Pilny komunikat. Cyberatak na giganta płatności. Sprawdź swoje konto!
Poważny incydent bezpieczeństwa u jednego z największych operatorów płatności internetowych w Polsce. Autopay, firma obsługująca między innymi szybkie przelewy, zakupy online, płatności za rachunki i przejazdy autostradami, potwierdziła nieautoryzowany dostęp do swojej infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności. Spółka nie wyklucza, że informacje mogły zostać skopiowane. Klienci powinni zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza wobec podejrzanych telefonów i wiadomości.
Cyberatak został wykryty 11 listopada 2026 roku, a dwa dni później firma poinformowała publicznie o zdarzeniu. Sprawa jest poważna, ponieważ systemy Autopay są wykorzystywane przez liczne sklepy internetowe, usługodawców i konsumentów. Z płatności obsługiwanych przez tę firmę korzystają także mieszkańcy Warszawy i Mazowsza, często nawet bez zwracania uwagi na nazwę operatora pojawiającą się podczas finalizowania transakcji. Najważniejsze pytanie brzmi teraz, czy cyberprzestępcy uzyskali dostęp do danych umożliwiających dalsze oszustwa.
Cyberatak na Autopay. Firma potwierdza naruszenie bezpieczeństwa
Autopay poinformował, że 11 listopada stwierdził nieautoryzowany dostęp do swojej infrastruktury oraz części danych związanych z przetworzonymi płatnościami. Spółka przekazała, że po wykryciu zagrożenia dostęp został zablokowany, a systemy zabezpieczono. Wzmocniono również monitoring infrastruktury, aby ograniczyć ryzyko kolejnych nieuprawnionych działań.
Najważniejsza informacja dotyczy możliwego skopiowania danych. Firma nie potwierdziła, że doszło do ich pobrania lub wykorzystania przez sprawców, ale jednocześnie zaznaczyła, że nie może całkowicie wykluczyć takiego scenariusza.
To istotne rozróżnienie. Potwierdzenie cyberataku nie oznacza automatycznie, że wszystkie informacje o płatnościach znalazły się w rękach przestępców. Nie oznacza również, że pieniądze klientów zostały skradzione. Incydent wymaga jednak szczegółowego wyjaśnienia, ponieważ może wiązać się z naruszeniem poufności danych.
Miliony użytkowników systemu. Czy ich dane są zagrożone?
Autopay jest dużym operatorem płatności działającym na polskim rynku od wielu lat. Firma, znana wcześniej pod nazwą Blue Media, obsługuje między innymi płatności za zakupy internetowe, rachunki, doładowania telefoniczne i przejazdy autostradami.
Skala działalności operatora sprawia, że informacja o cyberataku ma znaczenie dla ogromnej grupy konsumentów i przedsiębiorców. Nie można jednak utożsamiać liczby osób korzystających z usług Autopay z liczbą klientów rzeczywiście poszkodowanych w incydencie.
W komunikacie nie wskazano, ilu użytkowników mogło zostać objętych naruszeniem. Nie określono również szczegółowego zakresu potencjalnie ujawnionych informacji.
Nie wiadomo zatem, czy sprawcy mieli dostęp do pełnych danych kart płatniczych, numerów telefonów, adresów e-mail lub innych informacji wykorzystywanych przy transakcjach. Pojawiające się w internecie spekulacje dotyczące konkretnych rodzajów danych nie zostały publicznie potwierdzone przez spółkę.
Sprawą zajmują się odpowiednie instytucje. Incydent został zgłoszony
Firma przekazała informację o naruszeniu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Policji oraz CSIRT KNF, czyli zespołu reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego w polskim sektorze finansowym.
Autopay zadeklarował współpracę z właściwymi instytucjami oraz dalszą analizę zdarzenia. Osoby, których dane mogą być objęte incydentem, mają zostać poinformowane bezpośrednio.
Dla użytkowników oznacza to, że warto obserwować oficjalną komunikację operatora. Należy jednak szczególnie uważać na fałszywe zawiadomienia o wycieku, ponieważ cyberprzestępcy mogą wykorzystać medialne zainteresowanie sprawą do przeprowadzenia kolejnych oszustw.
Uważaj na telefon z banku. Oszuści mogą wykorzystać cyberatak
Jednym z największych zagrożeń po ujawnieniu incydentu bezpieczeństwa są próby wyłudzania danych pod pretekstem ochrony pieniędzy.
