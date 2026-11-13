Kontrolują worki i pojemniki także i Wasze. W Warszawie i na Mazowszu wyższy rachunek może dostać cały blok
Pracownicy odbierający śmieci sprawdzają ich zawartość i dokumentują nieprawidłowości. Później sprawa trafia do urzędu, a mieszkańcy mogą otrzymać rozliczenie z wyższą kwotą. W Warszawie i poszczególnych gminach Mazowsza różnią się zarówno stawki, jak i sposób obliczania należności.
W Warszawie opłata może wzrosnąć z 85 do 170 zł miesięcznie
Od 1 stycznia 2025 roku odzież i tekstylia są objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Gminy zapewniają ich przyjmowanie w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-ach, a część organizuje również zbiórki mobilne i inne formy odbioru. W praktyce po większych porządkach trzeba oddzielić te rzeczy od zwykłego worka z odpadami zmieszanymi i wybrać właściwy punkt przekazania. Znaczenie ma również stan przedmiotów: ubrania nadające się do noszenia można przekazać kolejnym użytkownikom, a rzeczy zużyte powinny trafić do odpowiedniego systemu zbiórki odpadów.
W stolicy od 1 kwietnia 2026 roku podstawowa miesięczna opłata wynosi 85 zł od gospodarstwa domowego w zabudowie wielolokalowej oraz 107 zł w zabudowie jednorodzinnej. Warszawa stosuje dwukrotność stawki podstawowej za niedopełnienie obowiązku segregacji. Oznacza to odpowiednio 170 zł i 214 zł za miesiąc objęty podwyższoną opłatą. W przypadku domu podane porównanie dotyczy stawki bez ulgi za kompostowanie. Sama podstawowa należność dla gospodarstwa korzystającego z prawidłowo zgłoszonego kompostownika jest niższa o 9 zł. Kwoty dotyczą miejskiej opłaty za odpady, a nie całego miesięcznego rozliczenia mieszkania.
W bloku rachunek trzeba rozpatrywać także w skali całej nieruchomości. Załóżmy dla przykładu, że rozliczanych jest 40 gospodarstw domowych, każde według stawki 85 zł. Podstawowa należność wynosi wtedy 3400 zł miesięcznie. Przy zastosowaniu stawki podwyższonej rośnie do 6800 zł, czyli o 3400 zł za jeden miesiąc. Jeżeli decyzja obejmie trzy miesiące z udokumentowanymi nieprawidłowościami, różnica sięgnie 10 200 zł dla całej nieruchomości. To przykład obliczenia, a nie opis konkretnej wspólnoty. Pokazuje, dlaczego nawet niewielka kwota w przeliczeniu na lokal staje się poważnym wydatkiem w rozliczeniu budynku.
Na Mazowszu ten sam problem oznacza różne kwoty
Każda rada gminy ustala własne stawki i wybiera metodę obliczania opłaty w granicach określonych ustawą. Stawka podwyższona mieści się między dwukrotnością a czterokrotnością stawki podstawowej. Warszawa, Płock, Radom i Mława stosują w przedstawionych przykładach podwojenie, a Glinojeck trzykrotność. Porównując rachunki, trzeba zwracać uwagę na jednostkę rozliczenia. Kwota od osoby oznacza coś innego niż należność od całego gospodarstwa domowego albo od metra sześciennego wody. Dlatego rodzina mieszkająca pod Warszawą może mieć zupełnie inny wynik niż identyczna liczba domowników w stołecznym mieszkaniu.
