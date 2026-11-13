Ceny LPG przerażają kierowców na stacjach. Są nowe stawki paliwa na weekend
Środowa podwyżka benzyny okazała się krótka. Na weekend ceny maksymalne benzyny i oleju napędowego znów spadają, a diesel jest najtańszy od startu obecnej edycji rządowego programu. Gorzej mają kierowcy aut na gaz, także w Warszawie. Sprawdziliśmy, ile zapłacimy w weekend, co przewidują analitycy na kolejny tydzień i dlaczego LPG drożeje, choć reszta paliw tanieje.
Ceny maksymalne na 14-16 listopada: benzyna 6,02 zł, diesel 7,52 zł
Ministerstwo Energii ogłosiło ceny maksymalne na sobotę, niedzielę i poniedziałek 14-16 listopada. Stacje nie mogą sprzedawać paliwa drożej niż:
- benzyna 95 – 6,02 zł/l,
- benzyna 98 – 6,66 zł/l,
- olej napędowy – 7,52 zł/l.
Tak zmieniały się limity w tym tygodniu. W środę benzyna 95 podrożała po raz pierwszy od prawie 2 tygodni, ale już w piątek limit znów spadł, a na weekend jest jeszcze niższy.
|Dzień
|Benzyna 95
|Benzyna 98
|Diesel
|Bak 50 l benzyny 95
|wtorek, 10 listopada
|6,04 zł
|6,67 zł
|7,74 zł
|302 zł
|środa i czwartek, 11-12 listopada
|6,10 zł
|6,70 zł
|7,66 zł
|305 zł
|piątek, 13 listopada
|6,06 zł
|6,68 zł
|7,54 zł
|303 zł
|sobota-poniedziałek, 14-16 listopada
|6,02 zł
|6,66 zł
|7,52 zł
|301 zł
Największa zmiana dotyczy oleju napędowego. W ciągu tygodnia jego limit spadł o 22 gr na litrze. Przy tankowaniu 50 l to oszczędność 11 zł. Piątkowy limit był najniższy od startu obecnej edycji programu 3 października, a weekendowy jest jeszcze niższy.
LPG drożeje, bo nie ma dla niego ceny maksymalnej
Inaczej wygląda sytuacja na rynku gazu. Według notowania e-petrol.pl z 10 listopada średnia cena LPG wynosiła 3,92 zł/l. To o 13 gr więcej niż tydzień wcześniej i o 31 gr więcej niż pod koniec października. Na niektórych stacjach gaz przekroczył już 4 zł/l. Jak opisywał Auto Świat, na jednej ze stacji w Warszawie cena zbliżyła się do tego poziomu już we wtorek.
LPG nie jest objęte programem CPN, więc jego cenę kształtuje wyłącznie rynek. Analitycy e-petrol.pl wskazują na sezonowe problemy z dostepnością autogazu. W raporcie z ubiegłego piątku pisali o cenach LPG: spodziewamy się, że pierwszy raz w historii przekroczą one poziom 4 zł.
Prognoza na 16-22 listopada: diesel w dół, gaz w górę
Analitycy e-petrol.pl przewidują, że w przyszłym tygodniu średnie ceny będą kształtować się następująco:
|Paliwo
|Średnia z 10 listopada
|Prognoza 16-22 listopada
|Benzyna 95
|6,04 zł
|5,92-6,06 zł
|Benzyna 98
|6,67 zł
|6,57-6,70 zł
|Diesel
|7,72 zł
|7,44-7,57 zł
|LPG
|3,92 zł
|3,99-4,20 zł
Dla właścicieli diesli to dobra wiadomość: możliwa obniżka o 15-28 gr na litrze. Za to tankowanie 40 l gazu może kosztować nawet 168 zł, wobec ok. 157 zł przy średniej cenie z 10 listopada.
Skąd biorą się ceny maksymalne i do kiedy obowiązują
Limity cen to element rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Minister Energii ogłasza je w obwieszczeniach na podstawie art. 34a ust. 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego. Przy poprzedniej edycji programu punktem wyjścia była średnia cena hurtowa w rafineriach, do której doliczano akcyzę, opłatę paliwową, 30 gr marży stacji i VAT.
Program obniża też stawkę VAT na paliwa z 23 do 8 proc. i ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Nie wiadomo jeszcze, co będzie po tej dacie. Dla porównania: przy obecnych cenach netto sam powrót do 23-proc. VAT podniósłby cenę litra benzyny 95 z 6,02 zł do ok. 6,86 zł, a diesla z 7,52 zł do ok. 8,56 zł.
Tankowanie w Warszawie: limit to nie średnia
Cena maksymalna obowiązuje w całym kraju, także na warszawskich stacjach. To jednak górna granica, a nie cena, którą trzeba zapłacić. Część stacji sprzedaje paliwo poniżej limitu, a sieci z aplikacjami lojalnościowymi oferują dodatkowe rabaty. Dlatego przed tankowaniem warto porównać ceny w okolicy.
W przypadku LPG różnice między stacjami mogą być większe, bo nie obowiązuje tu żaden limit. Przy tankowaniu gazu porównywanie cen, np. w aplikacjach z cenami paliw, ma jeszcze większe znaczenie.
Ceny paliw w weekend. Informacje w pigułce
- Od soboty do poniedziałku limity wynoszą: benzyna 95 – 6,02 zł, benzyna 98 – 6,66 zł, diesel – 7,52 zł za litr.
- Stacja nie może sprzedać benzyny ani diesla drożej niż limit, ale może taniej.
- LPG nie ma ceny maksymalnej. Porównuj ceny gazu przed tankowaniem, bo różnice między stacjami mogą być duże.
- Jeździsz dieslem? Analitycy przewidują w przyszłym tygodniu dalsze obniżki, nawet do 7,44 zł/l.
- Korzystaj z aplikacji lojalnościowych sieci stacji. Rabaty mogą obniżyć cenę poniżej limitu.
- Program CPN z obniżonym VAT ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 r. Śledź komunikaty o jego ewentualnym przedłużeniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.