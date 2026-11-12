Koniec z pracą 8-16. Przepisy już działają, sprawdzamy jak to jest w Warszawie i na Mazowszu
Kończysz pracę, jedziesz po dowód albo paszport i dopiero na miejscu dowiadujesz się, że na dziś już nie zdążysz. Właśnie takim sytuacjom mają zapobiegać dłuższe godziny obsługi w urzędach. Przepisy obowiązują, a rząd sprawdził już, jak działają w praktyce. Wyniki nie pozwalają jednak obiecać, że każdą sprawę załatwisz bez urlopu. Z oficjalnych wykazów wynika, że znaczenie ma nie tylko dzień tygodnia i adres, lecz także szczegół, który łatwo przeoczyć przed wyjściem z pracy.
Podstawowa zasada przewiduje, że w urzędach objętych odpowiednimi przepisami zadania związane z obsługą interesantów powinny być wykonywane co najmniej raz w tygodniu od 8:00 do 18:00. Dla osoby pracującej do 16:00 takie popołudnie może oznaczać możliwość złożenia dokumentów bez zwalniania się u pracodawcy. Nie powstał jednak jeden rozkład godzin dla całej administracji. Urząd skarbowy, urząd dzielnicy, punkt paszportowy i oddział ZUS mogą przyjmować mieszkańców inaczej, nawet jeśli wszystkie znajdują się w tej samej okolicy. Dlatego warto oddzielić sam obowiązek organizacji pracy od tego, jak rzeczywiście działa stanowisko, przy którym trzeba załatwić konkretną sprawę.
Trzy daty wyjaśniają, skąd wzięła się obsługa do 18:00
W służbie cywilnej zasadę zapisano w zarządzeniu nr 525 Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2023 roku, opublikowanym w Monitorze Polskim pod pozycją 1189. Dokument wszedł w życie 17 listopada 2023 roku. Jego paragraf 2 ustęp 2 nakazuje tak ustalać czas pracy, aby obsługa interesantów odbywała się przynajmniej jednego dnia tygodnia między 8:00 a 18:00. Odpowiada za to dyrektor generalny urzędu albo właściwy kierownik. Przepis dotyczy organizacji urzędów należących do określonej grupy, a nie wszystkich miejsc, do których obywatel może przyjść z dokumentami.
|Data
|Co się wydarzyło
|Znaczenie dla mieszkańca
|17 listopada 2023 r.
|Wejście w życie zarządzenia nr 525 dotyczącego urzędów służby cywilnej
|Obsługa interesantów co najmniej jednego dnia w godzinach 8:00–18:00
|26 kwietnia 2025 r.
|Wejście w życie rozporządzenia premiera z 17 kwietnia 2025 r., Dz.U. poz. 512
|Analogiczna zasada dla wskazanych w rozporządzeniu grup urzędów i pracowników państwowych
|15 maja 2025 r.
|Zalecenie Szefowej Służby Cywilnej
|Preferowanym dniem dłuższej obsługi został poniedziałek, z uwzględnieniem warunków lokalnych
Rozporządzenie z kwietnia 2025 roku ma własny, ograniczony zakres. Obejmuje między innymi Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Urząd Prokuratorii Generalnej RP, regionalne izby obrachunkowe i IPN, a także wskazanych pracowników innych urzędów państwowych. Późniejsza rekomendacja poniedziałku miała pomóc ujednolicić dostępność administracji rządowej. Dopuszcza jednak wybranie innego dnia, jeśli przemawiają za tym lokalne uwarunkowania. Mieszkaniec nie powinien więc traktować hasła „urzędy do 18” jako informacji, że dowolna instytucja ma obowiązek obsłużyć go w każdy poniedziałek o 17:50.
Dziesięć godzin obsługi nie oznacza dziesięciu godzin pracy każdego urzędnika
Przepisy rozróżniają dostępność urzędu i czas pracy zatrudnionych w nim osób. Serwis Służby Cywilnej wyjaśnia, że godziny pracy poszczególnych pracowników należy ułożyć tak, aby urząd miał obsadę potrzebną do wykonywania zadań. W podstawowym systemie obowiązuje norma ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin tygodniowo. Otwarcie stanowisk przez dziesięć godzin można zorganizować przez różne godziny rozpoczynania pracy. Przykładowo jedna grupa może pracować od 8:00 do 16:00, a druga od 10:00 do 18:00. To ilustracja sposobu organizacji, a nie obowiązkowy grafik narzucony wszystkim placówkom.
