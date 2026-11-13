Czy Polska wciąż jest bezpiecznym krajem? Tak po ataku w Krakowie piszą o nas zagraniczne media
Przez lata Polska uchodziła za kraj wyjątkowo bezpieczny. Z relacji Brytyjczyków, Włochów, Hiszpanów czy Niemców wynikało, że oprócz kultury i zabytków najbardziej chwalili u nas właśnie bezpieczeństwo. Przeanalizowaliśmy zagraniczne publikacje po ataku na Rynku Głównym w Krakowie. Czy wizerunek Polski jako bezpiecznego kraju zmienił się bezpowrotnie? Sprawdziliśmy to.
Przed atakiem: Polska w czołówce najbezpieczniejszych krajów świata
Punkt wyjścia był wyjątkowo dobry. W Global Peace Index 2026, opublikowanym w czerwcu przez Institute for Economics and Peace, Polska awansowała z 45. na 22. miejsce wśród 163 krajów. To był największy skok w całym zestawieniu. Autorzy raportu zwracali uwagę, że wskaźnik zabójstw w Polsce należy do najniższych w Europie, a blisko 9 na 10 Polaków uważa kraj za bezpieczny.
Ten obraz chętnie powtarzały media społecznościowe. Filmy z czystymi ulicami i spokojnymi miastami krążyły pod hasłami w rodzaju Be like Poland. Sobota 7 listopada sprawiła, że zagraniczni dziennikarze zaczęli zadawać pytanie, czy ten obraz wciąż jest aktualny.
Niemcy: „Kraków stał się symbolem utraty tego statusu”
Najdalej idącą tezę postawiła Deutsche Welle. W tekście Jacka Lepiarza, opublikowanym m.in. w wersji hiszpańskojęzycznej, czytamy, że Polska była dotąd uważana za kraj szczególnie spokojny i bezpieczny, a teraz Rynek i Kraków stały się symbolem utraty tego statusu. To jednak nie była ocena samej redakcji: DW przywołała słowa publicysty „Rzeczpospolitej” Jerzego Haszczyńskiego. Autor przypomniał też, że Polska nie doświadczyła dotąd zamachów na skalę Paryża, Londynu czy Berlina.
Telewizja ZDF skupiła się na czymś innym: sporze o motyw i fali dezinformacji. Opisała, że minister spraw wewnętrznych wcześnie wskazał na skrajnie prawicowe poglądy sprawcy, a prawicowi aktywiści mówią o „kampanii kłamstw”. Według ZDF polskie władze zgłosiły ponad 2000 kont w mediach społecznościowych, a najpopularniejsze fałszywe treści miały w ciągu doby ponad 250 mln wyświetleń.
Austria: ofiara z Dolnej Austrii i polemika z hasłem „Be like Poland”
W Austrii atak był tematem szczególnie osobistym. Wśród zabitych była 51-letnia mieszkanka powiatu Gänserndorf w Dolnej Austrii, która przyjechała z mężem na krótki wypad do Krakowa. Jej mąż został ranny. Szefowa austriackiej dyplomacji Beate Meinl-Reisinger napisała, że jej myśli są przy mężu ofiary, rodzinie i wszystkich bliskich.
„Wiener Zeitung” opublikowała z kolei komentarz Aleksandry Tulej, polemizujący z hasłem Be like Poland. Autorka przypomniała, że prawicowi politycy przedstawiali Polskę jako wzór dla Europy w myśl zasady „zero migrantów, zero zamachów”. Jej zdaniem atak w Krakowie nie pasuje do tego obrazu, bo sprawca był urodzonym w Polsce Polakiem. Skrytykowała też polityków i media, które, jak pisała, szukały winnych, zanim śledczy przedstawili ustalenia.
Wielka Brytania i USA: ostrzeżenia dla podróżnych bez zmian
Wśród ofiar był także 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii. Brytyjskie MSZ (FCDO) zaktualizowało w dniu ataku informacje dla podróżnych, ale nie odradza wyjazdów do Polski. Na stronie rządowej czytamy, że ataków terrorystycznych w Polsce nie można wykluczyć i że poważne przestępstwa wobec obcokrajowców zdarzają się rzadko. To standardowe sformułowania, które znajdują się w ostrzeżeniach dla wielu krajów Europy.
