Nikt nie zgłosił się po ciało sprawcy zamachu w Krakowie. Prokuratura mówi, co może stać się dalej
Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w sprawie pogrzebu Michała Oksińskiego, 24-latka odpowiedzialnego za atak na krakowskim Rynku Głównym. Prokuratura potwierdziła, że jeden z członków rodziny zadeklarował gotowość do zorganizowania pochówku jego rodziców i siostry, których ciała znaleziono wcześniej w Ostrowcu Świętokrzyskim. W sprawie samego 24-latka decyzji jednak nadal nie ma.
To istotne, bo ciało zmarłego nie może pozostawać w zakładzie medycyny sądowej bezterminowo. Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej w Krakowie przyznał, że sprawę trzeba będzie ostatecznie rozwiązać, nawet jeśli nikt z rodziny nie zdecyduje się na organizację pogrzebu. W takiej sytuacji przepisy przewidują możliwość przejęcia obowiązku pochówku przez gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu.
Rodzina chce pochować rodziców i siostrę, ale nie sprawcę
Jak przekazała prokuratura, do śledczych zgłosił się członek rodziny Michała Oksińskiego, który zadeklarował, że podejmie się organizacji pogrzebu jego rodziców oraz siostry. To właśnie ich ciała znaleziono w rodzinnym mieszkaniu 24-latka w Ostrowcu Świętokrzyskim. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, kwestia pochówku tych 3 osób jest nadal przedmiotem formalnych ustaleń, ale rodzina wyraziła gotowość do zajęcia się organizacją ceremonii.
Inaczej wygląda sytuacja w przypadku samego sprawcy. Do tej pory nie zapadła decyzja, kto zajmie się jego pogrzebem. Prokurator Eryk Stasielak przekazał, że w tej sprawie nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia, a ciało nie może bez końca pozostawać w zakładzie medycyny sądowej. W rozmowie z „Faktem” zaznaczył, że kwestię trzeba będzie rozwiązać „w cywilizowany sposób”.
Jeśli nikt nie podejmie się pochówku, obowiązek może przejąć gmina
Polskie prawo dokładnie reguluje sytuację, w której zmarły nie zostaje pochowany przez rodzinę ani inną uprawnioną osobę. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, jeśli zwłoki nie zostaną pochowane przez osoby mające do tego prawo, obowiązek przechodzi na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Nie ma przy tym znaczenia, dlaczego rodzina nie zdecydowała się na organizację pochówku.
Sprawienie pogrzebu jest również jednym z obowiązkowych zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Ministerstwo Rodziny wskazuje wprost, że gmina ma obowiązek zorganizowania pochówku w przypadkach, w których nie zrobi tego rodzina lub inna uprawniona osoba. Sam sposób przeprowadzenia pogrzebu ustala gmina, z uwzględnieniem wyznania zmarłego.
To nie oznacza jednak, że Kraków już zdecydował o pogrzebie
Na tym etapie nie ma informacji, że miasto Kraków formalnie przejęło organizację pochówku Michała Oksińskiego. Prokuratura mówi jedynie o braku rozstrzygnięcia i możliwości, że obowiązek ten ostatecznie będzie musiał przejąć podmiot publiczny. Z punktu widzenia przepisów decydujące znaczenie ma miejsce zgonu, ponieważ to właśnie ono wskazuje gminę zobowiązaną do działania, jeśli nikt z uprawnionych nie podejmie się pochówku.
W praktyce oznacza to, że dopiero po zakończeniu wszystkich niezbędnych czynności procesowych i po ustaleniu, że nikt z rodziny ani innych osób uprawnionych nie chce lub nie może zorganizować pogrzebu, może uruchomić się procedura po stronie samorządu. Sam fakt, że rodzina zdecydowała się pochować rodziców i siostrę 24-latka, nie oznacza automatycznie, że obejmie ona również jego pogrzeb.
24-latek zmarł po ataku w Krakowie, ale śledztwo trwa dalej
Michał Oksiński zmarł po przewiezieniu do szpitala po wydarzeniach na krakowskim Rynku Głównym. Prokuratura podkreśla, że jego śmierć nie kończy śledztwa. Nadal badane są motywy działania sprawcy, przebieg ataku oraz wszystkie okoliczności związane z wcześniejszą śmiercią jego bliskich w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zakończone zostały jedynie te czynności, które mogłyby być prowadzone bezpośrednio wobec samego 24-latka, takie jak przedstawienie zarzutów czy zastosowanie środków zapobiegawczych.
Sprawa pogrzebu pozostaje więc tylko jednym z wielu wątków całego postępowania. Prokuratura nadal prowadzi czynności dowodowe i ustala pełny przebieg wydarzeń. Data oraz miejsce pochówku sprawcy nie zostały dotąd podane i nie wiadomo też, czy informacje te zostaną później ujawnione publicznie.
Co dzieje się, gdy rodzina nie chce pochować zmarłego
W takich przypadkach procedura nie kończy się na stwierdzeniu, że rodzina odmówiła organizacji pogrzebu. Najpierw ustala się, czy istnieją inne osoby uprawnione albo takie, które dobrowolnie chcą podjąć się pochówku. Jeżeli nikt się nie zgłosi, obowiązek przejmuje gmina właściwa dla miejsca zgonu. To rozwiązanie działa niezależnie od tego, kim był zmarły i jakie były okoliczności jego śmierci.
Gmina organizuje wtedy podstawowe elementy pochówku zgodnie z lokalnymi zasadami. Przepisy pozwalają także w określonych sytuacjach dochodzić zwrotu kosztów z masy spadkowej zmarłego, jeśli po zmarłym nie przysługuje zasiłek pogrzebowy. Nie jest więc tak, że samorząd zawsze ostatecznie pokrywa wszystkie koszty z własnego budżetu bez możliwości ich odzyskania.
Na razie decyzji w sprawie pogrzebu Michała Oksińskiego nie ma
Najważniejszy fakt pozostaje bez zmian: rodzina zadeklarowała organizację pochówku rodziców i siostry 24-latka, ale nie zapadła decyzja dotycząca pogrzebu samego sprawcy. Prokuratura czeka na zakończenie formalnych czynności i dalsze ustalenia dotyczące tego, kto ostatecznie podejmie się pochówku.
Jeżeli nikt z uprawnionych nie zdecyduje się na organizację ceremonii, przepisy nie pozostawiają ciała bez pochówku. Wtedy obowiązek przejmie gmina właściwa dla miejsca zgonu, zgodnie z ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz ustawą o pomocy społecznej. To rozwiązanie stosowane jest również w innych przypadkach, gdy zmarły nie ma bliskich albo gdy rodzina z różnych powodów nie organizuje pogrzebu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.