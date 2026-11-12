Od 12 listopada w Biedronce gigantyczna promocja na mięso. Przejrzałam ofertę i warunki
Przejrzałam najnowszą ofertę Biedronki i od 12 do 14 listopada schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo marki Kraina Mięs ma kosztować 9,99 zł za kilogram. Cena przed obniżką wynosiła 15,95 zł/kg, więc sieć pokazuje rabat na poziomie 37%.
Schab kosztuje 9,99 zł za kilogram
Promocja obejmuje schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo.
Cena promocyjna to:
9,99 zł/kg
Cena przed obniżką:
15,95 zł/kg
Różnica na jednym kilogramie wynosi:
15,95 zł – 9,99 zł = 5,96 zł
Czyli przy zakupie 1 kg oszczędność wynosi 5,96 zł.
Przy 2 kg różnica robi się już wyraźna
Jeśli ktoś kupi 2 kg schabu, zapłaci:
2 × 9,99 zł = 19,98 zł
Przy cenie 15,95 zł/kg ten sam zakup kosztowałby:
2 × 15,95 zł = 31,90 zł
Różnica to 11,92 zł.
Przy większym rodzinnym obiedzie albo zakupie mięsa do zamrożenia taka różnica w koszyku jest już zauważalna.
Oferta obowiązuje tylko przez 3 dni
Promocja trwa:
od 12 listopada do 14 listopada.
To krótka oferta, więc jeśli ktoś planuje zakup właśnie schabu, warto pamiętać o terminie.
Na materiale Biedronki widnieje też informacja, że promocja jest dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej.
Nie widzę warunku z kartą ani aplikacją
Na pokazanym materiale nie ma informacji o konieczności aktywowania kuponu ani użycia karty Moja Biedronka.
To odróżnia tę promocję od wielu innych akcji, w których trzeba najpierw aktywować ofertę w aplikacji.
Tutaj najważniejsze są więc trzy rzeczy: właściwy produkt, termin 12–14 listopada i sklep objęty ofertą.
Schab nadaje się do kilku prostych obiadów
Przy takiej promocji schab jest jednym z tych produktów, które można wykorzystać na kilka sposobów.
Nadaje się m.in. na:
- kotlety schabowe,
- pieczeń,
- roladki,
- duszone plastry w sosie,
- schab faszerowany,
- mięso do zamrożenia na później.
Jeśli kupuję mięso na zapas, najpraktyczniejsze jest podzielenie go od razu na porcje i dopiero wtedy zamrożenie.
Największa różnica względem starej ceny to prawie 6 zł na kilogramie
Przeliczyłam promocję najprościej, jak się da.
Na 1 kg:
oszczędność 5,96 zł
Na 2 kg:
oszczędność 11,92 zł
Na 3 kg:
oszczędność 17,88 zł
To pokazuje, że przy większym zakupie obniżka naprawdę robi różnicę.
W Warszawie warto sprawdzić najbliższą placówkę
Oferta dotyczy sklepów Biedronka objętych promocją, w tym placówek działających w Warszawie i na Mazowszu.
Przed wyjściem sprawdziłabym tylko, czy najbliższy sklep jest placówką objętą warunkiem wskazanym w materiale promocyjnym, czyli bez lady tradycyjnej.
Warto też pamiętać, że przy popularnych produktach dostępność może się różnić między sklepami.
To jedna z prostszych promocji w tej gazetce
Lubię takie oferty, bo nie trzeba liczyć mechanizmu 1+1, kupować kilku różnych produktów ani pamiętać o aktywowaniu kuponu.
Tutaj wszystko jest czytelne:
schab po 9,99 zł/kg od 12 do 14 listopada.
Jeśli ktoś i tak planował schab na obiad, ta promocja jest łatwa do wykorzystania bez dodatkowych kombinacji.
A Wy przy takiej cenie zrobilibyście klasyczne schabowe czy raczej pieczeń?
Opis zdjęcia głównego
Poziome zdjęcie 16:9 przedstawiające świeży kawałek schabu wieprzowego bez kości na drewnianej desce kuchennej, obok rozmaryn i sól. Naturalne światło, realistyczny kadr, bez cyfrowo dodanych cen i napisów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.