Pilne ostrzeżenie. Atak na ogromny system płatniczy w Polsce. Dane milionów Polaków zagrożone

13 listopada 2026 22:21 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Autopay, jeden z największych w Polsce operatorów płatności internetowych, padł ofiarą cyberataku. Spółka poinformowała, że 11 listopada 2026 r. stwierdziła nieautoryzowany dostęp do swojej infrastruktury i części danych dotyczących przetworzonych płatności. Nie wyklucza, że dane mogły zostać skopiowane. Jeśli płaciłeś przez Autopay, sprawdź historię konta i uważaj na wiadomości powołujące się na ten incydent.

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Fot. Pixabay / Warszawa w Pigułce.

Co przekazał Autopay

Komunikat spółka opublikowała w piątek 13 listopada. Stwierdziliśmy nieautoryzowany dostęp do infrastruktury oraz części danych dotyczących płatności – napisała. Jak zapewnia, dostęp został natychmiast zablokowany, system zabezpieczony, a monitoring wzmocniony.

Najważniejsza informacja dla klientów dotyczy możliwego wycieku. Do tej pory nie potwierdziliśmy skopiowania czy wykorzystania danych, ale nie możemy tego całkowicie wykluczyć – przekazała firma. Osoby, których dane mogą dotyczyć, mają być informowane bezpośrednio.

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Incydent zgłoszono do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, policji i CSIRT KNF, czyli zespołu reagowania na incydenty komputerowe w sektorze finansowym. Spółka deklaruje współpracę z tymi instytucjami.

Jakie dane mogły wyciec? Spółka nie podała szczegółów

W publicznym komunikacie Autopay nie wymienia konkretnych kategorii danych ani nie podaje, ilu klientów i jakiego okresu dotyczy incydent. Nie wiadomo też, czy chodzi o pełne numery kart, ich daty ważności czy kody CVV. W mediach społecznościowych krążą wpisy, według których narażone mogły być m.in. dane kart płatniczych, adresy e-mail, numery telefonów podawane przy doładowaniach i adresy IP. Spółka tych informacji publicznie nie potwierdziła.

Autopay, wcześniej działający jako Blue Media, istnieje od 1999 r. Obsługuje m.in. płatności za rachunki, doładowania telefonów, szybkie przelewy, zakupy w sklepach internetowych i opłaty za przejazd autostradami. Przez jego systemy przechodzi więc bardzo wiele codziennych płatności. To nie pierwszy incydent w historii firmy. W 2023 r. Autopay przez pomyłkę udostępnił w jednej wiadomości adresy e-mail ok. 150 tys. użytkowników.

Największe ryzyko: oszuści podszywający się pod bank lub Autopay

Po takich incydentach najczęściej pojawiają się próby wyłudzeń. Przestępcy wysyłają SMS-y i e-maile albo dzwonią, powołując się na wyciek. Podszywają się pod bank, Autopay, policję lub CSIRT i namawiają do „zabezpieczenia konta”, podania danych karty, kodów BLIK albo zainstalowania aplikacji do zdalnego pulpitu.

Dlatego sama spółka apeluje o ostrożność wobec wiadomości i telefonów, które powołują się na incydent. Prawdziwy bank nigdy nie prosi o podanie pełnych danych karty, PIN-u, kodu CVV ani haseł do bankowości. Nie każe też przelewać pieniędzy na „bezpieczne konto”.

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Nieautoryzowana transakcja? Bank musi oddać pieniądze

Jeśli na koncie pojawi się płatność, której nie wykonałeś, prawo stoi po twojej stronie. Zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych bank musi zwrócić kwotę nieautoryzowanej transakcji niezwłocznie, nie później niż do końca następnego dnia roboczego po jej zgłoszeniu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy ma uzasadnione podejrzenie oszustwa i zawiadomi o tym organy ścigania.

Na zgłoszenie nieautoryzowanej transakcji masz 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku (art. 44 ust. 2 ustawy). Nie warto jednak zwlekać. Im szybciej zgłosisz sprawę i zastrzeżesz kartę, tym mniejsze ryzyko kolejnych obciążeń.

Ochronę danych regulują też przepisy RODO. Firma, w której doszło do naruszenia, musi zgłosić je do UODO w ciągu 72 godzin (art. 33). Jeśli naruszenie może powodować wysokie ryzyko dla osób, których dane dotyczą, musi je o tym bez zbędnej zwłoki zawiadomić (art. 34).

Co zrobić, jeśli płaciłeś przez Autopay

  • Sprawdź historię transakcji na koncie i karcie, także z ostatnich tygodni. Rób to regularnie przez kolejne miesiące.
  • Zobaczysz płatność, której nie wykonywałeś? Natychmiast zgłoś ją w banku i zastrzeż kartę. Kartę możesz też zastrzec pod numerem 828 828 828 (z zagranicy +48 828 828 828).
  • Rozważ zastrzeżenie karty i wydanie nowej, jeśli często płaciłeś nią przez Autopay i nie masz pewności, czy jej dane są bezpieczne. Zapytaj o to w swoim banku.
  • Włącz w aplikacji bankowej powiadomienia o każdej transakcji kartą i ustaw niższe limity płatności internetowych.
  • Nie klikaj w linki z SMS-ów i e-maili o „wycieku danych” ani „blokadzie konta”. Wchodź do banku wyłącznie przez oficjalną aplikację lub wpisany ręcznie adres.
  • Rozłącz się, gdy ktoś dzwoni w sprawie incydentu i prosi o dane karty, kody BLIK lub instalację aplikacji. Oddzwoń do banku na numer z karty lub strony internetowej.
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