|Miejsce i sposób rozliczenia
|Stawka podstawowa
|Stawka podwyższona
|Warszawa, gospodarstwo w zabudowie wielolokalowej
|85 zł miesięcznie
|170 zł miesięcznie
|Warszawa, gospodarstwo w domu jednorodzinnym, bez ulgi za kompostowanie
|107 zł miesięcznie
|214 zł miesięcznie
|Glinojeck, od mieszkańca
|33 zł miesięcznie
|99 zł miesięcznie
|Płock, od mieszkańca
|31 zł miesięcznie
|62 zł miesięcznie
|Radom, wieloosobowe gospodarstwo w zabudowie wielorodzinnej
|60 zł miesięcznie
|120 zł miesięcznie
|Mława, metoda zależna od zużycia wody
|11 zł za 1 m³ przyjętej podstawy rozliczenia
|22 zł za 1 m³ przyjętej podstawy rozliczenia
W Glinojecku czteroosobowa rodzina przy podstawowych stawkach płaci 132 zł miesięcznie, a przy podwyższonych 396 zł. Dopłata wynosi 264 zł za każdy objęty decyzją miesiąc. W Płocku te same cztery osoby to odpowiednio 124 zł i 248 zł. W Mławie przy podstawie rozliczenia wynoszącej 10 m³ wody należność zmienia się ze 110 zł na 220 zł. Są to przykłady bez indywidualnych zwolnień, obliczone według podanych stawek. Liczba miesięcy, za które trzeba zastosować wyższą opłatę, wynika z ustalonego w postępowaniu okresu naruszeń.
Kontrola może odbyć się przy zwykłym odbiorze śmieci
Sprawdzenie segregacji często zaczyna się w chwili, gdy przyjeżdża samochód po odpady. Pracownicy oceniają zawartość pojemników i worków wystawionych do odbioru, a stwierdzone nieprawidłowości mogą utrwalić na zdjęciach. Taką praktykę opisuje między innymi Czerwińsk nad Wisłą. W komunikacie z 18 marca 2026 roku gmina zapowiedziała kontrole podczas odbiorów, bez wcześniejszego zawiadamiania mieszkańców. Sprawdzane są między innymi tekstylia, szkło, papier, tworzywa i bioodpady w pojemnikach na odpady zmieszane, a także gruz i styropian pozostawiane przy pojemnikach lub w ich wnętrzu.
Osobne uprawnienia kontrolne mają upoważnieni funkcjonariusze straży miejskiej. Warszawa wskazuje, że w ramach kontroli gospodarki odpadami mogą sprawdzać sposób zbierania i pozbywania się śmieci, żądać związanych z tym dokumentów i informacji oraz wykonywać niezbędne czynności kontrolne. Uprawnienie do wejścia na teren nieruchomości wynika z art. 379 Prawa ochrony środowiska. Na tereny inne niż związane z działalnością gospodarczą kontrolujący mogą wchodzić w godzinach 6:00-22:00, a na tereny prowadzenia działalności przez całą dobę. Zakres czynności jest związany z przedmiotem kontroli i ustaleniem sposobu gospodarowania odpadami.
Najpierw dokumentacja, później postępowanie i decyzja
W warszawskim systemie firma odbierająca odpady informuje o niewłaściwej segregacji między innymi przez oznaczenie pojemnika naklejką. Dokumentuje stan jego zawartości w chwili odbioru i przekazuje informację do miasta. Właściciel lub zarządca otrzymuje w ten sposób wiadomość o stwierdzonym problemie. O wysokości należności rozstrzyga następnie właściwy organ w postępowaniu dotyczącym opłaty. Dla wspólnoty ważne są konkretne dane: adres nieruchomości, data odbioru, numer lub oznaczenie pojemnika, opis odpadów i zdjęcia. To na ich podstawie można ustalić, czego dotyczy zarzut oraz jakiego okresu może dotyczyć rozliczenie.
Art. 6ka ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że odbierający odpady powiadamia o niedopełnieniu obowiązku segregacji właściciela oraz wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Na podstawie tego powiadomienia organ wszczyna postępowanie. Podwyższoną opłatę określa się w decyzji, po ustaleniu okoliczności sprawy. Postępowanie może dotyczyć pojedynczego udokumentowanego przypadku naruszenia obowiązku. Praktyka ostrzegania mieszkańców zależy od lokalnych działań i konkretnej sprawy. Przykładowo Mława w raporcie za 2025 rok wykazała 132 pisma przypominające o segregacji i ostrzegające o podwyższonej opłacie przy ponownym uchybieniu.
