Art. 48 ustawy o KAS pozwala żądać informacji bankowych w związku ze wszczętym postępowaniem przygotowawczym lub wskazanymi w nim czynnościami wyjaśniającymi. Zakres obejmuje między innymi obroty i stany rachunków, daty i kwoty wpływów, obciążeń, tytuły oraz nadawców i odbiorców. Osobny art. 49 dotyczy informacji o kontrolowanym lub stronie w związku z kontrolą albo postępowaniem podatkowym. Organ korzysta z właściwej podstawy prawnej dla prowadzonej sprawy.
Ministerstwo Finansów przekazało TVP Info, że od 1 lipca 2022 roku do 31 sierpnia 2026 roku organy KAS skierowały do banków 7720 wystąpień o informacje w trybie art. 48. Dane opublikowano we wrześniu. Liczba ta opisuje wystąpienia, a pojedyncze żądanie może obejmować różny zakres informacji. Dla właściciela konta praktyczne znaczenie ma możliwość odtworzenia podstaw wpływów i większych wydatków. Gdy urząd prosi o wyjaśnienie zakupu, umowa sprzedaży wcześniejszego majątku, dokument spadkowy lub historia legalnie zgromadzonych oszczędności mogą pomóc wykazać źródło finansowania.
Darowizny w 2026 roku. Kwotę wolną ustala się dla konkretnego darczyńcy
Przy darowiźnie trzeba ustalić pokrewieństwo lub powinowactwo oraz wartość nabyć od tej samej osoby. Aktualne kwoty wolne wynoszą 36 120 zł w I grupie, 27 090 zł w II grupie oraz 5733 zł w III grupie podatkowej. I grupa obejmuje także teściów, zięcia i synową. Dla celów pełnego zwolnienia najbliższej rodziny obowiązuje jednak węższy katalog osób. Przy większej pomocy finansowej warto więc ustalić dokładną relację między darczyńcą a odbiorcą, zamiast opierać się na potocznym określeniu „pieniądze od rodziny”.
|Grupa podatkowa
|Kwota wolna od jednej osoby, z uwzględnieniem ustawowego sumowania
|Przykładowe osoby
|I
|36 120 zł
|Małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa
|II
|27 090 zł
|Dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa
|III
|5733 zł
|Pozostali nabywcy, np. znajomy lub partner bez zawarcia małżeństwa
Ustawa nakazuje doliczyć do ostatniego nabycia wcześniejsze nabycia od tej samej osoby z roku ostatniego nabycia i z pięciu lat poprzedzających ten rok. Przy darowiźnie otrzymanej w 2026 roku sprawdza się zatem również lata 2021-2025. Przykładowo 20 tys. zł od ojca w 2024 roku i kolejne 20 tys. zł w 2026 roku daje 40 tys. zł, czyli przekroczenie kwoty wolnej. Sumowanie prowadzi się odrębnie dla każdego darczyńcy. Przy kolejnych przelewach pomaga prosta ewidencja dat, kwot i osób przekazujących majątek.
Najbliższa rodzina może przekazać więcej bez podatku. Potrzebne są formalności
Pełne zwolnienie przewidziano dla nabyć od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy, z uwzględnieniem ustawowych zasad dotyczących przysposobienia i pieczy zastępczej. Przy zwykłej darowiźnie pieniężnej przekraczającej kwotę wolną trzeba co do zasady złożyć SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy i udokumentować otrzymanie pieniędzy na rachunek odbiorcy lub przekazem pocztowym. Zgłoszenia dokonuje obdarowany. Bankowy przelew oraz zgłoszenie podatkowe spełniają różne zadania, dlatego trzeba dopilnować obu warunków. Przy akcie notarialnym obowiązują odrębne zasady dotyczące zgłoszenia.
