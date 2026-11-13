PILNE! USA wstrzymały starty samolotów w całym kraju. Nadzwyczajna decyzja FAA. Co z lotami z Warszawy?
Bezprecedensowe utrudnienia w amerykańskim ruchu lotniczym. W piątek 13 listopada Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) wydała nadzwyczajny nakaz wstrzymania startów samolotów na lotniskach w całych Stanach Zjednoczonych. Powodem są problemy z systemami kontroli ruchu lotniczego. Amerykańskie służby powołały się na wyjątkowe okoliczności i względy bezpieczeństwa. Decyzja może mieć konsekwencje również dla pasażerów podróżujących z Polski, w tym z warszawskiego Lotniska Chopina.
Niecodzienne wydarzenia rozgrywają się na amerykańskich lotniskach. Samoloty przygotowane do startu zostały zatrzymane, a pasażerowie zaczęli otrzymywać informacje o opóźnieniach i konieczności oczekiwania na dalsze decyzje. FAA zdecydowała się na ogólnokrajowe ograniczenia, które należą do wyjątkowo rzadkich w historii amerykańskiego lotnictwa cywilnego. Wstępne informacje wskazują na poważne problemy z komunikacją w systemie kontroli ruchu lotniczego. Trwa ustalanie dokładnej przyczyny zakłóceń.
Nadzwyczajny komunikat FAA. Wszystkie lotniska objęte decyzją
W piątek 13 listopada 2026 roku amerykańskie centrum zarządzania ruchem lotniczym wydało komunikat oznaczony numerem 111. Dokument dotyczył ogólnokrajowego wstrzymania startów, określanego w lotnictwie jako „national ground stop”.
Decyzję wydano około godziny 15:54 czasu wschodniego USA, czyli o 21:54 czasu polskiego. W komunikacie wskazano, że ze względu na nadzwyczajne okoliczności i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie lotniska zostały objęte nakazem zatrzymania odlotów.
Oznacza to, że samoloty znajdujące się na ziemi nie mogły rozpoczynać kolejnych lotów do czasu otrzymania odpowiednich zezwoleń. Ruch międzynarodowy związany z przylotami do Stanów Zjednoczonych miał być rozpatrywany indywidualnie.
Wstrzymanie startów nie jest równoznaczne z nakazem natychmiastowego lądowania wszystkich samolotów będących już w powietrzu. Takie rozróżnienie jest szczególnie istotne w sytuacji, gdy informacja o całkowitym zatrzymaniu ruchu może wywoływać obawy pasażerów.
Co wydarzyło się w USA? Problemy z komunikacją kontrolerów
Według informacji amerykańskich mediów i relacji osób związanych z lotnictwem decyzja FAA ma związek z zakłóceniami w działaniu systemów komunikacji wykorzystywanych przez kontrolerów ruchu lotniczego.
Amerykański sekretarz transportu Sean Duffy poinformował o problemie komunikacyjnym wpływającym na centra kontroli ruchu lotniczego. Technicy FAA rozpoczęli analizę sytuacji oraz działania mające na celu przywrócenie prawidłowego działania infrastruktury.
To wyjątkowo poważna sytuacja, ponieważ komunikacja między kontrolerami a załogami samolotów stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa lotniczego. Nawet ograniczone zakłócenia mogą wymagać zmniejszenia liczby operacji, aby nie dopuścić do przeciążenia systemu.
Podjęcie decyzji o wstrzymaniu startów na skalę ogólnokrajową wskazuje, że amerykańskie władze uznały sytuację za wymagającą szczególnych środków ostrożności.
Czy doszło do cyberataku? Nie ma potwierdzenia
W związku z nadzwyczajnym charakterem decyzji FAA w internecie zaczęły pojawiać się pytania o możliwy cyberatak, sabotaż lub inne celowe działanie.
Na obecnym etapie nie przedstawiono jednak wiarygodnych dowodów potwierdzających którąkolwiek z tych hipotez. Dostępne informacje wskazują na problemy techniczne i komunikacyjne, których dokładne źródło jest nadal wyjaśniane.
Nie potwierdzono również związku między piątkowymi zakłóceniami amerykańskiego ruchu lotniczego a wcześniejszą globalną awarią usług Microsoftu. Sam fakt wystąpienia dwóch poważnych problemów informatycznych w krótkim odstępie czasu nie oznacza, że mają wspólną przyczynę.
Dopóki FAA i właściwe amerykańskie instytucje nie przedstawią wyników analiz, nie należy przypisywać zdarzeniu przyczyn, które nie zostały udokumentowane.
Takie zatrzymanie lotów to rzadkość. Przypomina wydarzenia z 2001 i 2023 roku
Ogólnokrajowe wstrzymanie startów jest środkiem stosowanym w szczególnie wyjątkowych okolicznościach. W historii amerykańskiego lotnictwa podobne decyzje podejmowano niezwykle rzadko.
