W sobotę wielka promocja w Biedronce! Cena mięsa spada do 9,99 zł za kilogram. Oferta tylko przez jeden dzień
Biedronka przygotowała na sobotę, 14 listopada, wyjątkową promocję dla klientów planujących weekendowe zakupy. Cena szynki wieprzowej bez kości spadnie aż o 33 procent. Zamiast 14,99 zł za kilogram klienci zapłacą zaledwie 9,99 zł. Jest jednak istotny szczegół: oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień i nie będzie dostępna w każdym rodzaju sklepu.
Weekendowe promocje w największych sieciach handlowych tradycyjnie przyciągają uwagę osób poszukujących oszczędności na codziennych zakupach. Tym razem Biedronka postawiła na produkt, który często trafia na polskie stoły. W sobotę klienci będą mogli kupić szynkę wieprzową bez kości marki Kraina Mięs w znacznie niższej cenie niż standardowa. To propozycja szczególnie interesująca dla rodzin przygotowujących obiady na kilka dni oraz osób, które samodzielnie przyrządzają pieczenie i domowe wędliny.
Biedronka obniża cenę o 33 procent. Kilogram za 9,99 zł
Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na oficjalnej stronie Biedronki promocja obejmuje szynkę wieprzową bez kości, pakowaną próżniowo, marki Kraina Mięs. Cena regularna podana przez sieć wynosi 14,99 zł za kilogram, natomiast w sobotę 14 listopada produkt będzie kosztował 9,99 zł za kilogram.
Oznacza to oszczędność 5 zł na każdym kilogramie mięsa. W przypadku zakupu 2 kg klient zapłaci 19,98 zł zamiast 29,98 zł, czyli zaoszczędzi 10 zł. Przy zakupie 3 kg różnica wzrasta do 15 zł. To konkretna obniżka, która może mieć znaczenie dla osób planujących większe zakupy spożywcze.
Biedronka reklamuje ofertę hasłem „33% taniej”, wskazując na wyraźną różnicę między ceną standardową a promocyjną. Tak niska cena jednostkowa może zainteresować szczególnie osoby, które wolą kupować mięso w większych porcjach, a następnie dzielić je i zamrażać.
Jest ważny warunek. Oferta tylko 14 listopada
Najważniejszym ograniczeniem promocji jest jej termin. Biedronka wyraźnie zaznacza, że specjalna cena obowiązuje wyłącznie w sobotę, 14 listopada 2026 roku. Nie jest to więc standardowa oferta tygodniowa, z której można korzystać przez kilka kolejnych dni.
Osoby zainteresowane zakupem powinny uwzględnić, że dostępność produktu może zależeć od konkretnej placówki i zapasów sklepowych. Promocja nie oznacza gwarancji, że mięso będzie dostępne przez cały dzień we wszystkich sklepach sieci.
Warto również zwrócić uwagę na dodatkowe zastrzeżenie zamieszczone na materiale reklamowym. Oferta dostępna jest w sklepach bez lady tradycyjnej. Oznacza to, że przed zakupami należy sprawdzić, czy wybrana placówka uczestniczy w promocji.
Mięso w promocyjnej cenie. Co można z niego przygotować?
Szynka wieprzowa bez kości należy do uniwersalnych rodzajów mięsa wykorzystywanych w polskiej kuchni. Można przygotować z niej tradycyjną pieczeń, gulasz, duszone mięso w sosie, a także domową szynkę pieczoną z ziołami.
Dzięki temu, że produkt jest pakowany próżniowo, konsumenci mogą wygodnie przechowywać go zgodnie z instrukcjami producenta. Przed zakupem należy jednak sprawdzić datę przydatności do spożycia oraz warunki przechowywania wskazane na opakowaniu.
Osoby kupujące większą ilość mięsa powinny pamiętać, że świeża wieprzowina wymaga odpowiedniej temperatury przechowywania. Jeżeli nie zostanie wykorzystana w terminie podanym na opakowaniu, można rozważyć jej zamrożenie zgodnie z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności.
Promocja w Biedronce w Warszawie i na Mazowszu. Co to oznacza dla Ciebie?
Z oferty mogą skorzystać również klienci Biedronki w Warszawie oraz województwie mazowieckim, o ile wybrany sklep spełnia warunki promocji i ma produkt w sprzedaży.
Jeżeli planujesz większe zakupy na weekend, warto wcześniej sprawdzić godziny otwarcia placówki i upewnić się, czy jest to sklep objęty ofertą. Szczególnie istotne jest zastrzeżenie dotyczące sklepów bez lady tradycyjnej, ponieważ nie każda lokalizacja musi oferować produkt na takich samych zasadach.
Przy porównywaniu cen warto zwracać uwagę na koszt jednego kilograma, a nie wyłącznie kwotę widoczną na etykiecie konkretnego opakowania. Poszczególne porcje mięsa mogą mieć różną wagę, dlatego ostateczna należność przy kasie będzie zależała od masy zakupionego produktu.
Najważniejsza informacja dla klientów: w sobotę, 14 listopada, szynka wieprzowa bez kości Kraina Mięs ma kosztować 9,99 zł za kilogram zamiast 14,99 zł. Promocja obowiązuje jeden dzień i dotyczy sklepów bez lady tradycyjnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.