Przez ile miesięcy płaci się więcej? Decyduje okres naruszeń
Dla zwykłych nieruchomości mieszkalnych ustawa wiąże podwyższoną należność z miesiącem lub miesiącami, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów. Jeżeli postępowanie wykaże nieprawidłowości w październiku, organ może określić wyższą opłatę za październik. Gdy dowody obejmują również wrzesień i listopad, decyzja może rozliczyć te miesiące. Data otrzymania pisma i okres, za który naliczono pieniądze, mogą być więc różne. Dla mieszkańca najważniejszy jest zapis decyzji wskazujący konkretne miesiące, kwotę należną oraz sposób uwzględnienia opłat, które wcześniej zostały już wpłacone.
W warszawskim przykładzie gospodarstwo płacące zwykle 85 zł ma za jeden objęty podwyższeniem miesiąc należność 170 zł. Jeżeli wpłaciło już podstawowe 85 zł i nie ma innych zaległości, różnica wynosi kolejne 85 zł. Za trzy takie miesiące łączna należność wyniosłaby 510 zł zamiast 255 zł, a dopłata 255 zł. Każdy kolejny okres objęty wyższą opłatą wymaga ustalenia naruszenia w tym okresie. Przy powtarzających się problemach w altanie koszt może więc wracać, a zarządca powinien sprawdzać i dokumentować, czy sposób segregacji rzeczywiście się poprawił.
Dlaczego rachunek może objąć także sąsiadów
W standardowym rozliczeniu budynku wielolokalowego obowiązki wobec miasta wykonuje wspólnota lub spółdzielnia. Warszawa w swoim oficjalnym poradniku wyjaśnia, że przy potwierdzonej niewłaściwej segregacji właściciel nieruchomości zostaje obciążony dwukrotnością opłaty obliczonej dla całej nieruchomości. Następnie następuje rozliczenie tej kwoty z mieszkańcami. Dlatego skutki odpadów znalezionych we wspólnych pojemnikach mogą pojawić się również w rachunkach osób, które własne śmieci sortują prawidłowo. Dla zakresu obciążenia znaczenie ma to, jaką nieruchomość obejmuje sprawa i jej rozliczenie. Zarządca powinien umieć wskazać podstawę naliczenia mieszkańcom dodatkowej kwoty.
Duże znaczenie ma organizacja dostępu do altany i przypisanie pojemników do budynku. Jeżeli korzystają z nich różne nieruchomości albo dochodzi do podrzucania śmieci, potrzebne są konkretne informacje: zgłoszenia, dokumentacja zarządcy, oznaczenia pojemników i ustalenia dotyczące miejsca znalezienia odpadów. Mieszkańcy powinni przekazywać takie sygnały administratorowi od razu. Pozwala to wyjaśnić okoliczności w toku postępowania i poprawić zabezpieczenie miejsca zbiórki. Samo podniesienie opłaty nie usuwa przyczyny problemu. Ograniczenie dostępu osób postronnych oraz czytelne informacje o odbiorze tekstyliów pomagają zapobiegać kolejnym nieprawidłowościom.
Mandat dotyczy wykroczenia. Podwyższona opłata jest rozliczana osobno
Za niewykonywanie obowiązków dotyczących zbierania odpadów lub naruszenie właściwego regulaminu przewidziana jest również odpowiedzialność za wykroczenie. Za jedno takie wykroczenie w zwykłym postępowaniu mandatowym grzywna może wynieść do 500 zł. Mandat wymaga ustalenia osoby odpowiedzialnej za konkretny czyn. Przy skierowaniu sprawy do sądu ogólna górna granica grzywny za tego rodzaju wykroczenie wynosi 5000 zł. Kwota zależy od podstawy prawnej i okoliczności naruszenia. W sprawie indywidualnej odpowiedzialności bada się zachowanie określonej osoby, podczas gdy podwyższona opłata dotyczy sposobu gospodarowania odpadami na nieruchomości.