Ambasada USA w Warszawie wydała w sobotę alert bezpieczeństwa z zaleceniem unikania rejonu Rynku Głównego i tłumów. Polska pozostała jednak na najniższym, 1. poziomie ostrzeżeń Departamentu Stanu, czyli „zachowaj zwykłą ostrożność”.
|Kraj
|Co mówią oficjalne informacje dla podróżnych
|Czy po ataku odradza wyjazdy do Polski
|USA
|Poziom 1 z 4: zachowaj zwykłą ostrożność
|Nie
|Wielka Brytania
|Ataków terrorystycznych nie można wykluczyć, poważne przestępstwa wobec cudzoziemców są rzadkie
|Nie
|Niemcy
|Wskazówki dotyczą głównie drobnej przestępczości i kieszonkowców. Brak ostrzeżenia przed podróżą (Reisewarnung)
|Nie
Włochy i kraje hiszpańskojęzyczne: relacje bez wielkich wniosków
Włoskie media, m.in. „Il Fatto Quotidiano”, Sky TG24 i Vatican News, relacjonowały atak przede wszystkim informacyjnie: liczba ofiar, przebieg pościgu, apel władz do turystów, by nie zbliżali się do Rynku. W przeanalizowanych tekstach nie znaleźliśmy szerszych rozważań o tym, czy Polska przestała być bezpiecznym krajem.
W mediach hiszpańskojęzycznych najczęściej przytaczano wspomniany tekst DW pod tytułem „Un atentado sacude la imagen de Polonia como país seguro”, czyli „Zamach wstrząsa wizerunkiem Polski jako bezpiecznego kraju”. Meksykański tygodnik „Proceso” publikował natomiast relacje świadków. Ich główny przekaz brzmiał: Corrimos por nuestras vidas, czyli „Uciekaliśmy, ratując życie”.
Turyści: „Myśleliśmy, że to bardzo bezpieczny kraj”
Jak reagują sami zagraniczni goście? Wirtualna Polska rozmawiała z turystami w Krakowie dzień po ataku. Myśleliśmy, że to bardzo bezpieczny kraj – mówiła Elisabeth Borcek z Australii, która przyznała, że w chwili strzelaniny wpadła w panikę. Dodała jednak, że już następnego dnia czuła się bardzo bezpiecznie. Alexandros Maronitis z Grecji, który był w Polsce pierwszy raz, przyznał: Trochę się boimy.
Branża turystyczna ocenia sytuację różnie. Według serwisu o2.pl nowe rezerwacje spływają wolniej, ale do masowych anulacji na razie nie doszło. W Polsce podobnych tragedii wcześniej nie mieliśmy, dlatego mogą wywołać u potencjalnych turystów dużo silniejsze reakcje – mówiła Taida Krzemińska z biura Tabby Tours, które obsługuje grupy z Niemiec. Z kolei anonimowi hotelarze w rozmowie z Super Biznesem mówili o fali odwołanych pobytów indywidualnych. Ekspertka cytowana przez ten serwis szacuje, że powrót ruchu do normy może potrwać od 3 do 9 miesięcy. Stawka jest wysoka: według Małopolskiej Organizacji Turystycznej Kraków odwiedziło w zeszłym roku 16,25 mln osób.
Warszawa: zagraniczne ambasady patrzyły na 11 listopada
Atak w Krakowie zbiegł się z Narodowym Świętem Niepodległości. Ambasada USA już w sobotnim alercie zalecała szczególną czujność podczas świąt i imprez publicznych. Niemieckie MSZ w swoich wskazówkach dla podróżnych jako najnowszą zmianę podało informacje o manifestacjach 11 listopada, w tym o marszu w Warszawie. W stolicy obowiązywał tego dnia zakaz noszenia broni, a na wlotach ulic prowadzących do Krakowskiego Przedmieścia stanęły betonowe zapory.
Dla zagranicznych turystów odwiedzających Warszawę oficjalne zalecenia się nie zmieniły. Żaden z przeanalizowanych rządów nie odradza przyjazdów do stolicy ani do innych polskich miast.
Czy wizerunek Polski zmienił się bezpowrotnie?
Na podstawie przeanalizowanych publikacji odpowiedź brzmi: na razie nie. Zmiana jest widoczna przede wszystkim w narracji. Komentatorzy w Niemczech i Austrii piszą o utracie przez Polskę statusu wyjątkowo bezpiecznego kraju i o politycznym sporze, który wybuchł po ataku. Jednocześnie oficjalne ostrzeżenia USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec pozostały na dotychczasowym poziomie, a branża turystyczna mówi raczej o ostrożności niż o załamaniu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.