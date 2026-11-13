Pilny komunikat mBanku! Poważna awaria uderzyła w klientów. Bank prosi, by korzystali z innych sposobów kontaktu
mBank wydał ważny komunikat dla swoich klientów. Z powodu globalnej awarii usług Microsoftu występują poważne trudności z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail. Bank przeprosił za niedogodności i zaapelował o korzystanie z innych kanałów komunikacji. Problem nie dotyczy wyłącznie Polski. Zakłócenia objęły popularne usługi informatyczne wykorzystywane przez firmy i instytucje na całym świecie.
Klienci mBanku, którzy próbują skontaktować się z bankiem za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą napotkać poważne utrudnienia. Instytucja opublikowała oficjalny komunikat w mediach społecznościowych, informując o problemach związanych z globalną awarią infrastruktury Microsoftu. Z przekazanych informacji wynika, że zakłócenia dotyczą zarówno odbierania, jak i wysyłania wiadomości e-mail. Oznacza to, że korespondencja może nie docierać na czas, a klienci oczekujący na odpowiedź powinni rozważyć skorzystanie z innej drogi kontaktu.
Pilny komunikat mBanku. Bank potwierdza poważne utrudnienia
W piątek, 13 listopada 2026 roku, mBank poinformował swoich klientów o problemach technicznych, które utrudniają bieżącą komunikację. Przyczyną jest globalna awaria usług Microsoftu, z których korzystają przedsiębiorstwa oraz instytucje w wielu krajach.
Bank wyjaśnił, że występują poważne trudności z otrzymywaniem i wysyłaniem korespondencji elektronicznej. Przeprosił klientów, którzy próbowali kontaktować się za pomocą wiadomości e-mail, i wskazał alternatywne rozwiązania.
W opublikowanym komunikacie mBank poprosił o korzystanie z telefonu oraz czatu dostępnego w aplikacji mobilnej. Zapowiedział również, że poinformuje o zakończeniu awarii.
To ważna wiadomość dla osób, które prowadzą korespondencję z bankiem w sprawach wymagających szybkiej odpowiedzi. Jeżeli klient wysłał wiadomość i nie otrzymał potwierdzenia lub odpowiedzi, nie powinien automatycznie zakładać, że korespondencja została prawidłowo dostarczona i obsłużona.
Globalna awaria Microsoftu. Problemy w kilkudziesięciu krajach
Zakłócenia, które dotknęły mBank, są częścią znacznie większego problemu technologicznego. Awaria usług Microsoftu rozpoczęła się w czwartek, 12 listopada, i wpłynęła na funkcjonowanie narzędzi wykorzystywanych przez miliony użytkowników na całym świecie.
Według zagranicznych doniesień problemy zgłaszano w 74 krajach i terytoriach. Zakłócenia obejmowały między innymi pocztę Outlook, komunikator Microsoft Teams oraz inne usługi należące do pakietu Microsoft 365.
Problemy nie ograniczały się do indywidualnych użytkowników. Utrudnienia zgłaszały również firmy, instytucje publiczne i organizacje korzystające z rozwiązań Microsoftu do codziennej komunikacji i wymiany dokumentów.
Microsoft podjął działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego działania usług. W trakcie piątkowych prac informowano o oznakach stabilizacji części infrastruktury, jednak nie oznaczało to jeszcze pełnego usunięcia wszystkich problemów.
Czy pieniądze na kontach są bezpieczne? Ważne rozróżnienie
Komunikat mBanku może wywołać niepokój wśród klientów, dlatego istotne jest wyjaśnienie, czego dokładnie dotyczy zgłoszona awaria.
Bank poinformował o problemach z korespondencją e-mail. Nie oznacza to automatycznie awarii systemu bankowości elektronicznej, niedostępności pieniędzy na rachunkach ani wstrzymania przelewów czy płatności kartami.
Na podstawie opublikowanego komunikatu nie ma podstaw do stwierdzenia, że środki klientów zostały zagrożone. Problem dotyczy wskazanego kanału komunikacji, a nie potwierdzonego naruszenia bezpieczeństwa rachunków bankowych.
Również Microsoft informował, że nie ma dowodów wskazujących na cyberatak jako przyczynę globalnych zakłóceń. Sytuacja ma charakter awarii technicznej infrastruktury informatycznej.
Co zrobić, jeśli pilnie musisz skontaktować się z mBankiem?
Klienci, którzy potrzebują szybkiej pomocy, nie powinni polegać wyłącznie na wiadomościach e-mail. Szczególnie dotyczy to sytuacji wymagających natychmiastowej reakcji, takich jak problem z dostępem do rachunku, podejrzenie nieautoryzowanej transakcji czy konieczność pilnego wyjaśnienia operacji bankowej.
mBank wskazuje dwie alternatywne możliwości kontaktu: infolinię telefoniczną oraz czat dostępny w aplikacji mobilnej.
Najbezpieczniej korzystać z danych kontaktowych zamieszczonych bezpośrednio w oficjalnej aplikacji lub na stronie internetowej banku. W okresach awarii warto zachować szczególną ostrożność wobec wiadomości i telefonów od osób podających się za pracowników instytucji finansowych.
Przestępcy mogą próbować wykorzystywać informacje o problemach technicznych do wyłudzania danych. Żaden komunikat dotyczący awarii poczty elektronicznej nie uzasadnia przekazywania nieznajomym haseł, kodów autoryzacyjnych czy danych służących do logowania.
Awaria mBanku. Co to oznacza dla klientów z Warszawy i Mazowsza?
Problemy z komunikacją elektroniczną mogą dotyczyć także mieszkańców Warszawy i województwa mazowieckiego korzystających z usług mBanku. Charakter awarii jest ogólnokrajowy i nie został ograniczony do konkretnego oddziału czy regionu.
Dla klientów załatwiających sprawy bankowe zdalnie najważniejsza jest możliwość uzyskania odpowiedzi bez konieczności oczekiwania na przywrócenie pełnej sprawności poczty. Dlatego bank zaleca kontakt telefoniczny lub przez czat w aplikacji.
Jeżeli sprawa nie jest pilna, można również poczekać na kolejne informacje dotyczące usunięcia usterki. W przypadku spraw wymagających szybkiego działania warto jednak od razu wybrać alternatywny kanał komunikacji.
Kiedy awaria zostanie usunięta?
mBank zapowiedział, że poinformuje klientów o zakończeniu problemów. W opublikowanym komunikacie nie wskazano konkretnej godziny przywrócenia pełnej sprawności korespondencji e-mail.
Również globalny charakter awarii utrudniał określenie dokładnego terminu usunięcia wszystkich zakłóceń. Microsoft prowadził prace naprawcze, a sytuacja w poszczególnych usługach mogła zmieniać się wraz z przywracaniem działania infrastruktury.
Dlatego klienci powinni śledzić oficjalne komunikaty banku i nie zakładać, że pojedyncze informacje o poprawie działania Microsoftu oznaczają automatyczne zakończenie problemów z korespondencją w mBanku.
Najważniejsze dla klientów: mBank potwierdził poważne problemy z wysyłaniem i odbieraniem wiadomości e-mail. Osoby potrz
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.