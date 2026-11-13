Od soboty kierowcy zapłacą aż o 33 proc. więcej. Nowe przepisy obowiązują także na Mazowszu. Jest wyjątek
Już w sobotę, 14 listopada, wzrośnie urzędowa opłata za badania psychologiczne wymagane od określonych grup kierowców. Zmiana ma znaczenie dla osób zdobywających lub przedłużających część uprawnień, kierowców wykonujących przewóz drogowy oraz osób skierowanych na badanie. Dotyczy również pracowni w Warszawie i na całym Mazowszu. O tym, kto rzeczywiście wyłoży pieniądze, decyduje jednak powód badania. Rozporządzenie przewiduje też wyjątek pozwalający zakończyć część rozpoczętych już badań według dotychczasowej stawki.
Zamiast 150 zł będzie 200 zł. Podwyżka obejmuje dwa rodzaje badań
Nową cenę wprowadza rozporządzenie ministra zdrowia z 26 października 2026 roku, ogłoszone 30 października w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1434. Od 14 listopada 2026 roku badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kosztuje 200 zł zamiast 150 zł. Tyle samo wyniesie ponowne badanie przeprowadzane w ustawowym trybie odwoławczym. Różnica to 50 zł za jedno badanie, czyli wzrost o jedną trzecią, około 33,3 proc. Zmiana dotyczy opłat wskazanych w rozporządzeniu regulującym badania kierowców i osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.
W rozliczeniu wizyty warto sprawdzić, za jakie czynności pobierana jest należność. Kwota 200 zł dotyczy badania psychologicznego objętego tymi przepisami. Jeżeli kierowca załatwia przy okazji badanie lekarskie albo inne wymagane formalności, będą one odrębnymi pozycjami. Psycholog ocenia przeciwwskazania psychologiczne do kierowania lub wykonywania określonych czynności, a lekarz wydaje właściwe orzeczenie dotyczące stanu zdrowia. Przy umawianiu wizyty trzeba zatem podać jej cel i ustalić pełny zakres usług. Pozwoli to porównać rachunek z rzeczywiście zamówionymi i wykonanymi badaniami.
Kto musi przejść psychotesty? Znaczenie ma kategoria prawa jazdy i powód skierowania
Jedną z podstawowych grup są osoby ubiegające się o uprawnienia kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E oraz przedłużające ważność tych uprawnień. Obowiązek obejmuje również określone badania związane z kierowaniem tramwajem, pracą instruktora lub egzaminatora oraz zezwoleniami na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne. Osobne przepisy regulują badania kierowców wykonujących przewóz drogowy. Przy zapisie do pracowni należy wskazać konkretną podstawę, ponieważ dokument potrzebny do uzyskania uprawnień i dokument wymagany przy wykonywaniu pracy służą określonym celom.
Na badanie może trafić także osoba korzystająca prywatnie z samochodu osobowego. Ustawa przewiduje takie przypadki między innymi po przekroczeniu 24 punktów za naruszenia przepisów, prowadzeniu po alkoholu lub środku działającym podobnie do alkoholu, a także dla sprawcy wypadku z określonymi w ustawie skutkami dla innej osoby. Podstawą może być również stwierdzona podczas badania lekarskiego możliwość poważnych przeciwwskazań psychologicznych. Przy zwykłym zdobywaniu kategorii B do prywatnej jazdy standardową formalnością jest badanie lekarskie. Obowiązek wizyty u psychologa wynika z odrębnej podstawy dotyczącej danej osoby.
Kierowca zatrudniony w transporcie: obowiązkowe badanie finansuje firma
Dla osób pracujących za kierownicą najważniejsze jest ustalenie, kto odpowiada za zapłatę. Art. 39l ustawy o transporcie drogowym zobowiązuje przedsiębiorcę lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy do kierowania kierowców na badania lekarskie i psychologiczne oraz pokrywania ich kosztów. Gdy pracownik wykonuje przewóz objęty tymi przepisami i przechodzi wymagane badanie, wydatek należy do obowiązków tego podmiotu. Przed wizytą warto ustalić z kadrami lub osobą zarządzającą transportem sposób rozliczenia, dane do faktury i pracownię, do której kierowca ma się zgłosić.