Dla mieszkańca najważniejszy jest efekt: w późniejszych godzinach musi istnieć możliwość obsługi, a nie tylko wejścia do budynku. Z kolei dla pracowników wydłużony poniedziałek nie oznacza automatycznie codziennych nadgodzin. Warto też uważać na procentowe porównania. Jeżeli hipotetyczny urząd przyjmowałby przez pięć dni od 8:00 do 16:00, a następnie wydłużył jeden dzień do 18:00, jego tygodniowa dostępność wzrosłaby z 40 do 42 godzin, czyli o 5 proc. W sam poniedziałek wzrost wyniósłby 25 proc. Są to dwa różne sposoby opisania tego samego grafiku. Żaden nie mówi jeszcze, ile osób uda się dodatkowo przyjąć.
Urząd dzielnicy należy do miasta. Skarbówka i urząd wojewódzki działają osobno
Najwięcej nieporozumień powstaje wtedy, gdy wszystkie instytucje traktuje się jak jeden urząd. W Warszawie obsługę dowodów osobistych, meldunków, rejestracji pojazdów i praw jazdy prowadzą miejskie jednostki Biura Administracji i Spraw Obywatelskich. Są związane z samorządem Warszawy. Urzędy skarbowe należą do Krajowej Administracji Skarbowej, natomiast obsługa paszportowa jest zadaniem administracji wojewody. Mazowiecki Urząd Wojewódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego także są odrębnymi urzędami. Podobne nazwy nie oznaczają wspólnego kierownictwa ani wspólnych godzin przyjmowania mieszkańców.
|Instytucja
|Do której administracji należy
|Co to oznacza dla godzin obsługi
|Urząd m.st. Warszawy i urzędy dzielnic
|Samorząd miasta
|Obowiązuje organizacja pracy ustalana w samorządzie
|Starostwo powiatowe
|Samorząd powiatu
|Trzeba sprawdzić godziny właściwego wydziału lub punktu
|Urząd marszałkowski
|Samorząd województwa
|Nie należy utożsamiać go z urzędem wojewódzkim
|Urząd wojewódzki
|Administracja rządowa
|Różne godziny mogą dotyczyć kancelarii i obsługi poszczególnych spraw
|Urząd skarbowy
|Krajowa Administracja Skarbowa
|Istotne są godziny obsługi klienta oraz dostępne terminy wizyt
|ZUS i NFZ
|Odrębne instytucje państwowe
|Nie można automatycznie przypisać im grafiku urzędów służby cywilnej
Samorządy także mają obowiązki wobec mieszkańców. Artykuł 42 ustęp 1 ustawy o pracownikach samorządowych przewiduje ustalanie rozkładu czasu pracy w sposób pozwalający obywatelom załatwiać sprawy w dogodnym dla nich czasie. Nie wskazuje jednak jednolitego dla wszystkich samorządów przedziału 8:00–18:00. Stołeczny urząd dzielnicy może zatem przyjmować dłużej w poniedziałek, choć jego grafik nie wynika bezpośrednio z zarządzenia dotyczącego służby cywilnej. Podobnie z samego rozporządzenia z kwietnia 2025 roku nie można wyprowadzać ogólnego obowiązku otwarcia do 18:00 wszystkich sądów, prokuratur, oddziałów ZUS czy placówek NFZ.
Rząd sprawdził 1698 urzędów. Pełne 8:00–18:00 deklarowały dwie trzecie placówek obsługujących interesantów
Skala administracji objętej zasadami służby cywilnej jest duża. Według danych KPRM na koniec 2025 roku działały w niej 1743 urzędy, a przeciętne zatrudnienie w tym roku wyniosło 123 201 etatów. Te liczby nie obejmują całej administracji publicznej w Polsce. Osobno zbadano dostępność dla interesantów: ankietę obejmującą okres od połowy maja do połowy października 2025 roku wypełniło 1698 urzędów, czyli według KPRM 97 proc. wszystkich. Obsługę interesantów zadeklarowało 1560 z nich.
|Odpowiedź urzędów obsługujących interesantów
|Liczba
|Udział według raportu
|Obsługa co najmniej raz w tygodniu od 8:00 do 18:00
|1043
|67 proc.
|Obsługa w innych wydłużonych godzinach
|132
|8 proc.
|Brak wydłużonych godzin obsługi
|385
|25 proc.
