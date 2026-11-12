Słynna kawa z Neapolu dostępna w Biedronce. Znawca zachwyca się jej smakiem
Kawa, która kojarzy się z włoskimi kawiarniami i intensywnym neapolitańskim espresso, trafiła do oferty Biedronki. Chodzi o markę Kimbo, wywodzącą się z Neapolu. Na jej obecność w polskiej sieci handlowej zwrócił uwagę Maciej Oniszczuk, który wspominał swoje pierwsze spotkanie z prawdziwym espresso na południu Włoch. Według jego relacji kilogram kawy można kupić za około 60 zł.
Dawno temu gdy byłem pierwszy raz w Neapolu spróbowałem w kawiarni przy Piazza Garibaldi prawdziwego neapolitańskiego espresso. Miałem poczucie że piję ławę z wulkanu.
To była nadkawa Kimbo, którą od niedawna można kupić w Biedronce za ok 60zl kg, nie trzeba przywozić. Nigdy nie szukajcie już innej kawy. Założona w 1963 maja dziś ok 200mln eur przychodu. Obok garniturów Kiton czy krawatów E. Marinella najbardziej znana marka z Neapolu.
— Maciej Oniszczuk (@OniszczukAssoc) November 11, 2026
Kawa z Neapolu w polskim dyskoncie. Wspomnienie sprzed lat
Neapol słynie nie tylko z pizzy, zabytków i niezwykłej atmosfery, ale również z mocnego espresso, które stanowi ważną część codziennego życia mieszkańców.
Właśnie do takiego doświadczenia nawiązał Maciej Oniszczuk w swoim wpisie opublikowanym na platformie X.
Wspomniał, jak wiele lat temu po raz pierwszy spróbował prawdziwego neapolitańskiego espresso w kawiarni znajdującej się w pobliżu Piazza Garibaldi.
Jak napisał, miał wówczas poczucie, że pije „lawę z wulkanu”.
To obrazowe porównanie dobrze oddaje charakter tradycyjnego neapolitańskiego espresso, które często wyróżnia się intensywnym smakiem, wyraźną goryczką i pełnym body.
Kimbo w Biedronce. Kilogram kawy za około 60 zł
Jak wynika z wpisu, kawa, którą Oniszczuk zapamiętał z Neapolu, pochodziła od marki Kimbo.
To włoska firma kawowa, której początki sięgają 1963 roku. Marka jest silnie związana z Neapolem i tamtejszą kulturą picia espresso.
Autor wpisu zwrócił uwagę, że kawę Kimbo można od niedawna kupić również w Biedronce.
Według jego informacji cena wynosi około 60 zł za kilogram.
To interesująca propozycja dla osób, które lubią włoski styl palenia kawy i szukają alternatywy dla produktów regularnie dostępnych w supermarketach.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wpis nie wskazuje konkretnej odmiany kawy ani aktualnej ceny w poszczególnych placówkach.
Dlaczego neapolitańskie espresso jest tak charakterystyczne?
W Neapolu kawa jest czymś więcej niż zwykłym napojem. Espresso pije się często szybko, przy barze, a jego przygotowanie jest elementem lokalnej tradycji.
Neapolitański styl espresso kojarzy się zazwyczaj z ciemniejszym paleniem ziaren, intensywnym aromatem oraz mocnym, wyrazistym smakiem.
W zależności od mieszanki można wyczuć nuty gorzkiej czekolady, prażonych orzechów czy karmelu.
Nie oznacza to jednak, że każda kawa marki Kimbo smakuje identycznie. Producent oferuje różne mieszanki, które mogą różnić się składem, stopniem palenia i profilem smakowym.
W Warszawie i na Mazowszu można poszukać włoskiej kawy bez wizyty w specjalistycznym sklepie
Dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza pojawienie się Kimbo w ofercie popularnej sieci może być interesujące przede wszystkim ze względu na dostępność.
Do tej pory osoby poszukujące konkretnych włoskich marek często korzystały ze sklepów internetowych lub specjalistycznych punktów sprzedaży kawy.
Obecność produktu w dyskoncie może ułatwić zakup przy okazji codziennych sprawunków.
Nie ma jednak potwierdzenia, że kawa jest obecnie dostępna we wszystkich Biedronkach w Warszawie i województwie mazowieckim.
Przed wizytą warto sprawdzić asortyment konkretnej placówki.
Czy warto kupić Kimbo?
Wiele zależy od indywidualnych upodobań.
Osoby lubiące mocne, intensywne espresso mogą zainteresować się mieszankami przeznaczonymi do ekspresów ciśnieniowych.
Z kolei miłośnicy delikatniejszych kaw o owocowych nutach powinni dokładnie sprawdzić opis produktu, ponieważ klasyczny styl neapolitański może okazać się dla nich zbyt intensywny.
Przy zakupie warto zwrócić uwagę na skład mieszanki, stopień palenia, datę przydatności oraz to, czy kawa jest ziarnista, czy mielona.
Kawa Kimbo może być ciekawym odkryciem dla klientów Biedronki, którzy chcą spróbować włoskiego espresso bez wyjazdu do Neapolu. Cena około 60 zł za kilogram, podana przez autora wpisu, wymaga jednak potwierdzenia dla konkretnego produktu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.