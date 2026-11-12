Od 12 listopada w Biedronce gigantyczna promocja na mięso. Przejrzałam ofertę i warunki

12 listopada 2026 16:47 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Przejrzałam najnowszą ofertę Biedronki i od 12 do 14 listopada schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo marki Kraina Mięs ma kosztować 9,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 15,95 zł/kg, więc sieć pokazuje rabat na poziomie 37%.

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szyld i logo sklepu Biedronka
Fot. Warszawa w Pigułce

Schab kosztuje 9,99 zł za kilogram

Promocja obejmuje schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo.

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Cena promocyjna to:

9,99 zł/kg

Cena przed obniżką:

15,95 zł/kg

Różnica na jednym kilogramie wynosi:

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15,95 zł – 9,99 zł = 5,96 zł

Czyli przy zakupie 1 kg oszczędność wynosi 5,96 zł.

Przy 2 kg różnica robi się już wyraźna

Jeśli ktoś kupi 2 kg schabu, zapłaci:

2 × 9,99 zł = 19,98 zł

Przy cenie 15,95 zł/kg ten sam zakup kosztowałby:

2 × 15,95 zł = 31,90 zł

Różnica to 11,92 zł.

Przy większym rodzinnym obiedzie albo zakupie mięsa do zamrożenia taka różnica w koszyku jest już zauważalna.

Oferta obowiązuje tylko przez 3 dni

Promocja trwa:

od 12 listopada do 14 listopada.

To krótka oferta, więc jeśli ktoś planuje zakup właśnie schabu, warto pamiętać o terminie.

Na materiale Biedronki widnieje też informacja, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.

Nie widzę warunku z kartą ani aplikacją

Na pokazanym materiale nie ma informacji o konieczności aktywowania kuponu ani użycia karty Moja Biedronka.

To odróżnia tę promocję od wielu innych akcji, w których trzeba najpierw aktywować ofertę w aplikacji.

Tutaj najważniejsze są więc trzy rzeczy: właściwy produkt, termin 12–14 listopada i sklep objęty ofertą.

Schab nadaje się do kilku prostych obiadów

Przy takiej promocji schab jest jednym z tych produktów, które można wykorzystać na kilka sposobów.

Nadaje się m.in. na:

  • kotlety schabowe,
  • pieczeń,
  • roladki,
  • duszone plastry w sosie,
  • schab faszerowany,
  • mięso do zamrożenia na później.

Jeśli kupuję mięso na zapas, najpraktyczniejsze jest podzielenie go od razu na porcje i dopiero wtedy zamrożenie.

Największa różnica względem starej ceny to prawie 6 zł na kilogramie

Przeliczyłam promocję najprościej, jak się da.

Na 1 kg:

oszczędność 5,96 zł

Na 2 kg:

oszczędność 11,92 zł

Na 3 kg:

oszczędność 17,88 zł

To pokazuje, że przy większym zakupie obniżka naprawdę robi różnicę.

W Warszawie warto sprawdzić najbliższą placówkę

Oferta dotyczy sklepów Biedronka objętych promocją, w tym placówek działających w Warszawie i na Mazowszu.

Przed wyjściem sprawdziłabym tylko, czy najbliższy sklep jest placówką objętą warunkiem wskazanym w materiale promocyjnym, czyli bez lady tradycyjnej.

Warto też pamiętać, że przy popularnych produktach dostępność może się różnić między sklepami.

To jedna z prostszych promocji w tej gazetce

Lubię takie oferty, bo nie trzeba liczyć mechanizmu 1+1, kupować kilku różnych produktów ani pamiętać o aktywowaniu kuponu.

Tutaj wszystko jest czytelne:

schab po 9,99 zł/kg od 12 do 14 listopada.

Jeśli ktoś i tak planował schab na obiad, ta promocja jest łatwa do wykorzystania bez dodatkowych kombinacji.

A Wy przy takiej cenie zrobilibyście klasyczne schabowe czy raczej pieczeń?

Opis zdjęcia głównego

Poziome zdjęcie 16:9 przedstawiające świeży kawałek schabu wieprzowego bez kości na drewnianej desce kuchennej, obok rozmaryn i sól. Naturalne światło, realistyczny kadr, bez cyfrowo dodanych cen i napisów.

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