Łączne 75 proc. oznacza więc placówki deklarujące jakiekolwiek wydłużenie. W grupie 1175 urzędów z dłuższą obsługą 898 wskazywało poniedziałek. Raport podawał też średnio 51 interesantów miesięcznie odwiedzających urząd w wydłużonych godzinach. To wynik ankiety za 2025 rok, nie pomiar kolejek z listopada 2026 roku. Średnia nie pozwala przewidzieć obciążenia konkretnego stanowiska. Nie daje również podstaw, aby obiecywać wolne miejsca w punktach paszportowych albo brak oczekiwania w skarbówce.
Warszawa: po dowód do 18:00, do ZUS krócej, po paszport według odrębnego grafiku
W oficjalnym wykazie Warszawy zarówno Wydziały Obsługi Mieszkańców, jak i jednostki BAiSO obsługujące dokumenty oraz sprawy pojazdów mają wydłużony poniedziałek. W pozostałe dni kończą przyjmowanie wcześniej. Inaczej przedstawiają się rozkłady skarbówki, ZUS i punktów paszportowych. Poniższe zestawienie pokazuje zwykłe godziny obsługi opublikowane przez wskazane instytucje i sprawdzone 12 listopada 2026 roku. Nie obejmuje świąt, dodatkowych dni wolnych, awarii ani jednorazowych zmian. W takich przypadkach decyduje osobny komunikat placówki.
|Placówka lub usługa
|Poniedziałek
|Wtorek–piątek
|Wydziały Obsługi Mieszkańców w warszawskich urzędach dzielnic
|8:00–18:00
|8:00–16:00
|Dowody osobiste, meldunki, rejestracja pojazdów i prawa jazdy w jednostkach BAiSO
|8:00–18:00
|8:00–16:00
|Urząd Skarbowy Warszawa-Wawer, ul. Ludwika Mycielskiego 21
|8:00–18:00
|8:00–15:00
|Punkty paszportowe MUW przy Kruczej 5/11, Floriańskiej 10 i al. KEN 61
|10:00–17:30
|8:00–15:30
|Kancelaria Główna MUW, pl. Bankowy 3/5
|8:00–18:00
|8:00–16:00
|ZUS III Oddział w Warszawie, ul. Czerniakowska 16
|8:00–17:00
|8:00–15:00
|Sala Obsługi Klientów Mazowieckiego OW NFZ, ul. Chałubińskiego 8
|8:00–18:00
|8:00–16:00
Sam adres urzędu dzielnicy także może nie wystarczyć. Na Mokotowie sprawy dowodów osobistych i meldunków obsługiwane są przy Rakowieckiej 25/27, a rejestracji pojazdów i praw jazdy przy Wiktorskiej 91a. Przyjazd do niewłaściwej siedziby może zużyć czas, który miał pozwolić na załatwienie sprawy po pracy. Podobna ostrożność jest potrzebna przy usługach mieszczących się pod wspólnym adresem. Na Ursynowie przy al. KEN 61 działają miejska delegatura BAiSO oraz referat paszportowy. Ich poniedziałkowe godziny kończą się odpowiednio o 18:00 i 17:30. O 17:40 trwająca jeszcze obsługa miejska nie oznacza już możliwości złożenia wniosku paszportowego.
Biletomat może skończyć pracę wcześniej niż sala obsługi
W Mazowieckim Oddziale Wojewódzkim NFZ przy Chałubińskiego 8 poniedziałkowa obsługa trwa do 18:00, ale numerek można pobrać tylko do 17:30. Od wtorku do piątku odpowiadające im godziny to 16:00 i 15:30. Oznacza to, że osoba przychodząca bez numerka w poniedziałek o 17:40 nie powinna planować wizyty na podstawie samej informacji „czynne do 18”. Fundusz publikuje też osobne godziny innych komórek organizacyjnych, więc godzin sali obsługi nie należy przypisywać całej instytucji. Dla osoby ubiegającej się o EKUZ znaczenie ma dostępność stanowiska obsługującego tę usługę i sposób wejścia do kolejki.
ZUS III Oddział przy Czerniakowskiej 16 wydaje bilety w poniedziałki do 16:45, choć obsługuje klientów do 17:00. W pozostałe dni robocze bilety można pobierać do 14:45, a obsługa kończy się o 15:00. Zakład wyraźnie odróżnia te godziny od godzin urzędowania, które dla tego oddziału podano jako 7:45–15:45. Przeczytanie tylko jednego z tych rozkładów może więc spowodować pomyłkę w obie strony: ktoś zrezygnuje z możliwej popołudniowej wizyty albo przyjedzie za późno po numerek. To konkretny powód, by szukać na stronie placówki pozycji „godziny obsługi klientów”.