Obie konsekwencje mogą wystąpić obok siebie, ponieważ mają odrębne podstawy i dotyczą różnych rozstrzygnięć. Zapłacenie mandatu przez sprawcę nie rozlicza samo przez się należności nieruchomości wobec gminy. Z kolei pismo od administratora z dopłatą do śmieci jest elementem rozliczenia mieszkańców i powinno wskazywać, z czego wynika dodatkowy koszt. Warto zachować oba rodzaje dokumentów i sprawdzać, kto je wydał. Przy decyzji gminy istotny jest okres naliczenia stawki podwyższonej. Przy mandacie znaczenie mają opis czynu, osoba ukarana i wskazane przepisy.
Ubrania i tekstylia trzeba rozdzielić już podczas porządków
Przy opróżnianiu szafy lub wymianie domowych tkanin najlepiej przygotować osobno rzeczy do dalszego używania i odpady. Ubrania w dobrym stanie można oddać innym osobom, organizacji lub do programu zbiórki, zgodnie z zasadami danego odbiorcy. Zużytą pościel, ręczniki, firany, zasłony i większe ilości zniszczonej odzieży należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki. Przed spakowaniem warto sprawdzić jego zakres przyjmowania odpadów, zwłaszcza gdy chodzi o obuwie, skórzaną galanterię albo duże przedmioty. Kontener organizacji zbierającej odzież ma własne oznaczenia i warunki korzystania, które określają, co powinno do niego trafiać.
Warszawska ulotka dotycząca tekstyliów wskazuje również sposób postępowania z drobnymi rzeczami powstającymi przy codziennym użytkowaniu. Pojedyncze zniszczone ubrania i tekstylia, na przykład dziurawą skarpetkę lub zużytą ścierkę do sprzątania, miasto dopuszcza w odpadach zmieszanych. Większą partię rzeczy przeznaczoną do usunięcia należy przygotować do oddzielnego przekazania. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wskazuje ponadto, że pojedyncze tekstylia silnie zabrudzone substancjami organicznymi czy tłuszczem mogą trafiać do zmieszanych. Tkaniny skażone niebezpiecznymi chemikaliami wymagają oddania w sposób przewidziany dla takich odpadów, do punktu wskazanego przez gminę.
Warszawa ma już sześć PSZOK-ów. Najnowszy otwarto 2 listopada
Przy większych porządkach mieszkańcy Warszawy mogą korzystać z sześciu stacjonarnych PSZOK-ów wymienionych w aktualnym wykazie miejskim. Najnowszy działa od 2 listopada 2026 roku przy ul. Zabranieckiej 4 na Targówku. Odpady komunalne z gospodarstw domowych, w tym odzież i tekstylia, są przyjmowane w ramach miejskiego systemu. Przed przyjazdem należy je posegregować, aby na miejscu przekazać je do odpowiednich pojemników. Obowiązujące godziny pracy punktów to poniedziałek-piątek 7:00-20:00 oraz sobota 9:00-17:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych i Wielkiej Soboty. Aktualny wykaz miasta pozwala wybrać dogodną lokalizację.
|Adres PSZOK-u w Warszawie
|Dzielnica
|ul. Płytowa 1
|Białołęka
|ul. Kopijników 13
|Białołęka
|ul. Kampinoska 1
|Bielany
|ul. Tatarska 2/4
|Wola
|ul. Zawodzie 18
|Mokotów
|ul. Zabraniecka 4
|Targówek
Do mniejszych ilości służą również Mobilne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Według miejskiej informacji zaktualizowanej 9 listopada 2026 roku pojazdy zatrzymują się tygodniowo w 70 lokalizacjach, w poniedziałki, środy i soboty, podczas półtoragodzinnych postojów. Przyjmują także odpady odzieży i tekstyliów. Spakowane rzeczy powinny być niewielkie, a żaden wymiar opakowania nie powinien przekraczać 80 cm. Dla osoby bez samochodu może to być wygodniejsza możliwość oddania małego worka. Termin i dokładny adres trzeba sprawdzić w harmonogramie właściwym dla dzielnicy, ponieważ pojazd nie stoi w tym miejscu przez cały dzień.