Jednym z najbardziej znanych przypadków było wstrzymanie ruchu lotniczego po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Wówczas amerykańskie władze zdecydowały się na nadzwyczajne ograniczenia ze względów bezpieczeństwa narodowego.
Kolejny przypadek miał miejsce w styczniu 2023 roku, kiedy awaria systemu NOTAM, służącego do przekazywania pilotom istotnych informacji operacyjnych, doprowadziła do zatrzymania odlotów na terenie Stanów Zjednoczonych.
Piątkowe wydarzenie pokazuje, jak bardzo współczesne lotnictwo zależy od sprawnego działania złożonych systemów informatycznych i komunikacyjnych. Nawet krótkotrwała awaria infrastruktury może wpłynąć na podróże ogromnej liczby osób.
Co z lotami z Warszawy do USA? Pasażerowie powinni sprawdzić połączenia
Nadzwyczajna decyzja FAA może mieć również znaczenie dla pasażerów korzystających z warszawskiego Lotniska Chopina. Ze stolicy Polski realizowane są regularne połączenia transatlantyckie do amerykańskich miast, dlatego zakłócenia w ruchu lotniczym USA mogą przełożyć się na opóźnienia wybranych rejsów.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie loty z Warszawy do Stanów Zjednoczonych zostały odwołane. W komunikacie FAA wskazano, że przyloty międzynarodowe będą rozpatrywane indywidualnie, a decyzje dotyczące poszczególnych połączeń mogą zależeć od sytuacji operacyjnej.
Pasażerowie planujący lot do USA powinni sprawdzać status swojej rezerwacji bezpośrednio u przewoźnika. W przypadku połączeń z Lotniska Chopina warto również śledzić tablice odlotów i przylotów, ponieważ sytuacja może zmieniać się dynamicznie.
Zakłócenia w amerykańskim ruchu lotniczym mogą oddziaływać także na późniejsze rejsy. Samolot, który nie wystartuje zgodnie z planem, może nie dotrzeć na czas do kolejnego portu, co powoduje opóźnienia następnych operacji.
Co to oznacza dla Ciebie? Ważne informacje dla podróżnych z Mazowsza
Jeśli masz zaplanowany lot z Warszawy do Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim sprawdź status konkretnego połączenia i komunikaty linii lotniczej. Nie należy zakładać, że informacja o ogólnokrajowym wstrzymaniu startów w USA automatycznie oznacza odwołanie każdego rejsu transatlantyckiego.
Jeżeli podróż obejmuje przesiadkę na amerykańskim lotnisku, warto zwrócić szczególną uwagę na dalszy odcinek trasy. Nawet gdy pierwszy samolot dotrze na miejsce, kolejne połączenie może zostać opóźnione.
W przypadku odwołania lub znacznego opóźnienia lotu rozpoczynającego się w Polsce pasażerowie mogą korzystać z ochrony wynikającej z unijnego rozporządzenia 261/2004. Zakres uprawnień zależy od konkretnej sytuacji, a nadzwyczajne okoliczności mogą wyłączać prawo do ryczałtowego odszkodowania. Nie oznacza to jednak automatycznie utraty prawa do opieki lub odpowiedniego rozwiązania problemu z podróżą.
Warto zachować potwierdzenie rezerwacji, kartę pokładową, wiadomości od przewoźnika i dokumentację dodatkowych wydatków. Mogą być przydatne przy późniejszym wyjaśnianiu sprawy.
Kiedy samoloty znów wystartują?
W chwili opublikowania pierwszych informacji o decyzji FAA nie było potwierdzonego terminu pełnego przywrócenia normalnego ruchu lotniczego. Komunikat operacyjny przewidywał okres obowiązywania ograniczeń sięgający godzin nocnych w Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie nakazywał wstrzymanie odlotów do odwołania.
Nie można więc zakładać, że wskazane w dokumentach godziny oznaczają gwarantowany termin zakończenia awarii.
Sytuacja wymaga dalszego monitorowania. Kolejne komunikaty FAA oraz amerykańskiego Departamentu Transportu powinny wyjaśnić zarówno przyczynę zakłóceń, jak i zakres przywracania operacji lotniczych.
Najważniejsze informacje: 13 listopada FAA wydała nadzwyczajny nakaz wstrzymania startów w całych Stanach Zjednoczonych. Wstępne doniesienia wskazują na problemy z systemami komunikacji kontroli ruchu lotniczego. Pasażerowie podróżujący z Warszawy do USA powinni sprawdzać status swoich rejsów, ponieważ sytuacja może wpływać na połączenia transatlantyckie.
Źródła: Federal Aviation Administration, komunikat ATCSCC Advisory 111 z 13 listopada 2026 r.; amerykański Departament Transportu; ABC News; New York Post; Travel Market Report; oficjalny serwis informacji operacyjnych FAA.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.