Od 13 listopada w Lidlu gigantyczne promocje dla każdego. Przejrzałam warunki promocji

12 listopada 2026 05:50 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Przejrzałam najnowszą ofertę Lidla i od piątku 13 listopada do soboty 14 listopada pojawiają się dwie mocne promocje: masło Pilos 82% Mleczna Krowa ma kosztować 2,49 zł za 200 g przy zakupie 3 sztuk, a filet z piersi kurczaka XXL 14,99 zł za kilogram. W obu przypadkach trzeba aktywować kupon i zeskanować aplikację Lidl Plus.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Masło za 2,49 zł, ale trzeba kupić 3 kostki

Promocja obejmuje masło Pilos Masło 82% Mleczna Krowa, 200 g.

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Cena promocyjna wynosi:

2,49 zł za sztukę

przy cenie przed obniżką 4,99 zł.

Lidl oznacza tę ofertę jako -50%.

Najważniejszy warunek jest jednak bardzo konkretny: cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie 3 sztuk.

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Czyli rachunek wygląda tak:

3 × 2,49 zł = 7,47 zł

Przy cenie 4,99 zł za sztukę trzy kostki kosztowałyby:

3 × 4,99 zł = 14,97 zł

Różnica to więc 7,50 zł na trzech kostkach.

Kupon w Lidl Plus jest obowiązkowy

Tu nie wystarczy po prostu włożyć masła do koszyka.

Na materiale promocyjnym Lidl wyraźnie wskazuje:

„Aktywuj kupon i zeskanuj aplikację”.

To oznacza, że przed podejściem do kasy trzeba wejść do aplikacji Lidl Plus, znaleźć odpowiedni kupon i go aktywować.

Jeżeli ktoś kupi produkt bez aktywowania kuponu albo bez zeskanowania aplikacji, może nie dostać ceny 2,49 zł.

Jest też limit: 9 opakowań na zakup

Lidl wprowadził również limit ilościowy.

W przypadku masła limit wynosi:

9 opakowań na zakup.

To oznacza, że przy mechanizmie „kup 3” można skorzystać z promocji maksymalnie na 9 kostkach podczas jednego zakupu, o ile regulamin akcji nie przewiduje dodatkowych ograniczeń.

Przy 9 sztukach cena promocyjna wyniosłaby:

9 × 2,49 zł = 22,41 zł

Przy cenie 4,99 zł:

9 × 4,99 zł = 44,91 zł

Różnica wynosi więc 22,50 zł.

Filet z piersi kurczaka po 14,99 zł za kilogram

Druga promocja dotyczy mięsa.

Lidl przecenia Rzeźnik Polski – filety z piersi kurczaka XXL, 1 kg.

Cena promocyjna:

14,99 zł/kg

Cena przed obniżką:

24,80 zł/kg

Lidl oznacza ofertę jako -39%.

Przy zakupie 2 kg rachunek wygląda tak:

2 × 14,99 zł = 29,98 zł

Przy cenie 24,80 zł/kg:

2 × 24,80 zł = 49,60 zł

Różnica to 19,62 zł.

Tu też trzeba aktywować kupon w aplikacji

Podobnie jak przy maśle, także promocja na filet z kurczaka wymaga aktywacji kuponu i zeskanowania aplikacji Lidl Plus.

To warto sprawdzić jeszcze przed wyjściem z domu, bo takie promocje łatwo przeoczyć przy kasie.

Na materiale widnieje także limit:

5 kg na kupon.

To oznacza, że promocyjna cena obejmuje maksymalnie 5 kg mięsa w ramach kuponu.

Przy 5 kg różnica w cenie robi się duża

Jeżeli ktoś kupi maksymalną ilość objętą kuponem, czyli 5 kg, zapłaci:

5 × 14,99 zł = 74,95 zł

Przy cenie 24,80 zł/kg byłoby to:

5 × 24,80 zł = 124 zł

Różnica wynosi więc 49,05 zł.

To już spora różnica w koszyku, szczególnie jeśli ktoś kupuje mięso na kilka obiadów albo planuje część zamrozić.

Obie promocje obowiązują tylko przez 2 dni

To ważne, bo oferta jest bardzo krótka.

Promocje na masło i filet z kurczaka obowiązują:

od piątku 13 listopada do soboty 14 listopada.

To tylko dwa dni.

Przy takich akcjach szczególnie warto zwrócić uwagę na dostępność produktów w konkretnym sklepie, bo sieć zaznacza zwykle, że sprzedaż trwa do wyczerpania zapasów.

Co sprawdziłabym przed podejściem do kasy

Przy tej ofercie są trzy rzeczy, których pilnowałabym najbardziej:

  • czy kupon jest aktywny,
  • czy aplikacja Lidl Plus została zeskanowana,
  • czy liczba produktów mieści się w limicie.

Przy maśle trzeba też pamiętać, że cena 2,49 zł obowiązuje przy zakupie 3 sztuk, a nie jednej.

To właśnie takie warunki najłatwiej przeoczyć, gdy patrzymy tylko na dużą cenę na plakacie.

Jeżeli planujecie większe zakupy od piątku, warto więc najpierw zajrzeć do aplikacji i sprawdzić kupony.

A Wy przy takiej promocji kupilibyście 3 kostki masła czy od razu więcej na zapas?

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