Dla porównania weźmy darowiznę 50 tys. zł otrzymaną w 2026 roku, bez wcześniejszych nabyć od tej osoby i bez innych szczególnych zwolnień. Od ojca może być w całości zwolniona po spełnieniu warunków. Od teściowej podlega rozliczeniu w I grupie, a od znajomego w III grupie. Ta sama wartość przelewu prowadzi więc do różnych rozliczeń podatkowych. Poniższe kwoty wyliczono według aktualnej skali, po odjęciu odpowiedniej kwoty wolnej i zaokrągleniu podatku do pełnych złotych. Dotyczą rozliczenia na zasadach ogólnych oraz wskazanych założeń.
|Darowizna 50 tys. zł w opisanym przykładzie
|Podatek
|Podstawowa formalność
|Od ojca, warunki pełnego zwolnienia spełnione
|0 zł
|SD-Z2 w terminie i właściwe udokumentowanie otrzymania pieniędzy
|Od teściowej, rozliczenie w I grupie
|457 zł
|SD-3; podatek ustala urząd
|Od znajomego, rozliczenie w III grupie
|7434 zł
|SD-3; podatek ustala urząd
Przy darowiźnie rozliczanej na formularzu SD-3 podstawowy termin wynosi miesiąc od powstania obowiązku podatkowego. Przy zwykłym przekazaniu pieniędzy jest on związany ze spełnieniem świadczenia. Podatek jest następnie ustalany decyzją. W opisie przelewu warto zachować zgodność z dokumentami wskazującymi darczyńcę i obdarowanego. Jeżeli rodzice przekazują środki wspólnie, dokumentacja powinna pozwalać ustalić, od kogo i w jakiej wysokości następuje nabycie. Ma to znaczenie dla sumowania, zgłoszenia oraz późniejszego wykazania pochodzenia środków, zwłaszcza przy finansowaniu zakupu mieszkania.
Zmiana z 2026 roku: można wystąpić o przywrócenie terminu SD-Z2
Od 7 stycznia 2026 roku działa możliwość przywrócenia terminu zgłoszenia, jeżeli podatnik uprawdopodobni, że spóźnienie nastąpiło bez jego winy. Wniosek składa się w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia, razem ze zgłoszeniem SD-Z2. Zasada obejmuje nabycia od 7 stycznia 2026 roku oraz wcześniejsze, jeśli termin zgłoszenia nie upłynął do tego dnia. Trzeba opisać konkretną przeszkodę i okoliczności jej ustania. Sam upływ terminu wymaga więc szybkiego ustalenia, czy spełnione są warunki tej procedury i jakie dokumenty je potwierdzają.
Pożyczka od rodzica oznacza inny formularz i krótszy termin
Jeżeli pieniądze mają zostać zwrócone, istotne są zasady dotyczące pożyczki. Dla pożyczek między osobami z najbliższej rodziny przekraczających ustawowo sumowane 36 120 zł pełne zwolnienie z PCC wymaga co do zasady złożenia PCC-3 w ciągu 14 dni od zawarcia umowy i udokumentowania otrzymania środków we właściwej formie, między innymi na rachunek pożyczkobiorcy. Wyjątek dotyczący deklaracji przewidziano przy akcie notarialnym. Termin liczy się od umowy, co ma znaczenie, gdy przelew jest wykonywany dopiero kilka dni po jej podpisaniu.
Przykładowo rodzic i dziecko mogą zawrzeć umowę pożyczki 50 tys. zł, a przelew wykonać tydzień później. Bieg terminu na PCC-3 trzeba wtedy ustalić według daty umowy. Darowizna i pożyczka wymagają więc osobnego sprawdzenia obowiązków podatkowych. Z dokumentu powinny wynikać rzeczywiste ustalenia, w tym obowiązek i warunki zwrotu. Przy spłacie warto wskazać umowę oraz to, czy przelew obejmuje całość, czy ratę. Dla odbiorcy zwracanych pieniędzy powiązanie z wcześniejszym udzieleniem pożyczki pomaga wyjaśnić, z czego wynika obecny wpływ.
Kiedy pojawia się stawka 20 proc., a kiedy 75 proc.?
