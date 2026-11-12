Od 13 listopada w Lidlu gigantyczne promocje dla każdego. Przejrzałam warunki promocji
Przejrzałam najnowszą ofertę Lidla i od piątku 13 listopada do soboty 14 listopada pojawiają się dwie mocne promocje: masło Pilos 82% Mleczna Krowa ma kosztować 2,49 zł za 200 g przy zakupie 3 sztuk, a filet z piersi kurczaka XXL 14,99 zł za kilogram. W obu przypadkach trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.
Masło za 2,49 zł, ale trzeba kupić 3 kostki
Promocja obejmuje masło Pilos Masło 82% Mleczna Krowa, 200 g.
Cena promocyjna wynosi:
2,49 zł za sztukę
przy cenie przed obniżką 4,99 zł.
Lidl oznacza tę ofertę jako -50%.
Najważniejszy warunek jest jednak bardzo konkretny: cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie 3 sztuk.
Czyli rachunek wygląda tak:
3 × 2,49 zł = 7,47 zł
Przy cenie 4,99 zł za sztukę trzy kostki kosztowałyby:
3 × 4,99 zł = 14,97 zł
Różnica to więc 7,50 zł na trzech kostkach.
Kupon w Lidl Plus jest obowiązkowy
Tu nie wystarczy po prostu włożyć masła do koszyka.
Na materiale promocyjnym Lidl wyraźnie wskazuje:
„Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”.
To oznacza, że przed podejściem do kasy trzeba wejść do aplikacji Lidl Plus, znaleźć odpowiedni kupon i go aktywować.
Jeżeli ktoś kupi produkt bez aktywowania kuponu albo bez zeskanowania aplikacji, może nie dostać ceny 2,49 zł.
Jest też limit: 9 opakowań na zakup
Lidl wprowadził również limit ilościowy.
W przypadku masła limit wynosi:
9 opakowań na zakup.
To oznacza, że przy mechanizmie „kup 3” można skorzystać z promocji maksymalnie na 9 kostkach podczas jednego zakupu, o ile regulamin akcji nie przewiduje dodatkowych ograniczeń.
Przy 9 sztukach cena promocyjna wyniosłaby:
9 × 2,49 zł = 22,41 zł
Przy cenie 4,99 zł:
9 × 4,99 zł = 44,91 zł
Różnica wynosi więc 22,50 zł.
Filet z piersi kurczaka po 14,99 zł za kilogram
Druga promocja dotyczy mięsa.
Lidl przecenia Rzeźnik Polski – filety z piersi kurczaka XXL, 1 kg.
Cena promocyjna:
14,99 zł/kg
Cena przed obniżką:
24,80 zł/kg
Lidl oznacza ofertę jako -39%.
Przy zakupie 2 kg rachunek wygląda tak:
2 × 14,99 zł = 29,98 zł
Przy cenie 24,80 zł/kg:
2 × 24,80 zł = 49,60 zł
Różnica to 19,62 zł.
Tu też trzeba aktywować kupon w aplikacji
Podobnie jak przy maśle, także promocja na filet z kurczaka wymaga aktywacji kuponu i zeskanowania aplikacji Lidl Plus.
To warto sprawdzić jeszcze przed wyjściem z domu, bo takie promocje łatwo przeoczyć przy kasie.
Na materiale widnieje także limit:
5 kg na kupon.
To oznacza, że promocyjna cena obejmuje maksymalnie 5 kg mięsa w ramach kuponu.
Przy 5 kg różnica w cenie robi się duża
Jeżeli ktoś kupi maksymalną ilość objętą kuponem, czyli 5 kg, zapłaci:
5 × 14,99 zł = 74,95 zł
Przy cenie 24,80 zł/kg byłoby to:
5 × 24,80 zł = 124 zł
Różnica wynosi więc 49,05 zł.
To już spora różnica w koszyku, szczególnie jeśli ktoś kupuje mięso na kilka obiadów albo planuje część zamrozić.
Obie promocje obowiązują tylko przez 2 dni
To ważne, bo oferta jest bardzo krótka.
Promocje na masło i filet z kurczaka obowiązują:
od piątku 13 listopada do soboty 14 listopada.
To tylko dwa dni.
Przy takich akcjach szczególnie warto zwrócić uwagę na dostępność produktów w konkretnym sklepie, bo sieć zaznacza zwykle, że sprzedaż trwa do wyczerpania zapasów.
Co sprawdziłabym przed podejściem do kasy
Przy tej ofercie są trzy rzeczy, których pilnowałabym najbardziej:
- czy kupon jest aktywny,
- czy aplikacja Lidl Plus została zeskanowana,
- czy liczba produktów mieści się w limicie.
Przy maśle trzeba też pamiętać, że cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie 3 sztuk, a nie jednej.
To właśnie takie warunki najłatwiej przeoczyć, gdy patrzymy tylko na dużą cenę na plakacie.
Jeżeli planujecie większe zakupy od piątku, warto więc najpierw zajrzeć do aplikacji i sprawdzić kupony.
A Wy przy takiej promocji kupilibyście 3 kostki masła czy od razu więcej na zapas?
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.