Jeszcze inaczej wygląda kancelaria główna Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Przyjmuje w poniedziałek do 18:00, lecz biletomat wydaje numerki do 17:30, a internetowe rezerwacje wizyt udostępniane są do 17:25. Ogólne godziny pracy MUW zapisano natomiast jako 8:00–16:00 od poniedziałku do piątku. Wszystkie te informacje mogą występować na jednej stronie i dotyczyć różnych sposobów korzystania z urzędu. Złożenie korespondencji w kancelarii nie oznacza też automatycznie rozmowy z pracownikiem prowadzącym postępowanie. Jeżeli potrzebna jest taka rozmowa, trzeba sprawdzić zasady właściwego wydziału.
Mazowsze: w Legionowie inny adres, w Łomiankach inne godziny odbioru
Przy wyborze punktu poza Warszawą znaczenie ma nie tylko godzina zamknięcia. W Legionowie od 1 października 2026 roku biuro paszportowe działa w nowej lokalizacji: przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, na parterze nowego skrzydła starostwa. Wcześniej przyjmowało w ratuszu przy Piłsudskiego 41. Powiat podaje dla nowej siedziby obsługę w poniedziałki od 8:00 do 17:45, a od wtorku do piątku od 8:00 do 15:45. Zachowanie starych godzin w pamięci nie pomoże, jeśli podróż zakończy się pod nieaktualnym adresem. Przy planowaniu późnej wizyty warto więc sprawdzić również ostatnie komunikaty o przeprowadzkach.
|Punkt paszportowy
|Poniedziałek
|Wtorek–piątek
|Ważna informacja
|Legionowo, ul. gen. W. Sikorskiego 11
|8:00–17:45
|8:00–15:45
|Nowa siedziba od 1 października 2026 r.
|Łomianki, ul. Warszawska 115 — składanie wniosku
|8:15–17:45
|8:15–15:30
|Przerwa w obsłudze 13:00–13:30
|Łomianki — odbiór gotowego paszportu
|8:15–17:00
|8:15–15:00
|Odrębne godziny odbioru
|Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
|7:00–16:00
|7:00–16:00
|Obowiązuje rezerwacja wizyty
Piaseczyński punkt przyjmuje od 7:00, co może być przydatne przed pracą, ale osoba kończąca pracę o 16:00 nie zdąży tam już tego samego dnia. W Łomiankach z kolei nie można utożsamiać późniejszego przyjmowania wniosków z godzinami odbioru gotowych dokumentów. To dwa różne rozkłady opublikowane w wojewódzkim wykazie. Warszawskie punkty paszportowe dopuszczają wizyty bez rezerwacji, jednak liczba numerków jest ograniczona. Wybranie placówki z późniejszą godziną końcową poprawia możliwości dojazdu, ale nie daje gwarancji miejsca w kolejce. Rezerwację i przyjmowanie bez zapisu trzeba sprawdzać dla konkretnego punktu.
Policz czas do pobrania numerka, a nie tylko do zamknięcia drzwi
Załóżmy, że pracownik kończy zmianę o 16:00 i potrzebuje 45 minut na dojazd. Na miejscu będzie o 16:45. Przed zamknięciem miejskiej obsługi o 18:00 pozostaje 75 minut, ale nadal trzeba uwzględnić kolejkę i dostępność właściwego stanowiska. W oddziale ZUS z terminem wydawania biletów do 16:45 taka podróż wypada dokładnie na granicy — bez żadnego zapasu na opóźnienie autobusu czy przejście od parkingu. W NFZ z biletomatem działającym do 17:30 pozostaje natomiast 45 minut na pobranie numerka. Ten czas nie jest przewidywanym czasem oczekiwania ani gwarancją zakończenia sprawy.
Przy zakończeniu pracy o 17:00 i takim samym dojeździe przyjazd nastąpi dopiero o 17:45. Do miejskiej godziny końcowej zostaje wtedy kwadrans, a terminy pobrania biletu we wskazanych oddziale ZUS, sali NFZ i kancelarii MUW już minęły. Wybieranie miejsca wyłącznie według późnego zamknięcia może więc dawać złudne poczucie, że czasu wystarczy. Praktyczna korzyść z wydłużonej obsługi zależy od połączenia trzech rzeczy: godziny wyjścia z pracy, dojazdu i możliwości wejścia do kolejki. Rezerwacja na konkretną godzinę pozwala zaplanować te elementy lepiej, pod warunkiem że dostępny jest termin dla właściwej usługi.