Inaczej wygląda sytuacja osoby, która prywatnie zdobywa uprawnienia, albo kierowcy skierowanego z przyczyn dotyczących jego zachowania na drodze. Zasadą w ustawie o kierujących pojazdami jest finansowanie badania przez osobę badaną, z ustawowymi wyjątkami, między innymi związanymi z badaniami pracowniczymi. Przepisy przewidują również szczególne źródła finansowania: przykładowo badanie osoby ubiegającej się o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej finansuje gmina. Koszt zależy więc od celu wizyty i właściwych przepisów. Sam fakt posiadania etatu nie rozstrzyga, kto zapłaci za każde możliwe badanie kierowcy.
|Przykładowa sytuacja
|Kto pokrywa koszt
|Obowiązkowe badanie kierowcy wykonującego przewóz drogowy w firmie, na zasadach art. 39k-39l
|Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz
|Osoba prywatnie finansująca uzyskanie kategorii C
|Co do zasady osoba badana
|Kierowca prywatnego auta skierowany po przekroczeniu limitu punktów
|Co do zasady osoba badana
|Badanie do zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym OSP
|Budżet gminy
Jak często płaci się za badanie? W transporcie znaczenie ma wiek
Dla kierowców objętych art. 39k ustawy o transporcie drogowym ustawowy cykl badań psychologicznych wynosi co pięć lat do ukończenia 60 lat, a po ukończeniu 60. roku życia co 30 miesięcy. To ważne przy obliczaniu skutków podwyżki dla przedsiębiorstwa. Jeśli w określonym okresie przypada 20 takich badań, ich koszt wzrośnie z 3000 zł do 4000 zł, czyli o 1000 zł. Firma powinna więc sprawdzić terminy wynikające z dokumentacji poszczególnych kierowców. Dopiero liczba badań wymaganych w danym czasie pozwala wyliczyć faktyczny dodatkowy wydatek.
Skąd podwyżka? Ministerstwo wskazywało koszty czasu pracy, sprzętu i lokali
Opłata 150 zł funkcjonowała od 2014 roku. O jej zmianie dyskutowano jeszcze przed wydaniem obecnego rozporządzenia. W odpowiedzi dla Rzecznika Praw Obywatelskich z 27 marca 2026 roku Ministerstwo Zdrowia wskazywało, że dotychczasowa stawka nie odpowiada kosztom przeprowadzania badań. Resort wymienił czas ich wykonywania, amortyzację urządzeń oraz utrzymanie lokali. Jednocześnie zwrócił uwagę, że 200 zł stanowi ustawowy limit, w ramach którego minister może określić opłatę za badanie. Podwyżka ponad tę granicę wymagałaby odpowiedniej zmiany przepisów ustawy, a nie samego rozporządzenia.
Jest wyjątek: badanie rozpoczęte przed 14 listopada nadal za 150 zł
Rozporządzenie zawiera przepis przejściowy dla badań, które rozpoczęły się przed 14 listopada i przed tym dniem nie zakończyły się wydaniem orzeczenia psychologicznego. W ich przypadku obowiązuje dotychczasowa opłata 150 zł. Znaczenie ma zatem rozpoczęcie badania, a nie wyłącznie data zapisania się na wizytę. Jeśli całość badania ma zostać wykonana dopiero po wejściu nowych przepisów, samo wcześniejsze umówienie terminu nie spełnia wskazanego warunku. Przy badaniu odbywającym się w kilku etapach warto ustalić z pracownią, jak jego przebieg został odnotowany w dokumentacji.
|Przykład
|Opłata za badanie objęte rozporządzeniem
|Badanie rozpoczęto 13 listopada, a orzeczenie zostanie wydane 16 listopada
|150 zł, na podstawie przepisu przejściowego
|Wizytę zarezerwowano 13 listopada, ale całe badanie rozpocznie się 16 listopada
|200 zł
|Badanie rozpocznie się 14 listopada lub później
|200 zł
Ponowne badanie w trybie odwoławczym również będzie droższe
Druga zmieniona pozycja dotyczy ponownego badania wykonywanego na zasadach art. 84 ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami. Jeżeli badany lub podmiot kierujący nie zgadza się z orzeczeniem, może wystąpić o ponowne badanie do właściwego wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy. Wniosek składa się pisemnie w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia, za pośrednictwem psychologa, który je wydał. Od soboty opłata za takie ponowne badanie wynosi 200 zł, z uwzględnieniem przepisu przejściowego. Jest to odrębna pozycja od opłaty za pierwsze badanie.
