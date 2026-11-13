Ceny LPG przerażają kierowców na stacjach. Są nowe stawki paliwa na weekend

13 listopada 2026 15:08 | Autor: Michał Wierzbicki | Polska i świat | Brak komentarzy

Środowa podwyżka benzyny okazała się krótka. Na weekend ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego znów spadają, a diesel jest najtańszy od startu obecnej edycji rządowego programu. Gorzej mają kierowcy aut na gaz, także w Warszawie. Sprawdziliśmy, ile zapłacimy w weekend, co przewidują analitycy na kolejny tydzień i dlaczego LPG drożeje, choć reszta paliw tanieje.

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tankowanie do baku
Fot. Pixabay.

Ceny maksymalne na 14-16 listopada: benzyna 6,02 zł, diesel 7,52 zł

Ministerstwo Energii ogłosiło ceny maksymalne na sobotę, niedzielę i poniedziałek 14-16 listopada. Stacje nie mogą sprzedawać paliwa drożej niż:

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  • benzyna 95 – 6,02 zł/l,
  • benzyna 98 – 6,66 zł/l,
  • olej napędowy – 7,52 zł/l.

Tak zmieniały się limity w tym tygodniu. W środę benzyna 95 podrożała po raz pierwszy od prawie 2 tygodni, ale już w piątek limit znów spadł, a na weekend jest jeszcze niższy.

Dzień Benzyna 95 Benzyna 98 Diesel Bak 50 l benzyny 95
wtorek, 10 listopada 6,04 zł 6,67 zł 7,74 zł 302 zł
środa i czwartek, 11-12 listopada 6,10 zł 6,70 zł 7,66 zł 305 zł
piątek, 13 listopada 6,06 zł 6,68 zł 7,54 zł 303 zł
sobota-poniedziałek, 14-16 listopada 6,02 zł 6,66 zł 7,52 zł 301 zł

Największa zmiana dotyczy oleju napędowego. W ciągu tygodnia jego limit spadł o 22 gr na litrze. Przy tankowaniu 50 l to oszczędność 11 zł. Piątkowy limit był najniższy od startu obecnej edycji programu 3 października, a weekendowy jest jeszcze niższy.

LPG drożeje, bo nie ma dla niego ceny maksymalnej

Inaczej wygląda sytuacja na rynku gazu. Według notowania e-petrol.pl z 10 listopada średnia cena LPG wynosiła 3,92 zł/l. To o 13 gr więcej niż tydzień wcześniej i o 31 gr więcej niż pod koniec października. Na niektórych stacjach gaz przekroczył już 4 zł/l. Jak opisywał Auto Świat, na jednej ze stacji w Warszawie cena zbliżyła się do tego poziomu już we wtorek.

LPG nie jest objęte programem CPN, więc jego cenę kształtuje wyłącznie rynek. Analitycy e-petrol.pl wskazują na sezonowe problemy z dostepnością autogazu. W raporcie z ubiegłego piątku pisali o cenach LPG: spodziewamy się, że pierwszy raz w historii przekroczą one poziom 4 zł.

Prognoza na 16-22 listopada: diesel w dół, gaz w górę

Analitycy e-petrol.pl przewidują, że w przyszłym tygodniu średnie ceny będą kształtować się następująco:

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Paliwo Średnia z 10 listopada Prognoza 16-22 listopada
Benzyna 95 6,04 zł 5,92-6,06 zł
Benzyna 98 6,67 zł 6,57-6,70 zł
Diesel 7,72 zł 7,44-7,57 zł
LPG 3,92 zł 3,99-4,20 zł

Dla właścicieli diesli to dobra wiadomość: możliwa obniżka o 15-28 gr na litrze. Za to tankowanie 40 l gazu może kosztować nawet 168 zł, wobec ok. 157 zł przy średniej cenie z 10 listopada.

Skąd biorą się ceny maksymalne i do kiedy obowiązują

Limity cen to element rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Minister Energii ogłasza je w obwieszczeniach na podstawie art. 34a ust. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Przy poprzedniej edycji programu punktem wyjścia była średnia cena hurtowa w rafineriach, do której doliczano akcyzę, opłatę paliwową, 30 gr marży stacji i VAT.

Program obniża też stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. i ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Nie wiadomo jeszcze, co będzie po tej dacie. Dla porównania: przy obecnych cenach netto sam powrót do 23-proc. VAT podniósłby cenę litra benzyny 95 z 6,02 zł do ok. 6,86 zł, a diesla z 7,52 zł do ok. 8,56 zł.

Tankowanie w Warszawie: limit to nie średnia

Cena maksymalna obowiązuje w całym kraju, także na warszawskich stacjach. To jednak górna granica, a nie cena, którą trzeba zapłacić. Część stacji sprzedaje paliwo poniżej limitu, a sieci z aplikacjami lojalnościowymi oferują dodatkowe rabaty. Dlatego przed tankowaniem warto porównać ceny w okolicy.

W przypadku LPG różnice między stacjami mogą być większe, bo nie obowiązuje tu żaden limit. Przy tankowaniu gazu porównywanie cen, np. w aplikacjach z cenami paliw, ma jeszcze większe znaczenie.

Ceny paliw w weekend. Informacje w pigułce

  • Od soboty do poniedziałku limity wynoszą: benzyna 95 – 6,02 zł, benzyna 98 – 6,66 zł, diesel – 7,52 zł za litr.
  • Stacja nie może sprzedać benzyny ani diesla drożej niż limit, ale może taniej.
  • LPG nie ma ceny maksymalnej. Porównuj ceny gazu przed tankowaniem, bo różnice między stacjami mogą być duże.
  • Jeździsz dieslem? Analitycy przewidują w przyszłym tygodniu dalsze obniżki, nawet do 7,44 zł/l.
  • Korzystaj z aplikacji lojalnościowych sieci stacji. Rabaty mogą obniżyć cenę poniżej limitu.
  • Program CPN z obniżonym VAT ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Śledź komunikaty o jego ewentualnym przedłużeniu.
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