Stawka 20 proc. w podatku od darowizn ma określone warunki zastosowania. Dotyczy sytuacji, w której obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się przez podatnika na darowiznę przed organem podczas wskazanych czynności lub postępowania, a należny podatek nie został zapłacony. Ustalenie należności wymaga uwzględnienia właściwej podstawy i zasad obowiązujących dla danego nabycia. Znaczenie kwoty wolnej przy takiej stawce potwierdza także orzecznictwo, między innymi wyrok WSA w Gdańsku z 8 września 2026 roku. Przy dawnych darowiznach ważna jest również data ich otrzymania.
Odrębne przepisy ustawy o PIT przewidują 75-procentowy podatek od przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Chodzi o ustaloną według ustawy nadwyżkę wydatków lub zgromadzonego mienia nad środkami pochodzącymi z odpowiednich, wykazanych źródeł. W takim postępowaniu znaczenie ma dokumentacja wcześniejszych oszczędności, sprzedaży majątku czy innych sposobów finansowania wydatku. Sam wpływ na rachunek jest elementem historii finansowej. Dla rozliczenia trzeba jeszcze ustalić zdarzenie, z którego powstały pieniądze, i właściwe dla niego zasady opodatkowania.
Dokumenty mogą być potrzebne także po latach
Ustawa AML zobowiązuje instytucje do przechowywania określonych dokumentów i dowodów transakcji przez pięć lat liczonych od zakończenia relacji z klientem lub przeprowadzenia transakcji okazjonalnej. Przewiduje również możliwość przedłużenia przechowywania na żądanie GIIF. Przy długo prowadzonym rachunku termin archiwizacji nie musi więc zaczynać się w dniu każdego przelewu. Osobne zasady dotyczą przetwarzania informacji przez GIIF i terminów podatkowych. Własne umowy, dokumenty źródłowe oraz potwierdzenia zgłoszeń warto zachować razem, aby później odtworzyć podstawę i chronologię większego rozliczenia.
Co zrobić przed większą płatnością i gdy bank zacznie pytać?
Przed zleceniem większej kwoty ustal, czym rzeczywiście jest płatność: zapłatą, darowizną, pożyczką, zwrotem czy przeniesieniem własnych środków. Do tego zdarzenia dobierz dokumenty i opis. Numer faktury albo data umowy ułatwiają późniejsze połączenie przelewu z podstawą rozliczenia. Odbiorca powinien osobno sprawdzić obowiązek podatkowy i termin formularza. Przy transakcji związanej z konkretnym terminem wykonania umowy warto wcześniej zapytać bank o wymagania techniczne i limit przelewu. Limit ustawiony w aplikacji jest jeszcze inną kwestią niż analiza transakcji na podstawie przepisów AML.
Jeśli bank poprosi o wyjaśnienia, sprawdź, którego przelewu dotyczą i jakich informacji brakuje. Przygotuj krótką chronologię: data umowy, kwota, nadawca, odbiorca i sposób wykonania zobowiązania. Dołącz dokumenty, które potwierdzają te fakty, oraz ewentualne zgłoszenie podatkowe z potwierdzeniem złożenia. Uzgodnij z bankiem właściwy kanał przekazania dokumentacji. Autentyczność kontaktu możesz potwierdzić przez samodzielnie otwartą aplikację, infolinię lub placówkę. Prośby o hasło, kod BLIK czy przelew na rzekome konto zabezpieczające należy potraktować jako sygnał oszustwa i zweryfikować niezależnie.
Przy ograniczeniu dostępu do pieniędzy poproś o informację, w zakresie dopuszczonym prawem, czego dotyczy ograniczenie i jakie dalsze działania są wymagane od ciebie. Zachowuj pisma oraz potwierdzenia przekazania dokumentów. Jeśli kwestionujesz sposób obsługi sprawy przez bank, możesz złożyć reklamację. Przy formalnym postanowieniu o blokadzie znaczenie ma wskazana w nim droga zaskarżenia. Równolegle trzeba dopilnować terminów podatkowych związanych z otrzymaniem środków. Czytelny opis, dokument źródłowy i terminowo wykonane formalności pozwalają przedstawić spójną historię pieniędzy, gdy bank lub urząd potrzebuje wyjaśnienia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.