Po dowód lub paszport możesz wybrać dogodniejszy urząd
Przy dowodzie osobistym nie trzeba ograniczać się do urzędu gminy właściwego dla miejsca zameldowania. Można wybrać inny urząd przyjmujący takie wnioski, co pozwala poszukać dogodniejszego terminu blisko pracy. Podobnie wniosek o paszport można złożyć w dowolnym punkcie paszportowym w Polsce. W przypadku paszportu należy jednak uwzględnić także późniejszy odbiór, który standardowo odbywa się tam, gdzie złożono wniosek. Dalsza podróż może zatem oznaczać konieczność ponownego dojazdu. Wybór punktu warto ocenić dla obu wizyt, zamiast kierować się wyłącznie pierwszym wolnym terminem.
Taka swoboda pomaga szczególnie osobom dojeżdżającym między Warszawą a sąsiednimi powiatami. Nie trzeba wracać w godzinach szczytu do miejsca zamieszkania, jeśli sprawę można załatwić bliżej pracy. Trzeba jednak wcześniej sprawdzić, czy wybrana placówka przyjmuje bez zapisu, jak rezerwuje się wizytę i czy rezerwacja obejmuje złożenie wniosku, czy odbiór dokumentu. Te reguły nie są jednakowe dla wszystkich spraw urzędowych. Możliwości wyboru punktu paszportowego nie należy przenosić automatycznie na postępowania prowadzone przez inne organy. Rozstrzygają zasady konkretnej usługi.
Niektóre wizyty można wyeliminować. Wniosek internetowy nie zawsze wystarczy
Dobrym przykładem sprawy możliwej do przeprowadzenia elektronicznie jest uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. KAS udostępnia taką usługę w e-Urzędzie Skarbowym. Po zalogowaniu i zapewnieniu elektronicznego doręczenia można wysłać wniosek, a wydany dokument otrzymać na koncie. Nie trzeba w tym celu dobierać dojazdu do godzin działania okienka. Elektroniczne złożenie wniosku nie oznacza jednak, że dokument w każdej sytuacji pojawi się natychmiast. Należy też zachować jego elektroniczną postać z podpisem lub pieczęcią, zamiast traktować zwykły wydruk jako równoważny oryginał elektroniczny.
Inaczej jest z dowodem osobistym osoby, od której pobierane są odciski palców i wzór podpisu. Samo wysłanie wniosku przez internet nie kończy procedury wymagającej osobistej wizyty. Serwis gov.pl wskazuje 30 dni na uzupełnienie internetowego wniosku o te dane w urzędzie; po przekroczeniu terminu wniosek pozostanie bez rozpoznania. Rezerwację popołudniowej wizyty warto więc uwzględnić już przy rozpoczynaniu formalności. Najpierw należy sprawdzić, czy internet zastępuje przyjście do urzędu, czy jedynie pozwala wcześniej przekazać część informacji. Od tego zależy, czy dłuższe godziny obsługi będą w ogóle potrzebne.
Czy rzeczywiście można już przestać brać urlop na urzędowe sprawy?
W wielu przypadkach wydłużony poniedziałek daje taką możliwość, zwłaszcza przy pracy kończącej się o 15:00 lub 16:00 i niezbyt długim dojeździe. Nie jest jednak gwarancją dla osoby pracującej do wieczora, potrzebującej pilnego terminu albo korzystającej z punktu o krótszej obsłudze. Zwykłe załatwienie prywatnej sprawy w urzędzie nie daje też automatycznego prawa do płatnego wyjścia z pracy. Rządowy serwis „Rodzina i praca” opisuje wyjście prywatne jako rozwiązanie wymagające pisemnego wniosku pracownika i zgody przełożonego. Jeżeli nieobecność nie zostanie odpracowana, może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia. Dłuższe godziny administracji ułatwiają organizację dnia, ale nie zmieniają same przez się tych zasad.
Przed planowaniem urlopu warto zatem ustalić dokładną nazwę sprawy i obsługującego ją stanowiska, a następnie sprawdzić godziny przyjęć, ostatnią możliwość pobrania numerka oraz dostępne rezerwacje. Gdy informacje są sprzeczne, przydatne będzie konkretne pytanie do placówki: czy o wybranej porze można jeszcze rozpocząć załatwianie tej usługi i jak uzyskać miejsce w kolejce. Odpowiedź „budynek jest otwarty do 18” tego nie rozstrzyga. Dla mieszkańca liczy się możliwość złożenia wniosku, odebrania dokumentu lub przeprowadzenia potrzebnej rozmowy. Dopiero potwierdzenie tych warunków pozwala rozsądnie zaplanować wizytę po pracy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.