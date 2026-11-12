Wypadek i awaria zasilania. 6 stacji warszawskiego metra zamkniętych

12 listopada 2026 11:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Pierwsza linia metra kursuje w czwartek na skróconej trasie Kabaty – Dworzec Gdański. Na stacji Młociny pasażer wpadł w przestrzeń między peronem a pociągiem, a po zakończeniu działań policji w tym miejscu doszło do awarii zasilania. Zamkniętych jest 6 stacji na Bielanach i Żoliborzu. Uruchomiono autobusy zastępcze.

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Policjanci stojący na stacji metra. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Policjanci stojący na stacji metra. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Pasażer wpadł między peron a pociąg. Trafił do szpitala

Do wypadku doszło w czwartek 12 listopada ok. godz. 9:00 na stacji Młociny. Podczaa wysiadania z pociągu metra jeden z pasażerów chciał zawrócić. Wpadł w przestrzeń pomiędzy platformą, a pociągiem. Jak przekazała rzeczniczka Metra Warszawskiego Anna Bartoń, mezczyzna trafił do szpitala.

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Po godz. 10:00 policja zakończyła czynności na stacji, ale ruch nie wrócił na całą trasę. Doszło do awarii zasilania. Do czasu publikacji nie podano, kiedy pociągi wrócą na odcinek do Młocin.

Te stacje są zamknięte

Pociągi M1 kursują tylko między Kabatami a Dworcem Gdańskim. Wyłączone z ruchu są stacje:

  • Plac Wilsona,
  • Marymont,
  • Słodowiec,
  • Stare Bielany,
  • Wawrzyszew,
  • Młociny.

Według komunikatów utrudnienia dotyczą tylko pierwszej linii metra.

Fot. WTP

Autobusy ZA METRO i wydłużone tramwaje linii 2

Warszawski Transport Publiczny uruchomił autobusową linię zastępczą ZA METRO (na schemacie WTP oznaczoną jako ZM1). Autobusy jeżdżą na trasie:

Metro Młociny 20 – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Popiełuszki – Krasińskiego – Mickiewicza – Andersa – Muranowska 04.

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Dodatkowo wybrane kursy tramwajów linii 2 jadą wydłużoną trasą: ul. Marymoncką, Słowackiego, Andersa, Stawki i Muranowską. Przesiadka na metro jest możliwa w okolicy stacji Dworzec Gdański.

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