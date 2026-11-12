Policja w siedzibie TV Republika. Prokuratura żąda dostępu do dokumentów
Policjanci na polecenie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie doręczyli w czwartek w siedzibie Telewizji Republika w Warszawie postanowienia o wydaniu nagrań i dokumentów. Stacja odmawia, powołując się na tajemnicę dziennikarską. Prokuratura odpowiada, że o żadne źródła dziennikarskie nie prosiła.
Postanowienia doręczone redaktorowi naczelnemu. Śledczy czekają na ruch stacji
Policjanci pojawili się w siedzibie stacji w czwartek 12 listopada przed południem. Wykonanie postanowień prokuratura powierzyła Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w zakresie dokumentacji i Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości w zakresie danych informatycznych. Pisma doręczono redaktorowi naczelnemu Republiki Tomaszowi Sakiewiczowi.
Doręczyli te postanowienia panu Sakiewiczowi i czekamy na ich wykonanie – przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda. Pytana o termin, przypomniała, że każdy ma obowiązek wydania dokumentu lub rzeczy żądanej postanowieniem niezwłocznie. O kolejnych krokach prokurator zdecyduje po otrzymaniu dokumentacji od policji.
Czego żąda prokuratura: zapis programu, logi, grafiki i listy obecności
Postanowienia dotyczą dobrowolnego wydania materiałów związanych z relacją z 16 października 2026 r. Według prokuratury i relacji mediów śledczy chcą m.in.:
- plików z zapisem programu wyemitowanego 16 października, w godz. 12:00-14:59,
- logów systemu emisyjnego i systemu edycji grafiki, czyli pasków informacyjnych, z danymi użytkowników tych systemów,
- kopii koncesji i dokumentów o strukturze organizacyjnej stacji,
- kart stanowisk pracy wybranych pracowników,
- grafików i list obecności pracowników z 16 października.
Prokuratura podkreśla, że nie żądała urządzeń: Prokurator nie żądał urządzeń elektronicznych, żadnych serwerów, komputerów, nośników danych – mówiła prok. Szozda. Postanowienie nie nakazywało też przeszukania.
Prokuratura: pracownicy stacji nie są źródłami informacji
Republika twierdzi, że żądanie narusza tajemnicę dziennikarską. Rzeczniczka prokuratury zaprzecza. Żaden z tych dokumentów nie stanowił tajemnicy dziennikarskiej – oświadczyła. Pytana o grafiki i listy obecności, odpowiedziała, że pracownicy stacji telewizyjnej nie są źródłami informacji, a dane są potrzebne do ustalenia przebiegu zdarzeń.
Dlaczego śledczym nie wystarcza nagranie, które było w eterze? Nagranie pokaże nam to, co zostało umieszczone przez telewizję w mediach. A nie wiemy, czy wszystko, co było nagrane, zostało przekazane do informacji publicznej – tłumaczyła prok. Szozda.
Rzeczniczka odniosła się też do zmian w dokumentach. Czynności planowano wcześniej, ale dzień wcześniej, 11 listopada, prokurator zmienił treść postanowień. Na czym polegały zmiany, nie powiedziała, powołując się na dobro śledztwa. Odrzuciła zarzuty o polityczne tło sprawy. Jak wyjaśniła, śledztwo przekazano z Warszawy do Szczecina, aby uniknąć jakichkolwiek podejrzeń co do braku bezstronności.
Śledztwo dotyczy relacji spod Trybunału Konstytucyjnego
Postępowanie wszczęto 22 października 2026 r. po zawiadomieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Dotyczy wydarzeń z 16 października przed Trybunałem Konstytucyjnym, gdzie policja zatrzymała mężczyznę. Republika przedstawiała interwencję jako pobicie, a policja przekazała, że mężczyzna zaatakował policjantkę i miał przy sobie nóż.
Prokuratura bada 3 wątki:
- publiczne nawoływanie na antenie do ujawnienia informacji o życiu prywatnym policjantki i ich rozpowszechnianie,
- publiczne znieważenie policjantów i premiera na paskach informacyjnych i w wypowiedziach reporterów,
- groźby wobec funkcjonariuszy w celu zmuszenia ich do zaniechania czynności służbowych.
Śledczy mają juz akta z Warszawy dotyczące zdarzenia z udziałem policjantki. Kolejne czynności są zaplanowane, ale ich szczegóły objęto tajemnicą śledztwa.
Republika: represje. Żurek: nikt nie stoi ponad prawem
Stacja odmówiła wydania materiałów. Kolejne represje rządu Donalda Tuska wobec niezależnych mediów – napisał na X Tomasz Sakiewicz. Michał Rachoń zapowiedział na antenie, że Republika nie wyda materiałów objętych tajemnicą dziennikarską, a Jarosław Olechowski porównał działania prokuratury do sytuacji na Białorusi. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiązał wizytę policji z Marszem Niepodległości z poprzedniego dnia.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek napisał, że wolność mediów jest fundamentem demokracji, ale nikt nie stoi ponad prawem. Jego zdaniem prokurator musi ustalić, czy doszło do przestępstwa i kto za nie odpowiada, a stacja może zaskarżyć decyzję do sądu.
RMF FM poinformowało, że osobne śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Krakowie. Dotyczy wypowiedzi Tomasza Sakiewicza z relacji z zamachu na Rynku Głównym, gdy mówił, że na miejscu nie ma policji, bo jej rezerwy prawdopodobnie wywieziono do Warszawy. Ta sprawa nie ma związku z postanowieniami szczecińskiej prokuratury.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.