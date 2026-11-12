Policja w Warszawie ostrzega przed jednym telefonem. Można stracić oszczędności życia
Telefon od rzekomego policjanta, prokuratora albo pracownika instytucji państwowej może być początkiem dramatycznej historii. Przestępcy wykorzystują strach, pośpiech i zaufanie do służb, aby nakłonić swoje ofiary do przekazania pieniędzy. Komenda Stołeczna Policji przypomina o czterech metodach oszustwa, na które szczególnie powinny uważać osoby starsze. Jeden szczegół może zdecydować o tym, czy oszczędności pozostaną bezpieczne.
Telefon w Warszawie może wyglądać zupełnie niewinnie. Potem zaczyna się presja
Wszystko może rozpocząć się od zwykłego połączenia telefonicznego. Dzwoni nieznajomy, który przedstawia się jako policjant, prokurator, agent CBA albo pracownik innej instytucji.
Rozmówca brzmi poważnie, mówi stanowczym głosem i przekonuje, że wydarzyło się coś bardzo niebezpiecznego.
Czasem chodzi o rzekomy wypadek bliskiej osoby. Innym razem o włamanie na konto bankowe lub konieczność zabezpieczenia pieniędzy przed przestępcami.
W rzeczywistości może to być starannie przygotowana próba oszustwa.
Komenda Stołeczna Policji w swoim poradniku ostrzega, że przestępcy celowo wywołują silne emocje. Chcą, aby rozmówca działał natychmiast, bez zastanowienia i konsultacji z rodziną.
Cztery metody oszustów. Policja wyjaśnia, jak działają
Funkcjonariusze opisują kilka scenariuszy wykorzystywanych przez przestępców.
Metoda „na wnuczka”
Oszust informuje, że członek rodziny uczestniczył w poważnym wypadku drogowym. Twierdzi, że natychmiast potrzebne są pieniądze. Liczy na to, że strach o bliską osobę skłoni ofiarę do przekazania gotówki.
Metoda „na policjanta”
Dzwoniący przekonuje, że przestępcy włamali się na konto bankowe. Poleca wypłacić oszczędności i przekazać je osobie podającej się za funkcjonariusza. Wszystko ma rzekomo służyć ochronie pieniędzy.
Metoda „na listonosza”
Rozmówca przedstawia się jako listonosz i informuje o przesyłce z błędnym adresem. Pod pretekstem jej doręczenia próbuje uzyskać aktualne dane adresowe.
Metoda „na prokuratora”
Przestępca podszywa się pod prokuratora lub agenta CBA. Wykorzystując autorytet instytucji, przekonuje rozmówcę, że konieczne jest przelanie pieniędzy na wskazane konto.
W każdym z tych przypadków celem może być zdobycie pieniędzy lub informacji ułatwiających kolejne etapy oszustwa.
Na ekranie pojawia się numer policji. To wcale nie oznacza, że dzwoni funkcjonariusz
Jednym z najbardziej niebezpiecznych elementów oszustwa jest manipulowanie numerem telefonu.
Przestępcy potrafią sprawić, że na wyświetlaczu pojawi się numer przypominający prawdziwy numer instytucji, pod którą się podszywają.
Takie działanie określa się jako spoofing telefoniczny.
Osoba odbierająca połączenie może więc zobaczyć znajomy numer i uznać, że rozmowa jest wiarygodna.
To poważny błąd.
Sam numer wyświetlający się na telefonie nie potwierdza tożsamości dzwoniącego.
Oszust każe zadzwonić pod 997. Policja opisuje niebezpieczny mechanizm
Komenda Stołeczna Policji zwraca uwagę na szczególnie podstępny sposób działania przestępców.
Fałszywy funkcjonariusz może polecić rozmówcy wybranie numeru 997, aby potwierdzić jego tożsamość.
Problem polega na tym, że w opisanym przez policję scenariuszu oszust nie kończy wcześniejszego połączenia.