Jeżeli w konkretnej sprawie pierwsze oraz ponowne badanie zostaną wykonane według nowej stawki, suma opłat wyniesie 400 zł. Przy dwóch badaniach po 150 zł byłoby to 300 zł, więc różnica sięga 100 zł. Ustawa reguluje również finansowanie ponownego badania: zasadniczo płaci osoba badana, z wyjątkiem badań wskazanych w art. 229 Kodeksu pracy. Przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić tryb właściwy dla otrzymanego orzeczenia i zachować termin. Dokument wydany po ustawowym ponownym badaniu jest ostateczny w tym trybie orzeczniczym.
W Warszawie i na Mazowszu stawka wynika z tych samych przepisów
Podwyżka ma charakter ogólnopolski i obejmuje także badania w pracowniach działających w Warszawie, Radomiu, Płocku oraz pozostałych miejscowościach województwa. Na stronie Mazovia.pl dostępny jest rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne oraz ewidencja uprawnionych psychologów. Można sprawdzić w nich dane podmiotu i adres pracowni. Przy zapisie należy powiedzieć, czy chodzi o uzyskanie kategorii prawa jazdy, wykonywanie przewozu, skierowanie czy ponowne badanie w odpowiednim trybie. Dzięki temu pracownia może wskazać wymagane dokumenty i właściwy sposób postępowania przed wizytą, zamiast wyjaśniać jej cel dopiero na miejscu.
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy opisuje badanie jako obejmujące testy, ocenę sprawności psychomotorycznej oraz rozmowę z psychologiem. Sprawdzane są między innymi uwaga, koordynacja wzrokowo-ruchowa i reakcje na bodźce. Ośrodek podaje orientacyjnie około półtorej godziny, przy czym czas zależy od rodzaju badania i przebiegu pracy osoby badanej. Na wizytę trzeba przygotować dokument tożsamości, skierowanie, jeśli zostało wydane, i używane okulary lub soczewki, jeśli są potrzebne. Szczegółowe wymagania należy potwierdzić w wybranej pracowni, zwłaszcza przy badaniu związanym z konkretną decyzją lub wcześniejszym orzeczeniem.
Co sprawdzić przed wizytą, żeby prawidłowo rozliczyć badanie
Jeśli jesteś kierowcą zatrudnionym w firmie wykonującej przewóz drogowy, zacznij od ustalenia z pracodawcą terminu oraz sposobu opłacenia obowiązkowego badania. Zapytaj, czy firma rozlicza się bezpośrednio z pracownią, czy potrzebuje dokumentu wystawionego na swoje dane. Przekaż skierowanie i dopilnuj, aby dokumentacja dotyczyła właściwego rodzaju pracy. Do planowania następnej wizyty wykorzystaj termin z orzeczenia i zasady dotyczące twojej sytuacji. Przygotowanie tych informacji przed wizytą pomaga rozliczyć wydatek z właściwym podmiotem i uniknąć konieczności ponownego wystawiania dokumentów po badaniu.
Jeżeli badanie rozpoczęło się jeszcze przed sobotą i orzeczenie zostanie wydane później, zapytaj pracownię o zastosowanie stawki przejściowej 150 zł. W pozostałych przypadkach rozpoczęcia badania od 14 listopada trzeba uwzględnić nową opłatę 200 zł. Przy prywatnym zdobywaniu uprawnień lub badaniu po skierowaniu sprawdź również, jakie inne czynności są wymagane w twojej sprawie i za które odpowiadasz finansowo. Zachowaj orzeczenie oraz dowód opłaty. Jeśli kwestionujesz wynik i chcesz skorzystać z ponownego badania w ustawowym trybie, od razu sprawdź termin złożenia wniosku i właściwą jednostkę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.