W Radomiu tekstylia można oddać także podczas zbiórek mobilnych
Rozwiązania dodatkowe działają również poza stolicą. Radom przyjmuje odzież i tekstylia w PSZOK-u przy ul. Witosa 96 oraz podczas mobilnych zbiórek organizowanych według harmonogramu na 2026 rok. Zbiórki prowadzone są w wybrane soboty w godzinach 10:00-14:00, między innymi na parkingu przy Urzędzie Miejskim przy ul. Kilińskiego oraz przy centrum handlowym E.Leclerc. Miasto wskazuje, że ta konkretna forma zbiórki tekstyliów nie obejmuje obuwia ani odzieży i galanterii skórzanej. Dobór punktu powinien więc zależeć od zawartości worka. Aktualny kalendarz jest równie ważny jak sam adres.
W pozostałych gminach Mazowsza punktem wyjścia jest informacja urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania: wykaz PSZOK-ów, regulamin przyjmowania odpadów i harmonogram dodatkowych zbiórek. Usługa jest częścią lokalnego systemu, dlatego przed wyjazdem do punktu w sąsiednim mieście trzeba sprawdzić uprawnienie do skorzystania z niego. Przy większej partii ubrań warto wcześniej ustalić sposób przygotowania i ewentualne ograniczenia odbioru. Dobre rzeczy przeznaczone do przekazania kolejnej osobie powinny być czyste i suche. Odpady wymagające szczególnego postępowania trzeba opisać obsłudze zgodnie z ich rzeczywistym stanem i rodzajem zabrudzenia.
Przyszło pismo z dopłatą? Sprawdź decyzję, miesiące i wyliczenie
Po otrzymaniu rozliczenia od spółdzielni albo wspólnoty warto poprosić administratora o podstawę naliczenia dodatkowej kwoty. Potrzebne są przede wszystkim decyzja określająca podwyższoną opłatę, okres objęty rozliczeniem oraz sposób podziału należności. Należy porównać kwotę z podstawowymi stawkami i wpłatami już dokonanymi za te same miesiące. W razie wątpliwości istotne będą dokumenty z kontroli: data, adres, pojemnik i opis nieprawidłowości. Takie sprawdzenie pozwala ustalić, czy mieszkaniec otrzymał bieżącą zmianę opłaty, czy jednorazowe wyrównanie za wcześniejsze miesiące. Od tego zależy ocena przedstawionego rachunku.
Strona postępowania ma prawo odwołać się od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w ciągu 14 dni od jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który ją wydał. W budynku rozliczanym przez wspólnotę lub spółdzielnię trzeba zatem szybko skontaktować się z podmiotem będącym stroną sprawy. Termin liczy się od doręczenia decyzji stronie, a nie od późniejszego otrzymania przez mieszkańca nowego zestawienia opłat. W odwołaniu znaczenie mają konkretne zarzuty i dowody, na przykład błędne przypisanie pojemnika, niewłaściwy okres naliczenia lub rozbieżności w dokumentacji. Pouczenie dołączone do decyzji wskazuje właściwy tryb działania.
Przed kolejnymi porządkami mieszkańcy mogą sprawdzić harmonogram odbioru tekstyliów, a administrator przygotować jasną informację przy altanie z najbliższym punktem i zasadami zbiórki. Gdy pojemnik zostanie oznaczony naklejką o złej segregacji, warto od razu ustalić z firmą odbierającą odpady, czego dotyczył problem. Jeśli do altany trafiają śmieci z zewnątrz, potrzebne są zgłoszenie i działania ograniczające dostęp. Poprawa segregacji ma znaczenie dla następnych rozliczeń, a dokumentacja dla wyjaśnienia już stwierdzonego naruszenia. Wspólnota, która otrzymała decyzję za wcześniejszy miesiąc, powinna równolegle sprawdzić jej podstawę i uporządkować bieżący sposób zbiórki.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.