Przestępcy mogą kontaktować się z klientami, podając się za pracowników banków, operatora płatności lub służb odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo. W rozmowie mogą informować o rzekomym zagrożeniu konta, konieczności pilnego zablokowania karty albo przeprowadzenia specjalnej procedury zabezpieczającej.
Należy pamiętać, że żaden prawdziwy pracownik banku nie powinien żądać przekazania hasła do bankowości, numeru PIN, kodu CVV ani kodu BLIK w celu rzekomego zabezpieczenia środków. Szczególnie niebezpieczne są również polecenia wykonania przelewu na „rachunek techniczny” lub „bezpieczne konto”.
Jeżeli rozmówca wywiera presję i przekonuje, że pieniądze zostaną utracone w ciągu kilku minut, najlepiej zakończyć rozmowę i samodzielnie skontaktować się z bankiem przez oficjalną aplikację lub numer wskazany na jego stronie.
Sprawdź historię płatności. Nie musisz czekać na wiadomość
Osoby, które korzystały z płatności obsługiwanych przez Autopay, mogą już teraz podjąć podstawowe działania ochronne. Nie wymagają one instalowania dodatkowego oprogramowania ani przekazywania komukolwiek danych.
Przede wszystkim warto przejrzeć historię operacji na rachunkach i kartach płatniczych. Należy zwrócić uwagę na transakcje, których nie rozpoznajemy, również na niewielkie kwoty. W niektórych przypadkach przestępcy próbują bowiem sprawdzić możliwość wykorzystania danych karty, zanim podejmą próbę dokonania większej płatności.
Dobrym rozwiązaniem jest także włączenie powiadomień o transakcjach i dostosowanie limitów płatności internetowych do rzeczywistych potrzeb. Pozwala to szybciej zauważyć podejrzaną operację oraz ograniczyć potencjalne straty.
Samo korzystanie z usług Autopay nie oznacza konieczności natychmiastowego zastrzeżenia każdej karty. Jeżeli jednak klient zauważy nieautoryzowaną operację albo otrzyma wiarygodną informację, że dane jego karty zostały ujawnione, powinien niezwłocznie skontaktować się z bankiem i rozważyć jej zastrzeżenie.
Kto odda pieniądze, jeśli dojdzie do kradzieży?
Polskie przepisy przewidują ochronę klientów w przypadku nieautoryzowanych transakcji płatniczych. Zgodnie z ustawą o usługach płatniczych dostawca usług płatniczych ma co do zasady obowiązek zwrócić kwotę nieautoryzowanej operacji niezwłocznie, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego po stwierdzeniu lub zgłoszeniu zdarzenia.
Przepisy przewidują jednak określone wyjątki, w tym sytuację uzasadnionego podejrzenia oszustwa, zgłoszonego odpowiednim organom. Znaczenie mogą mieć również okoliczności zachowania samego użytkownika, dlatego każda sprawa wymaga indywidualnego rozpatrzenia.
Jeżeli na rachunku pojawi się nieznana płatność, najlepiej zgłosić ją natychmiast. Nie należy czekać na zakończenie dochodzenia dotyczącego cyberataku na operatora. Zgłoszenie do banku pozwala rozpocząć odpowiednią procedurę oraz podjąć działania ograniczające ryzyko dalszych operacji.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Incydent może mieć znaczenie również dla mieszkańców stolicy i regionu, którzy korzystają z szybkich płatności podczas zakupów internetowych, regulowania rachunków lub opłacania innych usług.
Wiele osób nie wie dokładnie, który operator obsługiwał ich ostatnią płatność. Nazwa Autopay może pojawić się na ekranie finalizacji transakcji albo w potwierdzeniu otrzymanym po dokonaniu wpłaty. Dlatego warto sprawdzić historię ostatnich zakupów, jeżeli użytkownik chce ustalić, czy korzystał z usług tej firmy.
Nie oznacza to jednak, że każdy mieszkaniec Warszawy korzystający z płatności internetowych został objęty incydentem. Spółka nie wskazała dotąd liczby poszkodowanych ani nie potwierdziła masowego wykorzystania danych.
Najważniejszą formą ochrony pozostaje czujność. Warto obserwować historię rachunku, nie udostępniać danych osobom kontaktującym się telefonicznie i nie otwierać podejrzanych linków do rzekomych procedur bezpieczeństwa.
Autopay potwierdził cyberatak i nie wykluczył możliwości skopiowania części danych dotyczących płatności. Nie potwierdzono natomiast, że dane milionów klientów zostały skradzione. Do czasu zakończenia wyjaśniania sprawy użytkownicy powinni zachować ostrożność i reagować na wszelkie nieznane transakcje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.