Ofiara może być przekonana, że nawiązała nową rozmowę z policją, podczas gdy w rzeczywistości nadal rozmawia z przestępcami.
Drugi oszust potwierdza wówczas fałszywą historię.
Po pewnym czasie do mieszkania przychodzi osoba podająca się za policjanta, która zabiera pieniądze rzekomo do depozytu.
Gotówka znika razem z przestępcą.
Policja w Warszawie przypomina: funkcjonariusze nie żądają takich rzeczy
Komenda Stołeczna Policji podkreśla, że prawdziwi funkcjonariusze nie prowadzą telefonicznych akcji polegających na przejmowaniu oszczędności obywateli.
Policjanci nie nakazują wypłacania pieniędzy z banku, przekazywania gotówki nieznajomym ani przelewania środków na wskazane rachunki w celu ich rzekomego zabezpieczenia.
Nie angażują również przypadkowych osób w tajne działania wymierzone w oszustów.
Jeżeli rozmówca przedstawia się jako funkcjonariusz i żąda takich czynności, należy potraktować to jako poważny sygnał ostrzegawczy.
Mieszkańcy Warszawy i Mazowsza powinni przekazać to swoim bliskim
Ostrzeżenie stołecznej policji ma szczególne znaczenie dla mieszkańców Warszawy i okolicznych miejscowości, ponieważ pochodzi bezpośrednio od jednostki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na tym obszarze.
Jednak opisane metody nie ograniczają się do stolicy. Mogą być wykorzystywane wobec mieszkańców całego kraju.
Szczególnie ważna jest rozmowa z osobami starszymi, które mogą być bardziej narażone na manipulację opartą na strachu o rodzinę i zaufaniu do instytucji.
Warto spokojnie wyjaśnić rodzicom i dziadkom, że nawet bardzo przekonująca historia przedstawiona przez telefon może być nieprawdziwa.
Nie należy też zakładać, że oszustwa dotyczą wyłącznie seniorów. Ofiarą manipulacji może paść osoba w każdym wieku.
Co zrobić, kiedy zadzwoni oszust?
Najważniejsza jest natychmiastowa reakcja.
- Zakończ rozmowę. Nie wdawaj się w dyskusję z osobą żądającą pieniędzy.
- Nie przekazuj gotówki. Nie wypłacaj oszczędności na polecenie telefonicznego rozmówcy.
- Nie wykonuj przelewów. Szczególnie na rachunki wskazane jako rzekomo bezpieczne.
- Skontaktuj się z rodziną. Jeśli ktoś informuje o wypadku bliskiej osoby, sprawdź tę historię niezależnie.
- Zawiadom policję. W przypadku zagrożenia lub trwającej próby wyłudzenia zadzwoń pod numer 112.
Ważne, aby przed samodzielnym telefonem weryfikacyjnym całkowicie zakończyć poprzednie połączenie. Najbezpieczniej skorzystać z innego telefonu lub urządzenia.
Jeżeli pieniądze zostały już przelane, należy niezwłocznie skontaktować się także z bankiem i zgłosić oszustwo.
Jedna rozmowa z rodzicami może uchronić ich oszczędności
Komenda Stołeczna Policji zachęca do przekazywania ostrzeżeń bliskim, szczególnie seniorom.
W oficjalnym materiale funkcjonariusze udostępnili nawet ulotkę, którą można wydrukować i przekazać członkom rodziny.
To ważne, ponieważ przestępcy stale modyfikują swoje metody. Zmieniają historie, podszywają się pod kolejne instytucje i wykorzystują nowe sposoby wzbudzania zaufania.
Jedna zasada pozostaje jednak niezmienna: prawdziwy policjant nie zadzwoni z żądaniem przekazania oszczędności w ramach tajnej akcji.
Jeżeli taki telefon otrzyma ktoś z Twoich bliskich, powinien natychmiast zakończyć rozmowę.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.